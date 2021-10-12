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12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 2
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 2
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 7
05.07.2021 Чернышенко: Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности 1
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 2
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
26.08.2020 Ericsson и ЮНИСЕФ подключат к интернету все школы в 35 странах 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 1
28.05.2020 Oneweb планирует увеличить спутниковую группировку до 48 тысяч аппаратов 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2
31.03.2020 Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем 5
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
31.10.2019 Москва следует мировым трендам Smart City 1
21.10.2019 Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами 1
15.10.2019 6G может перебить аппетит к 5G 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным 3
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
05.04.2019 Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН 2
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
24.12.2018 ФСО просит спасти ее от медиафасадов 1

Публикаций - 202, упоминаний - 294

ITU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 21
Huawei 2727 13
Ericsson 856 11
Google LLC 7135 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 7
Microsoft Corporation 11039 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 7
Yandex - Яндекс 4100 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 6
Nokia Corporation 2424 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 5
Yota - Скартел 623 4
Twitter 2204 4
IBM 3530 4
Ростелеком Связьинвест 693 4
Eutelsat 65 4
Samsung Electronics 5641 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
Telegram Group 702 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 3
К Телеком 44 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 3
Таттелеком 102 3
Киевстар 260 3
Vodafone Group 379 3
NortonLifeLock (Symantec) 777 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Siemens Communications 7 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 441 3
Nokia Siemens Network Russia 4 3
Facebook 3765 3
Nokia Networks 54 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
Qualcomm Technologies 1001 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
eBay Inc 529 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Western Union 86 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Equifax 22 1
Миландр ПКК 26 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Uber 257 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Merrill Lynch 31 1
MoneyGram 24 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Групп 319 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Альфа-Банк 1123 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Связной ГК 877 1
Marshall Capital Partners 63 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Uber Technologies 258 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Уралсиб Банк 389 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 56
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 20
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 18
Правительство РФ 2200 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
World Bank Group - Всемирный банк 128 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Федеральное казначейство России 766 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
Правительство Москвы 649 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 2 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
World Wide Web Foundation 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 21
3G - Стандарт мобильной связи 3714 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 7
Big Data - Большие данные 1136 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 209 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 5
Google Android 10750 4
Google YouTube - Видеохостинг 1710 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Speedtest by Ookla 32 3
Apple Mac 1455 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 2
D-Link Assistant 7 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 2
Microsoft Skype 1465 2
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 2
Chromium - Браузер 166 2
Lua - язык программирования 16 2
Яндекс.DNS 16 2
Google Chrome - браузер 1117 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
Lantech IPGS - Ethernet коммутаторы 1 1
IBM Netezza 16 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
МТС SIM-карты 35 1
Pinterest 45 1
Intel Xeon D 7 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Яндекс.Новости 29 1
Cisco Discovery Protocol - CDP 1 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Apple macOS X 901 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
МТТ YouMagic 33 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 8 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Никифоров Николай 1126 21
Путин Владимир 1821 11
Медведев Дмитрий 1433 7
Щеголев Игорь 676 6
Исмаилов Рашид 47 5
Мардер Наум 100 3
Гостев Александр 54 3
Рейман Леонид 410 3
Осеевский Михаил 221 3
Жаров Александр 165 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Солодовников Дмитрий 55 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Торбахов Александр 54 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
Касперский Евгений 218 2
Волин Алексей 113 2
Усманов Алишер 241 2
Иванов Олег 124 2
Юсуфов Виталий 24 2
Пехтерев Сергей 39 2
Свириденко Андрей 77 2
Ушацкий Андрей 100 2
Макаров Станислав 111 2
Крупнов Александр 14 2
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
Айбашева Анна 91 2
Хасьянова Гульнара 85 2
Лысенко Эдуард 209 2
Носков Константин 201 2
Левин Леонид 83 1
Бокова Людмила 80 1
Аксаков Анатолий 98 1
Малофеев Константин 98 1
Акимов Максим 167 1
Свердлов Денис 163 1
Кривошеев Марк 1 1
Черепенников Антон 52 1
Чемезов Сергей 121 1
Кисляков Евгений 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 24
Украина 3353 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 21
Казахстан - Республика 2622 18
Беларусь - Белоруссия 2084 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 17
Германия - Федеративная Республика 3618 16
Сингапур - Республика 808 16
Финляндия - Финляндская Республика 815 16
Армения - Республика 687 15
Европа 3736 15
Франция - Французская Республика 2116 15
Япония 2771 14
Индия - Республика 2165 14
Южная Корея - Республика 1454 13
Эстония - Эстонская Республика 413 12
Грузия 690 12
Нидерланды 971 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 11
Турция - Турецкая республика 951 11
Дания - Королевство 370 11
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 11
Малайзия 339 11
Литва - Литовская Республика 328 10
Канада 1295 10
Швеция - Королевство 750 10
Бразилия - Федеративная Республика 1122 9
Латвия - Латвийская Республика 450 9
Иран - Исламская Республика Иран 374 9
Специальный административный район Гонконг 547 9
Австралия - Австралийский Союз 1121 8
Великое Герцогство Люксембург 216 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 7
Земля - планета Солнечной системы 858 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
Русский язык 976 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
Экономический эффект 20 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Антитеррор 62 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
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