Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201959
ИКТ 15666
Организации 11866
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27082
Персоны 88166
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

U.S. NVD National Vulnerability Database Национальная база данных уязвимостей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.09.2026 iTProtect выпустил новую версию iTProtect Scout 1
16.07.2025 Positive Technologies запустила бесплатный портал с данными более чем о 300 тыс. уязвимостей со всего мира 1
19.06.2025 «Дыру» в ядре Linux хакеры начали активно эксплуатировать через два года после обнаружения 1
26.03.2025 Неизвестные хакеры начали использовать два ультракритических бага в ПО Cisco 1
31.01.2025 В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных 1
13.03.2024 Прекратили обновляться крупнейшие мировые базы уязвимостей. Хакеры ликуют, мир на грани ИБ-катастрофы 1
04.01.2024 Исправление критической уязвимости в ERP-системе Apache открыло другую «дыру», не менее опасную 1
07.10.2022 Positive Technologies: С февраля 74% компаний изменили подход к обновлению ПО и работе с уязвимостями 1
16.08.2018 «Дыра» в ПО Oracle позволяет полностью захватывать контроль над серверами. Степень угрозы 9,9 из 10 1
19.05.2017 Программы-шифровальщики атакуют: как усилить оборону? 1
24.02.2015 «Старые» уязвимости представляют самую серьезную угрозу кибербезопасности 1
24.02.2015 Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux 1
18.04.2014 Check Point обеспечивает защиту от уязвимости Heartbleed 1
10.06.2010 Open Source открывает двери для хакеров? 2
12.07.2006 Уязвимости ПО можно предсказывать 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

U.S. NVD и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1832 3
SonicWall Capture Labs 1 1
Broadcom - VMware 2622 1
Cisco Systems 5380 1
Apple Inc 13275 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
HP Inc. 5907 1
Check Point Software Technologies 835 1
Oracle Corporation 7106 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 616 1
Telegram Group 2995 1
AT&T Inc 1726 1
Ivanti - ранее LANDesk 101 1
GFI Software 210 1
Morphisec 5 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
DataDog 16 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
Positive Technologies - PT SWARM 53 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 1
Apache Software Foundation - ASF 232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7742 13
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2377 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 6
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 461 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2886 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14419 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3275 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 501 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8759 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8045 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2020 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 450 2
Оповещение и уведомление - Notification 6099 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1554 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 358 1
Кибербезопасность - CSAM - Cybersecurity Asset Management - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 47 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3350 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1634 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3122 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8458 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2496 1
Оцифровка - Digitization 5255 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15543 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2729 1
AVI - Audio Video Interleave 460 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7305 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 566 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1415 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5258 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5250 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5840 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 634 2
Linux OS 11641 2
Microsoft Windows 17000 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 85 2
Apache OFBiz 2 1
X Corp - xAI - Grok AI 57 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7695 1
Apple iPad 4023 1
Apple iOS 8644 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
Oracle Java - язык программирования 3494 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 496 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1228 1
Apple iPhone 6 4860 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1320 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 189 1
Apple iPod Touch 747 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
Microsoft Windows 95 430 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1055 1
Oracle Net 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows 98 452 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 1
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 1
FreePik 1880 1
Мельникова Анастасия 440 2
Павлов Никита 150 2
McGraw Gary - Макгроу Гэри 4 1
Grady John - Грейди Джон 4 1
Kukuczka Daniel - Кукушка Даниэль 1 1
Aitel David - Айтел Девид 1 1
Галушкин Олег 182 1
Исаев Антон 12 1
Серебрянников Дмитрий 10 1
Смелов Сергей 5 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Леонов Александр 8 1
Зуева Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 5
Европа 25019 1
США - Колорадо 385 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12427 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3815 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1688 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3088 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1236 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1028 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1904 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3902 1
Forbes - Форбс 1015 1
Reddit 406 1
TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
TechSpot 192 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
Forrester Wave 46 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще