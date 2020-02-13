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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
ДЗМ Москва
Департамент здравоохранения Москвы
Публикаций - 78, упоминаний - 93
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Владимир 68 7
|Морозов Сергей 54 5
|Погонин Алексей 5 5
|Гайдуков Алексей 24 4
|Лебедев Георгий 49 4
|Хрипун Алексей 4 4
|Зырянов Илья 17 3
|Симаков Олег 107 3
|Владзимирский Антон 9 3
|Бахаев Алексей 9 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Тыров Илья 11 2
|Фишер Андрей 55 2
|Дырмовский Дмитрий 79 2
|Анкудинов Николай 6 2
|Селиванов Дмитрий 51 2
|Захаров Алексей 37 2
|Али Максим 5 2
|Глушков Иван 9 2
|Яндулов Максим 3 2
|Петренко Николай 6 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Храмова Ольга 3 2
|Природова Ольга 3 2
|Паперный Евгений 11 2
|Власов Иван 3 2
|Шадеркин Игорь 4 2
|Серова Елена 317 2
|Остроушко Алексей 4 2
|Миронович Филипп 8 2
|Столбов Андрей 20 2
|Горбатько Александр 93 1
|Оганесян Ашот 70 1
|Лысенко Эдуард 221 1
|Бойко Елена 154 1
|Теплов Олег 18 1
|Зингерман Борис 36 1
|Васильев Кирилл 15 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Образцов Алексей 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 1
|Автокод (портал) 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru