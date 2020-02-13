Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 60199
ИКТ 5500
Организации 3702
Ведомства 1356
Ассоциации 422
Технологии 2197
Системы 13072
Персоны 21495
География 1083
Статьи 734
Пресса 612
ИАА 439
НИИ, ВУЗы и библиотеки 820
Мероприятия 658

Правительство Москвы
ДЗМ Москва
Департамент здравоохранения Москвы

Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы


13.02.2020 Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине
25.04.2018 Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины
10.07.2008 Департамент здравоохранения Москвы выбирает ИТ-подрядчика
04.07.2008 Департамент здравоохранения Москвы заказывает монтаж автоматической пожарной сигнализации
12.05.2008 Департамент здравоохранения Москвы заказывает обслуживание инженерных систем

Публикаций - 78, упоминаний - 93

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5030 4
Cisco Systems 4639 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
Microsoft Corporation 21009 3
Крок 1559 3
InterSystems - ИнтерСистемз 129 3
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 3
Армада - РБК софт 667 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 2
Intel Corporation 10801 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 252 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 2
Oracle Corporation 5809 2
НСТ - Новые сервисные технологии 37 1
Schneider Electric Secure Power 47 1
ЕТС - Единые торговые системы 30 1
Brother 158 1
HP Inc. 5104 1
IBM 8683 1
Vocord - Вокорд 117 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 109 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 14 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 1
ФОРС ГК 29 1
Optima - Оптима - OXS 225 1
UseTech - Юзтех Интеграция 6 1
ИНЭК 46 1
Google LLC 9436 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 497 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 128 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 8 1
PM Expert 112 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 1
Huawei 2996 1
Selectel - Селектел 145 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 13 3
Фармстандарт АО 34 3
Ренессанс Страхование 76 3
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 2
Пепеляев Групп 26 2
Sanofi - Санофи 36 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
МРТ Эксперт 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1328 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 2
Swiss - Swiss International Air Lines 11 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 23 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 26 1
Kama Flow 3 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 16 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Brussels Airlines - авиакомпания 7 1
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 6 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 12 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Мать и дитя 17 1
Qatar Airways - Авиакомпания 7 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 6 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Deutsche Lufthansa AG 99 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 61 1
Аэрофлот 618 1
Coursera 42 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 20
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 223 8
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 7
Правительство Москвы 817 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 155 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МДГКБ ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница 4 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 2
Правительство РФ 2657 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 2
Правительство и губернатор Ярославской области 27 1
Администрация Волгоградской области 12 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Правительство Камчатского края 17 1
Правительство Республики Башкортостан 18 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
Правительство Пензенской области 17 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
Правительство Нижегородской области 32 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 4 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 1
Администрация Липецкой области 12 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 88 1
Правительство и губернатор Белгородской области 3 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 65 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1420 5
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 60 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 86 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 40 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 10 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
СЗИ - Средства защиты информации 167 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1505 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 775 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 74 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 149 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 6
Linux OS 7206 4
IBM Watson 115 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 98 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 24 2
ЕМИАС Электронный рецепт 10 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 12 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 675 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 2
МТС Музыка - МТС Music 6 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 9 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 142 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
МТС Фитнес 2 1
Электронный дневник 29 1
ЦРТ Voice2Med 20 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Moodle - Система управления курсами 21 1
МИК - Московский акселератор 33 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
VK - Mail.ru Одноклассники 976 1
ФЦП развития образования - Федеральная целевая программа развития образования 18 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
1С:Медицина 18 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 363 1
Microsoft SQL Server 1248 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 585 1
Макаров Владимир 68 7
Морозов Сергей 54 5
Погонин Алексей 5 5
Гайдуков Алексей 24 4
Лебедев Георгий 49 4
Хрипун Алексей 4 4
Зырянов Илья 17 3
Симаков Олег 107 3
Владзимирский Антон 9 3
Бахаев Алексей 9 3
Андрейчук Юрий 6 3
Тыров Илья 11 2
Фишер Андрей 55 2
Дырмовский Дмитрий 79 2
Анкудинов Николай 6 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Захаров Алексей 37 2
Али Максим 5 2
Глушков Иван 9 2
Яндулов Максим 3 2
Петренко Николай 6 2
Зажигин Владимир 5 2
Храмова Ольга 3 2
Природова Ольга 3 2
Паперный Евгений 11 2
Власов Иван 3 2
Шадеркин Игорь 4 2
Серова Елена 317 2
Остроушко Алексей 4 2
Миронович Филипп 8 2
Столбов Андрей 20 2
Горбатько Александр 93 1
Оганесян Ашот 70 1
Лысенко Эдуард 221 1
Бойко Елена 154 1
Теплов Олег 18 1
Зингерман Борис 36 1
Васильев Кирилл 15 1
Ишмамедов Константин 5 1
Образцов Алексей 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 55
Россия - Российская федерация - РФ 82467 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 6
Украина 5528 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 4
Казахстан - Республика 4137 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 3
Россия - УФО - Свердловская область 1024 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 803 3
Россия - СФО - Новосибирск 2924 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 503 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 2
Нидерланды 1992 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 225 2
Франция - Французская Республика 4928 2
Германия - Федеративная Республика 7787 2
Россия - ПФО - Казань 1893 2
Венгрия 609 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 2
Россия - ПФО - Самарская область 780 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 293 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 318 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 396 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 648 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 444 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Среднеахтубинский район - Средняя Ахтуба 1 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 434 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 1
Информационное общество - Государственная программа 305 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Коррупция 30 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Человеческий фактор 172 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 35 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 624 1
Федеральное законодательство 355 1
Региональное законодательство 45 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 168 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 142 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 1
Автокод (портал) 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 4
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 15 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 5 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина 1 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 14 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
РАН - Российская академия наук 935 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022