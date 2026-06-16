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Росэлторг ЕЭТП Единая электронная торговая площадка

Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка

УЦ «Росэлторг» — один из самых крупных удостоверяющих центров России, насчитывает более 38 собственных филиалов в ключевых регионах страны. Удостоверяющий центр Росэлторг имеет статус доверенного лица ФНС России.

Электронная площадка Росэлторг (АО «Единая электронная торговая площадка») – крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 680 тыс. участников торгов (данные 2024 года). Общий объем торгов на площадке превышает 48 трлн рублей. 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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16.06.2026 «Росэлторг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи

Удостоверяющий центр «Росэлторг» запустил новое поколение мобильной электронной подписи «КриптоКлюч» - совместную р
22.04.2026 Электронная площадка «Росэлторг» запустила систему ИИ-тегирования закупок

В «Росэлторг» научили нейросеть «читать» закупочную документацию за поставщика и понимать, что и
19.12.2025 «Росэлторг» запустил мобильное приложение

«Росэлторг» запустил приложение, которое дает возможность пользоваться услугами и сервисами электронной площадки прямо с мобильных устройств. Теперь поставщики могут оперативно участвовать в ком
27.05.2025 «Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей

«Росэлторг» автоматизировал работу сервиса поддержки пользователей в сотрудничестве с системным интегратором и разработчиком Navicon. Этот проект имеет стратегическое значение, поскольку ускоряе
14.01.2025 Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя

лторг» – это одна из старейших электронных торговых площадок России. Юрлицо – Акционерное общество «Единая Электронная Торговая Площадка», основанное в мае 2009 г. и имеющее уставный капитал 20
06.08.2024 «Экзон» и «Росэлторг» заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» и облачная платформа для цифровизации строительства «Экзон» заключили соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности и передачи данных. Компании будут сотрудничать
03.10.2023 На электронной площадке «Росэлторг» модернизировали систему авторизации 

ью можно отправить запрос в службу поддержки «Росэлторг». *** Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – федеральный оператор электронных торгов для государс
26.07.2023 «Росэлторг» запускает бота в Telegram в помощь пользователям площадки

ключевым словам или выбранным самим поставщиком фильтрам. *** Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – федеральный оператор электронных торгов для государс
21.11.2022 VK выбрала площадку «Росэлторг» для размещения электронных закупок

VK и федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» объявили о сотрудничестве в области проведения закупок в электронной форме. Торгов
23.10.2017 Внешэкономбанк и «Единая электронная торговая площадка» запускают проект на блокчейне

ругие ИТ-системы, которые лягут в основу цифровой экономики страны», – сказал генеральный директор «ЕЭТП» Антон Емельянов. По мнению сторон, создание на основе блокчейна децентрализованной и од
30.01.2017 Объем хранящихся на серверах ЕЭТП данных превысил 150 ТБ

Согласно официально представленным данным «Единой электронной торговой площадки» (ЕЭТП) объем хранящихся сейчас на серверах данных проекта превысил 150 ТБ. Как рассказали CNew
25.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила сервис по онлайн-выдаче банковских гарантий

дурах, проводимых в соответствии с федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ. Об этом CNews сообщили в ЕЭТП. На обеспечение исполнения только государственных контрактов поставщикам ежегодно необхо
11.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила бот в Telegram

ещения госзаказа, запустила информационный сервис в формате Telegram-бота. Об этом CNews сообщили в ЕЭТП. В первом полугодии 2016 г. компания провела исследование, основной целью которого являл
07.10.2016 Клиенты ВТБ24 смогут оформить банковскую гарантию дистанционно

кабинете и дождаться электронной гарантии.ВТБ24 совместно с Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП) запустили сервис выдачи электронных гарантий – теперь для получения данной услуги клиен
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков

«Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) объявила о создании в России автоматизированной системы оценки поставщиков (АСОП). Об э
25.12.2015 Подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 можно на сайте ЕЭТП

ВТБ24 начинает сотрудничество с ЕЭТП, национальным оператором электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий. Теперь клиенты ЕЭТП могут подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 прямо на 
16.04.2015 «Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов

тарное предприятие "Петербургский метрополитен" объявило на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП) конкурс на поставку 20 электропоездов. Максимальная цена контракта составляет 10,511 мл
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками

3-ФЗ», организованная Клубом закупщиков CPO-club совместно с Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП). В проектной сессии приняли участие руководители закупочных подразделений таких предпри
10.04.2015 Объем торгов на ЕЭТП превысил 4 трлн рублей

В апреле 2015 г. суммарный объем торгов, проводимых на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП), превысил 4 трлн руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14%. Объем торгов в
24.03.2015 ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие»

«Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) стала победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «
20.03.2015 Половина имущественных торгов Москвы проводится в электронной форме

епартамент города Москвы по конкурентной политике запустил на Единой электронной торговой площадке (ЕЭТП) проект по проведению торгов по реализации имущества городской казны в электронной форме
16.03.2015 На ЕЭТП можно будет приобрести машино-место в Москве

До конца марта 2015 г. на «Единой электронной торговой площадке» (ЕЭТП) появится возможность приобрести машино-место в Москве. Согласно сообщению Департамента

