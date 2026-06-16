Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка

«Росэлторг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи Удостоверяющий центр «Росэлторг» запустил новое поколение мобильной электронной подписи «КриптоКлюч» - совместную р

Электронная площадка «Росэлторг» запустила систему ИИ-тегирования закупок В «Росэлторг» научили нейросеть «читать» закупочную документацию за поставщика и понимать, что и

«Росэлторг» запустил мобильное приложение «Росэлторг» запустил приложение, которое дает возможность пользоваться услугами и сервисами электронной площадки прямо с мобильных устройств. Теперь поставщики могут оперативно участвовать в ком

«Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей «Росэлторг» автоматизировал работу сервиса поддержки пользователей в сотрудничестве с системным интегратором и разработчиком Navicon. Этот проект имеет стратегическое значение, поскольку ускоряе

Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя лторг» – это одна из старейших электронных торговых площадок России. Юрлицо – Акционерное общество «Единая Электронная Торговая Площадка», основанное в мае 2009 г. и имеющее уставный капитал 20

«Экзон» и «Росэлторг» заключили соглашение о сотрудничестве Федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» и облачная платформа для цифровизации строительства «Экзон» заключили соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности и передачи данных. Компании будут сотрудничать

На электронной площадке «Росэлторг» модернизировали систему авторизации ью можно отправить запрос в службу поддержки «Росэлторг». *** Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – федеральный оператор электронных торгов для государс

«Росэлторг» запускает бота в Telegram в помощь пользователям площадки ключевым словам или выбранным самим поставщиком фильтрам. *** Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – федеральный оператор электронных торгов для государс

VK выбрала площадку «Росэлторг» для размещения электронных закупок VK и федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» объявили о сотрудничестве в области проведения закупок в электронной форме. Торгов

Внешэкономбанк и «Единая электронная торговая площадка» запускают проект на блокчейне ругие ИТ-системы, которые лягут в основу цифровой экономики страны», – сказал генеральный директор «ЕЭТП» Антон Емельянов. По мнению сторон, создание на основе блокчейна децентрализованной и од

Объем хранящихся на серверах ЕЭТП данных превысил 150 ТБ Согласно официально представленным данным «Единой электронной торговой площадки» (ЕЭТП) объем хранящихся сейчас на серверах данных проекта превысил 150 ТБ. Как рассказали CNew

«Единая электронная торговая площадка» запустила сервис по онлайн-выдаче банковских гарантий дурах, проводимых в соответствии с федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ. Об этом CNews сообщили в ЕЭТП. На обеспечение исполнения только государственных контрактов поставщикам ежегодно необхо

«Единая электронная торговая площадка» запустила бот в Telegram ещения госзаказа, запустила информационный сервис в формате Telegram-бота. Об этом CNews сообщили в ЕЭТП. В первом полугодии 2016 г. компания провела исследование, основной целью которого являл

Клиенты ВТБ24 смогут оформить банковскую гарантию дистанционно кабинете и дождаться электронной гарантии.ВТБ24 совместно с Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП) запустили сервис выдачи электронных гарантий – теперь для получения данной услуги клиен

ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) объявила о создании в России автоматизированной системы оценки поставщиков (АСОП). Об э

Подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 можно на сайте ЕЭТП ВТБ24 начинает сотрудничество с ЕЭТП, национальным оператором электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий. Теперь клиенты ЕЭТП могут подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 прямо на

«Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов тарное предприятие "Петербургский метрополитен" объявило на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП) конкурс на поставку 20 электропоездов. Максимальная цена контракта составляет 10,511 мл

ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 3-ФЗ», организованная Клубом закупщиков CPO-club совместно с Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП). В проектной сессии приняли участие руководители закупочных подразделений таких предпри

Объем торгов на ЕЭТП превысил 4 трлн рублей В апреле 2015 г. суммарный объем торгов, проводимых на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП), превысил 4 трлн руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14%. Объем торгов в

ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие» «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) стала победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «

Половина имущественных торгов Москвы проводится в электронной форме епартамент города Москвы по конкурентной политике запустил на Единой электронной торговой площадке (ЕЭТП) проект по проведению торгов по реализации имущества городской казны в электронной форме

