Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

Принадлежащий «Ростелекому» мобильный оператор Т2 собирается приобрести ИИ-ассистента для генерации кода с поддержкой языков программирования Java, C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust. Основное требование — режим конфиденциальности, когда код не сохраняется на серверах провайдера. Место поставки — один из ЦОДов компании в Ростове-на-Дону. Эксперты считают, что вайб-кодинг может компании сэкономить на зарплатах.

Т2 заказывает ИИ-ассистента для кодинга

Российский оператор связи ООО «Т2 Мобайл» (бренд T2), принадлежащий «Ростелекому», собирается внедрить ИИ-ассистента для разработки программного обеспечения. Выбор помощника компания организовала на площадке коммерческих закупок Bidzaar, информация об этом опубликована 17 февраля 2026 г. Прием предложений продлится до 26 февраля 2026 г.

С техническим заданием к закупке удалось ознакомиться CNews. Согласно документу, компании необходим автономный ИИ-ассистент, работающий в фоном режиме и выполняющий задачи без постоянного контроля разработчика со скоростью отклика автодополнения кода не более 400 мс.

ИИ-ассистент должен обеспечивать поддержку Model Context Protocol (MCP) для интеграции с внешними системами (БД, API, документация). Кроме того, обязателен мультифайловый рефакторинг с точностью не менее 85% за один проход и полная совместимость с расширениями VS Code с возможность выбора ИИ-модели (GPT-4 и Claude и другие варианты).

Unsplash.com T2 займется вайб-кодингом

Предполагаются кастомные правила ИИ на уровне проекта (конфигурационный файл с инструкциями для ИИ). Также необходимая функция — индексация всей кодовой базы для контекстного понимания проекта. Предполагается поддержка языков программирования: Java, C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust.

У ИИ-ассистента будет 15 пользователей. Генерация кода должна происходить по текстовому запросу. «В режиме чата можно описать задачу, и решение напишет весь код и расскажет, как его запустить. Полученный код можно скопировать или отредактировать прямо в чате» — так описаны необходимые навыки в документах T2.

ИИ-ассистент также должен заняться проверкой и улучшением существующего кода (рефакторинг), чтобы проекты работали стабильнее. Помощник должен быть способен отвечать на вопросы по коду, знать, с какими файлами он сейчас работает, в каком файле находится пользователь и в каком месте находится курсор.

«Можно выделить любой фрагмент и спросить, почему здесь используется именно такой код или почему из-за этой строки может возникать ошибка», — говорится в описании потребностей компании.

Кроме того, важная функция помощника — предсказание и дополнение кода «на лету», предугадывание дальнейших действий разработчика. От него потребуют искать ошибки, в том числе потенциальные, и просматривать изменения в реальном времени.

Нейросеть разместится в Ростове

Ассистент будет работать режим конфиденциальности, когда код не сохраняется на серверах провайдера, следует из закупочной документации. «Чтобы развернуть локально на своей инфраструктуре ML-модель, необходимо мощное дорогое железо, а использование облачных ИИ-сервисов может быть довольно спорным с точки зрения информационной безопасности», — пояснил CNews технический директор ГК InfoWatch Александр Бобрусь.

Адрес поставки ИИ-агента — Ростов-на-Дону, Театральный проспект, 60г. В «Т2 Мобайл» не ответили на вопрос CNews о выборе места размещения. Согласно другим закупочным процедурам, по указанному адресу находится ЦОД компании.

В 2020 г. T2 сообщала, что в Ростове у нее один из стратегически важных ЦОДов. В разное время компания упоминала, что у нее четыре центра обработки данных в городе, в два из которых инвестиции достигали 3 млрд руб.

Географически место расположения не важно, но требование к оборудованию — значительные, рассказал CNews программист Иван Зюба, эксперт в области цифровой трансформации и внедрения ИИ. Для ИИ-ассистента необходимы дорогие видеокарты, но самое главное — количество Vram в видеокартах.

Руководитель отдела ML компании Postgres Professional Савелий Батурин указывает, что популярность вайб-кодинга сталкивается со стоимостью GPU-инфраструктуры.

«Внедрение вайб-кодинга в компаниях растет, но происходит неравномерно. Основные ограничения — требования к on-prem-развертыванию или работе в закрытом контуре из-за конфиденциальности данных, а также стоимость GPU-инфраструктуры», — заявил CNews эксперт.

Зачем T2 ИИ-агент

В Т2 не ответили на запрос CNews о причинах приобретения лицензии. Эксперты считают, что главная цель — ускорение работы.

То, что программист мог бы написать за несколько недель усердной работы, нейронная сеть может сгенерировать за день работы с ней, указывает разработчик Иван Зюба. Также такой ассистент помогает часами не искать ответы на свои вопросы на форумах. Например, можно вспомнить статистику сайта Stack Overflow, где количество новых вопросов почти упало до нуля на фоне внедрения вайб-кодинга. В любом случае, полагает Зюба, итогом внедрения вайб-кодинга для T2 станет возможность сокращения штата.

