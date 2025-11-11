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Режим реального времени Real-time Mode Система реального времени Real-time system

СОБЫТИЯ

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11.11.2025 Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени

Сбербанк запустил двусторонние индикативные котировки на платформе QDealing через свое подразделение — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает проце
22.09.2025 «Лаборатория Касперского»: в даркнете предлагают услуги по созданию видео- и аудиодипфейков в режиме реального времени

боратории Касперского» ранее уже обнаруживали на теневых площадках предложения по созданию дипфейков. Однако теперь злоумышленники предлагают генерацию поддельного голосового и визуального контента в режиме реального времени, причем стоимость таких услуг изменилась в меньшую сторону. В найденных объявлениях предлагаются разные варианты: замена лица в режиме реального времени при обще
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени

Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени Пандемия и связанная с ней экстренная цифровизация потребовали от компаний лучшего понимания корпоративных бизнес-процессов. По данным исследования ABBYY, 57% компаний

10.03.2025 Создан первый отечественный комплекс для видеомониторинга пожарной обстановки с беспилотника в режиме реального времени

ому подразделения Рослесхоза и МЧС по всей стране будут получать готовые данные для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан». Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» 4K-видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные п
16.10.2024 Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024

одукты не просто генерируются автоматически с помощью голосовых и текстовых команд пользователя, но и благодаря уникальной архитектуре Платформы FXL, построенной по принципу гибкого «конструктора», в режиме реального времени имплементируются в автоматизированную банковскую систему на уровне бэк-, мидл- и фронт-офиса. На стенде «ФлексСофт» (№ 41 в зоне «Настоящее») желающие могут увидеть это
11.04.2024 2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени

тному проекту единого информационного сервиса зарядных станций для электрического транспорта Министерства Энергетики РФ. Теперь данные об актуальном статусе ЭЗС фиксируются и передаются в геосервис в режиме реального времени, а количество таких станций постоянно растет. Сейчас в 2ГИС доступны более тысячи таких станций, например, зарядки сетей “Энергия Москвы”, “Россети”, “Русгидро” и “Сиби
21.02.2024 VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени

VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени. Tarantool Column Store — колоночная СУБД, предназначенная для гибридной обработки потоковых данных в оперативной памяти. Решение мгновенно анализирует наиболее актуаль
28.10.2022 Softline представила новую платформу по сбору данных в режиме реального времени

новое решение для управления и обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры – ITMan Discovery. Платформа открывает новые возможности для ITAM. Ключевая особенность – сбор данных с конечных устройств в режиме реального времени и улучшение CMDB за счет искусственного интеллекта. При интеграции с Service Desk-платформами можно уточнять данные о текущей конфигурации ИТ-актива в реальном времени.
11.05.2022 Стартап Green Growth привлек $200 тыс. для платформы по картированию и мониторингу урожайности в режиме реального времени

Green Growth, международный разработчик технологии картирования урожайности в режиме реального времени, объявляет о закрытии pre-seed раунда на сумму $200 тыс. от Европейского фонда New Nordic Ventures. Growth Yield Monitor – это SaaS-платформа, которая в режиме реаль
09.08.2021 SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис»

тся 3rd party cookies: ее платформа по работе с клиенсткими данными (customer data platform, CDP) помогает брендам справляться с этими вызовами, получая необходимую информацию из собственных данных в режиме реального времени. Согласно исследованию Experience 2030: Pulse Report, проведенному Futurum Research по инициативе SAS, 73% брендов считают, что в будущем качество обслуживания клиентов
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени

огий беспроводной передачи данных LoRaWan. При помощи новой системы менеджеры предприятия получат возможность отслеживать перемещение сотрудников на производственных объектах и с точностью до 50 см в режиме реального времени. Система при помощи встроенных возможностей SAP Cloud Platform позволяет в режиме реального времени получать и анализировать информацию об изменении режимов рабо
16.09.2010 Avaya представила решения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео

Компания Avaya представила Avaya Flare Experience, линейку решений и услуг следующего поколения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео. Новые решения обеспечивают уникальные возможности взаимодействия виртуальных рабочих групп и имеют интуитивно понятный интерфейс. Широкий спектр
08.12.2009 Google запускает поиск в режиме реального времени

года. Google будет индексировать не только новые статусы пользователей соцсетей, но также и их комментарии, картинки, видеоролики и другой контент, размещаемый в профиле. Google будет индексировать в режиме реального времени результаты поиска в Twitter, Facebook, MySpace, Friendfeed и ряде других сервисов Запуск нового поисковика в реальном времени на английском языке для всех пользователей
29.11.2006 Операторы связи смогут управлять сервисами в режиме реального времени

дежности и качества обслуживания сервисов реального времени, прежде всего, голосовых. Этот класс продуктов позволяет осуществлять управление голосовыми, видео- и мультимедийными сессиями в сетях IP в режиме реального времени и предназначен для использования операторами фиксированной и мобильной связи, что особенно востребовано в настоящее время в сетях нового поколения. По условиям соглашен
10.04.2002 Siemens представляет решение m.traction Instant Messaging: моментальная передача сообщений в режиме реального времени для мобильных телефонов

