Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Telegram Group


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 4
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
21.09.2021 УК «Альфа-капитал» расширила сервисы мобильного приложения 1
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 3
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 2
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 2
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 2
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 6
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
23.08.2021 «Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 1
27.07.2021 «Мегафон» создал голосового ассистента для абонентов 2
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 4
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 2
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
20.07.2021 «Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram 1
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 2
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 2
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей 1
12.07.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры 1

Публикаций - 702, упоминаний - 1324

Telegram Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 112
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 108
Facebook 3765 76
Yandex - Яндекс 4100 75
Apple Inc - Эппл Рус 7685 66
VK - Mail.ru Group 2482 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 40
Twitter 2204 39
Microsoft Corporation 11039 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 20
SEC Consult Services 929 18
Samsung Electronics 5641 18
Amazon Inc - Amazon.com 1469 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 16
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Xiaomi 904 10
SAP SE 3208 9
Huawei 2727 9
DigitalOcean 16 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 9
Cisco Systems 2037 8
VideoMost - ВидеоМост 191 8
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
GitHub 412 8
Zello 20 7
Ланит ГК 1155 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 6
Intel Corporation 4158 6
Корус Консалтинг ГК 805 6
PayPal 439 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Dr.Web - Доктор Веб 976 5
Lenovo Group 1636 5
РТЛабс 145 5
Telegram Messenger LLP 7 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 37
Qiwi 783 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Visa International 1345 10
Альфа-Банк 1123 9
LinkedIn 520 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 7
Открытие ФК 538 6
Флибуста 27 5
Газпром-Медиа Холдинг 120 5
TON Issuer 5 5
eBay Inc 529 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
DST Global 165 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Почта Банк 289 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Talkbank 11 3
Gett 60 3
Яндекс.Такси 271 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Россети ПАО 168 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Sequoia Capital 81 3
Почта России ПАО 1570 3
РУСАЛ - Объединённая компания 26 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Wirecard 4 3
YouDo 27 3
Vimeo - Видеохостинг 57 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 54
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 37
Таганский районный суд города Москвы 44 28
Президент Российской Федерации 1439 26
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 19
Правительство РФ 2200 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 7
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Администрация Президента РФ 267 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
Free TON Community 5 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
Руссофт - Russoft 250 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 28
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 10
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 10
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 9
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 8
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 6
3G - Стандарт мобильной связи 3714 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 6
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
WhatsApp Messenger 654 252
Google Android 10750 128
Apple iOS 5741 106
Rakuten Viber 429 92
VK - Mail.ru Одноклассники 856 57
Google Play - Google Store - Android Market 2515 51
Microsoft Windows 10 6622 46
Facebook Instagram - Инстаграм 569 38
Linux OS 4249 33
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 32
Google YouTube - Видеохостинг 1710 30
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 29
Telegram - Мессенджер 80 28
AWS - Amazon Web Services 568 28
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 24
Microsoft Skype 1465 24
Telegram Gram - Криптовалюта 32 21
Apple macOS 922 21
Apple - App Store 2198 21
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 20
Opera - Браузер 630 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Microsoft Azure 1171 16
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 13
WeChat - Мессенджер 96 13
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
Apple iPad 3263 10
Snapchat 89 10
Google Gmail 602 10
1С-Битрикс - Битрикс24 211 9
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 9
JavaScript - Язык программирования 627 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 9
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 8
ICQ 494 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 8
Microsoft Office 365 769 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 7
Apple FaceTime 145 7
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 7
Дуров Павел 216 64
Путин Владимир 1821 33
Жаров Александр 165 28
Климарев Михаил 46 15
Кулин Филипп 39 14
Носков Константин 201 13
Никифоров Николай 1126 13
Медведев Дмитрий 1433 11
Солонин Сергей 82 10
Иванов Олег 124 10
Мишустин Михаил 302 9
Щеголев Игорь 676 9
Акимов Максим 167 9
Шадаев Максут 384 9
Абрамович Роман 23 9
Якобашвили Давид 14 8
Дуров Николай 17 8
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 7
Абызов Михаил 64 7
Яровая Ирина 63 7
Волин Алексей 113 7
Кисляков Евгений 83 6
Усманов Алишер 241 6
Навальный Алексей 58 5
Соколов Алексей 121 5
Греф Герман 205 4
Демидова Надежда 11 4
Пак Олег 90 4
Галушкин Олег 168 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Дерипаска Олег 19 4
Дворкович Аркадий 169 4
Оганесян Ашот 58 4
Козлюк Артем 39 4
Казарян Карен 31 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Новиков Евгений 39 3
Черепенников Антон 52 3
Солдатов Алексей 77 3
Ротенберг Игорь 35 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 350
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 26
Украина 3353 24
Германия - Федеративная Республика 3618 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 22
Казахстан - Республика 2622 20
Беларусь - Белоруссия 2084 20
Европа 3736 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Франция - Французская Республика 2116 12
Россия - СФО - Новосибирск 1959 10
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Япония 2771 9
Индия - Республика 2165 9
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Восточная Европа 1674 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 8
Бразилия - Федеративная Республика 1122 8
Специальный административный район Гонконг 547 8
Россия - Краснодар 1034 8
США - Нью-Йорк 1088 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Россия - Иннополис 292 7
Иран - Исламская Республика Иран 374 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Ближний Восток 1471 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Канада 1295 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 6
Израиль 717 5
Армения - Республика 687 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 5
Италия - Итальянская Республика 1377 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 23
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 14
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 11
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 7
Русский язык 976 5
Пиратство - Авторское право 205 5
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 5
Антитеррор 62 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Дед Мороз 58 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 15
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 11
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 11
За Телеком - telegram-канал 37 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 10
Bloomberg 785 10
РосКомСвобода 75 8
Wikipedia - Википедия 275 7
РИА Новости 654 7
Thomson Reuters - Рейтер 1718 6
Forbes - Форбс 441 5
Reddit 198 5
Ведомости 259 5
The Verge - Издание 448 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 3
ZDnet 381 3
NYT - The New York Times 506 3
Медуза - Meduza 18 3
Говорит Москва - радиостанция 13 3
WikiLeaks 106 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
CoinMarKetCap 14 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
WABetaInfo 4 2
PornHub 23 2
TechRadar 71 2
FT - Financial Times 246 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
BleepingComputer - Издание 120 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
The Wall Street Journal 709 2
AppleInsider 366 1
The Insider 2 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
News Corp 90 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Пятница - Телеканал 20 1
Telegraph 24 1
Daily Mail 28 1
CNews Analytics 1988 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 5
Gartner 2189 4
SimilarWeb 24 3
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Медиалогия 37 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
CNews Мишень 7 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
IDC - International Data Corporation 2711 1
TNS Kantar 3 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
AdIndex 3 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
SANS Institute 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Strategy Analytics 175 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
CNews Мишень ОФД 4 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
IBM Research 70 1
Nielsen Holdings 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Forrester Research 385 1
Markets&Markets Research 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
TED Talks 9 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
РАН - Российская академия наук 316 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 2
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 4 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Открытое образование 5 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews AWARDS 291 3
MeYou 3 3
День Защитника отечества - 23 февраля 9 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 2
Международный женский день - 8 марта 8 2
РИФ - Российский Интернет Форум 16 2
Digital October - конференционное пространство 86 1
Национальная банковская премия 2 1
Финансовая элита России - премия 2 1
Global mobileGov Awards 5 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758671, в очереди разбора - 662361.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще