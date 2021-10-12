Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITU
International Telecommunication Union
МСЭ
Международный союз электросвязи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 202, упоминаний - 294
ITU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 21
|Путин Владимир 1821 11
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Исмаилов Рашид 47 5
|Мардер Наум 100 3
|Гостев Александр 54 3
|Рейман Леонид 410 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Жаров Александр 165 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Солодовников Дмитрий 55 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Торбахов Александр 54 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
|Касперский Евгений 218 2
|Волин Алексей 113 2
|Усманов Алишер 241 2
|Иванов Олег 124 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Пехтерев Сергей 39 2
|Свириденко Андрей 77 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Макаров Станислав 111 2
|Крупнов Александр 14 2
|Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
|Айбашева Анна 91 2
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Носков Константин 201 2
|Левин Леонид 83 1
|Бокова Людмила 80 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Малофеев Константин 98 1
|Акимов Максим 167 1
|Свердлов Денис 163 1
|Кривошеев Марк 1 1
|Черепенников Антон 52 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Кисляков Евгений 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757440, в очереди разбора - 661130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757440, в очереди разбора - 661130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru