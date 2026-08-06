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Telegram Group

Telegram Group

Telegram Group представляет собой мессенджер, который был запущен в 2013 году Павлом Дуровым и его братом Николаем. Компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах, где также находится её штаб-квартира. Telegram Group не входит в состав других компаний и развивается как независимый проект. Платформа Telegram Messenger предоставляет пользователям возможность обмениваться текстовыми сообщениями, медиафайлами, создавать группы и каналы с неограниченным количеством участников. Одной из особенностей Telegram является наличие "облака", где хранятся все сообщения и файлы пользователя, доступные с любого устройства. Также сервис предлагает функционал "секретных чатов" с сквозным шифрованием.

Telegram использует собственный протокол MTProto для обеспечения безопасности связи. Платформа поддерживает ботов - специальные аккаунты, управляемые программным кодом, которые могут выполнять различные функции: от простых информационных сервисов до сложных приложений.

В 2024-2025 годах вокруг Telegram возникли несколько правовых споров:

Конкурирующие компании на рынке мессенджеров:

Telegram регулярно обновляет функционал, добавляя новые возможности для пользователей и разработчиков. В последних версиях появились такие функции как информация о дате регистрации контакта и стране регистрации номера телефона, что помогает бороться с мошенниками. Стоит отметить, что платформа активно используется не только для личного общения, но и в бизнес-среде, для маркетинговых кампаний, как канал распространения информации и даже как платформа для разработки различных сервисов через мини-приложения.

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила зараженные iOS-приложения, распространяющиеся через Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана. О
06.08.2026 Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp. У нее будет собственный мессенджер

м объявила о ИТ-разработке собственного мессенджера еще весной 2026 г. По ее словам, сервис уже работает в тестовом режиме среди сотрудников компании. Photogenica - Primakov Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp и готовит свой мессенджер Ким уточнила, что изначально ИТ-проект создавался как внутренний ИТ-инструмент для общения команды RWB. Тем не менее программисты RWB с самого нача
04.08.2026 Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Нашли крайнего В ночь с 3 на 4 августа 2026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в мессенджере запрещенный контент, связанный с несовершеннолетними. К
30.07.2026 Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Экстремист и террорист Создатель любимого россиянами мессенджера Telegram Павел Дуров* попал в перечень экстремистов и террористов. Его туда внес Росфинмониторинг, о чем есть упоминание на сайте ведомства. «Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., г. Ленинг
29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с тем
27.07.2026 В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) Росси
15.07.2026 Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

Следствие и причина Установлена причина, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в отношении VPN-сервиса, который не работает с мая 2026 г. Об этом сообщила черногорская комп
14.07.2026 По всему миру отключен домен Telegram

ИТ-сбой в работе Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Пе
13.07.2026 «Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram

С февраля 2026 г. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера Telegram на территории России. Пользователи пытаются обойти ограничения и ищут доступные способы на просторах интернета. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования ки
09.07.2026 Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

Коммуникация с клиентами Российские медицинские клиники продолжают использовать Telegram для связи с пациентами, пишут «Ведомости». Наиболее популярной ИТ-площадкой для взаимодействия с клиентами в июле 2026 г. остается «Вконтакте». Половина медицинских компаний в России в
03.07.2026 Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI

От сотен до десятков тысяч потенциальных жертв С ноября 2026 г. разработчики Telegram-ботов, работающие с языком Python, рискуют столкнуться с троянизированной версией популярной библиотеки Pyrogram. Злоумышленники опубликовали как минимум восемь вредоносных версий этог
29.06.2026 Нейтрализован облачный аккаунт близких к власти преступников из Камбоджи с сетью Telegram-каналов и оборотом в $31 млрд

ть Lazarus. К нему же относится и HuiOne International Payments — еще одно бизнес-предприятие, осуществляющее отмывание денег на глобальном уровне. © diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика Сеть каналов в Telegram, ассоциированная с HuiOne, представляла собой крупный криминальный рынок Официально эти структуры занимаются легальным бизнесом, но теневая его составляющая, по-видимому, имеет ничуть

26.06.2026 В Telegram заблокировали фейковый канал «инвестора» после причиненного ущерба в 1 млн рублей

Порядка 1 млн руб. «в доверительное управление» смогли выманить ИИ-мошенники, создавшие фейковый Telegram-канал Diana_procrypto. Канал работал от имени трейдера из Казани Дианы Маркиной, также существовал поддельный личный аккаунт, откуда велась переписка. Об этом CNews сообщили представит
26.06.2026 Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store

Решение о закрытии сервиса Приложение «Телега» (Telega), имеющее «многомиллионную» аудиторию за счет возможности работать в условиях блокировки Telegram, прекращает работу с 1 июля 2026 г., сообщили разработчики на сайте приложения. Создатели «форка» пообещали вернуть деньги пользователям с активной подпиской «Телега Плюс». «В формате

