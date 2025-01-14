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Сергеев Юрий



14.01.2025 ГК Swordfish Security вошла в топ-50 крупнейших ИБ-компаний России по версии CNews 1
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве 1
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
16.07.2024 Россия заместила решение GitLab на рынке разработки защищенного программного обеспечения: платформа AppSec.Code от компании AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) включена в реестр российского ПО 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить? 1
24.05.2006 USB-токены: правила выбора 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сергеев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Acronis - Акронис 448 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Wargaming 151 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Microsoft Corporation 24624 1
Oracle Corporation 6687 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Анкад - Ancud 48 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 56 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 50 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 356 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 54 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
UDP - User Datagram Protocol 160 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 68 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 63 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
Swordfish Security - AppSec Hub 9 2
Swordfish Security - AppSec Track 7 2
Swordfish Security - AppSec Code 6 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 6 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Linux OS 9936 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 11 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
Positive Technologies - XSpider 33 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 1
Apple iOS 7809 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 3 1
Positive Technologies - PT Container Security 9 1
Synopsys CodeDx 1 1
Конопак Антон 2 2
Иванов Андрей 55 1
Романов Михаил 32 1
Момчилович Ирина 28 1
Лазаренко Дмитрий 50 1
Орденова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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