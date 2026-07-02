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Сбер BI.Zone БИЗон Безопасная информационная зона
BI.Zone (Безопасная информационная зона) — российский разработчик решений в области управления цифровыми рисками и кибербезопасности. Компания специализируется на создании комплексных платформ для защиты корпоративных информационных систем, включая управление привилегированным доступом, обнаружение угроз на конечных точках, анализ киберразведданных и защиту веб-приложений.
Ключевым отличием BI.Zone является переход к платформенному подходу: в 2025 году компания объединила более 40 продуктов в единую экосистему. Это позволяет заказчикам выстраивать многоуровневую защиту, интегрируя инструменты мониторинга, реагирования и предотвращения атак. Сильные стороны компании заключаются в глубокой экспертизе в области Threat Intelligence (киберразведка) и внедрении искусственного интеллекта для анализа угроз. Слабые стороны могут включать сложность интеграции разрозненных модулей на ранних этапах перехода к платформе, однако этот процесс завершен.
В 2025 году BI.Zone приобрела технологии компании NANO Security для интеграции антивирусного ядра в свою платформу EDR, что указывает на стратегию внутреннего расширения компетенций через M&A-сделки.
Зарегистрированные товарные знаки
Да. Основные зарегистрированные торговые марки включают: BI.Zone, Bi.Zone PAM, Bi.Zone EDR, Bi.Zone Threat Intelligence, Bi.Zone WAF, Bi.Zone ZTNA, Bi.Zone Secure SD-WAN, Bi.Zone GRC, Bi.Zone AntiFraud, Bi.Zone Mail Security, Bi.Zone Bug Bounty, Bi.Zone Digital Risk Protection.
Компания участвует в госзакупках и сотрудничестве с государственным сектором. Платформа BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России 4 уровня доверия, что позволяет использовать ее в государственных информационных системах (ГИС) и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Государственные органы, такие как Минцифры, Чувашская Республика, Камчатский и Пермский края, размещают программы поиска уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty.
Лицензии и разрешения
- Сертификат ФСТЭК России на Bi.Zone EDR: Подтверждает статус средства обнаружения вторжений уровня узла по четвертому классу защиты. Позволяет использование в системах с защитой информации до 1-го класса защищенности (ГИС, КИИ, АСУ ТП).
- Сертификат ФСТЭК России на Bi.Zone AntiFraud: Выдан на транзакционный и сессионный модули. Подтверждает возможность использования в организациях госсектора и субъектах КИИ.
- Сертификат ФСТЭК России на BI.Zone GRC: Подтверждает соответствие 4 уровню доверия для работы с ГИС до 1 класса защищенности включительно и значимыми объектами КИИ.
- Все основные продукты включены в Единый реестр российского ПО.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- МТС Банк (финансовый сектор): Внедрил Bi.Zone EASM для анализа внешнего периметра и Bi.Zone Threat Intelligence для получения киберразведданных.
- ЦНФС (Центр новых финансовых сервисов) (финтех): Использует Bi.Zone PAM для защиты привилегированного доступа в сервисе «Плати частями».
- Ozon Банк (финансовый сектор/ритейл): Проводил оценку безопасности сети банкоматов с помощью Bi.Zone ESSA и тестирования на проникновение.
- Московская биржа (финансы): Проводила штабные киберучения при поддержке Bi.Zone Consulting для отработки координации в условиях инцидентов.
- «Группа Астра» (IT-разработка): Разместила пять продуктов на платформе Bi.Zone Bug Bounty, выплатив более 3 млн руб. исследователям.
Деловые связи:
- iiii Tech (ex-Tietoevry Russia): Партнерство по внедрению решений PAM, EDR и SD-WAN.
- Inseca: Технологическое партнерство для интеграции Bi.Zone EDR в обучающие программы.
- ГК Softline: Дистрибьютор ключевых решений BI.Zone (EDR, Threat Intelligence, Mail Security).
- R-Vision: Совместимость SIEM-системы с Bi.Zone EDR для централизованного анализа событий.
- Мультифактор и Индид: Подтверждена совместимость решений многофакторной аутентификации с Bi.Zone ZTNA.
Продукты и технологии
Основные продукты:
- Bi.Zone PAM: Управление привилегированным доступом. Обеспечивает контроль сессий, ротацию паролей и аудит действий администраторов.
