Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть более 700 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,6 тыс. километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тыс. человек.

Росводоканал - один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,868 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. Миссия компании направлена на создание, внедрение и формирование культуры «Зеленой экономики» и «Устойчивого развития» в отрасли ЖКХ. С 2010 по 2020 гг. на природоохранную деятельность было направлено более 4,6 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по масштабированию деятельности национального оператора, реализации проектов в сфере ВиВ и развитию коммунальной отрасли России.

Сергей Путин, Директор по информационным технологиям, ГК Росводоканал "Что могут предложить рынку ИТ-дочки промышленных предприятий?" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва