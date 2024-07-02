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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Почта 360 Yandex Mail

Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail


02.07.2024 «Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности

работка, управление рисками и уязвимостями и многих других. Получение сертификата подтвердило, что «Яндекс Почта» использует надежные технологии защиты данных пользователей с личными аккаунтами
22.04.2021 В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование

В «Яндекс.почте 360» теперь можно создавать резервные копии — как отдельных писем, так и всего п
12.04.2021 «Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок

ы все рассылки, на которые был подписан человек. Любую из них можно включить или отключить. «Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы, куда входят Почта, Диск, Телемост, Календарь и За
17.03.2021 Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты

, владельцев стартапов и вообще всех, кто хочет повысить свою узнаваемость», — сказал руководитель «Яндекс.почты 360» Владимир Русинов. Завести адрес со своим доменом можно в настройках «Почты»
10.03.2021 «Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост»

«Яндекс.почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». В нем появился зум пре
24.02.2021 «Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях

«Яндекс.Почта 360» — набор сервисов для работы — стала доступна в мобильных приложениях «Почты
02.02.2021 «Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России

Команда «Яндекс.Почты 360» выяснила, какие темы использовали спамеры в 2020 г. Возглавили список рассы
24.12.2020 «Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч

новой модели компьютерного зрения, которая распознаёт на видео человека. Запись встреч доступна в «Яндекс.Почте 360» (в «Яндекс.Браузере» и Chrome) и в приложении «Телемост» для компьютера. Но
12.10.2020 «Яндекс.Почта 360» ускорила написание писем

ям. В сентябре подсказками при наборе текста воспользовались больше двух миллионов человек. «Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Помимо Почты, в него входят «
30.09.2020 В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост»

В наборе сервисов для работы «Яндекс.Почта 360» обновился «Телемост». У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения д
28.09.2020 У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке

Запуск «Яндекс.Почты 360» «Яндекс» запустил свои сервисы для работы в едином интерфейсе веб-версии фи
28.09.2020 «Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360»

: вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360». В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенд
06.08.2020 «Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках

«Яндекс» объявил о том, что мобильная «Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях. Теперь можно сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы был
06.08.2020 В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото

ь и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад. «Яндекс.почта» распознает текст с помощью технологии компьютерного зрения, которая также испол
29.07.2020 «Яндекс.почта» объединила популярные способы общения

В «Яндекс.почте» для Android появилась карточка контакта. С ее помощью можно связаться с человек
18.02.2020 Пуш-уведомления «Яндекс.Почты» стали интерактивными

«Яндекс» обновил пуш-уведомления в мобильной «Яндекс.Почте». Теперь они не только сообщают о письмах, но и помогают быстро на них ответить, удалить ненужные или принять приглашение на встречу. Владельцы iPhone могут читать письма целиком,

01.04.2019 Мобильная «Яндекс.почта» обзавелась темной темой

В мобильной «Яндекс.почте» появилась обновленная темная тема: теперь темно-серым окрашивается не только интерфейс, но и сами письма. Об этом CNews сообщила пресс-служба сервиса. В таком виде почта гармоничн
11.09.2018 «Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой

вязан «с работой дата-центров, DDoS-атаками, пожарами, а также любыми другими внешними факторами». «Яндекс.Почта» переживает масштабный сбой По его описанию, «проблема была вызвана ошибкой прог
09.04.2018 Мобильная «Яндекс.Почта» стала поддерживать другие почтовые сервисы

В приложении «Яндекс.Почта» появилась возможность работать с почтовыми ящиками на других сервисах: Почта Ma
26.04.2017 «Яндекс.Почта» представила дополнительные опции для сортировки писем

«Яндекс.Почта» представила новые опции для пользователей, облегчающие сортировку и хранение пи
15.09.2016 «Яндекс.Почта» мигрировала с СУБД Oracle на PostgreSQL

«Яндекс.Почта» на новой СУБДКомпания «Яндекс» осуществила переход с СУБД Oracle на PostgreSQL

02.04.2015 Вышла новая «Яндекс.Почта» для iPhone

Вышла обновлённая версия «Яндекс.Почты» для iPhone. В приложении изменился интерфейс и появились новые возможности. Пис
13.11.2014 Пользователям «Яндекс.Почты» для домена стал доступен «Яндекс.Диск»

декс.Диске» у пользователей ПДД ничем не отличаются от стандартных. Для корпоративных пользователей могут быть особенно актуальны редактор скриншотов, работа с общими папками и глубокая интеграция с «Яндекс.Почтой». Кроме того, в «Яндекс.Диске» были предусмотрены ситуации, связанные с работой корпоративных пользователей. Так, после ухода сотрудника из компании администратор домена может ото
25.09.2014 Обновилась «Яндекс.Почта» для Android

статочно посмотреть на картинку-превью. Часто бывает, что нужно быстро найти в почте определённое письмо. В этом случае в строку поиска обычно вводят слова из письма или имя его отправителя. В новой «Яндекс.Почте» для Android появились быстрые фильтры: с их помощью можно отыскать, например, все письма с электронными билетами или бронями отелей, не напечатав ни слова. Распознавать тип письма
13.03.2014 «Яндекс.Почта» перешла на IPv6

добных ситуаций: даже если письмо из неё будет отправлять человек, имеющий только четвёртый адрес, “Яндекс.Почта” будет отправлять его со своего сервера, имеющего шестой адрес», — пояснили в ко
10.02.2014 «Яндекс.Почта» напомнит о брони отеля

«Яндекс.Почта» научилась узнавать письма с подтверждением брони гостиниц. Теперь она визуально выделяет эти письма в ящике пользователя, чтобы их было легче найти, и напоминает о них в нужный мо
11.12.2013 «Яндекс.Почта» запускает новый формат почтовых адресов