23.06.2026 На рекламном рынке фармы в России Telegram удерживает лидерство, а «Макс» пока выходит в тройку

Российский рынок фармацевтической рекламы переживает один из самых заметных сдвигов за последние годы. После того как Роскомнадзор начал замедлять Telegram, а ФАС признала рекламу в мессенджере не соответствующей закону — с переходным периодом до конца 2026 г., — отрасль оказалась перед выбором новых каналов. Блиц-опрос участников фармрын
23.06.2026 Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

Снятие блокировки Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений, пишет The Times of India. Временную блокировку мессенджера объясняли рекомендациями. 23 июня 2026 г. мессенджер Telegram вновь с
23.06.2026 F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС

ных сетей автозаправочных станций, где пользователям предлагают получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы». Целью злоумышленников является угон аккаунта в мессенджере Telegram. Об этом CNews сообщили представители F6. Аналитики F6 Digital Risk Protection обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных российских сетей АЗС, в том числе распространенн
18.06.2026 Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

ков преднамеренного банкротства. Причины банкротства Компания «Авроид» занималась разработкой двух ключевых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций. По словам источника

16.06.2026 Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Рекламные бюджеты растут В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г. Рост бюджетов в

11.06.2026 «Ваша выплата выросла»: мошенники в Telegram предлагают деньги от имени портала «Работа России»

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества, который направлен против пользователей Telegram в России. Через ложные каналы с оповещениями об атаках БПЛА злоумышленники распространяют ссылки на другие ресурсы в мессенджере – например, с «распродажей конфискованных автомобилей»

04.06.2026 Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США

Новое старое имя криптовалюты в Telegram Криптовалюта, встроенная в Telegram, сменит название с TONCoin на Gram. Такой анонс в своем канале сделал основатель Telegram Павел Дуров. Предприниматель назвал этот шаг
03.06.2026 Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота

Коммуникационное агентство PR Dev объявило о запуске Telegram-бота для автоматизации подбора коммуникационных услуг. Новый инструмент позволяет пользователям получить информацию о направлениях работы агентства, подобрать необходимые услуги и сфор
03.06.2026 МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Предупреждение граждан В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram, рассказали в своем Telegram‑канале сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. «Официальные
27.05.2026 Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max

можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем». magnific.com/freepik В поисках альтернативы Telegram россияне обратили внимание на южнокорейский KakaoTalk В KakaoTalk подтвердили информацию и согласились с мнением СМИ о том, что рост показателя может быть вызван ситуацией вокруг Te
21.05.2026 Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех ден
20.05.2026 Злоумышленники через домовые чаты предлагают подписаться на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА

ЛА на Москву и Московскую область 17 мая 2026 г. специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6 фиксируют распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Об этом CNews сообщили представители F6. Ссылки распространяют от имени участников чата – якобы «соседей» – в ходе обсуждения событий, связанных с атак
13.05.2026 Telegram остается приоритетным каналом для инфлюенс‑маркетинга

По данным «Яндекс Директа», Telegram остается одной из ведущих площадок для продвижения: 67% опрошенных рекламодателей назвали его приоритетным каналом для инфлюенс-маркетинга до конца 2026 г. Позитивная динамика наблюдае
08.05.2026 Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

Telegram станет главным валидатором TON Telegram заменит некоммерческую организацию TON Foundation в качестве «основной движущей силы» криптовалюты TON и станет его основным валидатором. Об этом в своем канале сообщил основатель T
06.05.2026 «Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер

«Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот п
05.05.2026 Лишь треть российских компаний рассматривает «Макс» как замену Telegram

вности бизнеса к пересмотру выбора мессенджеров для внешней и внутренней работы: 77% участников ожидают изменений в диапазоне от полугода до года, тогда как 21,2% считают, что ничего менять не будут. Telegram остается наиболее распространенным каналом внешней коммуникации при работе с клиентами: его выделяют 40,9% опрошенных, однако основным инструментом он является лишь у 21,2% компаний. В
05.05.2026 eXpress запустил миграцию переписки и ботов из Telegram

Мессенджер для бизнеса eXpress предложил перевести бизнес-коммуникации из Telegram на российское решение с сохранением истории переписки и основных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители eXpress. С помощью специального бота администраторы могут выполнить авт
24.04.2026 ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

взрывного устройства. В результате проведенных ФСБ мероприятий было задержано семь «сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», участвовавших в подготовке указанного преступления. Задержания происходили в Москве, Ярославле, Уфе и Новосибирске. «Главарь террористической группы — житель Москвы 2004 года рождени
24.04.2026 Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

что и обычные мессенджеры, попутно предоставляя компаниям дополнительные возможности для коммуникации сотрудников между собой. Спрос на российские корпоративные мессенджеры в стране после замедления Telegram в начале 2026 г. очень быстро вырос в пять раз – на 400%, пишут «Известия» со ссылкой на директора проектов АНО «Цифровые платформы» и главу Ассоциации профессиональных пользователей с
20.04.2026 Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас. Об этом CN
15.04.2026 Сливы поставили на паузу: количество публикаций утечек баз данных уменьшилось на 5% из-за блокировок в Telegram

