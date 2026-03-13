Разделы

Смирнов Андрей


СОБЫТИЯ


13.03.2026 «ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор» 1
02.10.2025 Serverspace запускает новую локацию в Москве с серверами на базе Intel 5 поколения 1
30.09.2025 Импортозамещение усилило рост интереса бизнеса к облачным решениям Serverspace в России 1
26.09.2025 Serverspace зафиксировала рост спроса на услуги CDN со стороны российских компаний 1
24.09.2025 Serverspace запускает модель франшизы для расширения сети партнерских филиалов 1
18.09.2025 Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений 1
07.08.2025 Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии 1
06.08.2025 Serverspace увеличил количество видеопотоков с сервисом VoD на 65% за год 1
24.07.2025 Serverspace зафиксировал рост спроса на облака от корпоративных клиентов в Казахстане 1
22.07.2025 ИИ в облаке Serverspace ускорил обработку заказов на 32% 1
17.07.2025 Serverspace запустил обновленную партнерскую программу в Казахстане 1
15.07.2025 Serverspace систематизировал проверенные методы сокращения издержек в облаке 1
24.06.2025 Serverspace проанализировал сценарии использования языковых моделей 1
20.06.2025 Serverspace увеличил пропускную способность облачных серверов в Казахстане до 200 Мбит/с 1
11.06.2025 Serverspace заплатит за тестирование облака для малого и среднего бизнеса 1
28.05.2025 Serverspace открыл представительство в Узбекистане 1
26.05.2025 Выручка Serverspace от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 57% в I квартале 2025 года 1
22.05.2025 Спрос на облачные серверы Serverspace в Казахстане вырос в 4 раза 1
20.05.2025 Российские клиенты стали чаще пользоваться облаками от Serverspace в Дубае 1
24.04.2025 В Serverspace зафиксировали рост использования CDN после ограничений работы западных сервисов 1
21.04.2025 Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии 1
18.04.2025 Клиенты Serverspace из Бразилии смогут оплачивать услуги провайдера через местные платежные системы 1
09.04.2025 От автоматизации до аналитики: как компании используют GPT API от Serverspace 1
07.04.2025 Serverspace поможет российскому бизнесу перейти в облако бесплатно 1
03.04.2025 Serverspace внедрил поддержку 6 новых версий операционных систем 1
20.03.2025 В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива 1
17.03.2025 Serverspace добавил три новые модели LLM в панель управления GPT API 1
13.03.2025 Serverspace добавил поддержку Kali Linux в панель управления облачного сервера 1
06.03.2025 Эксперты Serverspace выделили принципы защиты данных в 2025 году 1
04.03.2025 Каждый седьмой абонент провайдера Serverspace подключил CDN 1
26.02.2025 Serverspace анонсировал запуск услуги бэкапов для виртуальных серверов vStack 1
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
18.02.2025 Serverspace запустил пилот по внедрению русифицированной языковой модели GPT PHI-4 в облачный сервер 1
11.02.2025 Serverspace внедрил в техподдержку ИИ-решение от Ainergy 1
04.02.2025 Serverspace развернул 10,5 тысяч облаков в 2024 году 1
30.01.2025 Serverspace сократил время на оказание технической поддержки до 10 минут 1
29.01.2025 Serverspace запустил программу для поддержки стартапов, разработчиков и образовательных проектов 1
22.01.2025 Serverspace ускорил развертывание облачного сервера до 40 секунд 1
21.01.2025 Serverspace выделил три ключевых направления импортозамещения по итогам 2024 г. 1
17.01.2025 Serverspace поделился итогами 2024 года  1

