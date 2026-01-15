тва и взлома хакеров. По оценкам экспертов интегратора «Кросс технолоджис», по итогам 2025 г. рынок ИБ-аудита вырос более чем на 25% по сравнению с 2024 г. и достиг объема около 25 млрд руб. В

новлены жесткие сроки устранения уязвимостей и другие изменения. Аудит становится инструментом, который позволяет компаниям соответствовать требованиям, а также вовремя находить и устранять недочеты. Аудит информационной безопасности следует разделять на обязательный, который прописан на уровне нормативных документов, а также инициативный, который проводится по желанию организации для реали