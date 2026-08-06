Telegram Group

«Лаборатория Касперского» обнаружила зараженные iOS-приложения, распространяющиеся через Telegram Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана. О

Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp. У нее будет собственный мессенджер м объявила о ИТ-разработке собственного мессенджера еще весной 2026 г. По ее словам, сервис уже работает в тестовом режиме среди сотрудников компании. Photogenica - Primakov Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp и готовит свой мессенджер Ким уточнила, что изначально ИТ-проект создавался как внутренний ИТ-инструмент для общения команды RWB. Тем не менее программисты RWB с самого нача

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека Нашли крайнего В ночь с 3 на 4 августа 2026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в мессенджере запрещенный контент, связанный с несовершеннолетними. К

Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом Экстремист и террорист Создатель любимого россиянами мессенджера Telegram Павел Дуров* попал в перечень экстремистов и террористов. Его туда внес Росфинмониторинг, о чем есть упоминание на сайте ведомства. «Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., г. Ленинг

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с тем

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) Росси

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN Следствие и причина Установлена причина, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в отношении VPN-сервиса, который не работает с мая 2026 г. Об этом сообщила черногорская комп

По всему миру отключен домен Telegram ИТ-сбой в работе Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Пе

«Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram С февраля 2026 г. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера Telegram на территории России. Пользователи пытаются обойти ограничения и ищут доступные способы на просторах интернета. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования ки

Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы Коммуникация с клиентами Российские медицинские клиники продолжают использовать Telegram для связи с пациентами, пишут «Ведомости». Наиболее популярной ИТ-площадкой для взаимодействия с клиентами в июле 2026 г. остается «Вконтакте». Половина медицинских компаний в России в

Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI От сотен до десятков тысяч потенциальных жертв С ноября 2026 г. разработчики Telegram-ботов, работающие с языком Python, рискуют столкнуться с троянизированной версией популярной библиотеки Pyrogram. Злоумышленники опубликовали как минимум восемь вредоносных версий этог

Нейтрализован облачный аккаунт близких к власти преступников из Камбоджи с сетью Telegram-каналов и оборотом в $31 млрд ть Lazarus. К нему же относится и HuiOne International Payments — еще одно бизнес-предприятие, осуществляющее отмывание денег на глобальном уровне. © diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика Сеть каналов в Telegram, ассоциированная с HuiOne, представляла собой крупный криминальный рынок Официально эти структуры занимаются легальным бизнесом, но теневая его составляющая, по-видимому, имеет ничуть

В Telegram заблокировали фейковый канал «инвестора» после причиненного ущерба в 1 млн рублей Порядка 1 млн руб. «в доверительное управление» смогли выманить ИИ-мошенники, создавшие фейковый Telegram-канал Diana_procrypto. Канал работал от имени трейдера из Казани Дианы Маркиной, также существовал поддельный личный аккаунт, откуда велась переписка. Об этом CNews сообщили представит

Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store Решение о закрытии сервиса Приложение «Телега» (Telega), имеющее «многомиллионную» аудиторию за счет возможности работать в условиях блокировки Telegram, прекращает работу с 1 июля 2026 г., сообщили разработчики на сайте приложения. Создатели «форка» пообещали вернуть деньги пользователям с активной подпиской «Телега Плюс». «В формате

На рекламном рынке фармы в России Telegram удерживает лидерство, а «Макс» пока выходит в тройку Российский рынок фармацевтической рекламы переживает один из самых заметных сдвигов за последние годы. После того как Роскомнадзор начал замедлять Telegram, а ФАС признала рекламу в мессенджере не соответствующей закону — с переходным периодом до конца 2026 г., — отрасль оказалась перед выбором новых каналов. Блиц-опрос участников фармрын

Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки Снятие блокировки Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений, пишет The Times of India. Временную блокировку мессенджера объясняли рекомендациями. 23 июня 2026 г. мессенджер Telegram вновь с

F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС ных сетей автозаправочных станций, где пользователям предлагают получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы». Целью злоумышленников является угон аккаунта в мессенджере Telegram. Об этом CNews сообщили представители F6. Аналитики F6 Digital Risk Protection обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных российских сетей АЗС, в том числе распространенн

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС ков преднамеренного банкротства. Причины банкротства Компания «Авроид» занималась разработкой двух ключевых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций. По словам источника

Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram Рекламные бюджеты растут В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г. Рост бюджетов в

«Ваша выплата выросла»: мошенники в Telegram предлагают деньги от имени портала «Работа России» Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества, который направлен против пользователей Telegram в России. Через ложные каналы с оповещениями об атаках БПЛА злоумышленники распространяют ссылки на другие ресурсы в мессенджере – например, с «распродажей конфискованных автомобилей»

Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США Новое старое имя криптовалюты в Telegram Криптовалюта, встроенная в Telegram, сменит название с TONCoin на Gram. Такой анонс в своем канале сделал основатель Telegram Павел Дуров. Предприниматель назвал этот шаг

Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота Коммуникационное агентство PR Dev объявило о запуске Telegram-бота для автоматизации подбора коммуникационных услуг. Новый инструмент позволяет пользователям получить информацию о направлениях работы агентства, подобрать необходимые услуги и сфор

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации Предупреждение граждан В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram, рассказали в своем Telegram‑канале сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. «Официальные

Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем». magnific.com/freepik В поисках альтернативы Telegram россияне обратили внимание на южнокорейский KakaoTalk В KakaoTalk подтвердили информацию и согласились с мнением СМИ о том, что рост показателя может быть вызван ситуацией вокруг Te

Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех ден

Злоумышленники через домовые чаты предлагают подписаться на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА ЛА на Москву и Московскую область 17 мая 2026 г. специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6 фиксируют распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Об этом CNews сообщили представители F6. Ссылки распространяют от имени участников чата – якобы «соседей» – в ходе обсуждения событий, связанных с атак

Telegram остается приоритетным каналом для инфлюенс‑маркетинга По данным «Яндекс Директа», Telegram остается одной из ведущих площадок для продвижения: 67% опрошенных рекламодателей назвали его приоритетным каналом для инфлюенс-маркетинга до конца 2026 г. Позитивная динамика наблюдае

Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США Telegram станет главным валидатором TON Telegram заменит некоммерческую организацию TON Foundation в качестве «основной движущей силы» криптовалюты TON и станет его основным валидатором. Об этом в своем канале сообщил основатель T

«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер «Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот п

Лишь треть российских компаний рассматривает «Макс» как замену Telegram вности бизнеса к пересмотру выбора мессенджеров для внешней и внутренней работы: 77% участников ожидают изменений в диапазоне от полугода до года, тогда как 21,2% считают, что ничего менять не будут. Telegram остается наиболее распространенным каналом внешней коммуникации при работе с клиентами: его выделяют 40,9% опрошенных, однако основным инструментом он является лишь у 21,2% компаний. В

eXpress запустил миграцию переписки и ботов из Telegram Мессенджер для бизнеса eXpress предложил перевести бизнес-коммуникации из Telegram на российское решение с сохранением истории переписки и основных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители eXpress. С помощью специального бота администраторы могут выполнить авт

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram взрывного устройства. В результате проведенных ФСБ мероприятий было задержано семь «сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», участвовавших в подготовке указанного преступления. Задержания происходили в Москве, Ярославле, Уфе и Новосибирске. «Главарь террористической группы — житель Москвы 2004 года рождени

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры что и обычные мессенджеры, попутно предоставляя компаниям дополнительные возможности для коммуникации сотрудников между собой. Спрос на российские корпоративные мессенджеры в стране после замедления Telegram в начале 2026 г. очень быстро вырос в пять раз – на 400%, пишут «Известия» со ссылкой на директора проектов АНО «Цифровые платформы» и главу Ассоциации профессиональных пользователей с

Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас. Об этом CN

Сливы поставили на паузу: количество публикаций утечек баз данных уменьшилось на 5% из-за блокировок в Telegram амента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 зафиксировали за I квартал 2026 г. 68 новых случаев публикации утечек баз данных организаций из России на андеграундных форумах и в тематических Telegram-каналах. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество впервые опубликованных баз данных уменьшилось на 5% (72 публикации). При этом в I квартале 2026 г. в открытом доступе

Росcияне массово переходят на экзотические мессенджеры вместо Telegram, лишь бы не импортозамещаться. Год назад о них никто не слышал Обойтись без связи в лифте и на парковке Россияне демонстрируют изобретательность в поиске альтернативы Telegram, который почти полностью замедлен в России. Как пишет Telegram, вместо покорного перехода на всеми силами продвигаемые отечественные решения они активно перебираются в мессендже

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store планшетов iPad лишились возможности скачать на свои устройства мессенджер Telega. Редакция CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store. Telega – это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России. К 13:30 9 апреля 2026 г. по Москве Telega, которого в России часто называют «Телега», отсутствовал в каталоге Apple – найти его было нельзя ни по официальному

После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* число обычных звонков по телефону выросло в 6 раз иях: 98% респондентов пользуются ей в поездках. Также путешественники, наряду со школьниками, отправляют голосовые сообщения в интернете чаще других категорий респондентов. После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* использование обычных звонков выросло в шесть раз. Аудио- и видеозвонками в интернете пользуются далеко не все: только 63% и 56% пользователей соответственно. Почти каждый

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала» Маркировка неофициальных пользователей Telegram начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и зеркала мессенджера, предупреждает пресс-служба мессенджера. Рядом с именем такого пользователя т