На ЕЭТП можно будет приобрести машино-место в Москве До конца марта 2015 г. на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП) появится возможность приобрести машино-место в Москве. Согласно сообщению Департамента

ЕЭТП проводит всероссийскую конференцию по государственным и коммерческим закупкам Со 2 по 7 марта в Сочи «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) проводит всероссийскую практическую конференцию «Государственные и коммерческие закупки

В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости» российских ИТ-разработчиков завершил первый этап проекта для Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП). В его рамках участники создали опытный стенд, на который было установлено системное и

ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 4 года в Астрахани национальный оператор электронных торгов «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) проводит для муниципальных заказчиков обучающий семинар «Контрактная система в сфере за

Информация о торгах на ЕЭТП появится в соцсетях Электронная торговая площадка ЕЭТП запустила новый сервис для поставщиков: в аккаунтах компании в Facebook и Twitter будут

СЭД «Росинвойс» останется бесплатной до сентября 2014 г. ен счетами-фактурами, актами, накладными, счетами и другими первичными документами, станет платной. ЕЭТП, специалистами которой разработана система, вводит тарифы за использование данного серви

ЕЭТП (roseltorg.ru) стала лидером рейтинга электронных площадок НАУЭТ Национальный оператор электронных торгов ЕЭТП (roseltorg.ru) признан лидером рейтинга электронных торговых площадок, составленным Наци

ЕЭТП ужесточила систему безопасности торгов «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) в преддверии 3-го пакета экономических санкций выпустила новое устройство для борьбы с

ЕЭТП разработала новый тип USB-ключа с электронной подписью переходить с одного компьютера на другой. «Новый тип USB-ключа с электронной подписью от компании «ЕЭТП» выведет кибербезопасность на новый уровень», - сообщил директор удостоверяющего центра

ЕЭТП полностью автоматизировала процесс оформления сделки на электронных торгах Наталья Курабцева. – Поэтому задача по интеграции обеих систем была одна из самых приоритетных для ЕЭТП». Проект был запущен в 2013 г., и в процессе его реализации пришлось столкнуться с некот

Калькулятор поможет рассчитать экономию на электронных торгах овая площадка» Наталья Курабцева. По ее словам, используя данные «Калькулятора экономии» на портале Roseltorg.ru можно подсчитать точную экономию любой компании. «За основу расчетов была взята

ЕЭТП решила проблему зависимости от Internet Explorer ункции были доступны под управлением библиотеки Capicom, созданной Microsoft, - пояснили в компании ЕЭТП. - Однако поддержка библиотеки закончилась еще в 2007 году, и из-за этого приходилось ис

Список поставщиков Единой электронной торговой площадки расширится за счет жителей Крыма угом по отношению к заказчику регионе страны», - комментирует Антон Емельянов, генеральный директор ЕЭТП. «Для того, чтобы предприниматели Крыма могли быстро получить доступ к госзаказу и заказ

«ЕЭТП» провела обучающие семинары по 44-ФЗ на Дальнем Востоке заявлению Екатерины Тишкиной, заместителя руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ЕЭТП, семинары собрали рекордное количество участников – более 750 человек. Это обусловлено б

На ЕЭТП стартовал пилотный проект по продаже имущества Москвы ализовывалось только на "бумажных" процедурах, - комментирует Антон Емельянов, генеральный директор ЕЭТП. - Электронная форма торгов, как и в случае с государственными закупками, значительно по

«Промсвязьбанк» и «ФИНАРС Банк» присоединились к Реестру банковских гарантий, действующему на ЕЭТП азвития российского рынка госзаказа. Банк Москвы первым поддержал инициативу Правительства Москвы и ЕЭТП по созданию единого реестра банковских гарантий, и мы рады, что другие банки также заним

«Банк Москвы» начал работу с реестром банковских гарантий на ЕЭТП завершил процедуру технологического интегрирования с автоматизированной системой, разработанной ОАО ЕЭТП для ведения добровольного реестра выданных банковских гарантий. Как рассказали CNews в б

«ЕЭТП» переходит на торговую систему нового поколения Roseltorg 3.0 Единая электронная торговая площадка («ЕЭТП»), российский национальный оператор электронных торгов, произвела полное обновление собс