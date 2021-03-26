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DeviceLock DLP

СОБЫТИЯ

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26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0

«Смарт лайн инк» объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 9.0, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных непосредст
16.11.2020 Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage

DeviceLock, российский производитель DLP-решений, начала сотрудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage. Группа компаний Innostage – системный интегратор и поставщик услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, созда
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

о обеспечения для киберзащиты данных, систем и конечных устройств. Что представляет из себя система Devicelock DLP Devicelock DLP разработана для предотвращения утечки данных непосредственно на
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9

DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. В новой вер
30.03.2020 Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom

Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype. В ходе тестирования были полностью подтверждены возможнос
20.01.2020 DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9

орьбы с инсайдерским утечками данных доступна для скачивания на сайте компании. Среди новых функций DeviceLock DLP 9 - UAM (User Activity Monitor), предоставляющий возможность видеозаписи экран
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман

Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения утечек конфиденциальных и секретных данных. Участники тренингов, в частности, ознакомились с практикой развертывания и администрирования компонентов DeviceL
08.07.2019 DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК

подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок де
25.04.2019 Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников

Devicelock, российский производитель систем борьбы с утечками данных, сообщил об обновлении семейства продуктов Devicelock DLP. Среди наиболее важных изменений функциональности – контроль популярного сервиса видеоконференций Zoom, а также функция «Поиск работы», позволяющая контролировать использование р
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28%

Devicelock, российский производитель DLP-систем, подвел предварительные итоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock – крупнейшие японские технологические компании, такие как NTT (более 30 различных подразделений), Yaesu,
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25%

DeviceLock объявила о том, что продажи российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 году выросли на 25% относительно 2017 года. Новые внедрения осуществ
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25%

Devicelock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 г. на 25% относительно 2017 г. Новые внедрения осуществлялись в госу
13.11.2018 Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25%

Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же периода 2017 г. В результате Германия стала третьим по размеру рынком для Devicelock после России и Я
09.10.2018 DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ

ние распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области. По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в
09.10.2018 Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype

Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифр
09.08.2018 Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России

По данным Devicelock DLP, российского производителя систем борьбы с утечками данных, именно в августе в России совершается наибольшее количество попыток неправомерного доступа к данным, составляющим комм
11.07.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP

на их рабочих местах, часто является критически важной для деятельности организации, и ее утечка недопустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек данных с защищаемых пользовательских компьютеров через их локальные интерфейсы и порты, периферийные,
29.06.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP

на их рабочих местах, часто является критически важной для деятельности организации, и ее утечка недопустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек данных с защищаемых пользовательских компьютеров через их локальные интерфейсы и порты, периферийные,
15.01.2018 Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre

DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасно
17.08.2017 Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО

«Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в классе средств обеспечения информа
28.04.2017 «Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2

от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. DeviceLo
19.04.2017 «Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP

АКБ «Российский Капитал» в 2017 г. в очередной раз продлил лицензии на программный комплекс DeviceLock DLP (с правом использования новых версий) и техническую поддержку продукта. Об этом CNews сообщили в компании-разработчике решения — «Смарт Лайн Инк». Как рассказали в компании, исто
30.09.2016 «Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP

Компания «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программных комплексов DeviceLock DLP, специализирующаяся в области защиты корпоративной информации от утечек, объявила о начале сотрудничества компанией с «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российским провайдером полного

12.04.2016 PT MaxPatrol SIEM «научилась» автоматически подключать DeviceLock DLP Suite

хнологии для защиты корпоративных ресурсов: теперь PT MaxPatrol SIEM может автоматически подключать DeviceLock DLP Suite в качестве источника событий информационной безопасности. Об этом CNews

24.02.2015 DeviceLock 8 DLP Suite получил сертификат соответствия Государственной системы техрегулирования Казахстана

Программный комплекс DeviceLock 8 DLP Suite, включающий в себя компоненты DeviceLock, NetworkLock, ContentLock и D
30.10.2014 Вышел DeviceLock DLP Suite версии 8.0

н Инк», мировой разработчик средств защиты от утечек данных, выпустила новую версию своего продукта DeviceLock DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращения утечек инф
09.06.2014 «Смарт Лайн Инк» выпустила первый релиз-кандидат DeviceLock Endpoint DLP Suite 8

ащиты от утечек данных с компьютеров, выпустила первый релиз-кандидат версии программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данн
28.05.2014 DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвратил утечку данных из «РСХБ Управление Активами»

авление Активами» в качестве средства предотвращения утечки корпоративных данных использует решение DeviceLock Endpoint DLP Suite. Об этом CNews сообщили в компании «Смарт Лайн Инк», разработчи
21.01.2014 «Смарт Лайн Инк» выпустила первую бета-версию DeviceLock Endpoint DLP Suite 8

защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске первой бета-версии программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данн
25.09.2013 Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac

их компьютеров и лэптопов на платформах Mac и Windows, а также из виртуальных Windows-сред. Решение DeviceLock DLP легко масштабируется как в малых, так и в больших инфраструктурах благодаря уп
31.07.2013 «Смарт Лайн Инк» выпустила очередное обновление программного комплекса DeviceLock 7.2

дан в фильтре «Exclude» для DeviceLock Enterprise Server; редко проявляющаяся проблема с установкой DeviceLock Service; проблема несовместимости с оборудованием (клавиатурой Logitech K800) и ПО
27.05.2013 DeviceLock 7.2 русифицирован и обновлен

й разработчик средств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске обновления продукта DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращен
25.02.2013 Вышел DeviceLock Endpoint DLP Suite версии 7.2

редств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о начале продаж новой версии своего продукта DeviceLock Endpoint DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращения и
16.01.2013 DeviceLock Endpoint DLP Suite сертифицирован на использование с Windows 8 и WMware View

программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию Windows 8 и VMware Ready. Так, посл
15.11.2012 DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready

программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию по программе Citrix Ready. Пользова
17.09.2012 «Номос-Региобанк» внедрил DeviceLock Endpoint DLP Suite

«Номос-Региобанк» сообщил о внедрении DLP-комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite — программного комплекса от компании «Смарт Лайн Инк», предназн
14.05.2012 DeviceLock 7.1 сертифицирован ФСТЭК России

Компания «Алтэкс-Софт» объявила о получении сертификата ФСТЭК России № 2611 от 05.04.2011 г. на программный комплекс DeviceLock 7.1. DeviceLock 7.1 сертифицирован на соответствие требованиям следующих руководящих документов ФСТЭК (Гостехкомиссии) России: «Безопасность информационных технологий. Критери
23.12.2011 DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite пропустили в госсектор Украины

склюзивный дистрибьютор DeviceLock на территории Украины — сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite получил экспертное заключение государственной службы специаль
12.12.2011 DeviceLock 7 DLP Suite прошел государственную экспертизу ГСССЗИ Украины

к» – эксклюзивный дистрибьютор DeviceLock на территории Украины, сообщила, что программный комплекс DeviceLock 7 DLP Suite получил экспертное заключение Государственной службы специальной связи
09.11.2011 Вышел обновленный DeviceLock Endpoint DLP Suite с улучшенной поддержкой почтовых веб-сервисов и соцсетей

ножество внутренних улучшений в агент DeviceLock и пользовательский интерфейс. Компоненты комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite лицензируются по функционально-модульному принципу. Базисный мо

Публикаций - 82, упоминаний - 158

DeviceLock DLP и организации, системы, технологии, персоны:

DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 81
Meta Platforms - Facebook 4621 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
Microsoft Corporation 25775 6
X Corp - Twitter 2938 5
Yahoo! 3726 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Acronis - Акронис 489 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Google LLC 12690 3
Broadcom - VMware 2610 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
Citrix Systems 868 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Forcepoint - Websense 140 2
Бакотек - Bakotech 3 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
ОТР ГК - ОТР 2000 227 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Dropbox 527 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Trend Micro 651 1
TeamViewer 138 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
5nine Software 11 1
Ponemon Institute 86 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 1
Microsoft - LinkedIn 699 4
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Emaar Properties 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Runa Capital 158 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
РСХБ Управление Активами - РСХБ БРОККОЛИ - РСХБ Брокер 4 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Гута ГК 34 1
Гута Страхование 13 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Кольцо Урала КБ 14 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office, Royal Oman Police - Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service - Агентство национальной безопасности Султаната Оман 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 6 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 4 1
Правительство Румынии 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 6
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 6
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Microsoft Windows 16882 17
DeviceLock Enterprise Server - DLES - DeviceLock Enterprise Manager 20 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Google - Gmail 1021 6
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
Myspace - социальная сеть 640 5
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 5
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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