Публикаций - 75, упоминаний - 79

Смирнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 37
Webmoney - Вебмани.Ру 545 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14817 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 3
Открытые технологии 716 2
Halyk Bank - Kazteleport - Казтелепорт 7 2
Boleto bancário 4 2
Ростелеком 10476 2
Broadcom - VMware 2516 2
Cisco Systems 5244 2
Yandex - Яндекс 8694 2
Microsoft Corporation 25383 2
Intel Corporation 12606 2
IBM - International Business Machines Corp 9573 2
Softline - Софтлайн 3372 2
HP Inc. 5782 2
Oracle Corporation 6915 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 2
Arduino Software 70 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 112 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 42 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 265 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Масштабные решения 18 1
Телеком-защита 53 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 169 1
Бизнес ИТ 47 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
Россервис 53 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 375 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 82 1
Almalinux Open Source Foundation 40 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 60 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 72 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 2
Альфа-Банк 1898 2
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 18 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
Градиент 95 1
Цифроград 171 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Телефорум 93 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Arthur Andersen 63 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 20 1
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
Текарт - Techart 9 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Океан Банк 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8363 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1125 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 676 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
Kickstarter 132 1
Visa International 1977 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1142 1
Евросеть 1417 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 456 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 115 1
Локотех - Локомотивные технологии 58 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  25 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 216 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 117 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 581 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 2
OWASP - Open Web Application Security Project 124 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23217 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74513 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58140 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12186 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32164 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17323 14
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1281 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5366 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13127 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19212 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34322 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4772 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23552 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32422 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11670 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1195 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3096 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9456 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 5
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 421 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2066 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26303 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5769 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13184 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15075 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6328 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17318 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6762 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9866 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 627 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13746 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2993 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12381 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8228 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13379 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2879 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4760 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 839 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 5
Webmoney Transfer 165 5
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 18 3
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 3
Equinix DX 6 2
Equinix SP3 5 2
Linux OS 11090 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 2
Tencent - WeChat - мессенджер 168 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 2
Alibaba Group - AliPay 82 2
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 154 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
МТС Автосекретарь 67 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Аэрофлот Бонус 29 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 35 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 195 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 17 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1585 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 387 1
FreePik 1566 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 31 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 30 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 52 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace - Falconcloud 2 1
Webmoney Travel 1 1
Schneider Electric Xenta 2 1
ITG - ITPOD Server 15 1
Echelon Corp - LonTalk 8 1
Haiku - Haiku OS 13 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Андреева Екатерина 54 1
Экалов Екатерина 8 1
Бабкина Екатерина 4 1
Ведев Дмитрий 19 1
Медовый Дмитрий 3 1
Петров Никита 10 1
Белостоцкий Сергей 16 1
Зайцева Анна 69 1
Легостаева Светлана 96 1
Толмачева Татьяна 35 1
Богданов Николай 3 1
Мартиросов Давид 104 1
Бетсис Павел 101 1
Ветров Михаил 17 1
Аксенов Андрей 47 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Скакунов Александр 25 1
Ткачев Александр 9 1
Демидов Михаил 134 1
Кривошеев Дмитрий 3 1
Сергеев Ярослав 4 1
Старостин Александр 9 1
Иевлев Евгений 28 1
Ростокин Валерий 26 1
Махлин Дмитрий 116 1
Покровский Олег 9 1
Устинов Михаил 7 1
Абугов Антон 37 1
Любинский Александр 19 1
Шилов Константин 26 1
Хетеева Этери 13 1
Кристев Михаил 16 1
Кучейко Алексей 22 1
Зайцев Сергей 25 1
Чернышев Константин 13 1
Румянцев Олег 11 1
Дунаев Михаил 10 1
Палладин Александр 8 1
Давидюк Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 159477 37
Казахстан - Республика 5868 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46316 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1179 7
Бразилия - Федеративная Республика 2464 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 6
Европа 24725 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18916 5
Канада 5004 5
Беларусь - Белоруссия 6105 4
Ближний Восток 3068 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 511 4
Узбекистан - Республика 1905 4
Нидерланды 3658 4
Азия - Азиатский регион 5793 3
Израиль 2797 3
Россия - СФО - Новосибирск 4737 3
Америка Латинская 1897 3
Армения - Республика 2391 2
Финляндия - Финляндская Республика 3662 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1024 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 448 2
Турция - Турецкая республика 2515 2
Украина 7832 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1624 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 286 2
Бразилия - Сан-Паулу 176 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 46 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2458 1
Земля - планета Солнечной системы 10718 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11858 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26213 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6736 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32218 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55433 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5467 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15362 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4958 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7421 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3295 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2835 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11489 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
Английский язык 6913 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8435 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3753 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8268 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7060 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8582 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2512 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 2
Аудит - аудиторский услуги 3167 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1573 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8275 2
Импортозамещение - параллельный импорт 578 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4287 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5380 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1578 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5354 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 569 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4966 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Рустелеком ТК 304 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
