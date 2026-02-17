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СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича — технический университет России в области телекоммуникаций, информационных технологий и цифровых систем. Университет осуществляет подготовку специалистов и научных кадров для отрасли связи и ИТ, реализует образовательные и научно-исследовательские проекты, а также активно сотрудничает с технологическими компаниями и промышленными партнерами.
СОБЫТИЯ
|17.02.2026
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Металл становится прозрачным: новую эру ультразвуковой передачи энергии и данных открывает СПбГУТ
Аспирант СПбГУТ Андрей Качнов разработал технологию, которая позволяет передавать цифровые данные сквозь герметичные металлические преграды. В качестве носителя информации он использовал ультразвуковые
|04.02.2026
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РОСА и университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров
курентоспособных выпускников», — сказал Альберт Абилов первый проректор-проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича<
|20.10.2025
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Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича
я 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate. «СПбГУТ — не прос
|17.10.2025
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В СПбГУТ открылась «Астра-лаборатория»
В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) состоялось торжественное открытие «Астра-лаборатории». Проект ра
|12.08.2025
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Специалисты СПбГУТ разработали уникальный комплекс FPV-управления беспилотниками через сотовую и спутниковую связь
Команда Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) представила инновационный программно-аппаратный комплекс для FPV-
|10.07.2025
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Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ
с для учащихся Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Программа длилась полтора месяца и объединила теорию и практику, позволив
|19.06.2025
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ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии
при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проект
|24.01.2025
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Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности
еддверии Дня студента в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) начала работу ИТ-лаборатория компании «Ред Софт». Открытие стало
|24.01.2025
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ИТ-лаборатория «Ред Софт» открыла двери для студентов СПбГУТ
Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, запустила ИТ-лабораторию в СПбГУТ. Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня студента. Новое учебное пространство оснащено 20 рабочими местами, современными компьютерами и оборудованием для проведения практиче
|27.12.2024
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Selectel открывает новый коворкинг в СПбГУТ для подготовки будущих инженеров
Selectel Room на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Коворкинг предоставляет комфортное пространство для практикоори
|11.12.2024
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В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи
о покрытии и качестве связи и уже прошло апробацию в Арктике. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Анализатор сетей радиосвязи открывает новые возможности для мониторинга и оценки каче
|22.11.2024
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АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС»
АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Руслан Киричек. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Компе
|05.11.2024
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СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный»
каций SIT-HSE. Все космические аппараты приняты на управление. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Аппарат предназначен для отработки технологии интернета вещей на основе протокола LOR
|22.10.2024
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Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети
ти прокладки дополнительных кабелей, что особенно актуально для модернизации существующих электрических сетей. Авторы проекта – сотрудники научно-исследовательского института технологий связи (НИИТС) СПбГУТ Вадим Егоров, Дмитрий Копылов, Марк Мендельсон.
|25.07.2024
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«Газинформсервис» и СПбГУТ создадут лабораторию кибербеза
ания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия для подготовки будущих кибергероев. На базе университета
|17.07.2024
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UserGate и СПбГУТ стали партнёрами
азработчик ИБ-решений, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в области подготовки спе
|18.06.2024
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Разработка резидента «Сколково» повысит качество учебного процесса и безопасность в СПбГУТ
а ВЭБ.РФ), совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» внедрила
|12.04.2024
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В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту
у предлагается использовать сети сотовой связи, которые смогут обнаруживать БАС на высоте до 800 м. СПБГУТ разработал модем для установки на БАС с целью их идентификации. Изначально планировало
|12.01.2023
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N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования
частием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича. Испытания проходили в несколько этапов. На первом этапе проводилось комплексно
|23.05.2022
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«билайн» и студенты СПбГУТ подготовили сеть в центре Петербурга к летним нагрузкам
исоединились студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Базовые станции 4G/LTE, позволяющие улучшить доступность и скорость сети
|17.02.2022
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«Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ
В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича открылся Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального
|23.09.2021
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CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
темы для «Всероссийского студенческого медиапортала», работу которого поддерживает СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. СПбГУТ поддерживает работу «Всероссийского студенческого медиапортала». Э
