Serverspace запускает модель франшизы для расширения сети партнерских филиалов

Serverspace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) объявил о запуске модели франшизы. Теперь партнеры компании смогут приобретать лицензии и работать как самостоятельные франчайзинговые точки, сохраняя автономию в управлении и развитии бизнеса и при этом предоставляя услуги по единому стандарту качества.

Для запуска филиала партнеру необходимо приобрести лицензию на использование бренда и технологий Serverspace. Далее он ведет деятельность через собственное локальное юридическое лицо. Расчеты с владельцем франшизы происходят в формате роялти, а клиенты оплачивают услуги напрямую в национальной валюте через панель управления. Такая модель учитывает специфику локального рынка, а принцип «одна страна — один филиал» закрепляет за партнером эксклюзивное право развивать бизнес в выбранном регионе без внутренней конкуренции. Это создает условия для стабильного роста филиала и одновременно гарантирует клиентам высокий уровень сервиса вне зависимости от местоположения.

Клиенты получают единый набор преимуществ Serverspace: стандартизированные SLA, круглосуточную техническую поддержку, удобную панель управления и прозрачную тарифную политику. Локальные партнеры, в свою очередь, могут адаптировать маркетинговые инструменты и подходы к продвижению под культурные и экономические особенности страны.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

На сегодняшний день по франчайзинговой модели Serverspace уже работают филиалы в девяти странах: Казахстане, Белоруссии, США, Турции, Нидерландах, Канаде, Бразилии, ОАЭ и Узбекистане.

«Франшиза Serverspace открывает локальным игрокам путь на глобальный рынок облачных технологий. Мы сохраняем единый стандарт качества, но даем партнерам инструменты для самостоятельного развития на местах. Такой баланс открывает перспективы быстрого масштабирования и гибкого роста», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

