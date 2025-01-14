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Swordfish Security Свордфиш Секьюрити

Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити

Swordfish Security - российская компания, которая помогает своим клиентам создавать защищенные программные продукты с помощью внедрения практик и комплексных платформ безопасной разработки (DevSecOps). Компания развивает собственную продуктовые решения - платформу анализа защищенности мобильных приложений Stingray и платформу оркестрации DevSecOps автоматизации процесса безопасной разработки AppSec.Hub. 


14.01.2025 ГК Swordfish Security вошла в топ-50 крупнейших ИБ-компаний России по версии CNews 1
27.11.2024 Фабрика компетенций Swordfish Security поможет снять острый дефицит кадров в кибербезопасности 1
22.10.2024 Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО 1
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве 1
13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
18.07.2024 Эксперты по кибербезопасности проанализировали уязвимость, позволяющую открывать любые экраны в приложении вместо пользователя 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности 1
20.12.2022 Ключи от безопасности: Что важно учитывать, публикуя исходный код софта в национальном репозитории открытого ПО 1
23.08.2022 Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений — PT BlackBox 1
28.02.2022 Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
GitHub 814 2
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
X Corp - Twitter 2845 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Positive Technologies - PT SWARM 12 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
PayPal 654 1
Microsoft Corporation 24625 1
Yandex - Яндекс 7339 1
SAP SE 5277 1
Huawei 3933 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Код Безопасности 616 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
Telegram Group 1983 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Цифра ГК 2426 1
Checkmarx 9 1
Sonatype 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Airbnb 90 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Кибердом 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
Repository - Репозиторий 852 3
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Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Аренда 2416 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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