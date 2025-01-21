ITG - ITglobal.com - Serverspace

Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform. В панели собственной разработки провайдера пользователи могут самостоятельно выбрать параметры ОС, RAM, CPU, SSD и ширину канала виртуального сервера и развернуть его в облаке на базе гиперконвергентной платформы виртуализации vStack.