Департамент "Мобильные сети связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens предлагает операторам m.traction, новое решение для обмена сообщениями в режиме реального времени при помощи мобильного телефона. Основное преимущество данного решения заключается в скорости: в отличие от электронной почты сообщение отображается на дисплее принимающ
14.06.2000 РОСБАНК приступил к реализации проекта "РосТрейд" - системы торговли российскими ценными бумагами в интернете в режиме реального времени

кого фондового рынка. Главная задача "РосТрейд" - предоставить всем потенциальным инвесторам возможность самостоятельно управлять своими вложениями в ценные бумаги, имея доступ к биржевым площадкам в режиме реального времени. Основные преимущества проекта "РосТрейд" - низкие трансакционные издержки, мгновенный доступ к рынку, широкий спектр информационных ресурсов - могут быть наиболее прив
26.05.2000 В режиме реального времени можно будет анализировать сетевые сделки купли-продажи

ческого союза с целью выхода на новый уровень коммерческой Интернет-информации - Commerce Intelligence. Объединение пакетов прикладных программ этих компаний Ecometry и nQuire Server Suite позволит в режиме реального времени анализировать одновременно совершаемые в Интернете сделки купли-продажи, повысив эффективность маркетинга, инвентарной деятельности и взаимодействия с клиентами.
11.01.1999 Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени

В начале января компания Lotus сообщила о начале поставок пакета Lotus Sametime 1.0. Это семейство программ обеспечивает возможность одновременной работы организации над документами в режиме реального времени, а также немедленного поиска и обмена документов с коллегами и партнерами во всем мире. Пакет позволяет сотрудникам организации пользоваться имеющейся информационной ба
20.11.1998 Lotus Development представила программные продукты по связи и общению в режиме реального времени

Корпорация Lotus Development анонсировала на проходящей в Лас-Вегасе выставке Comdex'98 семейство программных продуктов по связи и общению в режиме реального времени Lotus Sametime. ПО может использоваться автономно или в качестве дополнения к Lotus Notes и платформам Domino версий 4.6 и 5. Sametime будет доступна качестве public be

Публикаций - 5214, упоминаний - 5214

Режим реального времени и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 329
Microsoft Corporation 25775 279
9594 253
Ростелеком 10948 179
МегаФон 10742 167
Oracle Corporation 7074 155
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 146
IBM - International Business Machines Corp 9699 137
SAP SE 5601 136
Yandex - Яндекс 9215 130
Google LLC 12688 124
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 123
Telegram Group 2940 106
Intel Corporation 12811 103
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 102
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 99
Cisco Systems 5372 91
Softline - Софтлайн 3743 79
HP Inc. 5883 79
Huawei 4675 67
Apple Inc 13154 66
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 65
Siemens AG - Siemens Group 2673 56
Samsung Electronics 11064 56
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 55
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 49
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 47
Sony 6739 46
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 46
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 45
Diasoft - Диасофт 1144 44
Крок - Croc 1964 41
VK - Mail.ru Group 3602 40
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 39
Dell EMC 5180 38
Nvidia Corp 4002 37
SAS Institute 1082 36
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 175
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 76
РЖД - Российские железные дороги 2096 68
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 67
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 61
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 56
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 49
Почта России ПАО 2370 40
Альфа-Банк 1979 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 39
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 36
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 35
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 32
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 32
Газпром ПАО 1493 31
НСПК - Национальная система платежных карт 948 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 29
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 27
Северсталь ПАО - Severstal 629 27
Газпром нефть 725 27
МКБ - Московский кредитный банк 657 25
Связной ГК 1401 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 22
Visa International 1993 22
X5 Group - Перекрёсток 640 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 20
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 19
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
ВТБ - Почта Банк 514 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Роснефть НК - нефтяная компания 562 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 17
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 241
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 154
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 115
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 110
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 104
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 93
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 88
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 83
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 79
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 72
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 72
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 68
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 52
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 46
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 46
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 37
Федеральное казначейство России 1949 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 28
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 28
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 25
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 24
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 22
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 100
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 14
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
ГосИнформСистемы 160 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 4
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 3
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1552
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1249
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 1091
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 951
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 858
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 780
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 738
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 559
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 522
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 477
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 365
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Microsoft Windows 16882 215
Google Android 15243 207
Linux OS 11533 206
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Apple iOS 8583 128
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 128
Microsoft Office 4170 116
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 111
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 101
Microsoft Windows 2000 8678 82
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 78
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 64
Oracle Java - язык программирования 3469 62
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 45
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 44
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 44
Apple macOS 2419 43
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Apple - App Store 3109 41
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Apple iPhone 6 4861 38
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 37
1С:ERP Управление предприятием 841 36
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 33
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FreePik 1841 32
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СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 31
Microsoft Dynamics 1197 31
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 30
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Путин Владимир 3454 42
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Тятюшев Максим 215 20
Райкевич Алексей 129 19
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 45
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CNews FORUM Кейсы 313 15
День молодёжи - 27 июня 1087 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
Связь-Экспокомм 276 9
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Земля из космоса 51 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 5
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Docflow 148 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
CeBIT 614 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Microsoft Ignite 44 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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