СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича

Металл становится прозрачным: новую эру ультразвуковой передачи энергии и данных открывает СПбГУТ Аспирант СПбГУТ Андрей Качнов разработал технологию, которая позволяет передавать цифровые данные сквозь герметичные металлические преграды. В качестве носителя информации он использовал ультразвуковые

РОСА и университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров курентоспособных выпускников», — сказал Альберт Абилов первый проректор-проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича<

Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича я 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate. «СПбГУТ — не прос

В СПбГУТ открылась «Астра-лаборатория» В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) состоялось торжественное открытие «Астра-лаборатории». Проект ра

Специалисты СПбГУТ разработали уникальный комплекс FPV-управления беспилотниками через сотовую и спутниковую связь Команда Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) представила инновационный программно-аппаратный комплекс для FPV-

Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ с для учащихся Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Программа длилась полтора месяца и объединила теорию и практику, позволив

ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проект

Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности еддверии Дня студента в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) начала работу ИТ-лаборатория компании «Ред Софт». Открытие стало

ИТ-лаборатория «Ред Софт» открыла двери для студентов СПбГУТ Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, запустила ИТ-лабораторию в СПбГУТ. Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня студента. Новое учебное пространство оснащено 20 рабочими местами, современными компьютерами и оборудованием для проведения практиче

Selectel открывает новый коворкинг в СПбГУТ для подготовки будущих инженеров Selectel Room на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Коворкинг предоставляет комфортное пространство для практикоори

В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи о покрытии и качестве связи и уже прошло апробацию в Арктике. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Анализатор сетей радиосвязи открывает новые возможности для мониторинга и оценки каче

АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Руслан Киричек. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Компе

СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный» каций SIT-HSE. Все космические аппараты приняты на управление. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Аппарат предназначен для отработки технологии интернета вещей на основе протокола LOR

Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети ти прокладки дополнительных кабелей, что особенно актуально для модернизации существующих электрических сетей. Авторы проекта – сотрудники научно-исследовательского института технологий связи (НИИТС) СПбГУТ Вадим Егоров, Дмитрий Копылов, Марк Мендельсон.

«Газинформсервис» и СПбГУТ создадут лабораторию кибербеза ания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия для подготовки будущих кибергероев. На базе университета

UserGate и СПбГУТ стали партнёрами азработчик ИБ-решений, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в области подготовки спе

Разработка резидента «Сколково» повысит качество учебного процесса и безопасность в СПбГУТ а ВЭБ.РФ), совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» внедрила

В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту у предлагается использовать сети сотовой связи, которые смогут обнаруживать БАС на высоте до 800 м. СПБГУТ разработал модем для установки на БАС с целью их идентификации. Изначально планировало

N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования частием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича. Испытания проходили в несколько этапов. На первом этапе проводилось комплексно

«билайн» и студенты СПбГУТ подготовили сеть в центре Петербурга к летним нагрузкам исоединились студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Базовые станции 4G/LTE, позволяющие улучшить доступность и скорость сети

«Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича открылся Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального

CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича темы для «Всероссийского студенческого медиапортала», работу которого поддерживает СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. СПбГУТ поддерживает работу «Всероссийского студенческого медиапортала». Э

Mail.ru Group и СПбГУТ подписали меморандум об образовательном сотрудничестве в сфере технологий ИИ Mail.ru Group и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия, чтобы реализовывать образовательные и просветительские

Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Главная цель партнерства – реализация совместных проектов в области развития практич

Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике» о Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и По

«Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича «Нэтберг», поставщик программно-аппаратных решений, внедрил систему хранения данных на базе ПО Raidix в ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Существующая до текущего времени система хранения данных требовала серьезных

В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича начала свою работу новая лаборатория оснащенная телекоммуникационным обору

Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты оддержке фонда «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) и в партнёрстве с СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Основная задача ЦТТ «Формула телеком» - поиск, поддержка и привлечение и

VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ ения информации» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», благодаря РТУ 1.7, удалось построить еди

Huawei открыла учебную лабораторию в СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича а учебную лабораторию в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Huawei безвозмездно передала университету новейшее телекоммуникационное

IMAQLIQ предоставил систему радиорелейной связи «Антерум 630» для СПбГУТ диотехнических систем Санкт-Петербургского Государственного Университета Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. «Условия обучения современных студентов очень изменились в лучшую сторону

Zelax и СПбГУТ разработали решение для модернизации сетей электроэнергетики У) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ) объявили о совместной разработке новой модификации комплекса для цифровизации высокоч

HP открыла учебно-научную лабораторию в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича я» в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Лаборатория создана на основании подписанного 11 мая 2006 г. протокола о сотрудничес

«Аркан» создал комплексную систему безопасности для СПбГУТ им. Бонч-Бруевича и управления доступом в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Более чем в 527 учебных помещениях, на площади почти в 35 тыс. кв. метров

Студенты СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича получили 6000 Apple MacBook ервым в России университетом, работающим по образовательной модели «1 to 1 learning» («1 студент – 1 компьютер») стал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Каждый первокурсник университета получил в этом году ноутбук Apple MacBook со встроенным модулями Wi-Fi, BlueTooth, веб-камерой, стереозвуком, пишущим DVD-дисководом и пакет

Tele2 и Университет им. Бонч-Бруевича подписали договор на 2,5 млн. рублей «Tele2 Санкт-Петербург» и Госуниверситет телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича подписали договор о финансировании проекта по созданию электронной библиот

Стоимость технопарка при СПбГУТ может снизиться на $200 млн. Стоимость технопарка при Санкт-Петербургском Государственном Университете Телекоммуникаций (СПбГУТ) им. Бонч-Бруевича может снизиться на $200 млн., а его площадь - на 140 000 кв. м. Сег

ЗакС утвердил землю под технопарк на базе университета им. Бонч-Бруевича дет составлять 25 га. Напомним, в создание ИКТ-технопарка на базе университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича в Невском районе Санкт-Петербурга до 2016 г. будет вложено около $1 млрд.

Tele2 будет сотрудничать с СПбГУТ Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича Александр Гоголь и региональный управляющий директор "Tele2 Санкт-Петербур