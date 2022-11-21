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VK выбрала площадку «Росэлторг» для размещения электронных закупок

VK и федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» объявили о сотрудничестве в области проведения закупок в электронной форме.

Торговые процедуры VK будут осуществляться в двух секциях «Росэлторга». На корпоративной секции будут проводиться стратегические закупки, а на платформе для закупок частного бизнеса «Росэлторг.бизнес» – процедуры малого объёма. VK планирует таким образом охватить наибольший пул поставщиков – как представителей крупного бизнеса, так и малого и среднего предпринимательства.

«Мы стремимся сделать закупочный процесс максимально прозрачным и понятным. Партнерство с «Росэлторг» не только поможет нам достичь эту цель, но и также будет способствовать повышению эффективности наших процедур по отбору поставщиков», – сказала директор по закупкам VK Ксения Масчан.

«Компании, как VK, не подпадающие под закупочное законодательство, самостоятельно выбирают способ определения поставщиков. Решение о переводе торговых процедур на электронную площадку говорит о высоком уровне прозрачности и о желании реального повышения эффективности закупок», – отметил генеральный директор «Росэлторга» Андрей Кашутин.

«Росэлторг» обладает масштабной базой поставщиков – на сегодняшний день в закупочных процедурах на площадке принимают участие более 650 тыс. предпринимателей со всей России. Для тех поставщиков, которые ранее работали с VK, но не принимали участие в электронных процедурах, «Росэлторг» предоставит необходимые сервисы и услуги: помощь с аккредитацией, оформление электронной подписи, экспертизу заявки для участия в торгах.

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