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DeviceLock DLP


28.06.2021 Мошенники звонят из маркетинга 1
26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 6
16.11.2020 Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage 3
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock 3
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 4
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 4
30.03.2020 Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom 2
23.03.2020 Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии 2
20.01.2020 DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9 1
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 2
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 5
08.07.2019 DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
25.04.2019 Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 2
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% 3
19.03.2019 Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью 1
12.03.2019 DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов 6
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 2
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 2
13.11.2018 Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25% 3
13.11.2018 Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 4
30.10.2018 Devicelock: число утечек клиентских данных из МФО растет 1
09.10.2018 DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ 1
09.10.2018 Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype 1
08.10.2018 План «Перехват»: как настроить гибридную DLP-систему 6
09.08.2018 Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России 1
11.07.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP 5
29.06.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP 5
10.04.2018 Предотвращать, а не шпионить: как обеспечить безопасность, не нарушая права граждан 3
15.01.2018 Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre 3
07.11.2017 DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC 4
17.08.2017 Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО 11
17.07.2017 «Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных 6
28.04.2017 «Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2 6
19.04.2017 «Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP 7
30.09.2016 «Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP 7
27.06.2016 «МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк» 1
28.03.2016 Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе 1
07.08.2014 DeviceLock предотвратит распространение вредоносного ПО через уязвимость BadUSB 2

Публикаций - 42, упоминаний - 134

DeviceLock DLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 3
Acronis - Акронис 365 2
Microsoft Corporation 11168 2
Facebook 3768 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
ОТР 135 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Open Whisper Systems 9 1
NTT DoCoMo 161 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
NEC 429 1
Zecurion - Зекурион 148 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Telegram Group 702 1
Fujitsu 747 1
Citrix Systems 571 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
VMware 1830 1
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Норникель - Норильский никель 178 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Росводоканал 44 2
Emaar Properties 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
DHL Express 82 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Yamaha 39 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
МДМ Банк 150 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей, работающих за одним компьютером 5 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
Flash 480 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 91 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Microsoft Windows 10 6676 8
DeviceLock Enterprise Server - DLES 9 4
Microsoft Skype 1477 3
DeviceLock Ethersensor 2 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 2
Acronis Cyber Platform 11 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Актив - Рутокен Диск 2 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 2
Apple macOS 934 2
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Citrix Receiver 21 1
Яндекс.Работа 21 1
Acronis Cyber Protect 6 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 18 1
Microsoft Excel 438 1
Citrix XenApp 84 1
Microolap EtherSensor 2 1
Яндекс.Диск 118 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Superjob 172 1
AMD Athlon Pro - Микропроцессор 33 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Microsoft Windows 856 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
ICQ 500 1
WhatsApp Messenger 654 1
Linux OS 4276 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Оганесян Ашот 58 23
Вахонин Сергей 9 5
Белоусов Сергей 217 2
Мартынцев Алексей 3 2
Гузев Иван 12 2
Горелов Дмитрий 51 2
Мунтян Алексей 7 2
Плешков Алексей 42 2
Рахметов Руслан 23 2
Нуйкин Андрей 27 2
Демидов Сергей 50 2
Путин Сергей 36 2
Панченко Иван 43 1
Арсентьев Андрей 54 1
Раевский Алексей 53 1
Кулешов Алексей 27 1
Теличева Наталья 125 1
Строков Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Япония 2811 4
Султанат Оман 38 3
Бахрейн - Королевство 58 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Канада 1311 1
Ближний Восток 1479 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Сингапур - Республика 808 1
США - Калифорния 975 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Европа 3788 1
Россия - Уфа 648 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Gartner 2197 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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