Минздрав РФ Первый МГМУ Институт цифровой медицины Институт бионических технологий и инжиниринга Институт регенеративной медицины
УПОМИНАНИЯ
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Георгий 55 16
|Фишер Андрей 74 7
|Шадеркин Игорь 7 6
|Аршавский Анджей 31 5
|Щиров Илья 45 5
|Гаранин Евгений 48 5
|Сирота Юрий 67 5
|Тыров Илья 29 4
|Федин Владимир 7 4
|Визильтер Юрий 5 4
|Васильев Кирилл 16 3
|Ишмамедов Константин 5 3
|Образцов Алексей 12 3
|Кальмуцкий Олег 8 3
|Карелин Павел 6 3
|Деев Алексей 7 3
|Кондратенко Дмитрий 5 3
|Русаков Владислав 3 3
|Лобовко Дмитрий 6 2
|Зингерман Борис 38 2
|Кузнецов Александр 137 2
|Коростелев Павел 34 2
|Рыжий Алексей 6 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Никитенко Дмитрий 3 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Жук Вадим 4 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Родионов Александр 31 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Константинов Леонид 2 2
|Швырев Сергей 4 2
|Бухтояров Артем 2 2
|Кузьмин Павел 19 2
|Меликишвили Отари 6 2
|Колесников Евгений 17 2
|Свистунов Андрей 9 2
|Леонова Мария 7 2
|Егоров Даниил 23 2
|Мураховский Эдуард 38 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