- Bi.Zone EDR: Обнаружение и реагирование на угрозы на конечных точках. Поддерживает Windows, Linux, macOS. Включает антивирусное ядро NANO Security (интеграция завершена в 2025 г.).
- Bi.Zone Threat Intelligence: Портал киберразведки с ИИ-ассистентом Cubi для анализа индикаторов компрометации и тактик злоумышленников.
- Bi.Zone WAF: Защита веб-приложений. Версия 2.0 (планируется в III кв. 2026 г.) предлагает новую архитектуру с низкой задержкой.
- Bi.Zone ZTNA: Доступ по модели нулевого доверия. Совместим с Ubuntu и системами MFA.
- Bi.Zone GRC: Управление рисками и комплаенсом. Модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в 6 раз.
- Bi.Zone AntiFraud: Система противодействия мошенничеству с ИИ-аналитикой транзакций.
- Bi.Zone Bug Bounty: Платформа для управления программами вознаграждения за уязвимости.
Технологии: Используются искусственный интеллект (для анализа эмоций в письмах, генерации отчетов, выявления аномалий), анализ поведенческих паттернов, интеграция с SIEM/EDR через API-first архитектуру. Собственные разработки включают ИИ-ассистента Cubi и антивирусное ядро (после поглощения NANO Security).
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Kaspersky (KSN, EDR)
- Positive Technologies (PT Application Defense, PT Armada)
- InfoWatch (Data Leak Prevention, GRC)
- Solar (Solar DoS, Solar Malware Protection)
- Алабуга Технолоджи (ранее Astra Linux, сейчас часть экосистемы защиты)
- МТС Дигитал (решения по ИБ)
- Ростелеком Солар (сетевая безопасность)
- Базальт СПО (Astra Linux, средства защиты)
- Тензор (управление доступом)
Зарубежные аналоги:
- CrowdStrike (США) – EDR/XDR решения.
- Palo Alto Networks (США) – WAF, NGFW, Threat Intelligence.
- Microsoft (США) – Defender for Identity, Azure AD Premium (PAM/ZTNA).
- Okta (США/Япония) – Управление доступом и аутентификацией.
- Fortinet (Сингапур) – Комплексные решения кибербезопасности.
Цитата
«Злоумышленники продолжат активно использовать легитимные инструменты и методы получения первоначального доступа, например данные учетных записей, полученные из утечек. Цель преступников — свести к минимуму вероятность автоматического обнаружения их действий антивирусными средствами. Чтобы своевременно выявлять такие атаки, минимальный набор средств защиты должен включать решения класса EDR и PAM, а подход к выстраиванию кибербезопасности — быть комплексным и проактивным.» Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence (источник: CNews, материалы исследования Threat Zone 2026)
Информация актуальна на 17.06.2026
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Скулкин Олег 80 67
|Волошин Евгений 64 64
|Царев Дмитрий 52 50
|Кирюшкин Дмитрий 48 48
|Левкин Андрей 37 36
|Хеирхабаров Теймур 32 32
|Быков Андрей 29 21
|Меджлумов Муслим 25 20
|Самарцев Дмитрий 14 14
|Хайретдинов Рустэм 95 14
|Загуменнов Павел 14 12
|Путин Владимир 3454 10
|Лужнов Алексей 9 9
|Назаретян Артем 10 9
|Кузнецов Станислав 162 8
|Левин Константин 38 8
|Шаляпин Андрей 8 8
|Окошкин Антон 6 6
|Прохоренко Михаил 7 6
|Рогалев Иван 6 6
|Блинников Павел 6 6
|Греф Герман 485 6
|Лямин Александр 75 5
|Ляпунов Игорь 132 4
|Сахарчук Дмитрий 5 4
|Поляков Тимофей 4 4
|Воробьев Андрей 199 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Коростелев Павел 43 3
|Каталков Дмитрий 6 3
|Сивцев Илья 174 3
|Афанасьев Денис 77 3
|Сердюк Виктор 47 3
|Гуральник Павел 36 3
|Моргунов Виталий 5 3
|Синьков Кирилл 73 3
|Сафонов Лука 31 3
|Панков Евгений 6 3
|Сидорук Михаил 3 3
|Пыжов Станислав 7 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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