Руководитель СTO Just AI Антон Сипачев рассказал, что обычно ИИ-ассистентов применяют для автоматизации рутинных задач, таких как автодополнение кода, генерация шаблонного кода, рефакторинг.

Практика ИИ-кодинга в России уже массовая и быстро растет, рассказал CNews сооснователь университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник. Все больше компания подключаются к процессу.

«У Сбербанка есть GigaCode (они сообщали о десятках тысяч установок за несколько месяцев), у "Яндекса" — Yandex Code Assistant (тысячи внутренних пользователей и заметная доля регулярного использования), у МТС — Kodify с генерацией кода по текстовому описанию и подсказками по контексту. По данным самого T2, аудитория инструментов для написания кода с помощью нейросетей среди их абонентов с января 2022 по август 2024 выросла в 58 раз», — рассказал Пшинник.

Программисты деградируют?

Для компаний, внедряющих решение, это в первую очередь способ сэкономить.

«Экономия достигается в первую очередь за счет сокращения времени разработки. По разным оценкам, AI-ассистенты могут повышать производительность разработчика на 30-50%. Это напрямую снижает затраты на ФОТ и ускоряет time-to-market», — говорит Антон Сипачев, руководитель СTO Just AI.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин обращает внимание, что T2 собирается исключить человека из разработки.

«Полное отсутствие человека в контуре — это не просто "смелое решение", это системный риск. Ключевые меры, которые должны сопровождать любое подобное внедрение: security правила в системных промптах, обязательные CI/CD-гейты с SAST/DAST-анализом, строгий контроль зависимостей (allowlist пакетов) и маркировка всего ИИ-сгенерированного кода для аудита», — говорит Шабалин.

По словам эксперта, вайб-кодинг — это хороший инструмент в руках подготовленной команды с выстроенными процессами безопасности. Но переданный без надзора — он превращается в генератор технического долга и уязвимостей.

Для программистов внедрение вайб-кодинга — риск утери базовых знаний, особенно если речь идет о новичках.

«Когда код пишет модель, часть ручной практики теряется. Одновременно растет роль постановки задачи, архитектуры, ревью», — рассказал CNews Роман Садрисламов, директор производственного направления «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

По его словам, если «джун» не проходит через этап «написал сам, набил ошибки, разобрался», то возникает вопрос, станет ли он сильным специалистов. Пока ответа на него.

«Вайб-кодинг изменяет роль программиста. От непосредственного написания кода он переходит к управлению ассистентом. От исключительно инженерной роли переходит к роли управляющей, архитектурной. По сути, создает некий прототип, а ИИ реализует техническую составляющую этого прототипа», — говорит CNews Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман» (входит в «Группу Астра»).

Информационная безопасность

Эксперты признают, что в целом использование вайб-кодинга может быть опасно для компаний, но в конечном итоге это зависит от конкретных инструментов.

«Даже при локальном развертывании модель может генерировать небезопасные конструкции или уязвимости. Поэтому любой сгенерированный код требует ревью. Модели меняются, их поведение тоже. Пока нет массовых инцидентов, которые бы обрушили доверие к подходу, но это и не значит, риск отсутствует. Сейчас это инструмент с понятной пользой и такими же понятными ограничениями. Индустрия развивается быстро, возможно, появятся практики и технологии, которые сделают этот процесс более предсказуемым. Пока же безопасность – это зона ответственности самой компании, ее отделов ИБ и производства, и даже каждого сотрудника по отдельности», — считает Роман Садрисламов из FabricaONE.AI.

По мнению директора по развитию разработчика платформы Kodik компании «АрхиТех ИИ» Юрия Головко, могут возникнуть проблемы с использованием западных решений.

«Во-первых, это юридически проблематично из-за требований к хранению данных и рисков утечки чувствительного кода. Во-вторых, западные компании сами блокируют российским организациям доступ к покупке таких решений, как Cursor и Claude Code, — оставляя наших разработчиков без инструментов. В итоге на практике разработчики либо покупают подписки самостоятельно через VPN и криптокарты, либо остаются вообще без подобных решений — что снижает конкурентоспособность российских компаний на глобальном рынке», — заключил эксперт.

Программист Иван Зюба добавляет что уже достаточно большое количество разработчиков используют в работе ИИ-ассистентов. Однако в России компании пока мало компаний «легализовали» их как официальный инструмент для работы, и во многих случаях программисты используют купленный за свои деньги Cursor или похожий продукт.

«Это приводит к тому, что работодатель по факту не контролирует, какие данные сотрудник передает публичным системам. Например, я знаю случаи, когда в ChatGPT загружали данные из баз данных и другие важные документы для более эффективной работы», — говорит Зюба.

По его словам, сейчас уже в нескольких компаниях пытаются это легализовать.