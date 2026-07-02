Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона

Bi.Zone: киберпреступники ищут обходные пути для атак на финансовую отрасль ь свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 г. двойники были у 90% банков — лидеров кли

Bi.Zone: кибератаки на промышленность участились в два раза Эксперты Bi.Zone Threat Intelligence выявили рост кибератак на промышленный комплекс. На протяжении 2025 г. доля атак на отрасль колебалась на уровне 5–6%, а в первом полугодии 2026 г. увеличилась вдвое

Bi.Zone Mail Security получил профиль почтового поведения для оценки рисков пользователей В Bi.Zone Mail Security 2.12 появился новый инструмент для анализа поведения пользователей — раздел «Профиль почтового поведения». Теперь администраторы могут оперативно выявлять отклонения в дей

Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы Компания «Ланит» внедрила решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. «Ланит» — это многопрофильная ИT-компания, подразделения которой занимают ключевые позиции в системной интеграции, дистрибуции,

Эксперты Bi.Zone выявили фишинговую кампанию с обещанием дополнительного заработка Эксперты Bi.Zone Mail Security зафиксировали кампанию по рассылке фишинговых писем с предложениями дополнительного заработка. В качестве приманки использовались темы пассивного дохода и инвестиций. В пи

В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со см

Теневой ИИ: Bi.Zone изучила, какие возможности искусственного интеллекта наиболее интересны киберпреступникам чались лишь единичные посты, то сейчас ветки, посвященные подготовке и реализации атак с помощью ИИ, присутствуют уже как минимум на семи форумах злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence и Bi.Zone Digital Risk Protection проанализировали свыше 7400 сообщений на тему ИИ, опубликованных злоумышленниками на теневых фор

Страховой Дом ВСК и Bi.Zone объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам Страховой Дом ВСК и группа компаний Bi.Zone заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний Bi.Zone Дмит

Каждое 3-е объявление о продаже бонусов бьет по программам лояльности По данным экспертов BI.Zone, перепродажа баллов и нецелевое использование чужих карт лояльности наносят бизнесу двойной урон — компании теряют деньги и не получают взамен клиентской лояльности. Об этом CNews сообщ

Bi.Zone предупреждает об актуальных схемах злоумышленников в летний сезон енники активно этим пользуются. Злоумышленники запускают фишинговые сайты, делают SMS-рассылки, обзванивают потенциальных жертв и реализуют многоэтапные сценарии. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Эта активность — часть устойчивого тренда: по данным Bi.Zone AntiFraud, в I квартале 2026 г. количество заблокированных мошеннических SMS и звонков выросло на 15 и 18% по сравне

Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP.

Bi.Zone: только 27% привилегированных учетных записей в корпоративном секторе защищены сертификатами Эксперты Bi.Zone PAM проанализировали практику управления привилегированным доступом в крупном бизнесе и выяснили: пароль остается основным способом аутентификации для критически важных учетных записей.

Bi.Zone: группировка Fluffy Wolf атаковала российские компании новым недорогим ВПО C марта по май 2026 г. специалисты Bi.Zone Threat Intelligence зафиксировали серию фишинговых атак кластера Fluffy Wolf. Целями злоумышленников стали российские организации из различных отраслей: строительства, консалтинга, обра

Обновление портала Bi.Zone Threat Intelligence упростит обнаружение киберугроз В результате обновления портала Bi.Zone Threat Intelligence пользователи получат рекомендации с примерами событий и логики обнаружения. Это готовые правила, которые можно интегрировать в решения классов SIEM и EDR. Об этом CN

На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики В новой версии платформы BI.Zone Digital Risk Protection появилась ИИ-аналитика на базе собственного ассистента BI.Zone Cubi. Пользователь получает сводку, которая ускоряет работу с большим объемом данных и упро

BI.Zone AntiFraud: в I квартале 2026 года снизилась активность мошенников по популярным схемам Специалисты BI.Zone AntiFraud подвели итоги I квартала 2026 г. По сравнению с тем же периодом 2025 г. сокращение активности составило 12,5%. Мошенники стали реже использовать схемы, которые раньше были сам

Bi.Zone: большинство случаев шифрования приходится на выходные дни По данным Bi.Zone DFIR, 37% шифрований ИT-инфраструктуры происходит в воскресные дни. При этом проникнуть в инфраструктуру и затаиться в ней злоумышленники успевают гораздо раньше: продолжительность скры

Bi.Zone объявила о перезапуске Bi.Zone WAF в III квартале 2026 года Компания Bi.Zone сообщила о перезапуске решения для защиты веб-приложений Bi.Zone WAF. Релиз платформы следующего поколения Bi.Zone WAF 2.0 для ранних пользователей планируется в III кварт

