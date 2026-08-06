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Telegram Group
Telegram Group представляет собой мессенджер, который был запущен в 2013 году Павлом Дуровым и его братом Николаем. Компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах, где также находится её штаб-квартира. Telegram Group не входит в состав других компаний и развивается как независимый проект. Платформа Telegram Messenger предоставляет пользователям возможность обмениваться текстовыми сообщениями, медиафайлами, создавать группы и каналы с неограниченным количеством участников. Одной из особенностей Telegram является наличие "облака", где хранятся все сообщения и файлы пользователя, доступные с любого устройства. Также сервис предлагает функционал "секретных чатов" с сквозным шифрованием.
Telegram использует собственный протокол MTProto для обеспечения безопасности связи. Платформа поддерживает ботов - специальные аккаунты, управляемые программным кодом, которые могут выполнять различные функции: от простых информационных сервисов до сложных приложений.
В 2024-2025 годах вокруг Telegram возникли несколько правовых споров:
- Французские власти задерживали Павла Дурова по подозрению в отмывании денег- В некоторых регионах России временно блокировали сервис из-за беспорядков
- Роскомнадзор требует от сайтов прекратить использование Google Analytics, предлагая использовать Telegram-боты как альтернативу
Конкурирующие компании на рынке мессенджеров:
Telegram регулярно обновляет функционал, добавляя новые возможности для пользователей и разработчиков. В последних версиях появились такие функции как информация о дате регистрации контакта и стране регистрации номера телефона, что помогает бороться с мошенниками. Стоит отметить, что платформа активно используется не только для личного общения, но и в бизнес-среде, для маркетинговых кампаний, как канал распространения информации и даже как платформа для разработки различных сервисов через мини-приложения.
СОБЫТИЯ
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|06.08.2026
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«Лаборатория Касперского» обнаружила зараженные iOS-приложения, распространяющиеся через Telegram
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана. О
|06.08.2026
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Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp. У нее будет собственный мессенджер
м объявила о ИТ-разработке собственного мессенджера еще весной 2026 г. По ее словам, сервис уже работает в тестовом режиме среди сотрудников компании. Photogenica - Primakov Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp и готовит свой мессенджер Ким уточнила, что изначально ИТ-проект создавался как внутренний ИТ-инструмент для общения команды RWB. Тем не менее программисты RWB с самого нача
|04.08.2026
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Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека
Нашли крайнего В ночь с 3 на 4 августа 2026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в мессенджере запрещенный контент, связанный с несовершеннолетними. К
|30.07.2026
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Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом
Экстремист и террорист Создатель любимого россиянами мессенджера Telegram Павел Дуров* попал в перечень экстремистов и террористов. Его туда внес Росфинмониторинг, о чем есть упоминание на сайте ведомства. «Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., г. Ленинг
|29.07.2026
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Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно
Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с тем
|27.07.2026
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В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS
Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) Росси
|15.07.2026
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Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN
Следствие и причина Установлена причина, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в отношении VPN-сервиса, который не работает с мая 2026 г. Об этом сообщила черногорская комп
|14.07.2026
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По всему миру отключен домен Telegram
ИТ-сбой в работе Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Пе
|13.07.2026
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«Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram
С февраля 2026 г. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера Telegram на территории России. Пользователи пытаются обойти ограничения и ищут доступные способы на просторах интернета. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования ки
|09.07.2026
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Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы
Коммуникация с клиентами Российские медицинские клиники продолжают использовать Telegram для связи с пациентами, пишут «Ведомости». Наиболее популярной ИТ-площадкой для взаимодействия с клиентами в июле 2026 г. остается «Вконтакте». Половина медицинских компаний в России в
|03.07.2026
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Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI
От сотен до десятков тысяч потенциальных жертв С ноября 2026 г. разработчики Telegram-ботов, работающие с языком Python, рискуют столкнуться с троянизированной версией популярной библиотеки Pyrogram. Злоумышленники опубликовали как минимум восемь вредоносных версий этог
|29.06.2026
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Нейтрализован облачный аккаунт близких к власти преступников из Камбоджи с сетью Telegram-каналов и оборотом в $31 млрд
ть Lazarus. К нему же относится и HuiOne International Payments — еще одно бизнес-предприятие, осуществляющее отмывание денег на глобальном уровне. © diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика Сеть каналов в Telegram, ассоциированная с HuiOne, представляла собой крупный криминальный рынок Официально эти структуры занимаются легальным бизнесом, но теневая его составляющая, по-видимому, имеет ничуть
