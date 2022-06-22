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Intelsat Corporation ITSO, INTEL-SAT The International Telecommunications Satellite Organization Интелсат Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи

Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи


22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

«Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на

18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР

Р в 1991 г. в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization). Следственные действия
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился

В суд за кредитом Компания Intelsat, позиционирующая себя в качестве крупнейшего в мире оператора спутниковой связи и об
01.02.2017 Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию

«Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбитальной позиции 60° в.д. 29 января 2017 г. Как рассказали CNews в компании, это второй аппарат

07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс». Для абонентов «Телекарты» каналы медиахолдинга стали доступны в базовых пакетах. К 1 октября 2015 г. компания Viasat совместно с «Орион Эк
09.04.2014 Ericsson продемонстрировал передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости

Во время выставки NAB Show в Лас-Вегасе компании Intelsat, BT Group, Ericsson, Sony и Newtec продемонстрировали передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости (4K UHDTV). В ходе демонстрации транслировалась спортивная передача, снятая

08.11.2013 StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904

Компания StarBlazer официально объявила о начале предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник Intelsat 904. При этом уже в 2016 г. пользователи StarBlazer Tandem будут автоматически (без замены и перенастройки абонентского оборудования) переведены на новейший спутник Intelsat 33e
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США

Один из ведущих мировых поставщиков услуг спутниковой связи люксембургская компания Intelsat объявила о неудачном запуске своего спутника Intelsat 27. По данным компании, сбой произошел примерно на 40 секунде после старта ракеты-носителя «Зенит-3SL» с плавучей платформы
28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать

Согласно сообщениям глобального американского спутникового оператора Intelsat, выведенный 1 июня 2012 г. на орбиту с помощью российской ракеты «Зенит-3SL» в рамках проекта Sea Launch спутник Intelsat 19 готов к началу технических испытаний. Южная солнечна
29.04.2011 «СтарБлайзер» вводит новые тарифы спутникового интернета

тор спутникового интернета и медийного сервиса – внесла изменения в линейку тарифов асимметричного спутникового доступа в интернет SB hybrid. Новые тарифы, параметры которых различаются для спутников IntelSat 904 и «Экспресс АМ33», открыты как для подключения абонентов, так и для перехода пользователей с других тарифных планов. Тариф SB hybrid Budget, входящий в группу «Домашние», предназна
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17

альный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реализации проекта используется емкость на спутнике Intelsat-17, который покрывает почти всю территорию России. В рамках сотрудничества, сигналы в студийном эфирном качестве в форматах стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, без каких-либо про
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906

Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о заключении долгосрочного договора с международной компанией Intelsat об аренде на спутнике Intelsat-906 полос частот С-диапазона объемом 72 МГц, что позволит расширить спектр универсальных сервисов «РуСат» и предложить услуги операторам сетей фик
12.02.2010 Спутник Intelsat 16 выведен на орбиту и передан на управление заказчику

я 2010 года в 03:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом Intelsat 16, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата I
12.02.2010 С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16

космоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом Intelsat 16. Через 10 минут полёта орбитальный блок, в составе: разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат Intelsat 16, отделился от третьей ступени ракеты носителя «Протон-М».
12.01.2010 На Байконур доставлен КА Intelsat 16

Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 16 с наземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хрунич
01.12.2009 Запущен спутник Intelsat 15

осковскому времени с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "ДМ-SLБ" ("Зенит-3SLБ") и американским телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat 15. В 6 часов 28 минут по московскому времени Intelsat 15 отделился от разгонного блока и начал автономный полёт. Intelsat 15 имеет 22 транспондера Ku-диапазона, которые

30.11.2009 На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15

Запланированный на 29 ноября 2009 года запуск американского телекоммуникационного космического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не уточняются. Inte
27.10.2009 На Байконур доставлен космический аппарат Intelsat 15

Сегодня на аэродроме «Юбилейный» совершил посадку самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром Байконур американский телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 15. После прохождения таможенного досмотра, космический аппарат и вспомогательное оборудование будут перегружены на транспортировочную платформу и доставлены на площадку 31 космодрома,
15.05.2009 Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702»

