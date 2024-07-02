Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail

«Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности работка, управление рисками и уязвимостями и многих других. Получение сертификата подтвердило, что «Яндекс Почта» использует надежные технологии защиты данных пользователей с личными аккаунтами

В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование В «Яндекс.почте 360» теперь можно создавать резервные копии — как отдельных писем, так и всего п

«Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок ы все рассылки, на которые был подписан человек. Любую из них можно включить или отключить. «Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы, куда входят Почта, Диск, Телемост, Календарь и За

Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты , владельцев стартапов и вообще всех, кто хочет повысить свою узнаваемость», — сказал руководитель «Яндекс.почты 360» Владимир Русинов. Завести адрес со своим доменом можно в настройках «Почты»

«Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост» «Яндекс.почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». В нем появился зум пре

«Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях «Яндекс.Почта 360» — набор сервисов для работы — стала доступна в мобильных приложениях «Почты

«Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России Команда «Яндекс.Почты 360» выяснила, какие темы использовали спамеры в 2020 г. Возглавили список рассы

«Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч новой модели компьютерного зрения, которая распознаёт на видео человека. Запись встреч доступна в «Яндекс.Почте 360» (в «Яндекс.Браузере» и Chrome) и в приложении «Телемост» для компьютера. Но

«Яндекс.Почта 360» ускорила написание писем ям. В сентябре подсказками при наборе текста воспользовались больше двух миллионов человек. «Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Помимо Почты, в него входят «

В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост» В наборе сервисов для работы «Яндекс.Почта 360» обновился «Телемост». У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения д

У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке Запуск «Яндекс.Почты 360» «Яндекс» запустил свои сервисы для работы в едином интерфейсе веб-версии фи

«Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360» : вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360». В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенд

«Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках «Яндекс» объявил о том, что мобильная «Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях. Теперь можно сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы был

В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото ь и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад. «Яндекс.почта» распознает текст с помощью технологии компьютерного зрения, которая также испол

«Яндекс.почта» объединила популярные способы общения В «Яндекс.почте» для Android появилась карточка контакта. С ее помощью можно связаться с человек

Пуш-уведомления «Яндекс.Почты» стали интерактивными «Яндекс» обновил пуш-уведомления в мобильной «Яндекс.Почте». Теперь они не только сообщают о письмах, но и помогают быстро на них ответить, удалить ненужные или принять приглашение на встречу. Владельцы iPhone могут читать письма целиком,

Мобильная «Яндекс.почта» обзавелась темной темой В мобильной «Яндекс.почте» появилась обновленная темная тема: теперь темно-серым окрашивается не только интерфейс, но и сами письма. Об этом CNews сообщила пресс-служба сервиса. В таком виде почта гармоничн

«Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой вязан «с работой дата-центров, DDoS-атаками, пожарами, а также любыми другими внешними факторами». «Яндекс.Почта» переживает масштабный сбой По его описанию, «проблема была вызвана ошибкой прог

Мобильная «Яндекс.Почта» стала поддерживать другие почтовые сервисы В приложении «Яндекс.Почта» появилась возможность работать с почтовыми ящиками на других сервисах: Почта Ma

«Яндекс.Почта» представила дополнительные опции для сортировки писем «Яндекс.Почта» представила новые опции для пользователей, облегчающие сортировку и хранение пи

«Яндекс.Почта» мигрировала с СУБД Oracle на PostgreSQL «Яндекс.Почта» на новой СУБДКомпания «Яндекс» осуществила переход с СУБД Oracle на PostgreSQL

Вышла новая «Яндекс.Почта» для iPhone Вышла обновлённая версия «Яндекс.Почты» для iPhone. В приложении изменился интерфейс и появились новые возможности. Пис

Пользователям «Яндекс.Почты» для домена стал доступен «Яндекс.Диск» декс.Диске» у пользователей ПДД ничем не отличаются от стандартных. Для корпоративных пользователей могут быть особенно актуальны редактор скриншотов, работа с общими папками и глубокая интеграция с «Яндекс.Почтой». Кроме того, в «Яндекс.Диске» были предусмотрены ситуации, связанные с работой корпоративных пользователей. Так, после ухода сотрудника из компании администратор домена может ото

