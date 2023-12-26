Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Росводоканал Росводоканал Цифровые решения РВК.Цифровые решения

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть более 700 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,6 тыс. километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тыс. человек.

Росводоканал - один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,868 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. Миссия компании направлена на создание, внедрение и формирование культуры «Зеленой экономики» и «Устойчивого развития» в отрасли ЖКХ. С 2010 по 2020 гг. на природоохранную деятельность было направлено более 4,6 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по масштабированию деятельности национального оператора, реализации проектов в сфере ВиВ и развитию коммунальной отрасли России.

 

 

Сергей Путин, Директор по информационным технологиям, ГК Росводоканал "Что могут предложить рынку ИТ-дочки промышленных предприятий?"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


26.12.2023 ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер»

собственных продуктов и услуг, решил проблему контроля и учета затрат на ИТ-инфраструктуру для ГК «Росводоканал» при помощи FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер». Об этом CNews сообщили предс
23.11.2022 «РТК-Солар» защищает «Росводоканал» от сетевых киберугроз и веб-атак

«РТК-Солар» организовала защиту каналов связи и более 20 веб-ресурсов группы компаний «Росводоканал» от киберугроз. Проект реализован на базе сервисов UTM и WAF платформы Solar MSS. Для 14 площадок «Росводоканала», расположенных в разных регионах страны, создана единая точка вход
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ?

отрегулированных с точки зрения законодательной базы отраслей CNews: Расскажите немного о компании «Росводоканал»: каковы масштабы деятельности компании, какие основные задачи стоят перед ней?

21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»

«Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на современную редакцию 3 системы «1С:Зарплата и управление персоналом». Управл
08.08.2019 «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета

«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета. Соответствующее соглашение подписали «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «

12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365

«Росводоканал», частный оператор централизованных систем водоснабжения, завершил первый этап к
04.08.2015 «Росводоканал» выбрал видеосвязь от TrueConf

ГК «Росводоканал», крупнейший частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в России, вы
18.08.2014 «Росводоканал» разместит свои закупки на ЭТП «Газпромбанка»

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) разместит у себя закупки ГК «Росводоканал», являющейся частным оператором в сфере водоснабжения и водоотведения России. Ка
18.07.2013 «Росводоканал» оснастил 60% транспорта системами мониторинга ГЛОНАСС и GPS

ГК «Росводоканал» сообщила, что оснастила системами мониторинга GPS и ГЛОНАСС более 60% транспорт
21.09.2011 «Росводоканал» рассчитывает зарплату для сотрудников с помощью «1С:Предприятия 8»

а о завершении проекта по автоматизации расчета зарплаты и управления персоналом в группе компаний «Росводоканал». Решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8» было внедрено в управляющей ко

Публикаций - 114, упоминаний - 205

Росводоканал и организации, системы, технологии, персоны:

8213 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
Selectel - Селектел 385 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Такском - Taxcom 240 7
Microsoft Corporation 24625 6
Oracle Corporation 6688 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 6
Schneider Electric 575 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 6
Rimini Street 58 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Центр2М - Center2М 66 6
Ситилабс 44 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 6
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 6
Yandex - Яндекс 7340 5
Google LLC 11775 5
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 5
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 5
iCore - Ай Ко ЗАО 56 5
Ростелеком 9701 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
TrueConf - ТруКонф 397 4
Softline - Софтлайн 2811 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 38
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 26
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 25
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 22
ГПБ - Газпромбанк 1084 21
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 21
МКБ - Московский кредитный банк 558 20
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 15
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 14
Альфа-Банк 1769 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
Bayer AG - Байер 83 13
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
Почта России ПАО 2112 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Абсолют Банк 230 12
РЖД - Российские железные дороги 1903 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 11
Ингосстрах СПАО 421 11
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 11
Казахмыс - Kazakhmys 51 11
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 11
НСПК - Национальная система платежных карт 813 10
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 9
АльфаСтрахование СГ 320 9
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 9
ВТБ Лизинг 68 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 15
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 13
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 5
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 81
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 31
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 20
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 11
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 13
1С:ERP Управление предприятием 550 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
Okdesk - Облачные Решения 51 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 4
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 4
DeviceLock DLP 81 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
TrueConf Terminal 10 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
Broadcom - VMware Cloud Services 15 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 2
Архивный фонд РФ 100 2
WSS Docs 25 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Microsoft Windows 15657 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
Путин Сергей 63 61
Нуйкин Андрей 47 37
Демидов Сергей 127 37
Мусич Роман 28 22
Курбатов Владимир 35 22
Палей Лев 50 21
Горбатько Александр 105 21
Дилбарян Павел 26 18
Ерин Андрей 22 17
Лазарев Николай 19 17
Слободин Виталий 17 17
Контемиров Юрий 32 15
Кабаков Ярослав 59 15
Лысенко Юрий 33 14
Луганцев Александр 51 14
Сычев Артем 73 13
Плешков Алексей 67 13
Воробьев Артем 26 13
Севостьянов Александр 15 13
Мельников Максим 31 13
Петров Михаил 138 12
Корзун Александр 12 12
Гадарь Дмитрий 26 12
Бенгин Владимир 34 12
Чулков Олег 11 11
Борисов Илья 27 11
Гревцев Александр 31 11
Аксаков Анатолий 155 10
Суровец Дмитрий 76 10
Цыганов Вячеслав 66 10
Гущин Александр 15 10
Трояновский Владимир 62 10
Калинкин Алексей 16 10
Дьяченко Валерий 95 10
Гусев Сергей 42 10
Остапенко Григорий 28 9
Соколов Алексей 134 9
Путин Владимир 3171 9
Галкин Николай 104 8
Налепов Роман 21 8
Россия - РФ - Российская федерация 144208 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 14
Европа Восточная 3075 9
Европа 21767 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 4
Америка Латинская 1812 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Евразия - Евразийский континент 607 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Ближний Восток 2943 2
Украина 7608 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Казахстан - Республика 5525 2
Индия - Bharat 5433 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Малайзия 865 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 48
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 26
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 13
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 12
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 8
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 6
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 6
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 6
Черкизон - Черкизовский рынок 154 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
НГС - Новости Новосибирска 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 58
Gartner - Гартнер 3556 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
Forrester Research 821 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Moody's Investors Service 135 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 56
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 11
CNews AWARDS - награда 519 6
CNews Баттл 64 6
CNews FORUM Кейсы 225 5
CNews ИТ-стратегия 32 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще