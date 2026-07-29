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TrueConf Room

TrueConf Room

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.07.2026 J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность 1
18.12.2023 Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf 1
10.03.2023 Инжиниринговый дивизион «Росатома» перешел на отечественную систему видеосвязи TrueConf Server 1
10.03.2023 «Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 2
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 2
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

TrueConf Room и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 452 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3050 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 483 3
Cisco Systems 5372 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 596 1
Ростелеком 10930 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15706 1
Apple Inc 13126 1
Норси-Транс - НТ 145 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 415 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 944 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4947 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 123 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 1
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 632 1
Белагропромбанк 24 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 625 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3878 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 2
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 975 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1593 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 262 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28217 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9243 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25570 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7673 5
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3932 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22528 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15416 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10176 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12821 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 666 2
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 121 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2808 2
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1584 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8624 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5100 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9318 2
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VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 37 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4327 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4593 1
Repository - Репозиторий 1167 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 366 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12178 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2701 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1011 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5185 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6456 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34840 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 206 6
Linux OS 11513 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 253 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
Linux - Debian GNU 565 2
Google Android 15224 2
Apple iOS 8570 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
Microsoft Windows 16866 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1587 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 223 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 2
TrueConf - IntegrIT VitaHD MCU ВКС 2 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 1
VK Teams 84 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 1
TrueConf Kiosk 1 1
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
Intel x86 - архитектура процессора 2147 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5698 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 734 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 243 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2401 1
TrueConf Enterprise 26 1
Евдокимов Андрей 95 3
Одинцов Дмитрий 119 2
Врацкий Андрей 175 1
Рудевский Антон 41 1
Мартиросян Арсен 2 1
Абакумов Евгений 226 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47527 3
Венгрия 855 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 364 2
Египет - Арабская Республика 1097 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3574 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2289 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 196 1
Бутан - Королевство 35 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57553 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53347 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2105 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1903 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11676 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7507 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6656 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3999 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 1
Образование в России 2790 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6580 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8053 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2672 1
Maximize Market Research 3 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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