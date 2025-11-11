Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени Сбербанк запустил двусторонние индикативные котировки на платформе QDealing через свое подразделение — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает проце

«Лаборатория Касперского»: в даркнете предлагают услуги по созданию видео- и аудиодипфейков в режиме реального времени боратории Касперского» ранее уже обнаруживали на теневых площадках предложения по созданию дипфейков. Однако теперь злоумышленники предлагают генерацию поддельного голосового и визуального контента в режиме реального времени, причем стоимость таких услуг изменилась в меньшую сторону. В найденных объявлениях предлагаются разные варианты: замена лица в режиме реального времени при обще

Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени Пандемия и связанная с ней экстренная цифровизация потребовали от компаний лучшего понимания корпоративных бизнес-процессов. По данным исследования ABBYY, 57% компаний

Создан первый отечественный комплекс для видеомониторинга пожарной обстановки с беспилотника в режиме реального времени ому подразделения Рослесхоза и МЧС по всей стране будут получать готовые данные для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан». Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» 4K-видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные п

Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024 одукты не просто генерируются автоматически с помощью голосовых и текстовых команд пользователя, но и благодаря уникальной архитектуре Платформы FXL, построенной по принципу гибкого «конструктора», в режиме реального времени имплементируются в автоматизированную банковскую систему на уровне бэк-, мидл- и фронт-офиса. На стенде «ФлексСофт» (№ 41 в зоне «Настоящее») желающие могут увидеть это

2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени тному проекту единого информационного сервиса зарядных станций для электрического транспорта Министерства Энергетики РФ. Теперь данные об актуальном статусе ЭЗС фиксируются и передаются в геосервис в режиме реального времени, а количество таких станций постоянно растет. Сейчас в 2ГИС доступны более тысячи таких станций, например, зарядки сетей “Энергия Москвы”, “Россети”, “Русгидро” и “Сиби

VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени. Tarantool Column Store — колоночная СУБД, предназначенная для гибридной обработки потоковых данных в оперативной памяти. Решение мгновенно анализирует наиболее актуаль

Softline представила новую платформу по сбору данных в режиме реального времени новое решение для управления и обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры – ITMan Discovery. Платформа открывает новые возможности для ITAM. Ключевая особенность – сбор данных с конечных устройств в режиме реального времени и улучшение CMDB за счет искусственного интеллекта. При интеграции с Service Desk-платформами можно уточнять данные о текущей конфигурации ИТ-актива в реальном времени.

Стартап Green Growth привлек $200 тыс. для платформы по картированию и мониторингу урожайности в режиме реального времени Green Growth, международный разработчик технологии картирования урожайности в режиме реального времени, объявляет о закрытии pre-seed раунда на сумму $200 тыс. от Европейского фонда New Nordic Ventures. Growth Yield Monitor – это SaaS-платформа, которая в режиме реаль

SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис» тся 3rd party cookies: ее платформа по работе с клиенсткими данными (customer data platform, CDP) помогает брендам справляться с этими вызовами, получая необходимую информацию из собственных данных в режиме реального времени. Согласно исследованию Experience 2030: Pulse Report, проведенному Futurum Research по инициативе SAS, 73% брендов считают, что в будущем качество обслуживания клиентов

НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени огий беспроводной передачи данных LoRaWan. При помощи новой системы менеджеры предприятия получат возможность отслеживать перемещение сотрудников на производственных объектах и с точностью до 50 см в режиме реального времени. Система при помощи встроенных возможностей SAP Cloud Platform позволяет в режиме реального времени получать и анализировать информацию об изменении режимов рабо

Avaya представила решения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео Компания Avaya представила Avaya Flare Experience, линейку решений и услуг следующего поколения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео. Новые решения обеспечивают уникальные возможности взаимодействия виртуальных рабочих групп и имеют интуитивно понятный интерфейс. Широкий спектр

Google запускает поиск в режиме реального времени года. Google будет индексировать не только новые статусы пользователей соцсетей, но также и их комментарии, картинки, видеоролики и другой контент, размещаемый в профиле. Google будет индексировать в режиме реального времени результаты поиска в Twitter, Facebook, MySpace, Friendfeed и ряде других сервисов Запуск нового поисковика в реальном времени на английском языке для всех пользователей

Операторы связи смогут управлять сервисами в режиме реального времени дежности и качества обслуживания сервисов реального времени, прежде всего, голосовых. Этот класс продуктов позволяет осуществлять управление голосовыми, видео- и мультимедийными сессиями в сетях IP в режиме реального времени и предназначен для использования операторами фиксированной и мобильной связи, что особенно востребовано в настоящее время в сетях нового поколения. По условиям соглашен

Siemens представляет решение m.traction Instant Messaging: моментальная передача сообщений в режиме реального времени для мобильных телефонов Департамент "Мобильные сети связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens предлагает операторам m.traction, новое решение для обмена сообщениями в режиме реального времени при помощи мобильного телефона. Основное преимущество данного решения заключается в скорости: в отличие от электронной почты сообщение отображается на дисплее принимающ

РОСБАНК приступил к реализации проекта "РосТрейд" - системы торговли российскими ценными бумагами в интернете в режиме реального времени кого фондового рынка. Главная задача "РосТрейд" - предоставить всем потенциальным инвесторам возможность самостоятельно управлять своими вложениями в ценные бумаги, имея доступ к биржевым площадкам в режиме реального времени. Основные преимущества проекта "РосТрейд" - низкие трансакционные издержки, мгновенный доступ к рынку, широкий спектр информационных ресурсов - могут быть наиболее прив

В режиме реального времени можно будет анализировать сетевые сделки купли-продажи ческого союза с целью выхода на новый уровень коммерческой Интернет-информации - Commerce Intelligence. Объединение пакетов прикладных программ этих компаний Ecometry и nQuire Server Suite позволит в режиме реального времени анализировать одновременно совершаемые в Интернете сделки купли-продажи, повысив эффективность маркетинга, инвентарной деятельности и взаимодействия с клиентами.

Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени В начале января компания Lotus сообщила о начале поставок пакета Lotus Sametime 1.0. Это семейство программ обеспечивает возможность одновременной работы организации над документами в режиме реального времени, а также немедленного поиска и обмена документов с коллегами и партнерами во всем мире. Пакет позволяет сотрудникам организации пользоваться имеющейся информационной ба