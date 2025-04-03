Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы

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Илья Тыров, Заместитель руководителя , Департамент здравоохранения г.Москвы "Применение цифровых данных в управлении государственной системой здравоохранения: актуальные вопросы", конференция CNews "Цифровое здравоохранение 2023", 07.03.2023
СОБЫТИЯ
|03.04.2025
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Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз.
ционала ИИ на все направления бухгалтерского учета в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена Департамента здравоохранения Москвы.
|17.02.2025
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Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля
». Приглашены к выступлению с докладами: Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы; Вадим Ваньков, заместитель министра здравоохранен
|05.11.2024
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Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении
здравоохранении», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемеди
|06.05.2024
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Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных
опубликованы на платформе mosmed.ai. В начале 2024 г. специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали первый открытый набор данных по компьютерной томо
|03.04.2024
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Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ
пятого июня. Центр диагностики и телемедицины – ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении техно
|29.12.2023
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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.
а сегодня общее количество действующих стандартов уже достигло 11. Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы с этого года имеет возможность проводить технические испы
|26.12.2023
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Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО
о развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Це
|29.11.2023
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В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект
личенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Мы продолжаем активно внедрять нейросети в ежедневную п
|31.10.2023
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Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки
рактическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрени
|03.10.2023
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Искусственный интеллект обработал 1 млн маммограмм столичных пациенток за 3,5 года
ного интеллекта для анализа маммографических исследований. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров. «Маммография — вид исследований, в котором ис
|20.09.2023
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Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине
и «Искусственный интеллект» Росстандарта, организованному на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. *** Центр диагностики и телемедицины — научно-практическ
|06.09.2023
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Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС
Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исс
|24.03.2023
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В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга
т по внедрению технологий компьютерного зрения проводится на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий уже т
|26.12.2022
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Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России
Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований.
|29.11.2022
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Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований
циентов Ямало-Ненецкого автономного округа были проанализированы с начала запуска пилотного проекта департамента здравоохранения Москвы по подключению медицинских организаций региона к Московск
|03.03.2022
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X-Com выполнила крупный госконтракт
Москва. Компания X-Com интегрировала в ИТ-инфраструктуру ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» дополнительное копировально-печатное оборудование
|13.02.2020
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Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине
Москвы в единую сеть. ЕРИС была запущена в эксплуатацию в 2015 г. Всего на развитие ЕРИС, по данным Департамента здравоохранения Москвы, затрачено 1,3 млрд руб. Система мониторинга показателей
|11.12.2018
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IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ»
IBS автоматизировала процессы учета лекарственных средств и расходных материалов в ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и его филиалах на базе ПО «1С». Время на инвентаризацию лекарственных препаратов и расходных материалов в Центре и хосписах сократилось более чем в 5 раз, а автоматизированный учет позволи
|25.04.2018
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Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины
х специалистов, а также экономить время и уберечь себя от дополнительных нагрузок во время посещения поликлиники, например, если пациент чувствует недомогание», - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы. Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках. А по оконч
|10.11.2015
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«ЛанКей» организовал единое коммуникационное пространство для учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы
Филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы «Психоневрологический диспансер № 1
|11.07.2008
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Департаменту здравоохранения Москвы требуется монтаж автоматической пожарной сигнализации
ую постановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. 31 июля заказчик прекратит принимать заявки и выдавать документацию об аукционе участникам размещения заказа. 7 августа Департамент здравоохранения Москвы намерен провести торги. Подробную аукционную информацию предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.
|10.07.2008
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Департамент здравоохранения Москвы выбирает ИТ-подрядчика
и обработку информации от всех извещателей, выдачу сигналов управления исполнительным устройствам; автоматическую постановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. 31 июля Департамент здравоохранения Москвы завершит выдачу документации участникам размещения заказа и прием заявок. 7 августа рассчитывает провести торги. Подробную информацию об аукционе, в том числе
|04.07.2008
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Департамент здравоохранения Москвы заказывает монтаж автоматической пожарной сигнализации
ановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. Выполнить все работы по контракту, стоимость которого составляет 7 107 601 руб., необходимо в срок до 1 ноября 2008 г. 24 июля Департамент здравоохранения Москвы завершит выдачу аукционной документации. Провести торги планирует не позже 28 июля. Более подробную информацию об аукционе приводит в документации, электронна
|12.05.2008
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Департамент здравоохранения Москвы заказывает обслуживание инженерных систем
ния. Более детально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации, электронная версия которой размещена на официальном сайте Тендерного комитета Москвы. Документацию на бумажном носителе Департамент здравоохранения Москвы выдает с 12 мая по 3 июня. Проведение торгов намечает на 6 июня.
|31.03.2008
|Департамент здравоохранения Москвы ищет поставщика ИТ-услуг
|14.03.2008
|Департамент здравоохранения г. Москвы нуждается в ИТ-услугах
|21.01.2008
|Департамент здравоохранения Москвы нуждается в обслуживании АПК
|09.01.2008
|Департамент здравоохранения Москвы выбирает ИТ-подрядчика
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Юрий 67 47
|Ракова Анастасия 50 22
|Тыров Илья 29 22
|Фишер Андрей 75 15
|Анкудинов Николай 19 12
|Бахаев Алексей 13 11
|Лебедев Георгий 57 10
|Образцов Алексей 16 10
|Макаров Владимир 78 9
|Остроушко Алексей 28 9
|Карелин Павел 22 8
|Хрипун Алексей 8 8
|Дырмовский Дмитрий 149 8
|Морозов Сергей 61 7
|Кальмуцкий Олег 8 7
|Апасов Николай 11 7
|Шупенин Юрий 9 7
|Леонова Мария 7 7
|Сапожникова Алла 8 7
|Симаков Олег 113 7
|Владзимирский Антон 13 7
|Шарова Дарья 7 6
|Полищук Никита 6 6
|Зайцев Илья 7 6
|Зубков Виталий 6 6
|Архангельский Юрий 6 6
|Ерижоков Рустам 7 6
|Васильев Кирилл 16 6
|Погонин Алексей 5 5
|Деев Алексей 7 5
|Будова Александра 6 5
|Андрейчук Юрий 7 5
|Арсеньев Сергей 7 5
|Ваньков Вадим 23 5
|Ковалев Евгений 10 5
|Веселова Оксана 5 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Богомолов Денис 17 5
|Федосеев Петр 5 5
|Волкова Оксана 6 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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