«Яндекс.Почта» запускает новый формат почтовых адресов. Теперь пользователи могут использовать
28.11.2013 «Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны

«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сооб
22.04.2013 «Яндекс.Почта» научилась создавать шаблоны

новый почтовый интерфейс Trinity, разработанный специально для рабочих целей. В феврале этого года «Яндекс.Почта» стала доставлять письма по смс, чтобы люди, у которых в данный момент нет досту
21.02.2013 «Яндекс.Почта» научилась доставлять письма с помощью SMS

«Яндекс.Почта» научилась доставлять корреспонденцию с помощью SMS. Теперь вместе с обычным письмом можно отправить адресату SMS со ссылкой. Открыв ее, он увидит послание, даже если у него нет по
22.08.2012 Mail.Ru и "Яндекс" вошли в Топ-5 крупнейших почтовых служб Европы

Почтовые сервисы Mail.Ru и "Яндекс.Почта" вошли в Топ-5 крупнейших почтовых сервисов Европы, заняв четвертое и пятое мест
03.04.2012 «Яндекс.Почта» научилась находить фото отправителей писем в соцсетях

Компания «Яндекс» объявила о том, что в сервисе «Яндекс.Почта» был запущен алгоритм, который позволяет выявлять письма от людей и находить для
14.03.2012 В «Яндекс.Почте» теперь можно вести список дел

Компания «Яндекс» сообщила о запуске новой функции «Дела» в своем почтовом сервиса «Яндекс.Почта». «Используя «Дела» в «Яндекс.Почте», вы сможете записывать свои планы и задачи

05.03.2012 В «Яндекс.Почте» можно создавать группы контактов для рассылок

Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Почта» теперь позволяет объединить несколько адресов электронной почты в группу. «Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно. Чтобы создать г
09.12.2011 «Яндекс.Почта» перешла на работу через защищенный протокол HTTPS

Компания «Яндекс» объявила о том, что ее сервис электронной почты «Яндекс.Почта» полностью переходит на работу через протокол HTTPS. Данные, передаваемые по это
17.10.2011 На «Яндекс.Почте» появилась возможность отложенной отправки писем

Компания «Яндекс» объявила о том, что в ее почтовом сервисе появился функционал отложенной отправки писем. Теперь пользователи «Яндекс.Почты» могут указывать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату. «Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посм
17.06.2011 Аккаунт на «Яндекс.Почте» будет меняться в зависимости от погоды

Сервис «Яндекс.Почта» сообщил о запуске новой темы оформления почтовых аккаунтов пользователей, которая меняется в зависимости от погоды в городе, выбранном владельцем акккаунта. «Погодная тема (устано
13.01.2011 «Яндекс» завершил перевод всех пользователей на новую версию почты

Компания «Яндекс» объявила о том, что сегодня, 13 января, завершается перевод всех пользователей на новую версию «Яндекс.Почты». Напомним, что открытое бета-тестирование новой версии почты «Яндекс» начал 19 июля 2010 г. В ноябре компания стала постепенно переводить пользователей на новую версию сервиса. По
19.07.2010 «Яндекс» начал открытое тестирование новой версии «Яндекс.Почты»

ет открытое бета-тестирование новой версии «Яндекс.Почты». Основное ее отличие — в быстроте. Новая «Яндекс.Почта» мгновенно реагирует на все действия пользователя. Включить ее можно уже сейчас

28.10.2009 «Яндекс.Почта» разрешила создавать почту на собственном домене

Компания «Яндекс» запустила возможность создания почтовых ящиков на «Яндекс.Почте» в собственном домене пользователя – например, agafon@vertibutylkin.ru или sasha

Публикаций - 169, упоминаний - 267

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 146
VK - Mail.ru Group 3455 37
Google LLC 11775 27
Microsoft Corporation 24628 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 13
Meta Platforms - Facebook 4438 11
Yahoo! 3697 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 8
X Corp - Twitter 2845 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 7
Telegram Group 1984 6
Apple Inc 12103 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 5
Dr.Web - Доктор Веб 1254 5
Dropbox 498 5
8213 5
Samsung Electronics 10256 4
МегаФон 8807 3
Huawei 3934 3
Ростелеком 9703 3
Oracle Corporation 6688 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 3
Cambridge Analytica 47 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 3
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
AOL Inc 1593 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
К2Тех 131 2
Focusrite - Focusrite Audio Engineering - Martin Audio - ADAM Audio - Novation - Ampify Music 4 1
DEXP 53 1
Sony 6544 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Wexler 60 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
АйТи 1365 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Почта России ПАО 2112 28
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
LinkedIn 635 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 2
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
eBay Inc 1619 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Россети Ленэнерго 1700 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
101Hotels.com 456 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Tesla Motors 396 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Президент Украины 123 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 26
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 24
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 19
Apple iOS 7809 18
Microsoft Windows 15659 18
VK - Mail.Ru Почта 350 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 13
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Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 11
Яндекс.Маркет 937 10
Microsoft Outlook 1392 10
Google Play - Google Store - Android Market 3291 9
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 8
Linux OS 9940 8
Apple macOS 2059 8
Mozilla Firefox - браузер 1890 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 8
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Яндекс.Спамооборона 24 8
Apple iPad 3860 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 6
Microsoft Windows Live Hotmail 305 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 42 6
Yandex.Store - Яндекс.Store 51 6
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 6
Microsoft Skype 2067 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 5
Nokia Symbian OS 1400 5
Microsoft Office 3736 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 5
Apple - App Store 2890 5
Microsoft Office 365 941 5
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Русинов Владимир 28 4
Артамонова Анна 183 3
Иванов Владимир 61 2
Волож Аркадий 251 2
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