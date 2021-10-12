Что нужно знать при выборе ВКС 2

В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 2

В России протестируют новый диапазон для 5G 1

Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1

США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 1

В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1

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Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2

В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1

Москва следует мировым трендам Smart City 1

Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами 1

6G может перебить аппетит к 5G 1

РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1

Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН 2

Власти создают в России суверенный интернет вещей 1