Международная группа Romantis, являющаяся поставщиком спутниковой емкости системы «Интелсат» (Intelsat) в России и СНГ, сообщила, что с целью повышения эффективности и надежности сетей, р
21.01.2009 Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника Intelsat 17 в конце 2010г. в рамках контракта на пять запусков в период с конца 2010 до конца 2012 г., который "Морской старт" и Intelsat подписали 20 ноября 2008 г. Спутник Intelsat<
29.07.2008 «Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15

Спутниковый оператор "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора компании "Русат" Олега Ватулина, сумма контракта п
20.06.2008 Intelsat планирует транслировать Олимпийские игры в стандарте HD

Компания Intelsat объявила о том, что Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU) подписал контракт, предусматривающий установку и эксплуатацию большого количества ретрансляторов для
18.09.2007 «РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904

овой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расшир
13.12.2006 "ТВ-Новости" получит в аренду спутник "Интелсат 904"

Международная организация космической связи «Интерспутник» подписала контракт с Автономной некоммерческой организацией (АНО) «ТВ-Новости» о предоставлении в аренду емкости спутника «Интелсат 904» в орбитальной позиции 60 градусов в.д. Частотно-энергетический ресурс будет использоваться для передачи телевизионной информации с мест событий с использованием передвижных станци
21.11.2006 Discovery Communications совместно с Intelsat предложат услуги HDTV

Компания Intelsat объявила, что Discovery Communications, крупнейшая мировая медиа-компания, работающа
12.09.2006 Intelsat и Telespazio предложили широкополосные спутниковые услуги

й офисов получат высококачественный широкополосный доступ в интернет с гарантированным уровнем сервиса в каждом офисе, оборудованном системой VSAT. Эта услуга предлагается совместно тремя компаниями: Intelsat предоставляет мощность на спутнике IS-901, расположенном в точке 342°E; Telespazio обеспечивает основную интернет-связь и предоставляет услуги через телепорт в Фучино, Италия; Hugues E
04.07.2006 Intelsat завершил покупку PanAmSat

Американский спутниковый оператор Intelsat объявил о завершении сделки по приобретению PanAmSat, сообщает РБК. Intelsat приобрел все свободные акции PanAmSat примерно за $3,2 млрд. Общая стоимость сделки, включая долговы
14.04.2006 Intelsat представил сервис для передачи MPEG4

передачу текущего видеопотока из MPEG 2 в MPEG 4. Стандарт MPEG 4 обеспечивает более высокое качество передачи данных и оптимальное использование пропускной способности. Благодаря технологии Ampiage Intelsat сможет предложить широкий набор услуг и высокую мощность передачи данных. Пользуясь комплексным пакетом услуг Intelsat, клиенты телекоммуникационных компаний сэкономят значитель
15.02.2006 Румынский телеком начинает спутниковую экспансию

орых составляют европейские и северо-американские программы. Количество транслируемых компанией RCS каналов и число их зрителей постоянно растет, что побудило RCS расширить сотрудничество с компанией Intelsat для развития на новые рынки и в для того, чтобы ответить на растущий спрос на видео контент. «Мы обратились к компании Intelsаt с целью развития наших услуг, так как Intelsat пр
15.02.2006 Румынский телеком начинает спутниковую экспансию

орых составляют европейские и северо-американские программы. Количество транслируемых компанией RCS каналов и число их зрителей постоянно растет, что побудило RCS расширить сотрудничество с компанией Intelsat для развития на новые рынки и в для того, чтобы ответить на растущий спрос на видео контент. «Мы обратились к компании Intelsаt с целью развития наших услуг, так как Intelsat пр
03.02.2006 Connexion by Boeing и Intelsat заключили соглашение о развитии услуг на море

Компания Intelsat объявила о подписании двух долгосрочных контрактов с компанией Connexion by Boeing, являющейся подразделением компании Boeing и ведущим провайдером услуг высокоскоростного интернета на
29.08.2005 Intelsat заключила соглашение о покупке PanAmSat за $3,2 млрд.

