Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Telegram Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 702, упоминаний - 1324
Telegram Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 216 64
|Путин Владимир 1821 33
|Жаров Александр 165 28
|Климарев Михаил 46 15
|Кулин Филипп 39 14
|Носков Константин 201 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Солонин Сергей 82 10
|Иванов Олег 124 10
|Мишустин Михаил 302 9
|Щеголев Игорь 676 9
|Акимов Максим 167 9
|Шадаев Максут 384 9
|Абрамович Роман 23 9
|Якобашвили Давид 14 8
|Дуров Николай 17 8
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 7
|Абызов Михаил 64 7
|Яровая Ирина 63 7
|Волин Алексей 113 7
|Кисляков Евгений 83 6
|Усманов Алишер 241 6
|Навальный Алексей 58 5
|Соколов Алексей 121 5
|Греф Герман 205 4
|Демидова Надежда 11 4
|Пак Олег 90 4
|Галушкин Олег 168 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Дерипаска Олег 19 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Оганесян Ашот 58 4
|Козлюк Артем 39 4
|Казарян Карен 31 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Новиков Евгений 39 3
|Черепенников Антон 52 3
|Солдатов Алексей 77 3
|Ротенберг Игорь 35 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758671, в очереди разбора - 662361.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758671, в очереди разбора - 662361.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru