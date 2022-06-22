Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи

Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ «Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на

У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР Р в 1991 г. в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization). Следственные действия

Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился В суд за кредитом Компания Intelsat, позиционирующая себя в качестве крупнейшего в мире оператора спутниковой связи и об

Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию «Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбитальной позиции 60° в.д. 29 января 2017 г. Как рассказали CNews в компании, это второй аппарат

Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс». Для абонентов «Телекарты» каналы медиахолдинга стали доступны в базовых пакетах. К 1 октября 2015 г. компания Viasat совместно с «Орион Эк

Ericsson продемонстрировал передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости Во время выставки NAB Show в Лас-Вегасе компании Intelsat, BT Group, Ericsson, Sony и Newtec продемонстрировали передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости (4K UHDTV). В ходе демонстрации транслировалась спортивная передача, снятая

StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904 Компания StarBlazer официально объявила о начале предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник Intelsat 904. При этом уже в 2016 г. пользователи StarBlazer Tandem будут автоматически (без замены и перенастройки абонентского оборудования) переведены на новейший спутник Intelsat 33e

Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США Один из ведущих мировых поставщиков услуг спутниковой связи люксембургская компания Intelsat объявила о неудачном запуске своего спутника Intelsat 27. По данным компании, сбой произошел примерно на 40 секунде после старта ракеты-носителя «Зенит-3SL» с плавучей платформы

Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать Согласно сообщениям глобального американского спутникового оператора Intelsat, выведенный 1 июня 2012 г. на орбиту с помощью российской ракеты «Зенит-3SL» в рамках проекта Sea Launch спутник Intelsat 19 готов к началу технических испытаний. Южная солнечна

«СтарБлайзер» вводит новые тарифы спутникового интернета тор спутникового интернета и медийного сервиса – внесла изменения в линейку тарифов асимметричного спутникового доступа в интернет SB hybrid. Новые тарифы, параметры которых различаются для спутников IntelSat 904 и «Экспресс АМ33», открыты как для подключения абонентов, так и для перехода пользователей с других тарифных планов. Тариф SB hybrid Budget, входящий в группу «Домашние», предназна

«Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17 альный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реализации проекта используется емкость на спутнике Intelsat-17, который покрывает почти всю территорию России. В рамках сотрудничества, сигналы в студийном эфирном качестве в форматах стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, без каких-либо про

«РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906 Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о заключении долгосрочного договора с международной компанией Intelsat об аренде на спутнике Intelsat-906 полос частот С-диапазона объемом 72 МГц, что позволит расширить спектр универсальных сервисов «РуСат» и предложить услуги операторам сетей фик

Спутник Intelsat 16 выведен на орбиту и передан на управление заказчику я 2010 года в 03:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом Intelsat 16, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата I

С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16 космоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом Intelsat 16. Через 10 минут полёта орбитальный блок, в составе: разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат Intelsat 16, отделился от третьей ступени ракеты носителя «Протон-М».

На Байконур доставлен КА Intelsat 16 Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 16 с наземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хрунич

Запущен спутник Intelsat 15 осковскому времени с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "ДМ-SLБ" ("Зенит-3SLБ") и американским телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat 15. В 6 часов 28 минут по московскому времени Intelsat 15 отделился от разгонного блока и начал автономный полёт. Intelsat 15 имеет 22 транспондера Ku-диапазона, которые

На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15 Запланированный на 29 ноября 2009 года запуск американского телекоммуникационного космического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не уточняются. Inte

На Байконур доставлен космический аппарат Intelsat 15 Сегодня на аэродроме «Юбилейный» совершил посадку самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром Байконур американский телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 15. После прохождения таможенного досмотра, космический аппарат и вспомогательное оборудование будут перегружены на транспортировочную платформу и доставлены на площадку 31 космодрома,

Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702» Международная группа Romantis, являющаяся поставщиком спутниковой емкости системы «Интелсат» (Intelsat) в России и СНГ, сообщила, что с целью повышения эффективности и надежности сетей, р

Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника Intelsat 17 в конце 2010г. в рамках контракта на пять запусков в период с конца 2010 до конца 2012 г., который "Морской старт" и Intelsat подписали 20 ноября 2008 г. Спутник Intelsat<

«Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15 Спутниковый оператор "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора компании "Русат" Олега Ватулина, сумма контракта п

Intelsat планирует транслировать Олимпийские игры в стандарте HD Компания Intelsat объявила о том, что Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU) подписал контракт, предусматривающий установку и эксплуатацию большого количества ретрансляторов для

«РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904 овой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расшир

