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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DeviceLock DLP
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Публикаций - 42, упоминаний - 134
DeviceLock DLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Оганесян Ашот 58 23
|Вахонин Сергей 9 5
|Белоусов Сергей 217 2
|Мартынцев Алексей 3 2
|Гузев Иван 12 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Мунтян Алексей 7 2
|Плешков Алексей 42 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Нуйкин Андрей 27 2
|Демидов Сергей 50 2
|Путин Сергей 36 2
|Панченко Иван 43 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Раевский Алексей 53 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Теличева Наталья 125 1
|Строков Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770437, в очереди разбора - 674119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770437, в очереди разбора - 674119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru