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Intelsat Corporation ITSO, INTEL-SAT The International Telecommunications Satellite Organization Интелсат Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи

Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи

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22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

«Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на

18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР

Р в 1991 г. в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization). Следственные действия
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился

В суд за кредитом Компания Intelsat, позиционирующая себя в качестве крупнейшего в мире оператора спутниковой связи и об
01.02.2017 Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию

«Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбитальной позиции 60° в.д. 29 января 2017 г. Как рассказали CNews в компании, это второй аппарат

07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов Viasat, представленных на российском рынке переведено на спутник Intelsat 15 в составе медиаплатформы «Орион Экспресс». Для абонентов «Телекарты» каналы медиахолдинга стали доступны в базовых пакетах. К 1 октября 2015 г. компания Viasat совместно с «Орион Эк
09.04.2014 Ericsson продемонстрировал передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости

Во время выставки NAB Show в Лас-Вегасе компании Intelsat, BT Group, Ericsson, Sony и Newtec продемонстрировали передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости (4K UHDTV). В ходе демонстрации транслировалась спортивная передача, снятая

08.11.2013 StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904

Компания StarBlazer официально объявила о начале предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник Intelsat 904. При этом уже в 2016 г. пользователи StarBlazer Tandem будут автоматически (без замены и перенастройки абонентского оборудования) переведены на новейший спутник Intelsat 33e
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США

Один из ведущих мировых поставщиков услуг спутниковой связи люксембургская компания Intelsat объявила о неудачном запуске своего спутника Intelsat 27. По данным компании, сбой произошел примерно на 40 секунде после старта ракеты-носителя «Зенит-3SL» с плавучей платформы
28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать

Согласно сообщениям глобального американского спутникового оператора Intelsat, выведенный 1 июня 2012 г. на орбиту с помощью российской ракеты «Зенит-3SL» в рамках проекта Sea Launch спутник Intelsat 19 готов к началу технических испытаний. Южная солнечна
29.04.2011 «СтарБлайзер» вводит новые тарифы спутникового интернета

тор спутникового интернета и медийного сервиса – внесла изменения в линейку тарифов асимметричного спутникового доступа в интернет SB hybrid. Новые тарифы, параметры которых различаются для спутников IntelSat 904 и «Экспресс АМ33», открыты как для подключения абонентов, так и для перехода пользователей с других тарифных планов. Тариф SB hybrid Budget, входящий в группу «Домашние», предназна
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17

альный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реализации проекта используется емкость на спутнике Intelsat-17, который покрывает почти всю территорию России. В рамках сотрудничества, сигналы в студийном эфирном качестве в форматах стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, без каких-либо про
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906

Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявил о заключении долгосрочного договора с международной компанией Intelsat об аренде на спутнике Intelsat-906 полос частот С-диапазона объемом 72 МГц, что позволит расширить спектр универсальных сервисов «РуСат» и предложить услуги операторам сетей фик
12.02.2010 Спутник Intelsat 16 выведен на орбиту и передан на управление заказчику

я 2010 года в 03:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом Intelsat 16, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата I
12.02.2010 С космодрома Байконур произведён успешный запуск КА Intelsat 16

космоса, 12 февраля 2010 года в 3:39 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом Intelsat 16. Через 10 минут полёта орбитальный блок, в составе: разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат Intelsat 16, отделился от третьей ступени ракеты носителя «Протон-М».
12.01.2010 На Байконур доставлен КА Intelsat 16

Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 16 с наземным вспомогательным оборудованием доставлен 11 января 2010 года в аэропорт Юбилейный космодрома Байконур самолетом АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хрунич
01.12.2009 Запущен спутник Intelsat 15

осковскому времени с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "ДМ-SLБ" ("Зенит-3SLБ") и американским телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat 15. В 6 часов 28 минут по московскому времени Intelsat 15 отделился от разгонного блока и начал автономный полёт. Intelsat 15 имеет 22 транспондера Ku-диапазона, которые

30.11.2009 На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15

Запланированный на 29 ноября 2009 года запуск американского телекоммуникационного космического аппарата Intelsat 15 ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком ДМ-SLБ с космодрома Байконур перенесён по техническим причинам, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Подробности не уточняются. Inte
27.10.2009 На Байконур доставлен космический аппарат Intelsat 15

Сегодня на аэродроме «Юбилейный» совершил посадку самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром Байконур американский телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 15. После прохождения таможенного досмотра, космический аппарат и вспомогательное оборудование будут перегружены на транспортировочную платформу и доставлены на площадку 31 космодрома,
15.05.2009 Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702»

Международная группа Romantis, являющаяся поставщиком спутниковой емкости системы «Интелсат» (Intelsat) в России и СНГ, сообщила, что с целью повышения эффективности и надежности сетей, р
21.01.2009 Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника Intelsat 17 в конце 2010г. в рамках контракта на пять запусков в период с конца 2010 до конца 2012 г., который "Морской старт" и Intelsat подписали 20 ноября 2008 г. Спутник Intelsat<
29.07.2008 «Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15

Спутниковый оператор "Русат" подписал договор с международной компанией Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15, сообщает «Прайм-ТАСС». По словам первого заместителя генерального директора компании "Русат" Олега Ватулина, сумма контракта п
20.06.2008 Intelsat планирует транслировать Олимпийские игры в стандарте HD

Компания Intelsat объявила о том, что Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU) подписал контракт, предусматривающий установку и эксплуатацию большого количества ретрансляторов для
18.09.2007 «РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904

овой связи "РуСат" объявил о подписании договора аренды дополнительного частотного ресурса спутника Intelsat-904, принадлежащего международной компании Intelsat Ltd., что позволит расшир
13.12.2006 "ТВ-Новости" получит в аренду спутник "Интелсат 904"

Международная организация космической связи «Интерспутник» подписала контракт с Автономной некоммерческой организацией (АНО) «ТВ-Новости» о предоставлении в аренду емкости спутника «Интелсат 904» в орбитальной позиции 60 градусов в.д. Частотно-энергетический ресурс будет использоваться для передачи телевизионной информации с мест событий с использованием передвижных станци
21.11.2006 Discovery Communications совместно с Intelsat предложат услуги HDTV

Компания Intelsat объявила, что Discovery Communications, крупнейшая мировая медиа-компания, работающа
12.09.2006 Intelsat и Telespazio предложили широкополосные спутниковые услуги

й офисов получат высококачественный широкополосный доступ в интернет с гарантированным уровнем сервиса в каждом офисе, оборудованном системой VSAT. Эта услуга предлагается совместно тремя компаниями: Intelsat предоставляет мощность на спутнике IS-901, расположенном в точке 342°E; Telespazio обеспечивает основную интернет-связь и предоставляет услуги через телепорт в Фучино, Италия; Hugues E
04.07.2006 Intelsat завершил покупку PanAmSat

Американский спутниковый оператор Intelsat объявил о завершении сделки по приобретению PanAmSat, сообщает РБК. Intelsat приобрел все свободные акции PanAmSat примерно за $3,2 млрд. Общая стоимость сделки, включая долговы
14.04.2006 Intelsat представил сервис для передачи MPEG4

передачу текущего видеопотока из MPEG 2 в MPEG 4. Стандарт MPEG 4 обеспечивает более высокое качество передачи данных и оптимальное использование пропускной способности. Благодаря технологии Ampiage Intelsat сможет предложить широкий набор услуг и высокую мощность передачи данных. Пользуясь комплексным пакетом услуг Intelsat, клиенты телекоммуникационных компаний сэкономят значитель
15.02.2006 Румынский телеком начинает спутниковую экспансию

орых составляют европейские и северо-американские программы. Количество транслируемых компанией RCS каналов и число их зрителей постоянно растет, что побудило RCS расширить сотрудничество с компанией Intelsat для развития на новые рынки и в для того, чтобы ответить на растущий спрос на видео контент. «Мы обратились к компании Intelsаt с целью развития наших услуг, так как Intelsat пр
15.02.2006 Румынский телеком начинает спутниковую экспансию

орых составляют европейские и северо-американские программы. Количество транслируемых компанией RCS каналов и число их зрителей постоянно растет, что побудило RCS расширить сотрудничество с компанией Intelsat для развития на новые рынки и в для того, чтобы ответить на растущий спрос на видео контент. «Мы обратились к компании Intelsаt с целью развития наших услуг, так как Intelsat пр
03.02.2006 Connexion by Boeing и Intelsat заключили соглашение о развитии услуг на море

Компания Intelsat объявила о подписании двух долгосрочных контрактов с компанией Connexion by Boeing, являющейся подразделением компании Boeing и ведущим провайдером услуг высокоскоростного интернета на
29.08.2005 Intelsat заключила соглашение о покупке PanAmSat за $3,2 млрд.

Американский спутниковый оператор Intelsat Ltd. заключил соглашение о покупке компании PanAmSat Holding за $3,2 млрд., сообщает
08.06.2004 Частные инвесторы выкупают спутниковую связь: Intelsat готовится к продаже

Оператор услуг спутниковой связи Intelsat ведёт переговоры о продаже своих активов частному инвестору, сообщает Financial Times. Сумма сделки может составить $5 млрд. Источник, близкий к участникам проводимого аукциона, сообща
27.10.2003 Intelsat разжился спутниками

Оператор спутниковой связи Intelsat выиграл тендер на покупку 5 спутников обанкротившегося производителя и оператора космических аппаратов Loral Space & Communications. Стоимость сделки составляет $1,1 млрд. Предложение

01.04.2002 Intelsat получил кредиты на cумму $1 млрд.

Компания Intelsat Ltd. объявил о получении банковских кредитов на общую сумму $1 млрд. Это первое внеш
01.04.2002 Intelsat произвела успешный запуск телекоммуникационного спутника

30 марта с помощью ракеты-носителя "Протон" с космодрома Байконур был осуществлён успешный запуск телекоммуникационного спутника Intelsat 903 американской компании Intelsat. Техническая эксплуатация нового спутника начнется во втором квартале текущего года. Это уже четвёртый запуск, осуществляемый в рамках агресси
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

рассчитан в первую очередь на корпоративных пользователей. Другая американская спутниковая компания Intelsat Ltd., провайдер услуг телефонной связи и доступа в интернет, в ведении которой наход
20.03.2002 Lockheed продаст два своих подразделения компании Intelsat

которые предоставляют телекоммуникационные услуги, частной компании коммерческой спутниковой связи Intelsat Ltd. Cумма сделки не разглашается. Lockheed в заявлении сообщила, что продажа была ч
12.03.2002 Intelsat выставит на продажу в текущем году свои акции на сумму $500 млн.

