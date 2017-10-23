Индексная книга CNews*
Росэлторг ЕЭТП Единая электронная торговая площадка
Публикаций - 117, упоминаний - 243
Росэлторг ЕЭТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Емельянов Антон 60 48
|Ускова Ольга 154 7
|Кашутин Андрей 6 5
|Габестро Сергей 28 5
|Черногоров Андрей 63 5
|Путин Владимир 2542 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Артемьев Игорь 90 3
|Дегтев Геннадий 107 3
|Иванов Борис 53 2
|Новиков Сергей 42 2
|Березкин Григорий 31 2
|Евраев Михаил 228 2
|Черкасова Надия 21 2
|Козак Дмитрий 20 1
|Осин Денис 19 1
|Кузнецов Кирилл 16 1
|Нургалиев Рашид 20 1
|Головушкин Михаил 1 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Чайка Юрий 41 1
|Кузнецов Олег 13 1
|Баранов Никита 13 1
|Альперович Михаил 13 1
|Марков Александр 3 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Рябов Сергей 9 1
|Улюкаев Алексей 28 1
|Бойко Александр 22 1
|Бородовский Михаил 9 1
|Постников Василий 7 1
|Иудин Виктор 9 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Обаляева Юлия 7 1
|Пучков Владимир 5 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Чуйченко Константин 4 1
|Фараджев Игорь 5 1
|Алдошин Леонид 5 1
|Калашников Евгений 4 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|РИА Новости 766 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|Российская газета 228 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.