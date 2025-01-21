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ITG ITglobal.com Serverspace

ITG - ITglobal.com - Serverspace

Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform. В панели собственной разработки провайдера пользователи могут самостоятельно выбрать параметры ОС, RAM, CPU, SSD и ширину канала виртуального сервера и развернуть его в облаке на базе гиперконвергентной платформы виртуализации vStack.

 


21.01.2025 Serverspace выделил три ключевых направления импортозамещения по итогам 2024 г. 1
17.01.2025 Serverspace поделился итогами 2024 года  1
23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
19.12.2024 CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31% 1
17.12.2024 Serverspace: облака в США и Нидерландах оказались самыми популярными среди российских компаний 1
03.12.2024 Международный облачный провайдер Serverspace возглавил Андрей Смирнов 1
06.09.2024 Serverspace запустила услугу Video on Demand 1
04.07.2024 Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem 1
27.06.2024 Serverspace анонсирует новый сервис: доступ к большим языковым моделям через API из панели управления 1
17.06.2024 Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack 1
25.04.2024 Команда Serverspace в ОАЭ объявляет о запуске облачного провайдера Falconcloud 1
16.04.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
12.03.2024 Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии 1
01.12.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN 1
24.11.2023 Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии 1
24.10.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС» 1
05.10.2023 vStack и «Айти» стали партнерами 1
03.10.2023 Облачный провайдер Serverspace повысил скорость ответа на запрос в поддержку до 15 минут 1
27.09.2023 Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане 1
07.09.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил продажи VMware-серверов в Казахстане 1
24.08.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN 1
02.08.2023 Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию 1
24.07.2023 Облачный провайдер Serverspace ускорил обработку запросов на 40% 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
05.07.2023 Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции 2
05.07.2023 Российский поставщик облачных услуг Serverspace предоставляет возможность аренды виртуальной инфраструктуры в сейсмоустойчивом ЦОД 1
27.04.2023 Облачный провайдер Serverspace вышел на рынок Казахстана 1
13.02.2023 Market.CNews опубликовал первое в России технико-экономическое обоснование IaaS 2023 1
30.12.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2022 1
11.10.2022 Компания Itglobal.com запустила в России многофункциональную панель управления облачными сервисами 1
31.01.2022 Itglobal.com приобрела стартап международного гиперскейлера 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 7
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 6
Selectel - Селектел 385 4
Softline - Софтлайн 2810 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 4
LanCloud - ЛанКлауд 55 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Cloud4Y 285 3
Linx - Связь ВСД 158 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Intel Corporation 12197 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 2
Nubes - Нубес 51 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Halyk Bank - Kazteleport - Казтелепорт 3 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Microsoft Corporation 24624 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Red Hat 1305 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
8213 1
Oracle Corporation 6687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
ESET - ESET Software 1133 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
TeamViewer 119 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 29
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 9
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 6
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 4
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 4
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 11
Linux OS 9936 11
Microsoft Windows 15656 10
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 9
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 2
ITG - ITglobal.com - vStack HV 2 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office Excel 1197 1
MIND Software - MIND Guard 6 1
MIND Software - MIND Migrate 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
VK Teams 66 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Azure 1408 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Office 3734 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
2Test Профишкаф 1 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Microsoft Authenticator 5 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
PRO32 - Getscreen 9 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Шарапова Светлана 10 10
Смирнов Андрей 37 3
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Васильев Илья 4 2
Свидерский Евгений 25 2
Толчанов Игнат 1 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1008 1
Пархоменко Алина 2 1
Александров Александр 70 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Натрусов Артем 284 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Сотин Денис 205 1
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Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
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Булгаков Кирилл 104 1
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Тятюшев Максим 97 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Казахстан - Республика 5525 9
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Канада 4881 7
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Беларусь - Белоруссия 5638 6
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Европа 21767 5
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