Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Почта 360 Yandex Mail
|02.07.2024
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«Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности
работка, управление рисками и уязвимостями и многих других. Получение сертификата подтвердило, что «Яндекс Почта» использует надежные технологии защиты данных пользователей с личными аккаунтами
|22.04.2021
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В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование
В «Яндекс.почте 360» теперь можно создавать резервные копии — как отдельных писем, так и всего п
|12.04.2021
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«Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок
ы все рассылки, на которые был подписан человек. Любую из них можно включить или отключить. «Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы, куда входят Почта, Диск, Телемост, Календарь и За
|17.03.2021
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Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты
, владельцев стартапов и вообще всех, кто хочет повысить свою узнаваемость», — сказал руководитель «Яндекс.почты 360» Владимир Русинов. Завести адрес со своим доменом можно в настройках «Почты»
|10.03.2021
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«Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост»
«Яндекс.почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». В нем появился зум пре
|24.02.2021
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«Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях
«Яндекс.Почта 360» — набор сервисов для работы — стала доступна в мобильных приложениях «Почты
|02.02.2021
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«Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России
Команда «Яндекс.Почты 360» выяснила, какие темы использовали спамеры в 2020 г. Возглавили список рассы
|24.12.2020
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«Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч
новой модели компьютерного зрения, которая распознаёт на видео человека. Запись встреч доступна в «Яндекс.Почте 360» (в «Яндекс.Браузере» и Chrome) и в приложении «Телемост» для компьютера. Но
|12.10.2020
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«Яндекс.Почта 360» ускорила написание писем
ям. В сентябре подсказками при наборе текста воспользовались больше двух миллионов человек. «Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Помимо Почты, в него входят «
|30.09.2020
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В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост»
В наборе сервисов для работы «Яндекс.Почта 360» обновился «Телемост». У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения д
|28.09.2020
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У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке
Запуск «Яндекс.Почты 360» «Яндекс» запустил свои сервисы для работы в едином интерфейсе веб-версии фи
|28.09.2020
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«Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360»
: вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360». В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенд
|06.08.2020
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«Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках
«Яндекс» объявил о том, что мобильная «Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях. Теперь можно сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы был
|06.08.2020
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В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото
ь и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад. «Яндекс.почта» распознает текст с помощью технологии компьютерного зрения, которая также испол
|29.07.2020
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«Яндекс.почта» объединила популярные способы общения
В «Яндекс.почте» для Android появилась карточка контакта. С ее помощью можно связаться с человек
|18.02.2020
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Пуш-уведомления «Яндекс.Почты» стали интерактивными
«Яндекс» обновил пуш-уведомления в мобильной «Яндекс.Почте». Теперь они не только сообщают о письмах, но и помогают быстро на них ответить, удалить ненужные или принять приглашение на встречу. Владельцы iPhone могут читать письма целиком,
|01.04.2019
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Мобильная «Яндекс.почта» обзавелась темной темой
В мобильной «Яндекс.почте» появилась обновленная темная тема: теперь темно-серым окрашивается не только интерфейс, но и сами письма. Об этом CNews сообщила пресс-служба сервиса. В таком виде почта гармоничн
|11.09.2018
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«Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой
вязан «с работой дата-центров, DDoS-атаками, пожарами, а также любыми другими внешними факторами». «Яндекс.Почта» переживает масштабный сбой По его описанию, «проблема была вызвана ошибкой прог
|09.04.2018
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Мобильная «Яндекс.Почта» стала поддерживать другие почтовые сервисы
В приложении «Яндекс.Почта» появилась возможность работать с почтовыми ящиками на других сервисах: Почта Ma
|26.04.2017
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«Яндекс.Почта» представила дополнительные опции для сортировки писем
«Яндекс.Почта» представила новые опции для пользователей, облегчающие сортировку и хранение пи
|15.09.2016
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«Яндекс.Почта» мигрировала с СУБД Oracle на PostgreSQL
«Яндекс.Почта» на новой СУБДКомпания «Яндекс» осуществила переход с СУБД Oracle на PostgreSQL
|02.04.2015
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Вышла новая «Яндекс.Почта» для iPhone
Вышла обновлённая версия «Яндекс.Почты» для iPhone. В приложении изменился интерфейс и появились новые возможности. Пис
|13.11.2014
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Пользователям «Яндекс.Почты» для домена стал доступен «Яндекс.Диск»
