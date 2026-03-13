Получите все материалы CNews по ключевому слову
Смирнов Андрей
СОБЫТИЯ
Смирнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Андреева Екатерина 54 1
|Экалов Екатерина 8 1
|Бабкина Екатерина 4 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Медовый Дмитрий 3 1
|Петров Никита 10 1
|Белостоцкий Сергей 16 1
|Зайцева Анна 69 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Богданов Николай 3 1
|Мартиросов Давид 104 1
|Бетсис Павел 101 1
|Ветров Михаил 17 1
|Аксенов Андрей 47 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Скакунов Александр 25 1
|Ткачев Александр 9 1
|Демидов Михаил 134 1
|Кривошеев Дмитрий 3 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Старостин Александр 9 1
|Иевлев Евгений 28 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Махлин Дмитрий 116 1
|Покровский Олег 9 1
|Устинов Михаил 7 1
|Абугов Антон 37 1
|Любинский Александр 19 1
|Шилов Константин 26 1
|Хетеева Этери 13 1
|Кристев Михаил 16 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Чернышев Константин 13 1
|Румянцев Олег 11 1
|Дунаев Михаил 10 1
|Палладин Александр 8 1
|Давидюк Андрей 11 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
|Sports.ru - Спортс.ру 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424940, в очереди разбора - 727074.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.