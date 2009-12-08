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Режим реального времени Real-time Mode Система реального времени Real-time system



08.12.2009 Google запускает поиск в режиме реального времени
29.11.2006 Операторы связи смогут управлять сервисами в режиме реального времени
10.04.2002 Siemens представляет решение m.traction Instant Messaging: моментальная передача сообщений в режиме реального времени для мобильных телефонов
14.06.2000 РОСБАНК приступил к реализации проекта "РосТрейд" - системы торговли российскими ценными бумагами в интернете в режиме реального времени
26.05.2000 В режиме реального времени можно будет анализировать сетевые сделки купли-продажи
11.01.1999 Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени
20.11.1998 Lotus Development представила программные продукты по связи и общению в режиме реального времени

Публикаций - 1935, упоминаний - 1935
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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