|26.06.2026
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В Telegram заблокировали фейковый канал «инвестора» после причиненного ущерба в 1 млн рублей
Порядка 1 млн руб. «в доверительное управление» смогли выманить ИИ-мошенники, создавшие фейковый Telegram-канал Diana_procrypto. Канал работал от имени трейдера из Казани Дианы Маркиной, также существовал поддельный личный аккаунт, откуда велась переписка. Об этом CNews сообщили представит
|26.06.2026
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Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store
Решение о закрытии сервиса Приложение «Телега» (Telega), имеющее «многомиллионную» аудиторию за счет возможности работать в условиях блокировки Telegram, прекращает работу с 1 июля 2026 г., сообщили разработчики на сайте приложения. Создатели «форка» пообещали вернуть деньги пользователям с активной подпиской «Телега Плюс». «В формате
|23.06.2026
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На рекламном рынке фармы в России Telegram удерживает лидерство, а «Макс» пока выходит в тройку
Российский рынок фармацевтической рекламы переживает один из самых заметных сдвигов за последние годы. После того как Роскомнадзор начал замедлять Telegram, а ФАС признала рекламу в мессенджере не соответствующей закону — с переходным периодом до конца 2026 г., — отрасль оказалась перед выбором новых каналов. Блиц-опрос участников фармрын
|23.06.2026
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Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки
Снятие блокировки Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений, пишет The Times of India. Временную блокировку мессенджера объясняли рекомендациями. 23 июня 2026 г. мессенджер Telegram вновь с
|23.06.2026
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F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС
ных сетей автозаправочных станций, где пользователям предлагают получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы». Целью злоумышленников является угон аккаунта в мессенджере Telegram. Об этом CNews сообщили представители F6. Аналитики F6 Digital Risk Protection обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных российских сетей АЗС, в том числе распространенн
|18.06.2026
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Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС
ков преднамеренного банкротства. Причины банкротства Компания «Авроид» занималась разработкой двух ключевых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций. По словам источника
|16.06.2026
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Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram
Рекламные бюджеты растут В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г. Рост бюджетов в
|11.06.2026
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«Ваша выплата выросла»: мошенники в Telegram предлагают деньги от имени портала «Работа России»
Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества, который направлен против пользователей Telegram в России. Через ложные каналы с оповещениями об атаках БПЛА злоумышленники распространяют ссылки на другие ресурсы в мессенджере – например, с «распродажей конфискованных автомобилей»
|04.06.2026
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Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США
Новое старое имя криптовалюты в Telegram Криптовалюта, встроенная в Telegram, сменит название с TONCoin на Gram. Такой анонс в своем канале сделал основатель Telegram Павел Дуров. Предприниматель назвал этот шаг
|03.06.2026
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Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота
Коммуникационное агентство PR Dev объявило о запуске Telegram-бота для автоматизации подбора коммуникационных услуг. Новый инструмент позволяет пользователям получить информацию о направлениях работы агентства, подобрать необходимые услуги и сфор
|03.06.2026
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МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации
Предупреждение граждан В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram, рассказали в своем Telegram‑канале сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. «Официальные
|27.05.2026
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Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max
можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем». magnific.com/freepik В поисках альтернативы Telegram россияне обратили внимание на южнокорейский KakaoTalk В KakaoTalk подтвердили информацию и согласились с мнением СМИ о том, что рост показателя может быть вызван ситуацией вокруг Te
|21.05.2026
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Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами
Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех ден
|20.05.2026
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Злоумышленники через домовые чаты предлагают подписаться на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА
ЛА на Москву и Московскую область 17 мая 2026 г. специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6 фиксируют распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Об этом CNews сообщили представители F6. Ссылки распространяют от имени участников чата – якобы «соседей» – в ходе обсуждения событий, связанных с атак
|13.05.2026
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Telegram остается приоритетным каналом для инфлюенс‑маркетинга
По данным «Яндекс Директа», Telegram остается одной из ведущих площадок для продвижения: 67% опрошенных рекламодателей назвали его приоритетным каналом для инфлюенс-маркетинга до конца 2026 г. Позитивная динамика наблюдае
|08.05.2026
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Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США
Telegram станет главным валидатором TON Telegram заменит некоммерческую организацию TON Foundation в качестве «основной движущей силы» криптовалюты TON и станет его основным валидатором. Об этом в своем канале сообщил основатель T
|06.05.2026
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«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер
«Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот п
|05.05.2026
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Лишь треть российских компаний рассматривает «Макс» как замену Telegram
вности бизнеса к пересмотру выбора мессенджеров для внешней и внутренней работы: 77% участников ожидают изменений в диапазоне от полугода до года, тогда как 21,2% считают, что ничего менять не будут. Telegram остается наиболее распространенным каналом внешней коммуникации при работе с клиентами: его выделяют 40,9% опрошенных, однако основным инструментом он является лишь у 21,2% компаний. В
|05.05.2026
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eXpress запустил миграцию переписки и ботов из Telegram
Мессенджер для бизнеса eXpress предложил перевести бизнес-коммуникации из Telegram на российское решение с сохранением истории переписки и основных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители eXpress. С помощью специального бота администраторы могут выполнить авт
|24.04.2026
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ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram
взрывного устройства. В результате проведенных ФСБ мероприятий было задержано семь «сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», участвовавших в подготовке указанного преступления. Задержания происходили в Москве, Ярославле, Уфе и Новосибирске. «Главарь террористической группы — житель Москвы 2004 года рождени
|24.04.2026
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Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры
что и обычные мессенджеры, попутно предоставляя компаниям дополнительные возможности для коммуникации сотрудников между собой. Спрос на российские корпоративные мессенджеры в стране после замедления Telegram в начале 2026 г. очень быстро вырос в пять раз – на 400%, пишут «Известия» со ссылкой на директора проектов АНО «Цифровые платформы» и главу Ассоциации профессиональных пользователей с
|20.04.2026
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Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн
Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас. Об этом CN
|15.04.2026
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Сливы поставили на паузу: количество публикаций утечек баз данных уменьшилось на 5% из-за блокировок в Telegram
амента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 зафиксировали за I квартал 2026 г. 68 новых случаев публикации утечек баз данных организаций из России на андеграундных форумах и в тематических Telegram-каналах. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество впервые опубликованных баз данных уменьшилось на 5% (72 публикации). При этом в I квартале 2026 г. в открытом доступе
|13.04.2026
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Росcияне массово переходят на экзотические мессенджеры вместо Telegram, лишь бы не импортозамещаться. Год назад о них никто не слышал
Обойтись без связи в лифте и на парковке Россияне демонстрируют изобретательность в поиске альтернативы Telegram, который почти полностью замедлен в России. Как пишет Telegram, вместо покорного перехода на всеми силами продвигаемые отечественные решения они активно перебираются в мессендже
|09.04.2026
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Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store
планшетов iPad лишились возможности скачать на свои устройства мессенджер Telega. Редакция CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store. Telega – это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России. К 13:30 9 апреля 2026 г. по Москве Telega, которого в России часто называют «Телега», отсутствовал в каталоге Apple – найти его было нельзя ни по официальному
|08.04.2026
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После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* число обычных звонков по телефону выросло в 6 раз
иях: 98% респондентов пользуются ей в поездках. Также путешественники, наряду со школьниками, отправляют голосовые сообщения в интернете чаще других категорий респондентов. После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* использование обычных звонков выросло в шесть раз. Аудио- и видеозвонками в интернете пользуются далеко не все: только 63% и 56% пользователей соответственно. Почти каждый
|06.04.2026
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Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»
Маркировка неофициальных пользователей Telegram начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и зеркала мессенджера, предупреждает пресс-служба мессенджера. Рядом с именем такого пользователя т
|20.03.2026
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Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России
Рост рекламы несмотря ни на что В Telegram резко вырос объем рекламы на фоне угрозы окончательной блокировки мессенджера, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что рекламодатели предпочитают продолжать работу в Telegram
Telegram Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 329 214
|Путин Владимир 3454 68
|Шадаев Максут 1210 59
|Жаров Александр 183 32
|Оганесян Ашот 152 31
|Мишустин Михаил 787 29
|Кулин Филипп 53 29
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 26
|Горелкин Антон 118 25
|Хинштейн Александр 148 25
|Врацкий Андрей 175 22
|Скулкин Олег 80 22
|Егоров Евгений 40 22
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 21
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 19
|Дуров Николай 23 18
|Свистунова Ольга 28 18
|Мельникова Анастасия 440 18
|Чернышенко Дмитрий 581 17
|Синицына Мария 22 16
|Кирюшкин Дмитрий 48 14
|Солонин Сергей 110 13
|Зайцев Михаил 345 13
|Никифоров Николай 1138 13
|Боярский Сергей 49 13
|Кивокурцев Олег 100 13
|Бойко Алексей 138 13
|Иванов Олег 153 12
|Паршин Максим 323 12
|Галкин Николай 140 12
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 12
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Бобров Иван 33 12
|Парфентьев Алексей 183 12
|Усманов Алишер 311 11
|Абрамович Роман 47 11
|Бедеров Игорь 103 11
|Абызов Михаил 69 10
|Якобашвили Давид 19 10
|Кирьянова Александра 169 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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