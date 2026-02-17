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СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича

СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича — технический университет России в области телекоммуникаций, информационных технологий и цифровых систем. Университет осуществляет подготовку специалистов и научных кадров для отрасли связи и ИТ, реализует образовательные и научно-исследовательские проекты, а также активно сотрудничает с технологическими компаниями и промышленными партнерами.

СОБЫТИЯ


17.02.2026 Металл становится прозрачным: новую эру ультразвуковой передачи энергии и данных открывает СПбГУТ

Аспирант СПбГУТ Андрей Качнов разработал технологию, которая позволяет передавать цифровые данные сквозь герметичные металлические преграды. В качестве носителя информации он использовал ультразвуковые

04.02.2026 РОСА и университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

курентоспособных выпускников», — сказал Альберт Абилов первый проректор-проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича<
20.10.2025 Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича

я 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate. «СПбГУТ — не прос
17.10.2025 В СПбГУТ открылась «Астра-лаборатория»

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) состоялось торжественное открытие «Астра-лаборатории». Проект ра
12.08.2025 Специалисты СПбГУТ разработали уникальный комплекс FPV-управления беспилотниками через сотовую и спутниковую связь

Команда Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) представила инновационный программно-аппаратный комплекс для FPV-
10.07.2025 Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ

с для учащихся Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Программа длилась полтора месяца и объединила теорию и практику, позволив
19.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проект
24.01.2025 Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности

еддверии Дня студента в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) начала работу ИТ-лаборатория компании «Ред Софт». Открытие стало

24.01.2025 ИТ-лаборатория «Ред Софт» открыла двери для студентов СПбГУТ

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, запустила ИТ-лабораторию в СПбГУТ. Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня студента. Новое учебное пространство оснащено 20 рабочими местами, современными компьютерами и оборудованием для проведения практиче
27.12.2024 Selectel открывает новый коворкинг в СПбГУТ для подготовки будущих инженеров

Selectel Room на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Коворкинг предоставляет комфортное пространство для практикоори
11.12.2024 В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи

о покрытии и качестве связи и уже прошло апробацию в Арктике. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Анализатор сетей радиосвязи открывает новые возможности для мониторинга и оценки каче
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС»

АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Руслан Киричек. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Компе
05.11.2024 СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный»

каций SIT-HSE. Все космические аппараты приняты на управление. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Аппарат предназначен для отработки технологии интернета вещей на основе протокола LOR
22.10.2024 Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети

ти прокладки дополнительных кабелей, что особенно актуально для модернизации существующих электрических сетей. Авторы проекта – сотрудники научно-исследовательского института технологий связи (НИИТС) СПбГУТ Вадим Егоров, Дмитрий Копылов, Марк Мендельсон.
25.07.2024 «Газинформсервис» и СПбГУТ создадут лабораторию кибербеза

ания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия для подготовки будущих кибергероев. На базе университета
17.07.2024 UserGate и СПбГУТ стали партнёрами

азработчик ИБ-решений, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в области подготовки спе
18.06.2024 Разработка резидента «Сколково» повысит качество учебного процесса и безопасность в СПбГУТ

а ВЭБ.РФ), совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» внедрила

12.04.2024 В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту

у предлагается использовать сети сотовой связи, которые смогут обнаруживать БАС на высоте до 800 м. СПБГУТ разработал модем для установки на БАС с целью их идентификации. Изначально планировало
12.01.2023 N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования

частием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича. Испытания проходили в несколько этапов. На первом этапе проводилось комплексно
23.05.2022 «билайн» и студенты СПбГУТ подготовили сеть в центре Петербурга к летним нагрузкам

исоединились студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Базовые станции 4G/LTE, позволяющие улучшить доступность и скорость сети
17.02.2022 «Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича открылся Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального

23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича

темы для «Всероссийского студенческого медиапортала», работу которого поддерживает СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. СПбГУТ поддерживает работу «Всероссийского студенческого медиапортала». Э
04.06.2021 Mail.ru Group и СПбГУТ подписали меморандум об образовательном сотрудничестве в сфере технологий ИИ

Mail.ru Group и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия, чтобы реализовывать образовательные и просветительские

28.12.2020 Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве

с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Главная цель партнерства – реализация совместных проектов в области развития практич
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»

о Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и По
20.06.2018 «Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

«Нэтберг», поставщик программно-аппаратных решений, внедрил систему хранения данных на базе ПО Raidix в ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Существующая до текущего времени система хранения данных требовала серьезных

19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича начала свою работу новая лаборатория оснащенная телекоммуникационным обору
12.05.2015 Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты

оддержке фонда «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) и в партнёрстве с СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Основная задача ЦТТ «Формула телеком» - поиск, поддержка и привлечение и
01.03.2013 VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ

ения информации» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», благодаря РТУ 1.7, удалось построить еди
21.06.2012 Huawei открыла учебную лабораторию в СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича

а учебную лабораторию в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Huawei безвозмездно передала университету новейшее телекоммуникационное

