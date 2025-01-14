Swordfish Security Свордфиш Секьюрити
Swordfish Security - российская компания, которая помогает своим клиентам создавать защищенные программные продукты с помощью внедрения практик и комплексных платформ безопасной разработки (DevSecOps). Компания развивает собственную продуктовые решения - платформу анализа защищенности мобильных приложений Stingray и платформу оркестрации DevSecOps автоматизации процесса безопасной разработки AppSec.Hub.
Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Airbnb 90 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
|Кибердом 7 1
|Сергеев Юрий 10 3
|Шабалин Юрий 11 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Roth Florian - Рот Флориан 4 1
|Журавлев Александр 15 1
|Кораблев Денис 18 1
|Антонов Алексей 13 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Халаджиев Олег 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Дбар Федор 35 1
|Аскерова Альбина 1 1
|Лазаренко Дмитрий 50 1
|Медунов Андрей 3 1
|Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
|Фигуркина Дарья 2 1
|Орденова Ольга 1 1
|Соломатин Иван 10 1
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