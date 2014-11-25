Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Information security audit Аудит информационной безопасности ИБ-аудит
Публикаций - 172, упоминаний - 182
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведовский Илья 33 4
|Рахметов Руслан 43 3
|Лагода Георгий 59 3
|Лукацкий Алексей 101 3
|Натрусов Артем 208 2
|Кубарев Алексей 26 2
|Шадаев Максут 692 2
|Сотин Денис 160 2
|Водясов Алексей 180 2
|Романов Михаил 31 2
|Плешков Алексей 54 2
|Юсупов Ренат 114 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 266 2
|Сергиенко Игорь 6 2
|Кирьянова Александра 92 2
|Сизов Григорий 14 2
|Курило Андрей 38 2
|Сердюк Виктор 37 2
|Поляков Александр 51 2
|Мельникова Анастасия 267 2
|Сердюк Владимир 10 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Меденцев Константин 72 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Самойленко Максим 65 2
|Гвоздев Дмитрий 109 2
|Andersson Max - Андерссон Макс 2 2
|Reda Julia - Реда Джулия 6 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Дрозд Алексей 9 2
|Altman Sam - Альтман Сэм 11 1
|Путин Владимир 2796 1
|Феоктистов Вадим 34 1
|Трофимов Дмитрий 36 1
|Солопов Вячеслав 36 1
|Слесаренко Марина 22 1
|Зайцев Михаил 197 1
|Курносов Федор 3 1
|Свинцов Андрей 31 1
|Верисов Михаил 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234842, в очереди разбора - 860099.
Создано именных указателей - 118983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234842, в очереди разбора - 860099.
Создано именных указателей - 118983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.