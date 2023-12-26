Росводоканал Росводоканал Цифровые решения РВК.Цифровые решения
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть более 700 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,6 тыс. километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тыс. человек.
Росводоканал - один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,868 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. Миссия компании направлена на создание, внедрение и формирование культуры «Зеленой экономики» и «Устойчивого развития» в отрасли ЖКХ. С 2010 по 2020 гг. на природоохранную деятельность было направлено более 4,6 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по масштабированию деятельности национального оператора, реализации проектов в сфере ВиВ и развитию коммунальной отрасли России.
Сергей Путин, Директор по информационным технологиям, ГК Росводоканал "Что могут предложить рынку ИТ-дочки промышленных предприятий?" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
|26.12.2023
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ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер»
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|23.11.2022
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«РТК-Солар» защищает «Росводоканал» от сетевых киберугроз и веб-атак
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|28.05.2020
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ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ?
отрегулированных с точки зрения законодательной базы отраслей CNews: Расскажите немного о компании «Росводоканал»: каковы масштабы деятельности компании, какие основные задачи стоят перед ней?
|21.11.2019
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«Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»
«Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на современную редакцию 3 системы «1С:Зарплата и управление персоналом». Управл
|08.08.2019
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«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета. Соответствующее соглашение подписали «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «
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«Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365
«Росводоканал», частный оператор централизованных систем водоснабжения, завершил первый этап к
|04.08.2015
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«Росводоканал» выбрал видеосвязь от TrueConf
ГК «Росводоканал», крупнейший частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в России, вы
|18.08.2014
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«Росводоканал» разместит свои закупки на ЭТП «Газпромбанка»
«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) разместит у себя закупки ГК «Росводоканал», являющейся частным оператором в сфере водоснабжения и водоотведения России. Ка
|18.07.2013
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«Росводоканал» оснастил 60% транспорта системами мониторинга ГЛОНАСС и GPS
ГК «Росводоканал» сообщила, что оснастила системами мониторинга GPS и ГЛОНАСС более 60% транспорт
|21.09.2011
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«Росводоканал» рассчитывает зарплату для сотрудников с помощью «1С:Предприятия 8»
а о завершении проекта по автоматизации расчета зарплаты и управления персоналом в группе компаний «Росводоканал». Решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8» было внедрено в управляющей ко
Росводоканал и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 63 61
|Нуйкин Андрей 47 37
|Демидов Сергей 127 37
|Мусич Роман 28 22
|Курбатов Владимир 35 22
|Палей Лев 50 21
|Горбатько Александр 105 21
|Дилбарян Павел 26 18
|Ерин Андрей 22 17
|Лазарев Николай 19 17
|Слободин Виталий 17 17
|Контемиров Юрий 32 15
|Кабаков Ярослав 59 15
|Лысенко Юрий 33 14
|Луганцев Александр 51 14
|Сычев Артем 73 13
|Плешков Алексей 67 13
|Воробьев Артем 26 13
|Севостьянов Александр 15 13
|Мельников Максим 31 13
|Петров Михаил 138 12
|Корзун Александр 12 12
|Гадарь Дмитрий 26 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Чулков Олег 11 11
|Борисов Илья 27 11
|Гревцев Александр 31 11
|Аксаков Анатолий 155 10
|Суровец Дмитрий 76 10
|Цыганов Вячеслав 66 10
|Гущин Александр 15 10
|Трояновский Владимир 62 10
|Калинкин Алексей 16 10
|Дьяченко Валерий 95 10
|Гусев Сергей 42 10
|Остапенко Григорий 28 9
|Соколов Алексей 134 9
|Путин Владимир 3171 9
|Галкин Николай 104 8
|Налепов Роман 21 8
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