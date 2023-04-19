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Индексная книга (каталог) CNews*
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Digital Workplace Smart Workplace Modern Workplace Digital Workspace Цифровое рабочее место сотрудника Цифровизация рабочих мест Концепция цифрового рабочего пространства Цифровой офис Smart Office Умный офис

Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис

 

 

Юрий Хомутский, Модератор конференции, директор проектов, CNews "Что тормозит цифровизацию", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  

 

Леонид Клычев, Руководитель Центра экспертизы по цифровым решениям, IBS Platformix "Цифровизация офисного пространства системного интегратора: обзор проектов и инициатив", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  


19.04.2023 «МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews

от чат-бота, а в календаре «Почты» можно назначать аудио- и видеоконференции в Squadus. Возможности цифрового рабочего пространства Squadus могут быть расширены с помощью ботов — например, бота
18.04.2023 «Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера. Сейчас количество каналов коммуникаций корпоративного сотрудника исчисляется сотнями

10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace

едрению корпоративных порталов, а также приложений в Microsoft Teams. Кроме того, Аркадий планирует взаимодействовать с глобальной сервисной командой Crayon, расширяя экспертизу группы по направлению Modern Workplace. «На сегодняшний день Crayon сформировала уникальный сервисный портфель, отвечающий потребностям наших клиентов и текущим тенденциям на рынке. Мы рады, что Аркадий Золотовицкий
03.11.2021 Цифровое рабочее место или бизнес без границ

ний, которое почти мгновенно увеличивает эффективность компаний. Это виртуальный аналог физического рабочего пространства. Технология позволяет коллегам и клиентам взаимодействовать, находясь в
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто»

и способствует наращиванию нашей отраслевой экспертизы и расширению портфеля предоставляемых услуг. Цифровое рабочее место на данный момент является одним из приоритетных для Atos направлений,

22.03.2021 Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021»

я Citrix выступит с докладом «Защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным откуда угодно. Цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции». Ритейл всегда был одн
10.02.2021 «Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера

ляет эффективно распределять задачи и удаленно отслеживать прогресс их выполнения, оптимизирует временные затраты, логистику и, соответственно, транспортные расходы компании. «СПРИНТ» включает единое цифровое рабочее место инженера, интеллектуальный конструктор для гибкой настройки технологических карт, а также ситуационный центр для диспетчерской службы. Мобильная платформа доказала свою э
16.07.2020 «Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk

вает надежной и безопасной работы с информационными системами на любом пользовательском устройстве. Цифровое рабочее место предоставляет пользователю безопасный доступ к корпоративным данным и

25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров

ачных сервисах, а другие ищут платформу для совместной работы, которую можно было бы разместить на собственных серверах. Универсальным решением, которое подойдет всем, является платформа для создания цифровых рабочих мест Zextras на базе Zimbra Collaboration Suite Open-Source Edition. Чем отличаются цифровые рабочие места Zextras Компания Zextras работает на рынке уже на протяжении 25 лет,

15.04.2020 Accenture выводит на рынок решение для перевода бизнеса на удаленку

Для помощи бизнесу в преодолении негативных последствий кризиса компания Accenture разработала алгоритм Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»). Решение переводит бизнес клиентов в режим оптимизации производства с обеспечением защиты сотрудников. Elastic Digital Workplace – это
18.02.2016 VMware представила Workspace ONE для создания цифровых рабочих мест

Компания VMware представила Workspace ONE — новую платформу для создания безопасных цифровых рабочих мест, которые могут обеспечить сотрудникам гибкий стиль работы и использован

