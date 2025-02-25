Мартиросян Арсен
|25.02.2025
|Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
|25.12.2020
|Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
Мартиросян Арсен и организации, системы, технологии, персоны:
|TrueConf - ТруКонф 400 1
|Apple Inc 12154 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
|Ростелеком 9750 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
|Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Бутан - Королевство 31 1
|Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
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