Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича
Публикаций - 133, упоминаний - 209
СПбГУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гоголь Александр 15 12
|Рейман Леонид 1009 9
|Акулич Владимир 39 6
|Родионов Иван 67 6
|Милованцев Дмитрий 106 6
|Иконников Александр 14 5
|Левковский Дмитрий 7 5
|Рагозина Ирина 8 5
|Макаров Валентин 173 5
|Бачевский Сергей 6 5
|Яшин Валерий 75 5
|Ефимов Дмитрий 13 4
|Панченко Станислав 13 4
|Путин Владимир 2542 3
|Шалманов Сергей 199 3
|Кузнецов Сергей 138 3
|Белов Вадим 18 3
|Матвиенко Валентина 104 2
|Пашкевич Владимир 22 2
|Петрова Оксана 5 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Сергеев Михаил 52 2
|Шипкова Мария 2 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Долгов Владимир 56 2
|Кисляков Евгений 91 2
|Михайлов Олег 23 2
|Шаронов Андрей 58 2
|Слизень Виталий 241 2
|Осеевский Михаил 264 2
|Белоусов Игорь 11 2
|Гостомельский Алексей 11 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Васюков Григорий 14 2
|Хинштейн Александр 68 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Мельник Илья 3 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Акимов Максим 170 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|CNews Северо-Запад 24 2
|Bloomberg 1009 1
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|Silicon.com 354 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru