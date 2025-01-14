Сергеев Юрий
Сергеев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 996 1
|Конопак Антон 2 2
|Иванов Андрей 55 1
|Романов Михаил 32 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Лазаренко Дмитрий 50 1
|Орденова Ольга 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
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Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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