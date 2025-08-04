Разделы

Минздрав РФ Первый МГМУ Институт цифровой медицины Институт бионических технологий и инжиниринга Институт регенеративной медицины


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине 1
01.08.2025 В Сеченовском университете разработали новую образовательную программу по телемедицинским технологиям и дистанционному мониторингу 2
29.07.2025 В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине 1
20.05.2025 Сеченовский университет и Депздрав Москвы запускают совместную магистратуру для подготовки разработчиков цифровых решений в здравоохранении 1
17.12.2024 В Сеченовском Университете разработали симулятор для обучения медиков оказанию помощи в экстренных ситуациях 1
17.10.2024 Сеченовский Университет и «Билайн» создали нейросеть для оценки отторжения пересаженной почки 1
27.08.2024 «Билайн Big Data&AI» и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки 1
12.07.2024 В Сеченовском университете разработали чат-бота на основе ИИ для скрининга новообразований кожи 1
16.04.2024 В Сеченовском университете разработан интерактивный игровой симулятор для обучения студентов основам программирования 1
02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине 1
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 2
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
07.02.2024 Сеченовский университет и «Яндекс» будут вместе развивать ИИ для медицины и фармацевтики 1
21.12.2023 Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии 2
15.12.2023 Ученые Сеченовского университета разработали отечественный роботизированный микроскоп RoboScope 3
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 2
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1