Американский спутниковый оператор Intelsat Ltd. заключил соглашение о покупке компании PanAmSat Holding за $3,2 млрд., сообщает
08.06.2004 Частные инвесторы выкупают спутниковую связь: Intelsat готовится к продаже

Оператор услуг спутниковой связи Intelsat ведёт переговоры о продаже своих активов частному инвестору, сообщает Financial Times. Сумма сделки может составить $5 млрд. Источник, близкий к участникам проводимого аукциона, сообща
27.10.2003 Intelsat разжился спутниками

Оператор спутниковой связи Intelsat выиграл тендер на покупку 5 спутников обанкротившегося производителя и оператора космических аппаратов Loral Space & Communications. Стоимость сделки составляет $1,1 млрд. Предложение

01.04.2002 Intelsat получил кредиты на cумму $1 млрд.

Компания Intelsat Ltd. объявил о получении банковских кредитов на общую сумму $1 млрд. Это первое внеш
01.04.2002 Intelsat произвела успешный запуск телекоммуникационного спутника

30 марта с помощью ракеты-носителя "Протон" с космодрома Байконур был осуществлён успешный запуск телекоммуникационного спутника Intelsat 903 американской компании Intelsat. Техническая эксплуатация нового спутника начнется во втором квартале текущего года. Это уже четвёртый запуск, осуществляемый в рамках агресси
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

рассчитан в первую очередь на корпоративных пользователей. Другая американская спутниковая компания Intelsat Ltd., провайдер услуг телефонной связи и доступа в интернет, в ведении которой наход
20.03.2002 Lockheed продаст два своих подразделения компании Intelsat

которые предоставляют телекоммуникационные услуги, частной компании коммерческой спутниковой связи Intelsat Ltd. Cумма сделки не разглашается. Lockheed в заявлении сообщила, что продажа была ч
12.03.2002 Intelsat выставит на продажу в текущем году свои акции на сумму $500 млн.

Представители американской спутниковой компании Intelsat Ltd. на прошлой неделе заявили о планируемой продаже компанией простых акций на сумм
28.02.2002 Спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в середине года

Запущенный в конце прошлой недели телекоммуникационный спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в конце второго квартала текущего года, сообщила компания Intelsat. К середине 2003 года компания намерена увеличить пропускную способность своей спут

Публикаций - 112, упоминаний - 115

Intelsat Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 28
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 89 11
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 103 10
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 102 8
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 196 7
PanAmSat Holding 1 6
Hughes 113 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 102 5
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 62 5
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 2 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 280 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 4
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 9 4
Cisco Systems 4914 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 4
StarBlazer - СтарБлайзер 27 4
Lenovo Motorola 3506 4
Irdeto Access B.V. 27 3
Eltex - Элтекс Коммуникации 88 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 3
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 78 3
Hispasat 14 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 204 3
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 10 3
Globalstar - Глобалстар 150 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 3
Сателлит ЛТД 8 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 2
Прогноз 1232 2
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 63 2
Intel Corporation 11750 2
SES Networks 83 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 281 2
GM - Hughes - DirecTV 110 2
СвязьПроект НПО 5 2
5nine Software 1875 2
SAP SE 4898 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 152 26
Lockheed Martin 711 9
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 8 6
Boeing 938 6
Газпром ПАО 1179 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 89 5
OSC - Orbital Sciences Corporation 28 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 3
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 12 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 30 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 293 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Arianespace 83 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
Почта России ПАО 1939 2
Madison Dearborn Partners 3 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 1
Apax Partners 20 1
ACE Markering 1 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 38 1
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 1 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 96 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС 10 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 5 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 14 1
Sony Pictures Television 15 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 196 1
Автокард холдинг 20 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 4 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 12
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 15 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 615 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 49 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 4 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Правительство Москвы 1871 2
Президент Российской Федерации 3373 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 79 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 26 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 3 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 98 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
UK Government - Правительство Великобритании 4 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - Агентство защиты информационных систем 0 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 6 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 114 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 20 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 2 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 38 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 7 1
Интернет-видео - ассоциация 14 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 0 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 79
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 436 40
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 24
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 316 22
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1798 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 13
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 702 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 1328 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 68 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 7
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 116 6
Ретранслятор - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 69 6
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 6
Телевидение кабельное - CATV - Cable Television 343 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 5
Аналоговые технологии 1057 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2231 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 4
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 384 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 352 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2331 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 20 45
Космодром Байконур 1002 12
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 63 12
Age of Kings 3459 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 62 8
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 57 6
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 61 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 347 6
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 6
Microsoft Windows 2000 940 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 0 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 72 3
NVision Барьер 570 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 113 2
StarBlazer Кино 6 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 16 2
Google Earth - Google Планета Земля 450 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 61 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 2 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 46 1
Реестр добросовестных экспортеров 1 1
StarBlazer Tandem 9 1
Intelsat Horizons 1 1
Viasat LinkStar 3 1
Thuraya SWOT 5 1
Starblazer Direct 1 1
Starblazer Hybrid 1 1
РЦКС KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 35 1
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Goodt Time - GoodTime Media - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 4 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 35 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 362 1
Swiss-AS AMOS 33 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 110 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 1
Microsoft Skype 1973 1
Истомин Максим 26 3
Кроль Алексей 8 2
Махновский Кирилл 23 2
Алымов Сергей 23 2
Oprea Alexandru - Опреа Александру 2 2
Ватулин Олег 13 2
Ланин Константин 4 2
Орлов Николай 12 2
Братчикова Наталья 8 1
Дука Александр 1 1
Игнатов Владислав 3 1
Шлыгин Максим 2 1
Комаров Георгий 1 1
Мустафиди Константин 1 1
Еремеев Роман 1 1
Прохоров Николай 4 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Кучура Виталий 7 1
Репина Ольга 1 1
Крамарь Виталий 14 1
Лыско Кирилл 1 1
Демин Михаил 6 1
Салтыков Константин 6 1
Дубровский Михаил 10 1
Крылов Валерий 15 1
Мякишева Марина 78 1
Шестаков Михаил 1 1
Атамась Сергей 2 1
Труфанов Андрей 2 1
Белов Вадим 23 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Назаров Сергей 57 1
Волин Алексей 116 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 1
Рыжиков Сергей 110 1
Пехтерев Сергей 48 1
Левыкин Андрей 14 1
Медведев Дмитрий 1637 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 49
Европа 11993 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 17
Земля - планета Солнечной системы 8368 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 14
Ближний Восток 2717 13
Россия - Сибирь 1787 12
Азия - Азиатский регион 4269 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 10
Франция - Французская Республика 5484 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 9
Африка - Африканский регион 3033 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 9
Германия - Федеративная Республика 8772 9
Индия - Bharat 4474 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 9
Европа Восточная 3026 8
Япония 10469 8
Норвегия - Королевство 924 7
Россия - европейская часть - Восточная Европа 242 7
Испания - Королевство 2868 6
Канада 3013 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 376 6
Нидерланды 2226 6
Америка Северная 2631 6
Италия - Итальянская Республика 3006 6
Индийский океан 145 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 6
Европа Западная 1350 5
Израиль 1722 5
Америка Южная 733 5
Америка 2007 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 544 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 4
Сингапур - Республика 1635 4
Китай - Тайвань 1755 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 17
Абонентская база - Абонентская плата 1372 14
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 714 12
Аренда 1258 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 8
Энергетика - Energy - Energetically 2431 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 6
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 5
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 427 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 3
Финансовые показатели 1013 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 511 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 14 3
Приватизация - форма преобразования собственности 478 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 3
Английский язык 3945 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1305 3
Экватор - Equator 181 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 2
Айсберг - Eisberg 66 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 194 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 137 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 366 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 3
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 28 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
FT - Financial Times 1073 2
Total Telecom 185 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 2
Открытые системы ИД 173 2
Из рук в руки - irr.ru 6 1
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
Discovery Networks 11 1
РМГ - RU.TV 6 1
National Geographic 76 1
Newsweek 36 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 174 1
БТРК - Белтелерадиокомпания 2 1
Viasat Premium HD 12 1
Спорт 1 HD - телеканал 26 1
ТВ-Новости АНО 6 1
Times 659 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 2 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
NBC Universal Media 72 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
Euronews - телеканал 46 1
USA Today 125 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
Известия ИД 473 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 56 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 106 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 2 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 9
CSTB Telecom & Media 59 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 3
TeleMultiMedia Forum 2 2
Земля из космоса 43 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 1
Связь-Экспокомм 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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