"ТВ-Новости" получит в аренду спутник "Интелсат 904" Международная организация космической связи «Интерспутник» подписала контракт с Автономной некоммерческой организацией (АНО) «ТВ-Новости» о предоставлении в аренду емкости спутника «Интелсат 904» в орбитальной позиции 60 градусов в.д. Частотно-энергетический ресурс будет использоваться для передачи телевизионной информации с мест событий с использованием передвижных станци

Discovery Communications совместно с Intelsat предложат услуги HDTV Компания Intelsat объявила, что Discovery Communications, крупнейшая мировая медиа-компания, работающа

Intelsat и Telespazio предложили широкополосные спутниковые услуги й офисов получат высококачественный широкополосный доступ в интернет с гарантированным уровнем сервиса в каждом офисе, оборудованном системой VSAT. Эта услуга предлагается совместно тремя компаниями: Intelsat предоставляет мощность на спутнике IS-901, расположенном в точке 342°E; Telespazio обеспечивает основную интернет-связь и предоставляет услуги через телепорт в Фучино, Италия; Hugues E

Intelsat завершил покупку PanAmSat Американский спутниковый оператор Intelsat объявил о завершении сделки по приобретению PanAmSat, сообщает РБК. Intelsat приобрел все свободные акции PanAmSat примерно за $3,2 млрд. Общая стоимость сделки, включая долговы

Intelsat представил сервис для передачи MPEG4 передачу текущего видеопотока из MPEG 2 в MPEG 4. Стандарт MPEG 4 обеспечивает более высокое качество передачи данных и оптимальное использование пропускной способности. Благодаря технологии Ampiage Intelsat сможет предложить широкий набор услуг и высокую мощность передачи данных. Пользуясь комплексным пакетом услуг Intelsat, клиенты телекоммуникационных компаний сэкономят значитель

Румынский телеком начинает спутниковую экспансию орых составляют европейские и северо-американские программы. Количество транслируемых компанией RCS каналов и число их зрителей постоянно растет, что побудило RCS расширить сотрудничество с компанией Intelsat для развития на новые рынки и в для того, чтобы ответить на растущий спрос на видео контент. «Мы обратились к компании Intelsаt с целью развития наших услуг, так как Intelsat пр

Румынский телеком начинает спутниковую экспансию орых составляют европейские и северо-американские программы. Количество транслируемых компанией RCS каналов и число их зрителей постоянно растет, что побудило RCS расширить сотрудничество с компанией Intelsat для развития на новые рынки и в для того, чтобы ответить на растущий спрос на видео контент. «Мы обратились к компании Intelsаt с целью развития наших услуг, так как Intelsat пр

Connexion by Boeing и Intelsat заключили соглашение о развитии услуг на море Компания Intelsat объявила о подписании двух долгосрочных контрактов с компанией Connexion by Boeing, являющейся подразделением компании Boeing и ведущим провайдером услуг высокоскоростного интернета на

Intelsat заключила соглашение о покупке PanAmSat за $3,2 млрд. Американский спутниковый оператор Intelsat Ltd. заключил соглашение о покупке компании PanAmSat Holding за $3,2 млрд., сообщает

Частные инвесторы выкупают спутниковую связь: Intelsat готовится к продаже Оператор услуг спутниковой связи Intelsat ведёт переговоры о продаже своих активов частному инвестору, сообщает Financial Times. Сумма сделки может составить $5 млрд. Источник, близкий к участникам проводимого аукциона, сообща

Intelsat разжился спутниками Оператор спутниковой связи Intelsat выиграл тендер на покупку 5 спутников обанкротившегося производителя и оператора космических аппаратов Loral Space & Communications. Стоимость сделки составляет $1,1 млрд. Предложение

Intelsat получил кредиты на cумму $1 млрд. Компания Intelsat Ltd. объявил о получении банковских кредитов на общую сумму $1 млрд. Это первое внеш

Intelsat произвела успешный запуск телекоммуникационного спутника 30 марта с помощью ракеты-носителя "Протон" с космодрома Байконур был осуществлён успешный запуск телекоммуникационного спутника Intelsat 903 американской компании Intelsat. Техническая эксплуатация нового спутника начнется во втором квартале текущего года. Это уже четвёртый запуск, осуществляемый в рамках агресси

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике рассчитан в первую очередь на корпоративных пользователей. Другая американская спутниковая компания Intelsat Ltd., провайдер услуг телефонной связи и доступа в интернет, в ведении которой наход

Lockheed продаст два своих подразделения компании Intelsat которые предоставляют телекоммуникационные услуги, частной компании коммерческой спутниковой связи Intelsat Ltd. Cумма сделки не разглашается. Lockheed в заявлении сообщила, что продажа была ч

Intelsat выставит на продажу в текущем году свои акции на сумму $500 млн. Представители американской спутниковой компании Intelsat Ltd. на прошлой неделе заявили о планируемой продаже компанией простых акций на сумм