Обновилась «Яндекс.Почта» для Android статочно посмотреть на картинку-превью. Часто бывает, что нужно быстро найти в почте определённое письмо. В этом случае в строку поиска обычно вводят слова из письма или имя его отправителя. В новой «Яндекс.Почте» для Android появились быстрые фильтры: с их помощью можно отыскать, например, все письма с электронными билетами или бронями отелей, не напечатав ни слова. Распознавать тип письма

«Яндекс.Почта» перешла на IPv6 добных ситуаций: даже если письмо из неё будет отправлять человек, имеющий только четвёртый адрес, “Яндекс.Почта” будет отправлять его со своего сервера, имеющего шестой адрес», — пояснили в ко

«Яндекс.Почта» напомнит о брони отеля «Яндекс.Почта» научилась узнавать письма с подтверждением брони гостиниц. Теперь она визуально выделяет эти письма в ящике пользователя, чтобы их было легче найти, и напоминает о них в нужный мо

«Яндекс.Почта» запускает новый формат почтовых адресов «Яндекс.Почта» запускает новый формат почтовых адресов. Теперь пользователи могут использовать

«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны «Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сооб

«Яндекс.Почта» научилась создавать шаблоны новый почтовый интерфейс Trinity, разработанный специально для рабочих целей. В феврале этого года «Яндекс.Почта» стала доставлять письма по смс, чтобы люди, у которых в данный момент нет досту

«Яндекс.Почта» научилась доставлять письма с помощью SMS «Яндекс.Почта» научилась доставлять корреспонденцию с помощью SMS. Теперь вместе с обычным письмом можно отправить адресату SMS со ссылкой. Открыв ее, он увидит послание, даже если у него нет по

Mail.Ru и "Яндекс" вошли в Топ-5 крупнейших почтовых служб Европы Почтовые сервисы Mail.Ru и "Яндекс.Почта" вошли в Топ-5 крупнейших почтовых сервисов Европы, заняв четвертое и пятое мест

«Яндекс.Почта» научилась находить фото отправителей писем в соцсетях Компания «Яндекс» объявила о том, что в сервисе «Яндекс.Почта» был запущен алгоритм, который позволяет выявлять письма от людей и находить для

В «Яндекс.Почте» теперь можно вести список дел Компания «Яндекс» сообщила о запуске новой функции «Дела» в своем почтовом сервиса «Яндекс.Почта». «Используя «Дела» в «Яндекс.Почте», вы сможете записывать свои планы и задачи

В «Яндекс.Почте» можно создавать группы контактов для рассылок Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Почта» теперь позволяет объединить несколько адресов электронной почты в группу. «Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно. Чтобы создать г

«Яндекс.Почта» перешла на работу через защищенный протокол HTTPS Компания «Яндекс» объявила о том, что ее сервис электронной почты «Яндекс.Почта» полностью переходит на работу через протокол HTTPS. Данные, передаваемые по это

На «Яндекс.Почте» появилась возможность отложенной отправки писем Компания «Яндекс» объявила о том, что в ее почтовом сервисе появился функционал отложенной отправки писем. Теперь пользователи «Яндекс.Почты» могут указывать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату. «Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посм

Аккаунт на «Яндекс.Почте» будет меняться в зависимости от погоды Сервис «Яндекс.Почта» сообщил о запуске новой темы оформления почтовых аккаунтов пользователей, которая меняется в зависимости от погоды в городе, выбранном владельцем акккаунта. «Погодная тема (устано

«Яндекс» завершил перевод всех пользователей на новую версию почты Компания «Яндекс» объявила о том, что сегодня, 13 января, завершается перевод всех пользователей на новую версию «Яндекс.Почты». Напомним, что открытое бета-тестирование новой версии почты «Яндекс» начал 19 июля 2010 г. В ноябре компания стала постепенно переводить пользователей на новую версию сервиса. По

«Яндекс» начал открытое тестирование новой версии «Яндекс.Почты» ет открытое бета-тестирование новой версии «Яндекс.Почты». Основное ее отличие — в быстроте. Новая «Яндекс.Почта» мгновенно реагирует на все действия пользователя. Включить ее можно уже сейчас