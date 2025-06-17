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TrueConf AI Server
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|«Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки 1
|08.10.2024
|В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы 2
TrueConf AI Server и организации, системы, технологии, персоны:
|TrueConf - ТруКонф 410 1
|Одинцов Дмитрий 116 1
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