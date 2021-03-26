Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 «Смарт лайн инк» объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 9.0, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных непосредст

Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage DeviceLock, российский производитель DLP-решений, начала сотрудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage. Группа компаний Innostage – системный интегратор и поставщик услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, созда

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями о обеспечения для киберзащиты данных, систем и конечных устройств. Что представляет из себя система Devicelock DLP Devicelock DLP разработана для предотвращения утечки данных непосредственно на

DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. В новой вер

Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype. В ходе тестирования были полностью подтверждены возможнос

DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9 орьбы с инсайдерским утечками данных доступна для скачивания на сайте компании. Среди новых функций DeviceLock DLP 9 - UAM (User Activity Monitor), предоставляющий возможность видеозаписи экран

DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения утечек конфиденциальных и секретных данных. Участники тренингов, в частности, ознакомились с практикой развертывания и администрирования компонентов DeviceL

DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок де

Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников Devicelock, российский производитель систем борьбы с утечками данных, сообщил об обновлении семейства продуктов Devicelock DLP. Среди наиболее важных изменений функциональности – контроль популярного сервиса видеоконференций Zoom, а также функция «Поиск работы», позволяющая контролировать использование р

Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% Devicelock, российский производитель DLP-систем, подвел предварительные итоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock – крупнейшие японские технологические компании, такие как NTT (более 30 различных подразделений), Yaesu,

Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% DeviceLock объявила о том, что продажи российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 году выросли на 25% относительно 2017 года. Новые внедрения осуществ

Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% Devicelock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 г. на 25% относительно 2017 г. Новые внедрения осуществлялись в госу

Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25% Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же периода 2017 г. В результате Германия стала третьим по размеру рынком для Devicelock после России и Я

DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ ние распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области. По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в

Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифр

Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России По данным Devicelock DLP, российского производителя систем борьбы с утечками данных, именно в августе в России совершается наибольшее количество попыток неправомерного доступа к данным, составляющим комм

Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP на их рабочих местах, часто является критически важной для деятельности организации, и ее утечка недопустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек данных с защищаемых пользовательских компьютеров через их локальные интерфейсы и порты, периферийные,

Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP на их рабочих местах, часто является критически важной для деятельности организации, и ее утечка недопустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек данных с защищаемых пользовательских компьютеров через их локальные интерфейсы и порты, периферийные,

Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасно

Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО «Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в классе средств обеспечения информа

«Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2 от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. DeviceLo

«Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP АКБ «Российский Капитал» в 2017 г. в очередной раз продлил лицензии на программный комплекс DeviceLock DLP (с правом использования новых версий) и техническую поддержку продукта. Об этом CNews сообщили в компании-разработчике решения — «Смарт Лайн Инк». Как рассказали в компании, исто

«Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP Компания «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программных комплексов DeviceLock DLP, специализирующаяся в области защиты корпоративной информации от утечек, объявила о начале сотрудничества компанией с «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российским провайдером полного

PT MaxPatrol SIEM «научилась» автоматически подключать DeviceLock DLP Suite хнологии для защиты корпоративных ресурсов: теперь PT MaxPatrol SIEM может автоматически подключать DeviceLock DLP Suite в качестве источника событий информационной безопасности. Об этом CNews

DeviceLock 8 DLP Suite получил сертификат соответствия Государственной системы техрегулирования Казахстана Программный комплекс DeviceLock 8 DLP Suite, включающий в себя компоненты DeviceLock, NetworkLock, ContentLock и D

Вышел DeviceLock DLP Suite версии 8.0 н Инк», мировой разработчик средств защиты от утечек данных, выпустила новую версию своего продукта DeviceLock DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращения утечек инф

«Смарт Лайн Инк» выпустила первый релиз-кандидат DeviceLock Endpoint DLP Suite 8 ащиты от утечек данных с компьютеров, выпустила первый релиз-кандидат версии программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данн

DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвратил утечку данных из «РСХБ Управление Активами» авление Активами» в качестве средства предотвращения утечки корпоративных данных использует решение DeviceLock Endpoint DLP Suite. Об этом CNews сообщили в компании «Смарт Лайн Инк», разработчи

«Смарт Лайн Инк» выпустила первую бета-версию DeviceLock Endpoint DLP Suite 8 защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске первой бета-версии программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данн

Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac их компьютеров и лэптопов на платформах Mac и Windows, а также из виртуальных Windows-сред. Решение DeviceLock DLP легко масштабируется как в малых, так и в больших инфраструктурах благодаря уп

«Смарт Лайн Инк» выпустила очередное обновление программного комплекса DeviceLock 7.2 дан в фильтре «Exclude» для DeviceLock Enterprise Server; редко проявляющаяся проблема с установкой DeviceLock Service; проблема несовместимости с оборудованием (клавиатурой Logitech K800) и ПО

DeviceLock 7.2 русифицирован и обновлен й разработчик средств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске обновления продукта DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращен

Вышел DeviceLock Endpoint DLP Suite версии 7.2 редств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о начале продаж новой версии своего продукта DeviceLock Endpoint DLP Suite — программного комплекса, предназначенного для предотвращения и

DeviceLock Endpoint DLP Suite сертифицирован на использование с Windows 8 и WMware View программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию Windows 8 и VMware Ready. Так, посл

DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию по программе Citrix Ready. Пользова

«Номос-Региобанк» внедрил DeviceLock Endpoint DLP Suite «Номос-Региобанк» сообщил о внедрении DLP-комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite — программного комплекса от компании «Смарт Лайн Инк», предназн

DeviceLock 7.1 сертифицирован ФСТЭК России Компания «Алтэкс-Софт» объявила о получении сертификата ФСТЭК России № 2611 от 05.04.2011 г. на программный комплекс DeviceLock 7.1. DeviceLock 7.1 сертифицирован на соответствие требованиям следующих руководящих документов ФСТЭК (Гостехкомиссии) России: «Безопасность информационных технологий. Критери

DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite пропустили в госсектор Украины склюзивный дистрибьютор DeviceLock на территории Украины — сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite получил экспертное заключение государственной службы специаль

DeviceLock 7 DLP Suite прошел государственную экспертизу ГСССЗИ Украины к» – эксклюзивный дистрибьютор DeviceLock на территории Украины, сообщила, что программный комплекс DeviceLock 7 DLP Suite получил экспертное заключение Государственной службы специальной связи