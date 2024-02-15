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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.

Регистрация по ссылке

Основные вопросы конференции:

Российский рынок eHealth

Цифровые решения для здравоохранения

Крупные проекты

  • Цифровая медицина регионов.
  • Можно ли полностью отказаться от бумаги?
  • Как организовать взаимодействие медучреждений и страховых компаний?
  • Как вовлечь пациентов в процесс оказания медицинской помощи?
  • Как выбрать процесс для внедрения искусственного интеллекта?
  • Онлайн-коммуникации в здравоохранении.
  • Цифровизация оказания медпомощи на дому.
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Импортозамещение

С докладами выступят:

Алла Сапожникова, руководитель отдела информационных технологий и телемедицины, ФГБНУ Научный центр неврологии;
Дмитрий Соколов, директор по информационным технологиям, «Генериум»;
Юрий Архангельский, директор дирекции по ИТ, «Медскан»;
Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»;
Александра Будова, руководитель по управлению подразделениями Дирекции медицина, Центр диагностики и телемедицины ДЗМ (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ");
Илья Зайцев, Lead Digital Platforms & Innovation, Dr. Reddy's;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов, Национальный медикохирургический центр имени Н. И. Пирогова;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС;
Роман Потишный, генеральный директор, Sigurd IT;
Данила Егоров, директора департамента по инновациям и развитию бизнеса, CloudMTS;
Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;
Марк Федосеев, директор проектов РТ МИС;
Денис Корнилов, владелец продукта «Речевая аналитика от Тинькофф»;
Элзар Муратов, руководитель проекта по внедрению, «T8».

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