Представители американской спутниковой компании Intelsat Ltd. на прошлой неделе заявили о планируемой продаже компанией простых акций на сумм
28.02.2002 Спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в середине года

Запущенный в конце прошлой недели телекоммуникационный спутник Intelsat 904 начнёт функционировать в конце второго квартала текущего года, сообщила компания Intelsat. К середине 2003 года компания намерена увеличить пропускную способность своей спут

Публикаций - 129, упоминаний - 152

Intelsat Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 31
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 13
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 10
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 9
РуСат 65 8
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 8
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 7
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 7
Hughes 114 6
PanAmSat Holding 33 6
МегаФон 10742 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 5
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 5
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 4
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 4
StarBlazer - СтарБлайзер 32 4
Ростелеком 10948 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Lenovo Motorola 3566 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Irdeto Access B.V. 39 3
GM - Hughes - DirecTV 123 3
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 3
Сателлит ЛТД 9 3
Контур-М 13 3
Hispasat 18 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 3
ТелКо Групп 21 3
Deutsche Telekom 954 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
Eltex - Предприятие Элтекс 273 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 33
Lockheed Martin 777 9
Газпром ПАО 1493 7
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 6
Boeing 1031 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 5
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Arianespace 87 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Madison Dearborn Partners 8 2
Телко Медиа 11 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 90
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 46
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 37
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 15
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 6
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 45
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 22
Космодром Байконур 1072 12
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 7
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 6
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 6
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
StarBlazer Кино 13 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Роскосмос - Гонец ВЭБ 3 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
Intelsat One 1 1
Intelsat EpicNG 1 1
Intelsat Horizons 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
StarBlazer Tandem 9 1
Starblazer Hybrid 1 1
Starblazer Direct 1 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Viasat LinkStar 3 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Thuraya SWOT 5 1
Google Loon 15 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 1
Истомин Максим 26 3
Кроль Алексей 8 2
Орлов Николай 14 2
Ланин Константин 4 2
Алымов Сергей 25 2
Ватулин Олег 13 2
Oprea Alexandru - Опреа Александру 2 2
Дука Александр 5 2
McGlade David - Макглейд Дэвид 2 2
Slekys Arunas - Слекис Арунас 4 2
Махновский Кирилл 26 2
Пехтерев Сергей 56 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Мельников Яков 2 1
Холодов Алексей 12 1
Мякишева Марина 84 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Антонюк Борис 69 1
Братчикова Наталья 24 1
Демин Михаил 6 1
Ковалев Андрей 43 1
Беляев Дмитрий 32 1
Белов Вадим 23 1
Измайлов Юрий 19 1
Крамарь Виталий 14 1
Крылов Валерий 15 1
Дубровский Михаил 10 1
Салтыков Константин 7 1
Шестаков Михаил 1 1
Аджалов Владимир 6 1
Еремеев Роман 1 1
Кучура Виталий 7 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Труфанов Андрей 5 1
Атамась Сергей 2 1
Лыско Кирилл 1 1
Репина Ольга 1 1
Мустафиди Константин 1 1
Игнатов Владислав 3 1
Шлыгин Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Европа 24964 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Ближний Восток 3154 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Япония 13807 9
Индия - Bharat 5870 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Европа Восточная 3138 8
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 7
Норвегия - Королевство 1858 7
Америка Южная 884 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Нидерланды 3746 7
Индийский океан 162 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 6
Канада 5082 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 6
Европа Западная 1496 6
Люксембург Великое Герцогство 446 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Израиль 2856 5
Украина 7928 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Сингапур - Республика 1953 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 14
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 12
Аренда 2687 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
Английский язык 7030 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Экватор - Equator 206 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Приватизация - форма преобразования собственности 543 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Total Telecom 613 2
Открытые системы ИД 176 2
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 2
SpaceNews 73 2
FashionTV 16 2
FT - Financial Times 1296 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Известия ИД 770 2
National Geographic 95 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Newsweek 39 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Viasat Premium HD 22 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
USA Today 153 1
Euronews - телеканал 52 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Times 661 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
ТВ-Новости АНО 7 1
РМГ - RU.TV 7 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Networks 11 1
БТРК - Белтелерадиокомпания 3 1
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CSTB Telecom & Media 83 5
Связь-Экспокомм 276 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
TeleMultiMedia Forum 2 2
Земля из космоса 51 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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