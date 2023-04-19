Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис

«МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews от чат-бота, а в календаре «Почты» можно назначать аудио- и видеоконференции в Squadus. Возможности цифрового рабочего пространства Squadus могут быть расширены с помощью ботов — например, бота

«Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus «Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера. Сейчас количество каналов коммуникаций корпоративного сотрудника исчисляется сотнями

В Crayon назначен директор направления Modern Workplace едрению корпоративных порталов, а также приложений в Microsoft Teams. Кроме того, Аркадий планирует взаимодействовать с глобальной сервисной командой Crayon, расширяя экспертизу группы по направлению Modern Workplace. «На сегодняшний день Crayon сформировала уникальный сервисный портфель, отвечающий потребностям наших клиентов и текущим тенденциям на рынке. Мы рады, что Аркадий Золотовицкий

Цифровое рабочее место или бизнес без границ ний, которое почти мгновенно увеличивает эффективность компаний. Это виртуальный аналог физического рабочего пространства. Технология позволяет коллегам и клиентам взаимодействовать, находясь в

Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» и способствует наращиванию нашей отраслевой экспертизы и расширению портфеля предоставляемых услуг. Цифровое рабочее место на данный момент является одним из приоритетных для Atos направлений,

Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021» я Citrix выступит с докладом «Защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным откуда угодно. Цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции». Ритейл всегда был одн

«Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера ляет эффективно распределять задачи и удаленно отслеживать прогресс их выполнения, оптимизирует временные затраты, логистику и, соответственно, транспортные расходы компании. «СПРИНТ» включает единое цифровое рабочее место инженера, интеллектуальный конструктор для гибкой настройки технологических карт, а также ситуационный центр для диспетчерской службы. Мобильная платформа доказала свою э

«Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk вает надежной и безопасной работы с информационными системами на любом пользовательском устройстве. Цифровое рабочее место предоставляет пользователю безопасный доступ к корпоративным данным и

Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров ачных сервисах, а другие ищут платформу для совместной работы, которую можно было бы разместить на собственных серверах. Универсальным решением, которое подойдет всем, является платформа для создания цифровых рабочих мест Zextras на базе Zimbra Collaboration Suite Open-Source Edition. Чем отличаются цифровые рабочие места Zextras Компания Zextras работает на рынке уже на протяжении 25 лет,

Accenture выводит на рынок решение для перевода бизнеса на удаленку Для помощи бизнесу в преодолении негативных последствий кризиса компания Accenture разработала алгоритм Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»). Решение переводит бизнес клиентов в режим оптимизации производства с обеспечением защиты сотрудников. Elastic Digital Workplace – это