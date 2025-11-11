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Режим реального времени Real-time Mode Система реального времени Real-time system
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|11.11.2025
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Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени
Сбербанк запустил двусторонние индикативные котировки на платформе QDealing через свое подразделение — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает проце
|22.09.2025
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«Лаборатория Касперского»: в даркнете предлагают услуги по созданию видео- и аудиодипфейков в режиме реального времени
боратории Касперского» ранее уже обнаруживали на теневых площадках предложения по созданию дипфейков. Однако теперь злоумышленники предлагают генерацию поддельного голосового и визуального контента в режиме реального времени, причем стоимость таких услуг изменилась в меньшую сторону. В найденных объявлениях предлагаются разные варианты: замена лица в режиме реального времени при обще
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Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени Пандемия и связанная с ней экстренная цифровизация потребовали от компаний лучшего понимания корпоративных бизнес-процессов. По данным исследования ABBYY, 57% компаний
|10.03.2025
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Создан первый отечественный комплекс для видеомониторинга пожарной обстановки с беспилотника в режиме реального времени
ому подразделения Рослесхоза и МЧС по всей стране будут получать готовые данные для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан». Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» 4K-видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные п
|16.10.2024
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Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024
одукты не просто генерируются автоматически с помощью голосовых и текстовых команд пользователя, но и благодаря уникальной архитектуре Платформы FXL, построенной по принципу гибкого «конструктора», в режиме реального времени имплементируются в автоматизированную банковскую систему на уровне бэк-, мидл- и фронт-офиса. На стенде «ФлексСофт» (№ 41 в зоне «Настоящее») желающие могут увидеть это
|11.04.2024
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2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени
тному проекту единого информационного сервиса зарядных станций для электрического транспорта Министерства Энергетики РФ. Теперь данные об актуальном статусе ЭЗС фиксируются и передаются в геосервис в режиме реального времени, а количество таких станций постоянно растет. Сейчас в 2ГИС доступны более тысячи таких станций, например, зарядки сетей “Энергия Москвы”, “Россети”, “Русгидро” и “Сиби
|21.02.2024
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VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени
VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени. Tarantool Column Store — колоночная СУБД, предназначенная для гибридной обработки потоковых данных в оперативной памяти. Решение мгновенно анализирует наиболее актуаль
|28.10.2022
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Softline представила новую платформу по сбору данных в режиме реального времени
новое решение для управления и обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры – ITMan Discovery. Платформа открывает новые возможности для ITAM. Ключевая особенность – сбор данных с конечных устройств в режиме реального времени и улучшение CMDB за счет искусственного интеллекта. При интеграции с Service Desk-платформами можно уточнять данные о текущей конфигурации ИТ-актива в реальном времени.
|11.05.2022
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Стартап Green Growth привлек $200 тыс. для платформы по картированию и мониторингу урожайности в режиме реального времени
Green Growth, международный разработчик технологии картирования урожайности в режиме реального времени, объявляет о закрытии pre-seed раунда на сумму $200 тыс. от Европейского фонда New Nordic Ventures. Growth Yield Monitor – это SaaS-платформа, которая в режиме реаль
|09.08.2021
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SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис»
тся 3rd party cookies: ее платформа по работе с клиенсткими данными (customer data platform, CDP) помогает брендам справляться с этими вызовами, получая необходимую информацию из собственных данных в режиме реального времени. Согласно исследованию Experience 2030: Pulse Report, проведенному Futurum Research по инициативе SAS, 73% брендов считают, что в будущем качество обслуживания клиентов
|15.01.2018
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НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени
огий беспроводной передачи данных LoRaWan. При помощи новой системы менеджеры предприятия получат возможность отслеживать перемещение сотрудников на производственных объектах и с точностью до 50 см в режиме реального времени. Система при помощи встроенных возможностей SAP Cloud Platform позволяет в режиме реального времени получать и анализировать информацию об изменении режимов рабо
|16.09.2010