Публикаций - 727, упоминаний - 861

Digital Workplace и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24536 91
8112 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12269 38
Скала^р - ранее InterLab IBS 177 32
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 432 28
R-Vision - Р-Вижн 136 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 483 27
Ланит Интеграция 190 27
Аусферр ИТЦ 28 26
Газинформсервис - ГИС 249 26
Сбер - СберБизнес Софт 51 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 61 26
Polymedia - Полимедиа 138 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Apple Inc 12001 20
Yandex - Яндекс 7180 19
Citrix Systems 810 16
Huawei 3882 16
Diasoft - Диасофт 843 15
МегаФон 8636 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2031 15
SAP SE 5247 13
Северсталь Инфоком 59 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 74 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1776 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1121 12
Ростелеком 9593 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1232 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2146 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 26 9
Broadcom - VMware 2343 9
Softline - Софтлайн 2716 9
Oracle Corporation 6659 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1458 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1112 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 212 8
Hoff Tech - Хофф Тех 38 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 47 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 225 8
РЖД - Российские железные дороги 1889 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 444 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 448 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 465 27
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Почта Банк 465 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7154 24
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 263 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 441 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 125 16
Кофемания 36 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 498 15
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 32 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 251 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 148 14
ФосАгро 122 14
Finn Flare - ФФ Стайл 42 14
Cotton Club - Коттон Клаб 20 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 186 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 60 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2772 13
Северсталь ПАО - Severstal 468 13
Альфа-Банк 1752 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 209 12
Восток-Сервис ГК 51 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 200 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1006 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 34 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 11
Hansa - Ханса 113 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 509 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 230 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 83 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11406 56
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1927 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1866 28
Федеральное казначейство России 1757 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1849 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4652 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3298 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2690 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3952 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2476 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1661 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 322 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 122 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3014 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3091 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 322 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4909 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2853 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 301 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2675 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2969 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 336 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 246 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 998 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1367 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 898 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5393 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1978 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 386 1
Мосгордума - Московская городская Дума 141 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2692 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 764 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 84 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 311 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1072 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 817 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4443 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1378 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1154 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 333 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26715 129
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20802 87
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6094 73
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7811 67
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12703 59
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6562 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29286 40
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9959 39
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3902 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7908 32
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6674 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25035 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12384 28
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2612 26
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5197 21
Microsoft Windows 15565 77
Новые облачные технологии - МойОфис 755 46
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 57 40
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 180 27
НКТ - Р7-Офис 368 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 281 27
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 347 27
Бизнес Технологии - Global-ERP 43 26
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Протек - Здравсити 22 12
Linux OS 9822 12
Apple iOS 7671 11
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 653 10
Крок - Цифровой рабочий 64 10
Microsoft Office 365 931 10
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 8
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 232 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 461 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5078 7
Microsoft Office 3705 7
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 122 7
Microsoft Azure 1401 7
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 70 6
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 199 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 463 6
Apple macOS 2033 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 751 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 806 5
Microsoft Skype 2058 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 108 5
VK Teams 60 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1207 5
Шадаев Максут 973 34
Калякин Павел 66 31
Нестеров Алексей 132 28
Аникин Дмитрий 33 27
Абакумов Евгений 202 27
Чаркин Евгений 296 27
Урусов Виктор 113 27
Теплицкий Дмитрий 73 26
Шаев Виталий 43 26
Артюхов Сергей 42 26
Каушанский Александр 33 26
Распопов Алексей 34 26
Солдатенкова Ксения 26 26
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Шмаков Антон 42 26
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Никитин Сергей 72 26
Милованов Андрей 31 26
Натрусов Артем 284 26
Белан Иван 26 26
Воронин Павел 133 26
Петухов Антон 38 26
Соловьев Виталий 36 26
Нальский Максим 36 26
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Денисов Анатолий 32 26
Новикова Елена 88 26
Малышев Сергей 83 26
Врацкий Андрей 132 26
Аксенов Олег 43 26
Галкин Николай 89 16
Глазков Александр 120 15
Суровец Дмитрий 65 15
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Ермаков Николай 16 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14065 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13285 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51879 10
Россия - СФО - Новосибирск 4243 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14143 8
Европа 21700 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17188 7
Ближний Восток 2925 6
Европа Восточная 3069 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16844 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2692 4
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Азия - Азиатский регион 5495 4
Америка Латинская 1800 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1554 3
Германия - Федеративная Республика 12634 3
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Турция - Турецкая республика 2326 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 473 3
Япония - Токио 993 3
Латвия - Латвийская Республика 814 2
Земля - планета Солнечной системы 10341 2
Испания - Королевство 3699 2
Россия - УФО - Челябинская область 1183 2
Россия - СФО - Кемеровская область 886 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 265 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 3899 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 925 2
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