|04.06.2021
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Mail.ru Group и СПбГУТ подписали меморандум об образовательном сотрудничестве в сфере технологий ИИ
Mail.ru Group и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия, чтобы реализовывать образовательные и просветительские
|28.12.2020
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Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве
с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Главная цель партнерства – реализация совместных проектов в области развития практич
|15.01.2019
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Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»
о Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и По
|20.06.2018
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«Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
«Нэтберг», поставщик программно-аппаратных решений, внедрил систему хранения данных на базе ПО Raidix в ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Существующая до текущего времени система хранения данных требовала серьезных
|19.10.2015
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В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»
В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича начала свою работу новая лаборатория оснащенная телекоммуникационным обору
|12.05.2015
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Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты
оддержке фонда «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) и в партнёрстве с СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Основная задача ЦТТ «Формула телеком» - поиск, поддержка и привлечение и
|01.03.2013
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VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ
ения информации» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», благодаря РТУ 1.7, удалось построить еди
|21.06.2012
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Huawei открыла учебную лабораторию в СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича
а учебную лабораторию в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Huawei безвозмездно передала университету новейшее телекоммуникационное
|08.12.2010
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IMAQLIQ предоставил систему радиорелейной связи «Антерум 630» для СПбГУТ
диотехнических систем Санкт-Петербургского Государственного Университета Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. «Условия обучения современных студентов очень изменились в лучшую сторону
|08.10.2010
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Zelax и СПбГУТ разработали решение для модернизации сетей электроэнергетики
У) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ) объявили о совместной разработке новой модификации комплекса для цифровизации высокоч
|28.09.2009
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HP открыла учебно-научную лабораторию в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
я» в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Лаборатория создана на основании подписанного 11 мая 2006 г. протокола о сотрудничес
|27.08.2009
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«Аркан» создал комплексную систему безопасности для СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
и управления доступом в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Более чем в 527 учебных помещениях, на площади почти в 35 тыс. кв. метров
|10.09.2008
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Студенты СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича получили 6000 Apple MacBook
ервым в России университетом, работающим по образовательной модели «1 to 1 learning» («1 студент – 1 компьютер») стал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Каждый первокурсник университета получил в этом году ноутбук Apple MacBook со встроенным модулями Wi-Fi, BlueTooth, веб-камерой, стереозвуком, пишущим DVD-дисководом и пакет
|09.07.2008
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Tele2 и Университет им. Бонч-Бруевича подписали договор на 2,5 млн. рублей
«Tele2 Санкт-Петербург» и Госуниверситет телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича подписали договор о финансировании проекта по созданию электронной библиот
|11.06.2008
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Стоимость технопарка при СПбГУТ может снизиться на $200 млн.
Стоимость технопарка при Санкт-Петербургском Государственном Университете Телекоммуникаций (СПбГУТ) им. Бонч-Бруевича может снизиться на $200 млн., а его площадь - на 140 000 кв. м. Сег
|10.04.2008
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ЗакС утвердил землю под технопарк на базе университета им. Бонч-Бруевича
дет составлять 25 га. Напомним, в создание ИКТ-технопарка на базе университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича в Невском районе Санкт-Петербурга до 2016 г. будет вложено около $1 млрд.
|20.03.2008
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Tele2 будет сотрудничать с СПбГУТ
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича Александр Гоголь и региональный управляющий директор "Tele2 Санкт-Петербур
|29.12.2007
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СПбГУТ создаёт электронные версии учебных пособий
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича объявил запрос котировок на создание электронных версий учебных и учебно-
СПбГУТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоголь Александр 21 19
|Рейман Леонид 1065 17
|Путин Владимир 3454 14
|Киричек Руслан 15 13
|Макаров Валентин 251 10
|Ляпунов Игорь 132 10
|Акулич Владимир 42 10
|Левковский Дмитрий 11 9
|Родионов Иван 73 9
|Бенгин Владимир 38 7
|Милованцев Дмитрий 110 7
|Яшин Валерий 80 7
|Иконников Александр 15 7
|Рагозина Ирина 8 7
|Осеевский Михаил 350 7
|Матвиенко Валентина 117 6
|Киселев Александр 115 6
|Бачевский Сергей 6 6
|Васюков Григорий 14 5
|Ефимов Дмитрий 20 5
|Зарубин Антон 6 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Кореш Виктор 83 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Панченко Станислав 14 4
|Фивейский Сергей 19 4
|Петрова Оксана 7 4
|Huuskonen Pertti - Хуусконен Пертти 12 4
|Mikkonen Kari - Микконен Кари 7 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Кузнецов Сергей 163 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Слизень Виталий 244 3
|Крупнов Александр 30 3
|Сергеев Михаил 115 3
|Желонкин Владимир 17 3
|Алексеев Михаил 29 3
|Белов Вадим 23 3
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