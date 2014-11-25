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Кибербезопасность Information security audit Аудит информационной безопасности ИБ-аудит



25.11.2014 «Инвестторгбанк» прошел аудит информационной безопасности
19.03.2013 Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»
17.03.2009 RBK Money прошла аудит безопасности PCI DSS
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить?
23.10.2003 2КОМ предлагает аудит безопасности ИС компаний

Публикаций - 172, упоминаний - 182

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23719 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4293 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 746 9
Google LLC 11101 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1708 9
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 495 8
Cisco Systems 4920 8
Softline - Софтлайн 2175 7
SAP SE 4965 7
Digital Security - Диджитал Секьюрити 178 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6389 7
7187 6
Oracle Corporation 6377 6
Yandex - Яндекс 5922 6
VMware 2176 5
Red Hat 1241 5
Код Безопасности 490 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2869 5
1С-ИжТиСи 6496 5
InfoWatch - Инфовотч 948 5
Информзащита 685 4
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 100 4
HP Inc. 5582 4
1С-Битрикс - Bitrix 506 4
Алтэкс-Софт - Altx Soft 29 4
Открытые технологии 684 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 971 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 712 4
ДиалогНаука 238 4
Монитор безопасности 74 4
Apple Inc 11354 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 616 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 3
Intel Corporation 11737 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 937 3
Telegram Group 1192 3
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 90 3
Цифра ГК 2180 3
АйТи 1306 3
VK - Mail.ru Group 3236 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1784 5
Visa International 1885 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6070 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6294 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2473 3
Россети Ленэнерго 2384 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 3
РЖД - Российские железные дороги 1661 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 3
Лента - Сеть розничной торговли 1774 2
АльфаСтрахование СГ 275 2
ГПБ - Газпромбанк 961 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 179 2
МДМ Банк 270 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 2
Ингосстрах СПАО 350 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 2
Ренессанс Страхование 128 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 34 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 146 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 1
Почта Банк 375 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 192 1
Citi - Citibank - Ситибанк 305 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 1
X5 Group 856 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 72 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 956 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1895 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 376 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 191 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Abbott Laboratories 11 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 1
Почта России ПАО 2034 1
Альфа-Банк 1619 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3022 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18411 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10590 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3845 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9496 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2767 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4654 6
Президент Российской Федерации 3807 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1344 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 663 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2523 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 167 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 93 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 188 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2419 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1948 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3047 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 215 2
Судебная власть - Judicial power 2133 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 69 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2502 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 195 1
МФЦ Мои документы Москвы 15 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 20 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 973 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 2
OSI - Open Source Initiative 65 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
4CIO 731 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2605 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 461 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20754 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55021 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80374 76
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26414 51
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5159 50
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11510 45
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3561 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26663 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17859 30
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9416 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9422 29
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7049 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22461 26
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5481 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6005 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13580 21
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2824 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17639 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12998 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40542 18
Оцифровка - Digitization 3948 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4131 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11162 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13736 16
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11809 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8533 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6120 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8374 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4881 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1383 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9730 13
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 747 12
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 717 12
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3072 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5000 12
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3563 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8648 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8304 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15243 11
КСБ - Комплексные системы безопасности 1315 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3494 59
Microsoft Windows 14649 22
Linux OS 8490 16
Google Android 12823 12
Apple iOS 6977 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1095 8
Microsoft Windows 2000 12805 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 833 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6727 5
Microsoft Office 3496 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 220 5
Apple iPhone 6 6274 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6714 4
Red Hat - Linux Fedora 199 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 728 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 184 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 4
Алтэкс-Софт RedCheck 12 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1796 4
Microsoft Exchange 1346 4
Microsoft Skype 1989 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 243 3
Новые облачные технологии - МойОфис 544 3
Linux - Debian GNU 369 3
Apple iPad 3760 3
Microsoft Windows 10 1552 3
Google Play - Google Store - Android Market 3015 3
Apple macOS X - Rhapsody 1508 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 44 3
Kaspersky OS 83 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 3
Oracle Java - язык программирования 2800 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 519 3
Positive Technologies - XSpider 30 3
Microsoft SQL Server 1491 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 756 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4249 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 215 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 139 3
Microsoft Windows XP 2371 3
Медведовский Илья 33 4
Рахметов Руслан 43 3
Лагода Георгий 59 3
Лукацкий Алексей 101 3
Натрусов Артем 208 2
Кубарев Алексей 26 2
Шадаев Максут 692 2
Сотин Денис 160 2
Водясов Алексей 180 2
Романов Михаил 31 2
Плешков Алексей 54 2
Юсупов Ренат 114 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 266 2
Сергиенко Игорь 6 2
Кирьянова Александра 92 2
Сизов Григорий 14 2
Курило Андрей 38 2
Сердюк Виктор 37 2
Поляков Александр 51 2
Мельникова Анастасия 267 2
Сердюк Владимир 10 2
Стуров Дмитрий 33 2
Меденцев Константин 72 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Самойленко Максим 65 2
Гвоздев Дмитрий 109 2
Andersson Max - Андерссон Макс 2 2
Reda Julia - Реда Джулия 6 2
Рыжиков Сергей 111 2
Дрозд Алексей 9 2
Altman Sam - Альтман Сэм 11 1
Путин Владимир 2796 1
Феоктистов Вадим 34 1
Трофимов Дмитрий 36 1
Солопов Вячеслав 36 1
Слесаренко Марина 22 1
Зайцев Михаил 197 1
Курносов Федор 3 1
Свинцов Андрей 31 1
Верисов Михаил 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 125967 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50585 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40071 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13357 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13063 10
Европа 21486 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15541 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17239 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15375 6
Германия - Федеративная Республика 12174 6
Азия - Азиатский регион 5152 5
Беларусь - Белоруссия 4497 4
Украина 7369 4
Япония 13026 3
Ближний Восток 2688 3
Земля - планета Солнечной системы 9855 3
Франция - Французская Республика 7615 3
Сингапур - Республика 1783 3
Казахстан - Республика 5054 3
Африка - Африканский регион 3306 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 991 2
Венгрия 682 2
Россия - СФО - Новосибирск 3795 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1421 2
Россия - ПФО - Самарская область 1148 2
Испания - Королевство 3622 2
Америка Северная 3121 2
Америка Латинская 1711 2
Швейцария - Цюрих 264 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 2
Израиль 2626 2
Польша - Республика 1863 2
Южная Корея - Республика 6332 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1871 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2657 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 540 1
Беларусь - Минск 570 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 15 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 377 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43014 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42857 39
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10922 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24897 18
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3532 17
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4643 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9513 17
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4576 12
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2777 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5051 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6647 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5637 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4208 6
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