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Правительство Москвы ДЗМ Москва Департамент здравоохранения Москвы

Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы

 

 

Илья Тыров, Заместитель руководителя , Департамент здравоохранения г.Москвы "Применение цифровых данных в управлении государственной системой здравоохранения: актуальные вопросы", конференция CNews "Цифровое здравоохранение 2023", 07.03.2023

 

СОБЫТИЯ


03.04.2025 Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз.

ционала ИИ на все направления бухгалтерского учета в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена Департамента здравоохранения Москвы.
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

». Приглашены к выступлению с докладами: Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы; Вадим Ваньков, заместитель министра здравоохранен
05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении

здравоохранении», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемеди
06.05.2024 Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных

опубликованы на платформе mosmed.ai. В начале 2024 г. специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали первый открытый набор данных по компьютерной томо
03.04.2024 Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

пятого июня. Центр диагностики и телемедицины – ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении техно
29.12.2023 Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.

а сегодня общее количество действующих стандартов уже достигло 11. Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы с этого года имеет возможность проводить технические испы
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

о развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Це
29.11.2023 В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект

личенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Мы продолжаем активно внедрять нейросети в ежедневную п
31.10.2023 Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки

рактическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрени
03.10.2023 Искусственный интеллект обработал 1 млн маммограмм столичных пациенток за 3,5 года

ного интеллекта для анализа маммографических исследований. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров. «Маммография — вид исследований, в котором ис
20.09.2023 Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине 

и «Искусственный интеллект» Росстандарта, организованному на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. *** Центр диагностики и телемедицины — научно-практическ
06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исс
24.03.2023 В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга

т по внедрению технологий компьютерного зрения проводится на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий уже т
26.12.2022 Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России

Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований.
29.11.2022 Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований

циентов Ямало-Ненецкого автономного округа были проанализированы с начала запуска пилотного проекта департамента здравоохранения Москвы по подключению медицинских организаций региона к Московск
03.03.2022 X-Com выполнила крупный госконтракт

Москва. Компания X-Com интегрировала в ИТ-инфраструктуру ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» дополнительное копировально-печатное оборудование
13.02.2020 Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине

Москвы в единую сеть. ЕРИС была запущена в эксплуатацию в 2015 г. Всего на развитие ЕРИС, по данным Департамента здравоохранения Москвы, затрачено 1,3 млрд руб. Система мониторинга показателей

11.12.2018 IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ»

IBS автоматизировала процессы учета лекарственных средств и расходных материалов в ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и его филиалах на базе ПО «1С». Время на инвентаризацию лекарственных препаратов и расходных материалов в Центре и хосписах сократилось более чем в 5 раз, а автоматизированный учет позволи
25.04.2018 Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины

х специалистов, а также экономить время и уберечь себя от дополнительных нагрузок во время посещения поликлиники, например, если пациент чувствует недомогание», - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы. Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках. А по оконч
10.11.2015 «ЛанКей» организовал единое коммуникационное пространство для учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы

Филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы «Психоневрологический диспансер № 1
11.07.2008 Департаменту здравоохранения Москвы требуется монтаж автоматической пожарной сигнализации

ую постановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. 31 июля заказчик прекратит принимать заявки и выдавать документацию об аукционе участникам размещения заказа. 7 августа Департамент здравоохранения Москвы намерен провести торги. Подробную аукционную информацию предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.
10.07.2008 Департамент здравоохранения Москвы выбирает ИТ-подрядчика

и обработку информации от всех извещателей, выдачу сигналов управления исполнительным устройствам; автоматическую постановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. 31 июля Департамент здравоохранения Москвы завершит выдачу документации участникам размещения заказа и прием заявок. 7 августа рассчитывает провести торги. Подробную информацию об аукционе, в том числе
04.07.2008 Департамент здравоохранения Москвы заказывает монтаж автоматической пожарной сигнализации

ановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. Выполнить все работы по контракту, стоимость которого составляет 7 107 601 руб., необходимо в срок до 1 ноября 2008 г. 24 июля Департамент здравоохранения Москвы завершит выдачу аукционной документации. Провести торги планирует не позже 28 июля. Более подробную информацию об аукционе приводит в документации, электронна
12.05.2008 Департамент здравоохранения Москвы заказывает обслуживание инженерных систем

ния. Более детально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации, электронная версия которой размещена на официальном сайте Тендерного комитета Москвы. Документацию на бумажном носителе Департамент здравоохранения Москвы выдает с 12 мая по 3 июня. Проведение торгов намечает на 6 июня.
31.03.2008 Департамент здравоохранения Москвы ищет поставщика ИТ-услуг
14.03.2008 Департамент здравоохранения г. Москвы нуждается в ИТ-услугах
21.01.2008 Департамент здравоохранения Москвы нуждается в обслуживании АПК
09.01.2008 Департамент здравоохранения Москвы выбирает ИТ-подрядчика

Публикаций - 224, упоминаний - 334

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
9594 12
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 8
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 8
Microsoft Corporation 25775 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 6
Фортис Технологии 5 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Synology Inc - SLMP PTE 141 5
Biocad - Биокад 95 5
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 4
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 4
Lab4U - Ваша лаборатория 7 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Норси-Транс - НТ 146 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Крок - Croc 1964 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Logitech 437 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
Системы и Технологии ГК 129 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 3
Cisco Systems 5372 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Intel Corporation 12811 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Fortinet 452 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 85
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 12
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 9
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 8
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 7
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 6
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 5
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 5
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 5
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 5
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 5
Альмед 5 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Инвитро - Invitro 84 5
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 4
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 4
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 4
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Фармстандарт АО 48 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 70
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 40
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 39
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 23
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 9
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 7
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
Ассоциация менеджеров 107 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
Международная академия информатизации 14 3
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Союз кинематографистов России 11 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 112
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 74
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 53
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 47
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 22
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 19
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 14
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 103 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 10
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 53
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
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