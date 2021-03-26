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DeviceLock DLP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.03.2021
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Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0
«Смарт лайн инк» объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 9.0, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных непосредст
|16.11.2020
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Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage
DeviceLock, российский производитель DLP-решений, начала сотрудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage. Группа компаний Innostage – системный интегратор и поставщик услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, созда
|15.07.2020
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Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями
о обеспечения для киберзащиты данных, систем и конечных устройств. Что представляет из себя система Devicelock DLP Devicelock DLP разработана для предотвращения утечки данных непосредственно на
|17.06.2020
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DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9
DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. В новой вер
|30.03.2020
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Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom
Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype. В ходе тестирования были полностью подтверждены возможнос
|20.01.2020
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DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9
орьбы с инсайдерским утечками данных доступна для скачивания на сайте компании. Среди новых функций DeviceLock DLP 9 - UAM (User Activity Monitor), предоставляющий возможность видеозаписи экран
|26.08.2019
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DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман
Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения утечек конфиденциальных и секретных данных. Участники тренингов, в частности, ознакомились с практикой развертывания и администрирования компонентов DeviceL
|08.07.2019
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DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК
подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок де
|25.04.2019
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Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников
Devicelock, российский производитель систем борьбы с утечками данных, сообщил об обновлении семейства продуктов Devicelock DLP. Среди наиболее важных изменений функциональности – контроль популярного сервиса видеоконференций Zoom, а также функция «Поиск работы», позволяющая контролировать использование р
|02.04.2019
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Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28%
Devicelock, российский производитель DLP-систем, подвел предварительные итоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock – крупнейшие японские технологические компании, такие как NTT (более 30 различных подразделений), Yaesu,
|12.02.2019
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Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25%
DeviceLock объявила о том, что продажи российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 году выросли на 25% относительно 2017 года. Новые внедрения осуществ
|11.02.2019
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Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25%
Devicelock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 г. на 25% относительно 2017 г. Новые внедрения осуществлялись в госу
|13.11.2018
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Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25%
Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же периода 2017 г. В результате Германия стала третьим по размеру рынком для Devicelock после России и Я
|09.10.2018
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DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ
ние распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области. По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в
|09.10.2018
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Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype
Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифр
|09.08.2018
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Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России
По данным Devicelock DLP, российского производителя систем борьбы с утечками данных, именно в августе в России совершается наибольшее количество попыток неправомерного доступа к данным, составляющим комм
|11.07.2018
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Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP
на их рабочих местах, часто является критически важной для деятельности организации, и ее утечка недопустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек данных с защищаемых пользовательских компьютеров через их локальные интерфейсы и порты, периферийные,
|29.06.2018
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Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP
на их рабочих местах, часто является критически важной для деятельности организации, и ее утечка недопустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек данных с защищаемых пользовательских компьютеров через их локальные интерфейсы и порты, периферийные,
|15.01.2018
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Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre
DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасно
|17.08.2017
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Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО
«Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в классе средств обеспечения информа
|28.04.2017
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«Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2
от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. DeviceLo
|19.04.2017
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«Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP
АКБ «Российский Капитал» в 2017 г. в очередной раз продлил лицензии на программный комплекс DeviceLock DLP (с правом использования новых версий) и техническую поддержку продукта. Об этом CNews сообщили в компании-разработчике решения — «Смарт Лайн Инк». Как рассказали в компании, исто
|30.09.2016
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«Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP
Компания «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программных комплексов DeviceLock DLP, специализирующаяся в области защиты корпоративной информации от утечек, объявила о начале сотрудничества компанией с «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российским провайдером полного
|12.04.2016
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PT MaxPatrol SIEM «научилась» автоматически подключать DeviceLock DLP Suite
хнологии для защиты корпоративных ресурсов: теперь PT MaxPatrol SIEM может автоматически подключать DeviceLock DLP Suite в качестве источника событий информационной безопасности. Об этом CNews
|24.02.2015
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DeviceLock 8 DLP Suite получил сертификат соответствия Государственной системы техрегулирования Казахстана
Программный комплекс DeviceLock 8 DLP Suite, включающий в себя компоненты DeviceLock, NetworkLock, ContentLock и D
|30.10.2014
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Вышел DeviceLock DLP Suite версии 8.0
н Инк», мировой разработчик средств защиты от утечек данных, выпустила новую версию своего продукта DeviceLock DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращения утечек инф
|09.06.2014
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«Смарт Лайн Инк» выпустила первый релиз-кандидат DeviceLock Endpoint DLP Suite 8
ащиты от утечек данных с компьютеров, выпустила первый релиз-кандидат версии программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данн
|28.05.2014
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DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвратил утечку данных из «РСХБ Управление Активами»
авление Активами» в качестве средства предотвращения утечки корпоративных данных использует решение DeviceLock Endpoint DLP Suite. Об этом CNews сообщили в компании «Смарт Лайн Инк», разработчи
|21.01.2014
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«Смарт Лайн Инк» выпустила первую бета-версию DeviceLock Endpoint DLP Suite 8
защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске первой бета-версии программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данн
|25.09.2013
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Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac
их компьютеров и лэптопов на платформах Mac и Windows, а также из виртуальных Windows-сред. Решение DeviceLock DLP легко масштабируется как в малых, так и в больших инфраструктурах благодаря уп
|31.07.2013
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«Смарт Лайн Инк» выпустила очередное обновление программного комплекса DeviceLock 7.2
дан в фильтре «Exclude» для DeviceLock Enterprise Server; редко проявляющаяся проблема с установкой DeviceLock Service; проблема несовместимости с оборудованием (клавиатурой Logitech K800) и ПО
|27.05.2013
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DeviceLock 7.2 русифицирован и обновлен
й разработчик средств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске обновления продукта DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращен
|25.02.2013
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Вышел DeviceLock Endpoint DLP Suite версии 7.2
редств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о начале продаж новой версии своего продукта DeviceLock Endpoint DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращения и
|16.01.2013
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DeviceLock Endpoint DLP Suite сертифицирован на использование с Windows 8 и WMware View
программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию Windows 8 и VMware Ready. Так, посл
|15.11.2012
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DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready
программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию по программе Citrix Ready. Пользова
|17.09.2012
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«Номос-Региобанк» внедрил DeviceLock Endpoint DLP Suite
«Номос-Региобанк» сообщил о внедрении DLP-комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite — программного комплекса от компании «Смарт Лайн Инк», предназн
|14.05.2012
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DeviceLock 7.1 сертифицирован ФСТЭК России
Компания «Алтэкс-Софт» объявила о получении сертификата ФСТЭК России № 2611 от 05.04.2011 г. на программный комплекс DeviceLock 7.1. DeviceLock 7.1 сертифицирован на соответствие требованиям следующих руководящих документов ФСТЭК (Гостехкомиссии) России: «Безопасность информационных технологий. Критери
|23.12.2011
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DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite пропустили в госсектор Украины
склюзивный дистрибьютор DeviceLock на территории Украины — сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite получил экспертное заключение государственной службы специаль
|12.12.2011
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DeviceLock 7 DLP Suite прошел государственную экспертизу ГСССЗИ Украины
к» – эксклюзивный дистрибьютор DeviceLock на территории Украины, сообщила, что программный комплекс DeviceLock 7 DLP Suite получил экспертное заключение Государственной службы специальной связи
|09.11.2011
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Вышел обновленный DeviceLock Endpoint DLP Suite с улучшенной поддержкой почтовых веб-сервисов и соцсетей
ножество внутренних улучшений в агент DeviceLock и пользовательский интерфейс. Компоненты комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite лицензируются по функционально-модульному принципу. Базисный мо
DeviceLock DLP и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
|Оганесян Ашот 152 34
|Вахонин Сергей 24 9
|Ярмоленко Олеся 3 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Путин Сергей 73 3
|Плешков Алексей 68 2
|Мунтян Алексей 14 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Гузев Иван 14 2
|Мартынцев Алексей 14 2
|Шипицин Виталий 3 2
|Бадах Евгений 2 2
|Schiavo Vincent - Скиаво Винсент 3 2
|Демидов Сергей 129 2
|Нуйкин Андрей 50 2
|Рахметов Руслан 67 2
|Панченко Иван 197 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Филиппов Максим 55 1
|Зубарев Илья 27 1
|Егоров Вадим 15 1
|Раевский Алексей 77 1
|Александров Антон 11 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Строков Алексей 1 1
|Степаненко Василий 49 1
|Конусов Андрей 87 1
|Плотко Сергей 12 1
|Степанов Антон 71 1
|Емельянов Дмитрий 8 1
|Чернов Иван 40 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Павленко Валерий 1 1
|Бориславский Даниил 33 1
|Алексеев Виктор 5 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|Мальханов Владимир 1 1
|Барбулеску Богдан 1 1
|Forbes - Форбс 1002 2
|Ведомости 1466 1
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