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Avaya представила решения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео
Компания Avaya представила Avaya Flare Experience, линейку решений и услуг следующего поколения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео. Новые решения обеспечивают уникальные возможности взаимодействия виртуальных рабочих групп и имеют интуитивно понятный интерфейс. Широкий спектр
|08.12.2009
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Google запускает поиск в режиме реального времени
года. Google будет индексировать не только новые статусы пользователей соцсетей, но также и их комментарии, картинки, видеоролики и другой контент, размещаемый в профиле. Google будет индексировать в режиме реального времени результаты поиска в Twitter, Facebook, MySpace, Friendfeed и ряде других сервисов Запуск нового поисковика в реальном времени на английском языке для всех пользователей
|29.11.2006
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Операторы связи смогут управлять сервисами в режиме реального времени
дежности и качества обслуживания сервисов реального времени, прежде всего, голосовых. Этот класс продуктов позволяет осуществлять управление голосовыми, видео- и мультимедийными сессиями в сетях IP в режиме реального времени и предназначен для использования операторами фиксированной и мобильной связи, что особенно востребовано в настоящее время в сетях нового поколения. По условиям соглашен
|10.04.2002
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Siemens представляет решение m.traction Instant Messaging: моментальная передача сообщений в режиме реального времени для мобильных телефонов
Департамент "Мобильные сети связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens предлагает операторам m.traction, новое решение для обмена сообщениями в режиме реального времени при помощи мобильного телефона. Основное преимущество данного решения заключается в скорости: в отличие от электронной почты сообщение отображается на дисплее принимающ
|14.06.2000
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РОСБАНК приступил к реализации проекта "РосТрейд" - системы торговли российскими ценными бумагами в интернете в режиме реального времени
кого фондового рынка. Главная задача "РосТрейд" - предоставить всем потенциальным инвесторам возможность самостоятельно управлять своими вложениями в ценные бумаги, имея доступ к биржевым площадкам в режиме реального времени. Основные преимущества проекта "РосТрейд" - низкие трансакционные издержки, мгновенный доступ к рынку, широкий спектр информационных ресурсов - могут быть наиболее прив
|26.05.2000
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В режиме реального времени можно будет анализировать сетевые сделки купли-продажи
ческого союза с целью выхода на новый уровень коммерческой Интернет-информации - Commerce Intelligence. Объединение пакетов прикладных программ этих компаний Ecometry и nQuire Server Suite позволит в режиме реального времени анализировать одновременно совершаемые в Интернете сделки купли-продажи, повысив эффективность маркетинга, инвентарной деятельности и взаимодействия с клиентами.
|11.01.1999
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Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени
В начале января компания Lotus сообщила о начале поставок пакета Lotus Sametime 1.0. Это семейство программ обеспечивает возможность одновременной работы организации над документами в режиме реального времени, а также немедленного поиска и обмена документов с коллегами и партнерами во всем мире. Пакет позволяет сотрудникам организации пользоваться имеющейся информационной ба
|20.11.1998
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Lotus Development представила программные продукты по связи и общению в режиме реального времени
Корпорация Lotus Development анонсировала на проходящей в Лас-Вегасе выставке Comdex'98 семейство программных продуктов по связи и общению в режиме реального времени Lotus Sametime. ПО может использоваться автономно или в качестве дополнения к Lotus Notes и платформам Domino версий 4.6 и 5. Sametime будет доступна качестве public be
Режим реального времени и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 42
|Шадаев Максут 1210 30
|Тятюшев Максим 215 20
|Райкевич Алексей 129 19
|Кирьянова Александра 169 18
|Натрусов Артем 313 17
|Григоренко Дмитрий 249 17
|Чернышенко Дмитрий 580 16
|Кулик Вадим 206 15
|Исхизова Александра 100 14
|Арлазаров Владимир 290 14
|Шпак Василий 279 14
|Воронин Павел 196 13
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Мишустин Михаил 787 12
|Рустамов Рустам 548 11
|Дырмовский Дмитрий 149 11
|Безбогов Сергей 69 11
|Егошин Сергей 117 10
|Врацкий Андрей 175 10
|Мякишева Марина 84 10
|Куртяник Надежда 441 10
|Лысенко Эдуард 317 10
|Иванов Сергей 405 10
|Галкин Николай 140 10
|Гольцов Александр 84 10
|Барвинский Владимир 44 9
|Чаркин Евгений 317 9
|Сотин Денис 216 9
|Паршин Максим 323 9
|Галактионова Инесса 120 9
|Сергеев Сергей 179 9
|Ульянов Николай 176 8
|Иодковский Станислав 104 8
|Горожанкин Алексей 18 8
|Тутаев Михаил 57 8
|Анисимов Александр 19 8
|Симаткина Светлана 71 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Орловский Виктор 408 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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