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СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича

СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича


17.02.2022 «Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
04.06.2021 Mail.ru Group и СПбГУТ подписали меморандум об образовательном сотрудничестве в сфере технологий ИИ
28.12.2020 Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»
20.06.2018 «Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
26.05.2016 Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica
19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»
12.05.2015 Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты
13.12.2014 Замминистра связи Рашид Исмаилов обсудил с ректорами подведомственных вузов планы подготовки ИТ-специалистов
01.03.2013 VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ
21.06.2012 Huawei открыла учебную лабораторию в СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича
08.12.2010 IMAQLIQ предоставил систему радиорелейной связи «Антерум 630» для СПбГУТ
08.10.2010 Zelax и СПбГУТ разработали решение для модернизации сетей электроэнергетики
28.09.2009 Открыта совместная учебно-научная лаборатория "HP-ГУТ-OSS/BSS лаборатория"
28.09.2009 HP открыла учебно-научную лабораторию в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
27.08.2009 «Аркан» создал комплексную систему безопасности для СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
10.09.2008 Студенты СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича получили 6000 Apple MacBook
11.06.2008 Стоимость технопарка при СПбГУТ может снизиться на $200 млн.
20.03.2008 Tele2 будет сотрудничать с СПбГУТ
29.12.2007 СПбГУТ создаёт электронные версии учебных пособий
16.10.2007 Технопарк на базе СПбГУТ начнут строить в 2008 году
09.04.2007 В СЗТ новый директор департамента информационных систем
28.03.2007 СПбГУТ объявил конкурс на предоставление услуг связи
16.03.2007 СПбГУТ закупает графические станции
12.03.2007 СПбГУТ объявил конкурс на поставку оборудования для студии интернет-вещания
12.03.2007 СПбГУТ объявил конкурс на создание комплекса дистанционного обучения
09.01.2007 СПбГУТ проводит конкурс на реинжиниринг системы доступа к данным
23.08.2006 Первый российский технопарк откроется при СПбГУТ
21.06.2006 Microsoft открывает новую IT Academy
15.03.2006 Питерский технопарк завис в коридорах власти
12.08.2005 Идею технопарка могут утопить в роскоши

Публикаций - 133, упоминаний - 209

СПбГУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3222 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Microsoft Corporation 22497 8
Ростелеком - Связьинвест 1698 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Google LLC 10352 6
HP Inc. 5313 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 123 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 4
Dell EMC 4736 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 336 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 3
Intel Corporation 11262 3
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 29 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 378 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Netberg - Нэтберг 11 2
Zelax - Зелакс 80 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 58 2
МегаФон ПетерСтар 325 2
Рексофт - Reksoft 334 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 2
Raidix - Рэйдикс 148 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 2
Lenovo Motorola 3463 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 2
Открытие ФК 2713 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 31 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 34 1
DMI Дятьково 5 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Кораблик-Р 7 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 37 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 63 1
Май - Российская торговая компания 416 1
Черкизово ГК 74 1
Инвитро - Invitro 55 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 1
Наукоград - технопарк 42 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 1
ПромСвязьКапитал 75 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 8 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
Русагро Группа Компаний 182 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 29
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 8
Правительство РФ 8292 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Счётная палата РФ 628 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 11 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Администрация Президента РФ 904 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 372 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 627 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 390 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 2
Электротехника - Электротехническое оборудование 35 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 534 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 13 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 36 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 356 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 326 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 973 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 368 1
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 34 3
Linux OS 7669 2
Inoventica invGUARD 25 2
Tele2 Praktik 6 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Google Mini 10 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 10 1
Apple iLife 71 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 1
IBM Bluemix 39 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
IMAQLIQ Антерум 1 1
Netberg Aeon 1 1
Raidix QoSmic 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
Google Android 11959 1
Apple macOS 1457 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 1
Microsoft Windows 10 11713 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 1
C++ - Язык программирования 445 1
Google YouTube - Видеохостинг 2277 1
Microsoft Azure 1276 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 1
Honor 7 - Серия смартфонов 33 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 59 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 226 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 12 1
Гоголь Александр 15 12
Рейман Леонид 1009 9
Акулич Владимир 39 6
Родионов Иван 67 6
Милованцев Дмитрий 106 6
Иконников Александр 14 5
Левковский Дмитрий 7 5
Рагозина Ирина 8 5
Макаров Валентин 173 5
Бачевский Сергей 6 5
Яшин Валерий 75 5
Ефимов Дмитрий 13 4
Панченко Станислав 13 4
Путин Владимир 2542 3
Шалманов Сергей 199 3
Кузнецов Сергей 138 3
Белов Вадим 18 3
Матвиенко Валентина 104 2
Пашкевич Владимир 22 2
Петрова Оксана 5 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Сергеев Михаил 52 2
Шипкова Мария 2 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Долгов Владимир 56 2
Кисляков Евгений 91 2
Михайлов Олег 23 2
Шаронов Андрей 58 2
Слизень Виталий 241 2
Осеевский Михаил 264 2
Белоусов Игорь 11 2
Гостомельский Алексей 11 2
Нарышкин Сергей 51 2
Васюков Григорий 14 2
Хинштейн Александр 68 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Мельник Илья 3 1
Чебаков Сергей 1 1
Мишустин Михаил 376 1
Акимов Максим 170 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 92
Россия - РФ - Российская федерация 108428 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 43
Россия - СФО - Новосибирск 3269 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 3
Европа 12319 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Ирландия - Республика 818 3
СССР - Ленинград 105 3
Украина 6212 3
Китай - Пекин - Beijing 870 3
Япония 10069 3
Европа Восточная 2927 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 118 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 123 3
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 2
Китай - Тайвань 2115 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Индия - Республика 4263 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 2
Ирландия - Дублин 156 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 2
Финляндия - Финляндская Республика 1816 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 2
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 385 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Образование в России 460 7
Технопарки, инновационные центры и наукограды 76 6
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 125 2
ЕСН - Единый социальный налог 98 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Английский язык 764 1
HR брендинг 29 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
Физика - область естествознания 889 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
CNews Северо-Запад 24 2
Bloomberg 1009 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Silicon.com 354 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 7
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 5
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 5
Huawei Seeds for the Future 10 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 21 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 13 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 1 1
Honor Cup 14 5
VK All Cups 10 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
ИнфоКом 59 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
CeBIT 454 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
ПРОSTOR 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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