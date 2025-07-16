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Серебрянников Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Positive Technologies запустила бесплатный портал с данными более чем о 300 тыс. уязвимостей со всего мира 1
12.08.2024 Positive Technologies запустила международную программу по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ 1
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру 1
19.12.2019 Positive Technologies обнаружила уязвимость в ПО Citrix, позволяющая проникнуть в сети 80 тысяч компаний 1
10.06.2013 Invensys устранила уязвимости, обнаруженные экспертами PositiveTechnologies 1
12.03.2013 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в сервисах «Яндекса» 1
19.06.2012 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Siemens Simatic WinCC 1
14.05.2012 Positive Technologies помогла устранить критическую уязвимость на сайте Google 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Серебрянников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 8
Google LLC 12019 2
Citrix Systems 825 1
Yandex - Яндекс 7899 1
Broadcom - VMware 2418 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
Telegram Group 2299 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6534 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3049 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1339 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 424 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13157 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2634 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4243 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1707 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 285 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 25 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 23 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2192 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 296 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16407 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6980 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 666 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11733 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9485 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2765 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30901 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2054 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 817 1
Оцифровка - Digitization 4759 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24907 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6415 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12469 1
Wiki - Вики - режим Википедии 243 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1178 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1525 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1580 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11878 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4814 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 388 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 119 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 31 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
Citrix Gateway 10 1
Citrix XenServer 94 1
Google Android 14380 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 201 1
Google Chrome - браузер 1603 1
Яндекс.Навигатор 105 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1057 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 61 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 288 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 557 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 21 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 23 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Citrix NetScaler 64 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 27 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 24 1
Nim - Nimrod - язык программирования 19 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 96 1
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Бобров Сергей 11 1
Осипов Алексей 13 1
Зайцев Александр 23 1
Ермаков Евгений 4 1
Гольцев Юрий 2 1
Михалевский Никита 1 1
Щербель Сергей 5 1
Егошин Вячеслав 1 1
Чайкин Артем 4 1
Евтеев Дмитрий 7 1
Полиянчук Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 1
Казахстан - Республика 5691 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
Беларусь - Белоруссия 5900 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Нидерланды 3575 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1101 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 338 1
Малайзия 878 1
Бразилия - Федеративная Республика 2411 1
Индонезия - Республика 983 1
Саудовская Аравия - Королевство 613 1
Европа 24448 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3227 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19522 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5092 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6563 1
Энергетика - Energy - Energetically 5309 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 525 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3602 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 630 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 1
Positive Technologies - Positive Research 10 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 7 1
Positive Technologies - Positive Education 16 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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