декс.Диске» у пользователей ПДД ничем не отличаются от стандартных. Для корпоративных пользователей могут быть особенно актуальны редактор скриншотов, работа с общими папками и глубокая интеграция с «Яндекс.Почтой». Кроме того, в «Яндекс.Диске» были предусмотрены ситуации, связанные с работой корпоративных пользователей. Так, после ухода сотрудника из компании администратор домена может ото
|25.09.2014
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Обновилась «Яндекс.Почта» для Android
статочно посмотреть на картинку-превью. Часто бывает, что нужно быстро найти в почте определённое письмо. В этом случае в строку поиска обычно вводят слова из письма или имя его отправителя. В новой «Яндекс.Почте» для Android появились быстрые фильтры: с их помощью можно отыскать, например, все письма с электронными билетами или бронями отелей, не напечатав ни слова. Распознавать тип письма
|13.03.2014
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«Яндекс.Почта» перешла на IPv6
добных ситуаций: даже если письмо из неё будет отправлять человек, имеющий только четвёртый адрес, “Яндекс.Почта” будет отправлять его со своего сервера, имеющего шестой адрес», — пояснили в ко
|10.02.2014
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«Яндекс.Почта» напомнит о брони отеля
«Яндекс.Почта» научилась узнавать письма с подтверждением брони гостиниц. Теперь она визуально выделяет эти письма в ящике пользователя, чтобы их было легче найти, и напоминает о них в нужный мо
|11.12.2013
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«Яндекс.Почта» запускает новый формат почтовых адресов
«Яндекс.Почта» запускает новый формат почтовых адресов. Теперь пользователи могут использовать
|28.11.2013
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«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны
«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сооб
|22.04.2013
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«Яндекс.Почта» научилась создавать шаблоны
новый почтовый интерфейс Trinity, разработанный специально для рабочих целей. В феврале этого года «Яндекс.Почта» стала доставлять письма по смс, чтобы люди, у которых в данный момент нет досту
|21.02.2013
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«Яндекс.Почта» научилась доставлять письма с помощью SMS
«Яндекс.Почта» научилась доставлять корреспонденцию с помощью SMS. Теперь вместе с обычным письмом можно отправить адресату SMS со ссылкой. Открыв ее, он увидит послание, даже если у него нет по
|22.08.2012
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Mail.Ru и "Яндекс" вошли в Топ-5 крупнейших почтовых служб Европы
Почтовые сервисы Mail.Ru и "Яндекс.Почта" вошли в Топ-5 крупнейших почтовых сервисов Европы, заняв четвертое и пятое мест
|03.04.2012
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«Яндекс.Почта» научилась находить фото отправителей писем в соцсетях
Компания «Яндекс» объявила о том, что в сервисе «Яндекс.Почта» был запущен алгоритм, который позволяет выявлять письма от людей и находить для
|14.03.2012
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В «Яндекс.Почте» теперь можно вести список дел
Компания «Яндекс» сообщила о запуске новой функции «Дела» в своем почтовом сервиса «Яндекс.Почта». «Используя «Дела» в «Яндекс.Почте», вы сможете записывать свои планы и задачи
|05.03.2012
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В «Яндекс.Почте» можно создавать группы контактов для рассылок
Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Почта» теперь позволяет объединить несколько адресов электронной почты в группу. «Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно. Чтобы создать г
|09.12.2011
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«Яндекс.Почта» перешла на работу через защищенный протокол HTTPS
Компания «Яндекс» объявила о том, что ее сервис электронной почты «Яндекс.Почта» полностью переходит на работу через протокол HTTPS. Данные, передаваемые по это
|17.10.2011
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На «Яндекс.Почте» появилась возможность отложенной отправки писем
Компания «Яндекс» объявила о том, что в ее почтовом сервисе появился функционал отложенной отправки писем. Теперь пользователи «Яндекс.Почты» могут указывать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату. «Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посм
|17.06.2011
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Аккаунт на «Яндекс.Почте» будет меняться в зависимости от погоды
Сервис «Яндекс.Почта» сообщил о запуске новой темы оформления почтовых аккаунтов пользователей, которая меняется в зависимости от погоды в городе, выбранном владельцем акккаунта. «Погодная тема (устано
|13.01.2011
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«Яндекс» завершил перевод всех пользователей на новую версию почты
Компания «Яндекс» объявила о том, что сегодня, 13 января, завершается перевод всех пользователей на новую версию «Яндекс.Почты». Напомним, что открытое бета-тестирование новой версии почты «Яндекс» начал 19 июля 2010 г. В ноябре компания стала постепенно переводить пользователей на новую версию сервиса. По
|19.07.2010
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«Яндекс» начал открытое тестирование новой версии «Яндекс.Почты»
ет открытое бета-тестирование новой версии «Яндекс.Почты». Основное ее отличие — в быстроте. Новая «Яндекс.Почта» мгновенно реагирует на все действия пользователя. Включить ее можно уже сейчас
|28.10.2009
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«Яндекс.Почта» разрешила создавать почту на собственном домене
Компания «Яндекс» запустила возможность создания почтовых ящиков на «Яндекс.Почте» в собственном домене пользователя – например, agafon@vertibutylkin.ru или sasha
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Забанных Антон 12 5
|Русинов Владимир 28 4
|Артамонова Анна 183 3
|Иванов Владимир 61 2
|Волож Аркадий 251 2
|Завалишина Евгения 27 2
|Колмановская Елена 13 2
|Комарова Татьяна 17 2
|Юхно Олег 4 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Путин Владимир 3171 2
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