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Кибербезопасность Information security audit Аудит информационной безопасности ИБ-аудит
СОБЫТИЯ
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|15.01.2026
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Российский бизнес бросился проверять безопасность хранения и передачи данных. В 2025 г. рынок достиг 25 миллиардов
тва и взлома хакеров. По оценкам экспертов интегратора «Кросс технолоджис», по итогам 2025 г. рынок ИБ-аудита вырос более чем на 25% по сравнению с 2024 г. и достиг объема около 25 млрд руб. В
|30.06.2025
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Спрос на ИБ-аудит вырос почти на четверть
новлены жесткие сроки устранения уязвимостей и другие изменения. Аудит становится инструментом, который позволяет компаниям соответствовать требованиям, а также вовремя находить и устранять недочеты. Аудит информационной безопасности следует разделять на обязательный, который прописан на уровне нормативных документов, а также инициативный, который проводится по желанию организации для реали
|25.03.2025
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Аудит безопасности на пике спроса: компании готовятся к рекордным штрафам за утечки данных
применять настоящие санкции, мы вернемся к ситуации, когда защита ПДн не будет восприниматься как важная часть бизнеса», — предостерегает Хонин. Представитель Angara Security также подчеркивает, что «аудит информационной безопасности – это не волшебная таблетка», которая решит все проблемы. Это лишь индикатор текущего состояния дел в области защиты ПДн. «Рекомендации, выдаваемые по результа
|16.01.2025
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Сорванные сделки и аудит ИБ: бизнес оценил ущерб от утечек информации
Убытки от сорванных сделок и затраты на аудит информационной безопасности стали самыми дорогостоящими последствиями утечек данных в российских компаниях. По каждому из указанных направлений расходы составляют в среднем до пяти млн ру
|06.10.2023
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Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП
Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» завершили комплексный аудит информационной безопасности по заказу компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) — российского оператора платных автодорог. Компания «Инфосистемы джет» провела аудит информацио
|13.12.2021
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«Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»
Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» провели GAP-аудит информационной безопасности (ИБ) в «Русагро», который осуществляется агрохолдингом на ежегодной основе. Аудит проводился в головном офисе, в объединённом центре обслуживания и в четырех б
|25.11.2014
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«Инвестторгбанк» прошел аудит информационной безопасности
«Инвестторгбанк» успешно прошел аудит информационной безопасности. Для оценки защищенности банка от реальных и возможных угроз была привлечена компания «Андэк». Об этом CNews сообщили в «Инвестторгбанке». Специалистами «Андэк
|19.03.2013
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Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»
убедились, что промышленные системы в России постепенно выходят на современный уровень, оснащаются передовыми средствами автоматизации и поддержки непрерывности бизнес-процессов. Я рад отметить, что аудит безопасности АСУ ТП набирает популярность в России, отвечая новым бизнес-потребностям и бизнес-рискам, возникающим благодаря глобальной тенденции к интеграции промышленных сетей с другими
|20.06.2012
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Eset Consulting провела аудит ИБ для интернет-ресурса «Банки.ру»
ния Eset Consulting для информационного агентства «Банки.ру». В рамках проекта по исследованию и анализу безопасности веб-приложений информационного портала «Банки.ру» специалистами Eset был проведён аудит безопасности ресурса на предмет уязвимости от внешних угроз, в результате которого были разработаны рекомендации по повышению уровня защищенности интернет-портала. По информации Eset, сот
|17.03.2009
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RBK Money прошла аудит безопасности PCI DSS
Платежная система RBK Money объявила о том, что первой среди отечественных электронных платежных систем прошла аудит безопасности по стандарту PCI DSS, дающему право самостоятельно принимать оплату по картам Visa/MasterCard. Партнером в прохождении аудита выступила IBM Internet Security Systems (ISS). В
|23.06.2008
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«ДиалогНаука» провела аудит ИБ коммерческого банка «Рублев»
. Для получения независимой оценки текущего уровня защищенности банка и разработки стратегии дальнейшего укрепления защиты руководство банка «Рублев» решило провести комплексный аудит ИБ. Комплексный аудит безопасности включал нескольких этапов. В первую очередь, были собраны исходные данные, касающиеся информационных активов банка, действующих организационно-распорядительных документов по
|15.11.2007
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Новый Malware Radar от Panda: автоматизированный аудит ИБ
Panda Security выпустила новую версию онлайн-сервиса для автоматизированного аудита безопасности сети - Malware Radar 1.50.01. Данная версия содержит ряд улучшений, включая: Новые отчеты о дезинфекции и отчеты для руководителя, а также повышение удобства использования п
|08.08.2006
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Аудит безопасности: когда и чем проводить?
втоматизированных средств, позволяющих полностью исключить человеческий фактор, тем более, когда это касается аналитической работы. Есть большое количество программных продуктов, позволяющих провести аудит безопасности: сканеров безопасности. Сегодня на российском рынке наиболее сильные позиции занимают несколько продуктов сильно отличающихся по возможностям и стоимости. Сканеры безопасност
|23.10.2003
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2КОМ предлагает аудит безопасности ИС компаний
ситуации. Для того чтобы компании смогли оценить степень защищенности ИС и принять необходимые меры по обеспечению безопасности, компания 2КОМ добавила в список предоставляемых услуг инструментальный аудит безопасности офисной сети, подключенной к интернету по выделенному каналу. Исследование позволяет выявить уязвимость информационной системы к взлому и несанкционированному доступу к внутр
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Гончаров Евгений 23 7
|Мельникова Анастасия 440 5
|Медведовский Илья 34 4
|Павлов Никита 146 4
|Яценко Вадим 104 3
|Пьянков Андрей 10 3
|Рахметов Руслан 67 3
|Лагода Георгий 60 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Дащенко Владимир 18 3
|Сердюк Виктор 47 3
|Тятюшев Максим 215 2
|Поляков Тимофей 4 2
|Ксендзовская Яна 3 2
|Водясов Алексей 222 2
|Сизов Григорий 17 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Сотин Денис 216 2
|Плешков Алексей 68 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Гвоздев Дмитрий 145 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Круглов Кирилл 11 2
|Ульянов Владимир 162 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Смирнов Андрей 75 2
|Меденцев Константин 106 2
|Романов Михаил 34 2
|Reda Julia - Реда Джулия 6 2
|Сергиенко Игорь 15 2
|Andersson Max - Андерссон Макс 2 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Курило Андрей 39 2
|Поляков Александр 54 2
|Дрозд Алексей 27 2
|Кубарев Алексей 59 2
|Стуров Дмитрий 33 2
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