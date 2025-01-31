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АрхиМед Плюс Archimed+ МИС


Archimed+ — это медицинская информационная система (МИС) для клиник


31.01.2025 «Телфин» подвел итоги 2024 г.: продажи комплексных коммуникационных решений выросли на 35% 1
04.06.2024 Сервисы «Телфин» и Archimed+ выстраивают и структурируют работу медицинских центров 4
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 2

Публикаций - 3, упоминаний - 7

АрхиМед Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Medods - Медодс 6 1
ЛайфТелеком - Телфин 214 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Гиасофт - Giasoft 2 1
Софт-сервис 2 1
8235 1
БАРС Груп 545 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 147 1
СП.АРМ 47 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 355 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 266 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2973 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 131 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
Крикова Ирина 1 1
Соловьев Владимир 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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