амента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 зафиксировали за I квартал 2026 г. 68 новых случаев публикации утечек баз данных организаций из России на андеграундных форумах и в тематических Telegram-каналах. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество впервые опубликованных баз данных уменьшилось на 5% (72 публикации). При этом в I квартале 2026 г. в открытом доступе

13.04.2026 Росcияне массово переходят на экзотические мессенджеры вместо Telegram, лишь бы не импортозамещаться. Год назад о них никто не слышал

Обойтись без связи в лифте и на парковке Россияне демонстрируют изобретательность в поиске альтернативы Telegram, который почти полностью замедлен в России. Как пишет Telegram, вместо покорного перехода на всеми силами продвигаемые отечественные решения они активно перебираются в мессендже
09.04.2026 Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

планшетов iPad лишились возможности скачать на свои устройства мессенджер Telega. Редакция CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store. Telega – это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России. К 13:30 9 апреля 2026 г. по Москве Telega, которого в России часто называют «Телега», отсутствовал в каталоге Apple – найти его было нельзя ни по официальному

08.04.2026 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* число обычных звонков по телефону выросло в 6 раз

иях: 98% респондентов пользуются ей в поездках. Также путешественники, наряду со школьниками, отправляют голосовые сообщения в интернете чаще других категорий респондентов. После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* использование обычных звонков выросло в шесть раз. Аудио- и видеозвонками в интернете пользуются далеко не все: только 63% и 56% пользователей соответственно. Почти каждый

06.04.2026 Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Маркировка неофициальных пользователей Telegram начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и зеркала мессенджера, предупреждает пресс-служба мессенджера. Рядом с именем такого пользователя т
20.03.2026 Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Рост рекламы несмотря ни на что В Telegram резко вырос объем рекламы на фоне угрозы окончательной блокировки мессенджера, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что рекламодатели предпочитают продолжать работу в Telegram

Публикаций - 2940, упоминаний - 3045

Telegram Group и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 608
Meta Platforms - Facebook 4621 337
Yandex - Яндекс 9216 305
Google LLC 12688 301
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 222
МегаФон 10742 187
Apple Inc 13154 185
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 157
X Corp - Twitter 2938 155
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 141
Microsoft Corporation 25775 140
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 134
VK - Mail.ru Group 3602 128
Ростелеком 10948 118
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 96
9594 93
Microsoft Corporation - GitHub 1075 69
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 68
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 60
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 57
Snapchat 151 57
Meta Platforms 180 54
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 54
Amazon Inc - Amazon.com 3277 51
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 50
Huawei 4676 50
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 48
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 44
Samsung Electronics 11064 41
ЛайфТелеком - Телфин 290 39
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 38
Cisco Systems 5372 37
Naumen - Наумен 752 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 30
Oracle Corporation 7074 30
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 28
SAP SE 5601 28
Xiaomi - Сяоми 2231 27
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 26
Softline - Софтлайн 3743 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 179
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 69
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 60
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 53
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 52
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 50
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 49
Microsoft - LinkedIn 699 36
Почта России ПАО 2370 32
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 31
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 29
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 29
Альфа-Банк 1979 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
NanduQ - Qiwi 1013 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 16
Газпром ПАО 1493 15
Visa International 1993 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 13
Ингосстрах СПАО 478 12
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 12
Газпром нефть 725 12
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 283
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 234
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 119
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 60
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 59
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 35
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 30
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Судебная власть - Judicial power 2500 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 25
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 14
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 13
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
Единая Россия - Политическая партия 321 20
РосКомСвобода - Общественная организация 86 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 5
Free TON Community 6 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
Международная академия связи - МАС 46 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1522
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 935
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 725
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 647
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 526
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Forrester Research 834 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
INFOLine-Аналитика 78 3
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Агентство цифрового аудита SDI360 7 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Мишень ОФД 6 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
Fortune Global 100 142 2
Sensor Tower 16 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
CNews Мишень 186 2
AdIndex 13 2
Tagline - Тэглайн 30 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
BCGroup - БИСИГРУПП 10 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 21
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
РАН - Российская академия наук 2122 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
VK - Skillbox - Скилбокс 146 8
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
ИИИ - Институт исследований интернета 66 5
Тгстат.Реклама - TGStat 5 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
TED Talks 36 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 36
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 29
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
Международный женский день - 8 марта 418 20
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CNews AWARDS - награда 571 15
День молодёжи - 27 июня 1087 15
CNews FORUM Кейсы 313 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 7
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
MeYou 3 3
Украина - Евромайдан 15 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День знаний - 1 сентября 42 2
SearchInform Road Show 13 2
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ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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