04.03.2015 ЕЭТП проводит всероссийскую конференцию по государственным и коммерческим закупкам

Со 2 по 7 марта в Сочи «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) проводит всероссийскую практическую конференцию «Государственные и коммерческие закупки
25.02.2015 В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости»

российских ИТ-разработчиков завершил первый этап проекта для Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП). В его рамках участники создали опытный стенд, на который было установлено системное и

03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок

4 года в Астрахани национальный оператор электронных торгов «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) проводит для муниципальных заказчиков обучающий семинар «Контрактная система в сфере за
19.08.2014 Информация о торгах на ЕЭТП появится в соцсетях

Электронная торговая площадка ЕЭТП запустила новый сервис для поставщиков: в аккаунтах компании в Facebook и Twitter будут

11.08.2014 СЭД «Росинвойс» останется бесплатной до сентября 2014 г.

ен счетами-фактурами, актами, накладными, счетами и другими первичными документами, станет платной. ЕЭТП, специалистами которой разработана система, вводит тарифы за использование данного серви
10.07.2014 ЕЭТП (roseltorg.ru) стала лидером рейтинга электронных площадок НАУЭТ

Национальный оператор электронных торгов ЕЭТП (roseltorg.ru) признан лидером рейтинга электронных торговых площадок, составленным Наци
05.06.2014 ЕЭТП ужесточила систему безопасности торгов

«Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) в преддверии 3-го пакета экономических санкций выпустила новое устройство для борьбы с

15.04.2014 ЕЭТП разработала новый тип USB-ключа с электронной подписью

переходить с одного компьютера на другой. «Новый тип USB-ключа с электронной подписью от компании «ЕЭТП» выведет кибербезопасность на новый уровень», - сообщил директор удостоверяющего центра

10.04.2014 ЕЭТП полностью автоматизировала процесс оформления сделки на электронных торгах

Наталья Курабцева. – Поэтому задача по интеграции обеих систем была одна из самых приоритетных для ЕЭТП». Проект был запущен в 2013 г., и в процессе его реализации пришлось столкнуться с некот
08.04.2014 Калькулятор поможет рассчитать экономию на электронных торгах

овая площадка» Наталья Курабцева. По ее словам, используя данные «Калькулятора экономии» на портале Roseltorg.ru можно подсчитать точную экономию любой компании. «За основу расчетов была взята

01.04.2014 ЕЭТП решила проблему зависимости от Internet Explorer

ункции были доступны под управлением библиотеки Capicom, созданной Microsoft, - пояснили в компании ЕЭТП. - Однако поддержка библиотеки закончилась еще в 2007 году, и из-за этого приходилось ис
19.03.2014 Список поставщиков Единой электронной торговой площадки расширится за счет жителей Крыма

угом по отношению к заказчику регионе страны», - комментирует Антон Емельянов, генеральный директор ЕЭТП. «Для того, чтобы предприниматели Крыма могли быстро получить доступ к госзаказу и заказ
14.03.2014 «ЕЭТП» провела обучающие семинары по 44-ФЗ на Дальнем Востоке

заявлению Екатерины Тишкиной, заместителя руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ЕЭТП, семинары собрали рекордное количество участников – более 750 человек. Это обусловлено б
13.03.2014 На ЕЭТП стартовал пилотный проект по продаже имущества Москвы

ализовывалось только на "бумажных" процедурах, - комментирует Антон Емельянов, генеральный директор ЕЭТП. - Электронная форма торгов, как и в случае с государственными закупками, значительно по
05.02.2014 «Промсвязьбанк» и «ФИНАРС Банк» присоединились к Реестру банковских гарантий, действующему на ЕЭТП

азвития российского рынка госзаказа. Банк Москвы первым поддержал инициативу Правительства Москвы и ЕЭТП по созданию единого реестра банковских гарантий, и мы рады, что другие банки также заним
30.07.2013 «Банк Москвы» начал работу с реестром банковских гарантий на ЕЭТП

завершил процедуру технологического интегрирования с автоматизированной системой, разработанной ОАО ЕЭТП для ведения добровольного реестра выданных банковских гарантий. Как рассказали CNews в б
01.07.2013 «ЕЭТП» переходит на торговую систему нового поколения Roseltorg 3.0

Единая электронная торговая площадка («ЕЭТП»), российский национальный оператор электронных торгов, произвела полное обновление собс
06.03.2013 «ЕЭТП» стала первой всероссийской площадкой для госзаказа, получившей статус доверенного оператора ЭДО

«ЕЭТП» стала первой всероссийской площадкой для госзаказа, получившей статус доверенного опера

Публикаций - 156, упоминаний - 353

Росэлторг ЕЭТП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 15
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 13
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 10
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 8
SAP SE 5601 7
Telegram Group 2940 7
9594 6
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 3
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 3
Microsoft Corporation 25775 3
Softline - Софтлайн 3743 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Рикор Холдинг - Rikor 173 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 2
К2Тех - K2Tech 354 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4676 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13154 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 19
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Мослифт АО 6 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 2
РАД - Российский аукционный дом 8 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Альфа-Банк 1979 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Bayer AG - Байер 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
Uber 357 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Федеральное казначейство России 1949 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития контрактной системы 2 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 30
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Оповещение и уведомление - Notification 5943 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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