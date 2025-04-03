Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы

Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз. ционала ИИ на все направления бухгалтерского учета в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена Департамента здравоохранения Москвы.

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля ». Приглашены к выступлению с докладами: Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы; Вадим Ваньков, заместитель министра здравоохранен

Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении здравоохранении», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемеди

Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных опубликованы на платформе mosmed.ai. В начале 2024 г. специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали первый открытый набор данных по компьютерной томо

Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ пятого июня. Центр диагностики и телемедицины – ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении техно

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г. а сегодня общее количество действующих стандартов уже достигло 11. Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы с этого года имеет возможность проводить технические испы

Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО о развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Це

В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект личенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Мы продолжаем активно внедрять нейросети в ежедневную п

Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки рактическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрени

Искусственный интеллект обработал 1 млн маммограмм столичных пациенток за 3,5 года ного интеллекта для анализа маммографических исследований. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров. «Маммография — вид исследований, в котором ис

Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине и «Искусственный интеллект» Росстандарта, организованному на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. *** Центр диагностики и телемедицины — научно-практическ

Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исс

В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга т по внедрению технологий компьютерного зрения проводится на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий уже т

Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований.

Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований циентов Ямало-Ненецкого автономного округа были проанализированы с начала запуска пилотного проекта департамента здравоохранения Москвы по подключению медицинских организаций региона к Московск

X-Com выполнила крупный госконтракт Москва. Компания X-Com интегрировала в ИТ-инфраструктуру ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» дополнительное копировально-печатное оборудование

Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине Москвы в единую сеть. ЕРИС была запущена в эксплуатацию в 2015 г. Всего на развитие ЕРИС, по данным Департамента здравоохранения Москвы, затрачено 1,3 млрд руб. Система мониторинга показателей

IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ» IBS автоматизировала процессы учета лекарственных средств и расходных материалов в ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и его филиалах на базе ПО «1С». Время на инвентаризацию лекарственных препаратов и расходных материалов в Центре и хосписах сократилось более чем в 5 раз, а автоматизированный учет позволи

Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины х специалистов, а также экономить время и уберечь себя от дополнительных нагрузок во время посещения поликлиники, например, если пациент чувствует недомогание», - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы. Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках. А по оконч

«ЛанКей» организовал единое коммуникационное пространство для учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы Филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы «Психоневрологический диспансер № 1

Департаменту здравоохранения Москвы требуется монтаж автоматической пожарной сигнализации ую постановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. 31 июля заказчик прекратит принимать заявки и выдавать документацию об аукционе участникам размещения заказа. 7 августа Департамент здравоохранения Москвы намерен провести торги. Подробную аукционную информацию предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.

Департамент здравоохранения Москвы выбирает ИТ-подрядчика и обработку информации от всех извещателей, выдачу сигналов управления исполнительным устройствам; автоматическую постановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. 31 июля Департамент здравоохранения Москвы завершит выдачу документации участникам размещения заказа и прием заявок. 7 августа рассчитывает провести торги. Подробную информацию об аукционе, в том числе

Департамент здравоохранения Москвы заказывает монтаж автоматической пожарной сигнализации ановку под охрану, защиту паролем входа в систему для администрирования. Выполнить все работы по контракту, стоимость которого составляет 7 107 601 руб., необходимо в срок до 1 ноября 2008 г. 24 июля Департамент здравоохранения Москвы завершит выдачу аукционной документации. Провести торги планирует не позже 28 июля. Более подробную информацию об аукционе приводит в документации, электронна