Амбассадор AI-Security теперь отвечает за безопасную ИИ-трансформацию компаний

Юрий Шабалин назначен Cheif AI Officer ГК Swordfish Security. Специалист в области кибербезопасности Юрий Шабалин возглавит развитие ИИ в командах, как новых продуктов, так и новых процессов разработки. Он будет отвечать за процессы успешной ИИ-трансформации. Это ответ на масштабные вызовы, которые возникают на фоне форсированного внедрения технологий искусственного интеллекта в российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security.

Среди приоритетных задач ГК Swordfish Security, которые поможет решить Юрий Шабалин, – развитие решений безопасности для ИИ-платформ и защищенных агентных систем.

«ИИ-трансформация компаний – тема, окруженная большим количеством хайпа, продукты с участием искусственного интеллекта очень быстро, иногда чрезмерно быстро, стараются внедрять в различные бизнес-процессы. Модели подключают к корпоративным базам данных, они получают доступ к чувствительной информации внутри компании, и, если неправильно настроена система безопасности, последствия могут быть плачевными. Именно поэтому мы развиваем экспертное сообщество и обучаем, скажем так, амбассадоров в области AI Security», — сказал Юрий Шабалин.

«Глобальная задача для всех разработчиков безопасных цифровых решений –создавать и внедрять удобные и безопасные инструменты. Уверен, что назначение Юрия Шабалина позволит в полной мере реализовать задачи построения защищенных ИИ-систем для наших клиентов. В рамках нашей бизнес-модели данное назначение является укреплением направления развития AI-Native продуктов и решений в области безопасности ИИ в ГК Swordfish Securitу», — сказал Юрий Сергеев, сооснователь Swordfish Securitу.

