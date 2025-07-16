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Серебрянников Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Серебрянников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 1
|Гордейчик Сергей 25 2
|Баранов Денис 20 2
|Грицай Глеб 4 2
|Ключников Михаил 18 1
|Юракова Яна 8 1
|Юнусов Тимур 7 1
|Карпов Илья 31 1
|Медов Андрей 6 1
|Бобров Сергей 11 1
|Осипов Алексей 13 1
|Зайцев Александр 23 1
|Ермаков Евгений 4 1
|Гольцев Юрий 2 1
|Михалевский Никита 1 1
|Щербель Сергей 5 1
|Егошин Вячеслав 1 1
|Чайкин Артем 4 1
|Евтеев Дмитрий 7 1
|Полиянчук Иван 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 1
|CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 7 1
|Positive Technologies - Positive Education 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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