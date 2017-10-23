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Росэлторг ЕЭТП Единая электронная торговая площадка



23.10.2017 Внешэкономбанк и «Единая электронная торговая площадка» запускают проект на блокчейне
30.01.2017 Объем хранящихся на серверах ЕЭТП данных превысил 150 ТБ
25.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила сервис по онлайн-выдаче банковских гарантий
11.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила бот в Telegram
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков
25.12.2015 Подать заявку на банковские гарантии ВТБ24 можно на сайте ЕЭТП
16.04.2015 «Петербургский метрополитен» проводит на ЕЭТП конкурс на поставку электропоездов
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками
10.04.2015 Объем торгов на ЕЭТП превысил 4 трлн рублей
24.03.2015 ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие»
16.03.2015 На ЕЭТП можно будет приобрести машино-место в Москве
04.03.2015 ЕЭТП проводит всероссийскую конференцию по государственным и коммерческим закупкам
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок
19.08.2014 Информация о торгах на ЕЭТП появится в соцсетях
10.07.2014 ЕЭТП (roseltorg.ru) стала лидером рейтинга электронных площадок НАУЭТ
05.06.2014 ЕЭТП ужесточила систему безопасности торгов
15.04.2014 ЕЭТП разработала новый тип USB-ключа с электронной подписью
10.04.2014 ЕЭТП полностью автоматизировала процесс оформления сделки на электронных торгах
01.04.2014 ЕЭТП решила проблему зависимости от Internet Explorer
19.03.2014 Список поставщиков Единой электронной торговой площадки расширится за счет жителей Крыма
14.03.2014 «ЕЭТП» провела обучающие семинары по 44-ФЗ на Дальнем Востоке
13.03.2014 На ЕЭТП стартовал пилотный проект по продаже имущества Москвы
05.02.2014 «Промсвязьбанк» и «ФИНАРС Банк» присоединились к Реестру банковских гарантий, действующему на ЕЭТП
01.07.2013 «ЕЭТП» переходит на торговую систему нового поколения Roseltorg 3.0
06.03.2013 «ЕЭТП» стала первой всероссийской площадкой для госзаказа, получившей статус доверенного оператора ЭДО
01.02.2013 Объем закупок «Мосгортелекома», размещенных на ЕЭТП, превысил 257 млн руб.
19.10.2012 ЕЭТП запустила процесс аккредитации белорусских поставщиков в постоянном режиме
09.10.2012 Группа ВТБ оптимизирует систему корпоративных закупок на электронной площадке ЕЭТП
29.08.2012 ЕЭТП завершила разработку системы интеграции с сайтом Zakupki.gov.ru
20.03.2012 «Роснефть» выбрала ЕЭТП в качестве поставщика услуг
16.02.2012 ЕЭТП представила технологическую основу для проведения закупок по ФКС
07.12.2011 ЕЭТП прошла комплексный аудит на соответствие требованиям ИБ
01.12.2011 На торговой площадке ЕЭТП установлен рекорд одновременно проводимых торгов по госзаказу
20.10.2011 ЕЭТП предлагает доступ к 100 площадкам в один клик
20.09.2011 «Единая электронная торговая площадка» запускает коммерческую площадку для госкорпораций
19.09.2011 Электронные торги на ЕЭТП для малого бизнеса стали бесплатными
12.08.2011 «Единая электронная торговая площадка» установила систему защиты от DDoS-атак «Акадо Телеком»
03.08.2011 «Единая электронная торговая площадка» присоединилась к Общероссийскому народному фронту
12.05.2011 ЕЭТП внедрила приложение для подготовки аукционных документов на базе Cognitive ScanPack
12.04.2011 ЕЭТП внедрила систему напоминаний о сроках аукционов для госзаказчиков

Публикаций - 117, упоминаний - 243

Росэлторг ЕЭТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 12
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 41 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
Intel Corporation 11262 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
SAP SE 4595 3
Рикор Холдинг - Rikor 91 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 308 3
6072 3
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
АйТи 1179 2
Diasoft - Диасофт 534 2
Oracle Corporation 6035 2
ЕТС - Единые торговые системы 32 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 2
Cisco Systems 4720 2
Microsoft Corporation 22497 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Ростелеком - РТЛабс 151 2
АФК Система ПАО 1638 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 2
Nvidia Corp 3118 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 1
Ланит - Онланта - Onlanta 79 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
ОТР ГК 176 1
Цифра ГК 948 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 1
Открытые технологии 600 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 31 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти 11 1
БИС - Банковские информационные системы 81 1
Тензор 56 1
Электронный экспресс 13 1
Arbor Networks 54 1
Такснет - Taxnet 7 1
Cognitive Pilot 39 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 46 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
ВТБ - ВТБ24 658 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Мослифт АО 5 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг 41 2
Газпром ПАО 1008 2
Роснефть НК - нефтяная компания 434 2
Почта России ПАО 1853 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 1
Jaguar Cars 115 1
Jaguar Land Rover 85 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Uber 287 1
People&Screens РА 2 1
РМК - Русская медная компания 9 1
РРА ООО 1 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Альфа-Банк 1476 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
ВТБ Лизинг 47 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Транснефть 232 1
Аргос 5 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Банк Зенит 215 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Правительство Москвы 1640 10
Президент Российской Федерации 3770 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Федеральное казначейство России 1345 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 3
Петербургский метрополитен ГУП 73 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Счётная палата РФ 628 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 26 1
Правительство Красноярского края 60 1
Администрация Владивостока 5 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Президент Белоруссии 22 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 3 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 32 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 6
ЭТП - Электронная торговая площадка 183 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 3
ARM64 - Архитектура процессора 1261 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 124 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
ARM - Advanced RISC Machine 314 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 2
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Автофокус - Автофокусировка 699 2
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Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Linux OS 7669 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Рикор EcoServer 21 3
Apple iOS 6422 3
Microsoft Windows 2000 2856 2
IBM System - IBM eServer OpenPower 18 2
Marvell Armada 22 2
Сбер - E-invoicing ЭДО 83 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 2
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
Oracle СУБД 310 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 1
Apple - App Store 2437 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 39 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 1
Cognitive Passport 30 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 8 1
Cognitive ScanPack 3 1
КриптоПро ЭЦП 11 1
Google Play - Google Store - Android Market 2732 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 54 1
Cognitive CuneiForm 22 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Apple iPad 3663 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 1
Microsoft Edge - браузер 1891 1
Google Gmail 802 1
Емельянов Антон 60 48
Ускова Ольга 154 7
Кашутин Андрей 6 5
Габестро Сергей 28 5
Черногоров Андрей 63 5
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Медведев Дмитрий 1604 4
Артемьев Игорь 90 3
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Иванов Борис 53 2
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Пучков Владимир 5 1
Гуральников Сергей 162 1
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Фараджев Игорь 5 1
Алдошин Леонид 5 1
Калашников Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Россия - ЮФО - Севастополь 469 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Европа 12319 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 2
Испания - Королевство 2917 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - ПФО - Самарская область 939 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
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Казахстан - Республика 4467 2
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Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 1
Иран - Исламская Республика Иран 954 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Канада 3319 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 256 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 37
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 18
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 193 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 167 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Всероссийская перепись населения 73 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 67 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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