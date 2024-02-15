Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок eHealth
- Итоги развития ЕГИСЗ.
- Как меняется финансирование отрасли.
- Ключевые федеральные инициативы.
- Какие проблемы решают регионы.
- Влияние санкций на цифровое развитие медицины.
- Импортозамещение в цифровом здравоохранении.
- Государственная, ведомственная и частная медицина.
- Телемедицина для врачей и граждан.
- Цифровые медицинские сервисы.
Цифровые решения для здравоохранения
- Как искусственный интеллект помогает в диагностике заболеваний?
- Роботы и речевая аналитика в контактных центрах.
- Большие данные в здравоохранении.
- Информационная безопасность и персональные данные.
- Что можно хранить в облаках?
- Как выбрать надежного аутсорсера?
- Дистанционный мониторинг здоровья.
Крупные проекты
- Цифровая медицина регионов.
- Можно ли полностью отказаться от бумаги?
- Как организовать взаимодействие медучреждений и страховых компаний?
- Как вовлечь пациентов в процесс оказания медицинской помощи?
- Как выбрать процесс для внедрения искусственного интеллекта?
- Онлайн-коммуникации в здравоохранении.
- Цифровизация оказания медпомощи на дому.
С докладами выступят:
Алла Сапожникова, руководитель отдела информационных технологий и телемедицины, ФГБНУ Научный центр неврологии;
Дмитрий Соколов, директор по информационным технологиям, «Генериум»;
Юрий Архангельский, директор дирекции по ИТ, «Медскан»;
Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»;
Александра Будова, руководитель по управлению подразделениями Дирекции медицина, Центр диагностики и телемедицины ДЗМ (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ");
Илья Зайцев, Lead Digital Platforms & Innovation, Dr. Reddy's;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов, Национальный медикохирургический центр имени Н. И. Пирогова;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС;
Роман Потишный, генеральный директор, Sigurd IT;
Данила Егоров, директора департамента по инновациям и развитию бизнеса, CloudMTS;
Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;
Марк Федосеев, директор проектов РТ МИС;
Денис Корнилов, владелец продукта «Речевая аналитика от Тинькофф»;
Элзар Муратов, руководитель проекта по внедрению, «T8».