08.12.2010 IMAQLIQ предоставил систему радиорелейной связи «Антерум 630» для СПбГУТ

диотехнических систем Санкт-Петербургского Государственного Университета Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. «Условия обучения современных студентов очень изменились в лучшую сторону
08.10.2010 Zelax и СПбГУТ разработали решение для модернизации сетей электроэнергетики

У) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ) объявили о совместной разработке новой модификации комплекса для цифровизации высокоч
28.09.2009 HP открыла учебно-научную лабораторию в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича

я» в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Лаборатория создана на основании подписанного 11 мая 2006 г. протокола о сотрудничес
27.08.2009 «Аркан» создал комплексную систему безопасности для СПбГУТ им. Бонч-Бруевича

и управления доступом в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Более чем в 527 учебных помещениях, на площади почти в 35 тыс. кв. метров
10.09.2008 Студенты СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича получили 6000 Apple MacBook

ервым в России университетом, работающим по образовательной модели «1 to 1 learning» («1 студент – 1 компьютер») стал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Каждый первокурсник университета получил в этом году ноутбук Apple MacBook со встроенным модулями Wi-Fi, BlueTooth, веб-камерой, стереозвуком, пишущим DVD-дисководом и пакет
09.07.2008 Tele2 и Университет им. Бонч-Бруевича подписали договор на 2,5 млн. рублей

«Tele2 Санкт-Петербург» и Госуниверситет телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича подписали договор о финансировании проекта по созданию электронной библиот
11.06.2008 Стоимость технопарка при СПбГУТ может снизиться на $200 млн.

Стоимость технопарка при Санкт-Петербургском Государственном Университете Телекоммуникаций (СПбГУТ) им. Бонч-Бруевича может снизиться на $200 млн., а его площадь - на 140 000 кв. м. Сег
10.04.2008 ЗакС утвердил землю под технопарк на базе университета им. Бонч-Бруевича

дет составлять 25 га. Напомним, в создание ИКТ-технопарка на базе университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича в Невском районе Санкт-Петербурга до 2016 г. будет вложено около $1 млрд.
20.03.2008 Tele2 будет сотрудничать с СПбГУТ

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича Александр Гоголь и региональный управляющий директор "Tele2 Санкт-Петербур
29.12.2007 СПбГУТ создаёт электронные версии учебных пособий

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича объявил запрос котировок на создание электронных версий учебных и учебно-

Публикаций - 283, упоминаний - 616

СПбГУТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 29
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 12
МегаФон 10742 12
Huawei 4677 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 9
Microsoft Corporation 25775 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Питерская группа связистов 441 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Intel Corporation 12811 7
HP Inc. 5883 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Google LLC 12690 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Dell EMC 5180 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Lenovo Motorola 3566 5
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 4
Газинформсервис - ГИС 496 4
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
МегаФон - Мобиком 230 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 11
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 8
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Наукоград - технопарк 156 5
AIG-Brunswick Capital Management 8 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Почта России ПАО 2370 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Stockmann - Стокманн 17 3
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 3
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
АМР - Архитектурная мастерская Романова 2 2
Planora Oy 3 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
Газпром нефть 725 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Инвитро - Invitro 84 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
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Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
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Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 4
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Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 3
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ГосИнформСистемы 160 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 199
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Linux OS 11533 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Inoventica invGUARD 30 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 3
Microsoft Windows 16882 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 2
FreePik 1841 2
Ред Софт - Ред Адм 145 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15244 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Honor - серия смартфонов 246 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Гоголь Александр 21 19
Рейман Леонид 1065 17
Путин Владимир 3454 14
Киричек Руслан 15 13
Макаров Валентин 251 10
Ляпунов Игорь 132 10
Акулич Владимир 42 10
Левковский Дмитрий 11 9
Родионов Иван 73 9
Бенгин Владимир 38 7
Милованцев Дмитрий 110 7
Яшин Валерий 80 7
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Осеевский Михаил 350 7
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Чернышенко Дмитрий 581 5
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Фивейский Сергей 19 4
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Huuskonen Pertti - Хуусконен Пертти 12 4
Mikkonen Kari - Микконен Кари 7 4
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Кузнецов Сергей 163 3
Духовницкий Олег 91 3
Хинштейн Александр 148 3
Слизень Виталий 244 3
Крупнов Александр 30 3
Сергеев Михаил 115 3
Желонкин Владимир 17 3
Алексеев Михаил 29 3
Белов Вадим 23 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 171
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 86
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 23
Европа 24964 22
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
СССР - Ленинград 112 15
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
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Земля - планета Солнечной системы 10865 7
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Фонтанка 39 1
Regnum - Регнум 114 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon.com 364 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
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WikiLeaks 120 1
Bloomberg 1627 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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Forrester Research 834 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 89
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 24
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 6
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 5
Huawei Seeds for the Future 10 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 5
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РАН - Российская академия наук 2122 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 4
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СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 4
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 3 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Honor Cup 16 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Intel Developer Forum - IDF 317 2
VK All Cups 18 2
Capture the Flag - CTF 56 1
CeBIT 614 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
ПРОSTOR 6 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Байкальский экономический форум 13 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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