Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года
CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис» 5 декабря 2024 года.
Эффективность бизнеса зависит от двух основных факторов — наличия и квалификации сотрудников и организации их работы. Сотрудников не хватает, многие из них предпочитают работать удаленно. Для повышения их продуктивности нужны цифровые инструменты, которые позволят сделать работу удобной, производительной и одновременно контролируемой.
Не менее важная задача — дать сотрудникам возможность почувствовать себя членом команды, делающей одно большое значимое дело. Большое значение имеют условия работы — наличие удобных и безопасных инструментов, способных обеспечить не только эффективное, но и безопасное взаимодействие членов команды. Все эти решения объединяет современный цифровой офис.
Подробная информация и регистрация на сайте.
Среди докладчиков на данный момент:
Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал»;
Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Ольга Шаталова, руководитель управления автоматизации и кадрового администрирования, Sokolov;
Алексей Карпинский, заместитель генерального директора, iCore;
Игорь Кудинов, руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграций, Okdesk;
Наталья Кудрявцева, директор по стратегии развития продуктов, Avroid;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, Росводоканал;
Ольга Туруханова, начальник управления по подбору персонала «Транспортной группы Fesco»;
Елена Тятенкова, старший вице-президент, руководитель департамента управления сетью, Альфа-Банк.
Основные темы конференции
Современный офис
- Каким должен быть современный офис?
- Важнейшие инструменты коллективной работы.
- Есть ли предел цифровизации бизнес-процессов?
- Как мотивировать сотрудников использовать цифровые инструменты?
- Как организовать удаленное рабочее место?
- Особенности работы гибридных команд.
Технологии цифрового офиса
- Цифровой путь сотрудника.
- Цифровые HR-инструменты.
- Современная цифровая корпоративная культура.
- Инструменты удаленного доступа.
- Средства коллективной работы.
- Контроль за работой сотрудников.
- Мотивация персонала — цифровые инструменты.
- Мобильность как средство повышения эффективности работы.
- Что можно поручить искусственному интеллекту?
- Безопасные цифровые коммуникации.
Проекты и кейсы
- Внедрение цифровых инструментов для сотрудников: делимся опытом.
- Супераппы в современном офисе.
- Что предлагают отечественные разработчики?
- Какие инструменты можно разработать самостоятельно?
- Как сделать цифровые сервисы удобными и востребованными?
- Управление цифровым офисов.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.