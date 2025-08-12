Специалисты СПбГУТ разработали уникальный комплекс FPV-управления беспилотниками через сотовую и спутниковую связь

Команда Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) представила инновационный программно-аппаратный комплекс для FPV-управления беспилотными авиационными системами через гибридные и спутниковые сети связи. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Разработанная система позволяет оператору в режиме реального времени получать видео высокого качества и передавать команды управления беспилотником через сети мобильных операторов связи и спутниковые каналы связи. Ключевыми особенностями технологии стали снижение задержки видеопотока за счет нейросетевого сжатия и обработки данных, использование защищенного протокола передачи FPV-CTVP собственной разработки университета, а также возможность работы в гибридных сетях, сочетающих сотовые и спутниковые каналы связи.

В ходе испытаний система продемонстрировала стабильную передачу HD-видео через геостационарный спутник «Ямал-601» и совместимость с мобильным терминалом РС-30М производства АО «Решетнев». Это подтвердило возможность управления беспилотниками на сверхдальних расстояниях.

Разработка открывает новые перспективы для мониторинга удаленных объектов, поисково-спасательных операций, транспортной логистики и промышленного применения беспилотных авиационных систем.