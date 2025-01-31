АрхиМед Плюс Archimed+ МИС
Archimed+ — это медицинская информационная система (МИС) для клиник
АрхиМед Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Medods - Медодс 6 1
|ЛайфТелеком - Телфин 214 1
|Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
|Гиасофт - Giasoft 2 1
|Софт-сервис 2 1
|1С 8235 1
|БАРС Груп 545 1
|Ростелеком - РТЛабс 178 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика 147 1
|СП.АРМ 47 1
|Крикова Ирина 1 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 1
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