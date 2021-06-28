Мошенники звонят из маркетинга 1

Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage 3

Acronis приобрела DeviceLock 3

Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom 2

Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии 2

Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 2

DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 5

DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 1

Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 2

Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 4

DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ 1

Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО 11

Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе 1