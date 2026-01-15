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Кибербезопасность Information security audit Аудит информационной безопасности ИБ-аудит

СОБЫТИЯ

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15.01.2026 Российский бизнес бросился проверять безопасность хранения и передачи данных. В 2025 г. рынок достиг 25 миллиардов

тва и взлома хакеров. По оценкам экспертов интегратора «Кросс технолоджис», по итогам 2025 г. рынок ИБ-аудита вырос более чем на 25% по сравнению с 2024 г. и достиг объема около 25 млрд руб. В

30.06.2025 Спрос на ИБ-аудит вырос почти на четверть

новлены жесткие сроки устранения уязвимостей и другие изменения. Аудит становится инструментом, который позволяет компаниям соответствовать требованиям, а также вовремя находить и устранять недочеты. Аудит информационной безопасности следует разделять на обязательный, который прописан на уровне нормативных документов, а также инициативный, который проводится по желанию организации для реали
25.03.2025 Аудит безопасности на пике спроса: компании готовятся к рекордным штрафам за утечки данных

применять настоящие санкции, мы вернемся к ситуации, когда защита ПДн не будет восприниматься как важная часть бизнеса», — предостерегает Хонин. Представитель Angara Security также подчеркивает, что «аудит информационной безопасности – это не волшебная таблетка», которая решит все проблемы. Это лишь индикатор текущего состояния дел в области защиты ПДн. «Рекомендации, выдаваемые по результа
16.01.2025 Сорванные сделки и аудит ИБ: бизнес оценил ущерб от утечек информации

Убытки от сорванных сделок и затраты на аудит информационной безопасности стали самыми дорогостоящими последствиями утечек данных в российских компаниях. По каждому из указанных направлений расходы составляют в среднем до пяти млн ру
06.10.2023 Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» завершили комплексный аудит информационной безопасности по заказу компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) — российского оператора платных автодорог. Компания «Инфосистемы джет» провела аудит информацио
13.12.2021 «Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» провели GAP-аудит информационной безопасности (ИБ) в «Русагро», который осуществляется агрохолдингом на ежегодной основе. Аудит проводился в головном офисе, в объединённом центре обслуживания и в четырех б
25.11.2014 «Инвестторгбанк» прошел аудит информационной безопасности

«Инвестторгбанк» успешно прошел аудит информационной безопасности. Для оценки защищенности банка от реальных и возможных угроз была привлечена компания «Андэк». Об этом CNews сообщили в «Инвестторгбанке». Специалистами «Андэк
19.03.2013 Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»

убедились, что промышленные системы в России постепенно выходят на современный уровень, оснащаются передовыми средствами автоматизации и поддержки непрерывности бизнес-процессов. Я рад отметить, что аудит безопасности АСУ ТП набирает популярность в России, отвечая новым бизнес-потребностям и бизнес-рискам, возникающим благодаря глобальной тенденции к интеграции промышленных сетей с другими
20.06.2012 Eset Consulting провела аудит ИБ для интернет-ресурса «Банки.ру»

ния Eset Consulting для информационного агентства «Банки.ру». В рамках проекта по исследованию и анализу безопасности веб-приложений информационного портала «Банки.ру» специалистами Eset был проведён аудит безопасности ресурса на предмет уязвимости от внешних угроз, в результате которого были разработаны рекомендации по повышению уровня защищенности интернет-портала. По информации Eset, сот
17.03.2009 RBK Money прошла аудит безопасности PCI DSS

Платежная система RBK Money объявила о том, что первой среди отечественных электронных платежных систем прошла аудит безопасности по стандарту PCI DSS, дающему право самостоятельно принимать оплату по картам Visa/MasterCard. Партнером в прохождении аудита выступила IBM Internet Security Systems (ISS). В
23.06.2008 «ДиалогНаука» провела аудит ИБ коммерческого банка «Рублев»

. Для получения независимой оценки текущего уровня защищенности банка и разработки стратегии дальнейшего укрепления защиты руководство банка «Рублев» решило провести комплексный аудит ИБ. Комплексный аудит безопасности включал нескольких этапов. В первую очередь, были собраны исходные данные, касающиеся информационных активов банка, действующих организационно-распорядительных документов по

15.11.2007 Новый Malware Radar от Panda: автоматизированный аудит ИБ

Panda Security выпустила новую версию онлайн-сервиса для автоматизированного аудита безопасности сети - Malware Radar 1.50.01. Данная версия содержит ряд улучшений, включая: Новые отчеты о дезинфекции и отчеты для руководителя, а также повышение удобства использования п
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить?

втоматизированных средств, позволяющих полностью исключить человеческий фактор, тем более, когда это касается аналитической работы. Есть большое количество программных продуктов, позволяющих провести аудит безопасности: сканеров безопасности. Сегодня на российском рынке наиболее сильные позиции занимают несколько продуктов сильно отличающихся по возможностям и стоимости. Сканеры безопасност
23.10.2003 2КОМ предлагает аудит безопасности ИС компаний

ситуации. Для того чтобы компании смогли оценить степень защищенности ИС и принять необходимые меры по обеспечению безопасности, компания 2КОМ добавила в список предоставляемых услуг инструментальный аудит безопасности офисной сети, подключенной к интернету по выделенному каналу. Исследование позволяет выявить уязвимость информационной системы к взлому и несанкционированному доступу к внутр

Публикаций - 305, упоминаний - 317

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 41
Microsoft Corporation 25775 23
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 164 15
Google LLC 12688 13
9594 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Cisco Systems 5372 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 11
Oracle Corporation 7074 11
SAP SE 5601 10
Yandex - Яндекс 9215 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Информзащита 941 10
Softline - Софтлайн 3743 9
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 9
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 8
Broadcom - VMware 2610 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Red Hat 1378 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Код Безопасности 812 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 6
Telegram Group 2940 6
ДиалогНаука 271 6
Пассворк - Passwork 20 5
Ростелеком 10948 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
HP Inc. 5883 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Apple Inc 13154 4
Check Point Software Technologies 829 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Visa International 1993 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
101Hotels.com 456 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
Банк Рублев 4 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 219
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 114
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 92
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 57
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 51
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 42
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 37
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 33
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
Оцифровка - Digitization 5185 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 22
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 111
Microsoft Windows 16882 37
Linux OS 11533 34
Google Android 15243 19
Apple iOS 8583 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Docker - Платформа распределённых приложений 543 10
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 18 10
Microsoft Office 4170 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 7
Apple macOS 2419 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
FreePik 1841 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Apache Hadoop 470 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 4
Apple iPhone 6 4861 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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