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Мартиросян Арсен



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мартиросян Арсен и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 400 1
Apple Inc 12154 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
Ростелеком 9750 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2551 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 482 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3494 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3858 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4514 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 390 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 1
TrueConf Room 7 1
Linux - Debian GNU 473 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Linux OS 10025 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 793 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Евдокимов Андрей 82 1
Бутан - Королевство 31 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Образование в России 2216 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1712 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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