В I квартале 2026 г. 42% кибератак совершалось с целью шпионажа Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence фиксируют повышенную активность группировок, ориентированных на шпионаж. Кластер Paper Werewolf атакует российский промышленный, финансовый и транспортный секторы, а

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов Атакуемые сферы бизнеса Аналитики Bi.Zone оценили ущерб от кибератак для бизнеса в 2026 г., пишет РБК. В 2026 г. ущерб от успешной кибератаки может превышать 50 млн руб. Эксперты Bi.Zone проанализировали заблокированные

Киберинциденты в вебе в 2026 г. обходятся бизнесу в десятки миллионов рублей Эксперты Bi.Zone WAF проанализировали заблокированные запросы в I квартале 2026 г. и сопоставили их с данными за тот же период 2025 г. Сравнение показало, как именно меняется структура угроз и поведение

«МТС Банк» вдвое ускорил анализ угроз внешнего ИТ-периметра с помощью Bi.Zone EASM «МТС Банк» автоматизировало анализ угроз внешнего ИТ-периметра, повысив кибербезопасность, с помощью отечественного решения Bi.Zone EASM (ранее – Bi.Zone CPT). Это ускорило реагирование и устранение уязвимостей в два раза и снизило рутинную нагрузку команды информационной безопасности. Об этом CNews сообщили

BI.Zone озвучила планы по развитию продуктового портфеля В 2025 году BI.Zone завершила переход к платформенному подходу, успешно объединив более 40 продуктов и сервисов в единую экосистему для выстраивания кибербезопасности и намерена развивать продуктовый портф

Bi.Zone предупреждает об уязвимости в Rockchip Специалисты исследовательской лаборатории Bi.Zone ESSA обнаружили уязвимость высокого уровня критичности в процессоре Rockchip. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Уязвимость BDU:2026-03417 обнаружена в процессоре Rock

ЦНФС защитил привилегированный доступ в сервисе «Плати частями» с помощью Bi.Zone PAM Компания «Центр новых финансовых сервисов» (ЦНФС) повысила уровень киберустойчивости инфраструктуры за счет Lite-лицензии Bi.Zone PAM. Решение обеспечило высокий уровень защиты и помогло уменьшить бюджет на проект в три раза. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. ЦНФС развивает BNPL-сервис «Плати ча

Bi.Zone и iiii Tech объединят усилия для развития комплексной киберзащиты бизнеса Компании заключили партнерское соглашение для реализации проектов в сфере кибербезопасности корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В рамках партнерства ИT-интегратор iiii Tech («Форайз», ex-Tietoevry Russia) будет использовать решения Bi.Zone при реализации проектов по защите ИT-инфраструктуры клиентов. Зак

Jet CSIRT расширила возможности мониторинга и реагирования на конечных точках с помощью BI.Zone EDR BI.Zone EDR будет использоваться командой Jet CSIRT для выявления и расследования сложных целевых атак. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. BI.Zone EDR подходит для управляемых сервисов безопасности (MSS) и обладает полным набором функций, необходимых для интеграции в существующие центры мониторинга (SOC). Решение п

Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty Компания BI.Zone сообщила о том, что Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty. Независимые исследователи оценят уровень защищенности государственных ин

Подтверждена совместимость Bi.Zone ZTNA и Multifactor Пользователям Bi.Zone ZTNA стали доступны возможности системы двухфакторной аутентификации Multifactor для усиления защиты доступа к корпоративной сети. Система двухфакторной аутентификации Multifactor и реш

BI.Zone представила платформу для управления поверхностью атаки BI.Zone EASM Компания BI.Zone представила платформу для управления поверхностью атаки BI.Zone EASM. Интеграция платформы с BI.Zone Threat Intelligence дает дополнительный контекст для приоритизации уяз

Решение BI.Zone ZTNA совместимо с сервисом многофакторной аутентификации «Индид» «Индид», разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, и компания по управлению цифровыми рисками BI.Zone официально подтвердили совместимость своих технологий. Проведенные тесты показали, что решение BI.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа по модели нулевого доверия (zero trust)

Bi.Zone: кибергруппировка Watch Wolf вновь атакует российские компании В марте 2026 г. Watch Wolf пыталась распространить троян DarkWatchman через фишинговую рассылку, представляясь сотрудниками логистической компании. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В марте 2026 г. команда Bi.Zone Mail Security зафиксировала фишинговую активность. Злоумышленники разослали более тысячи писем сотрудникам финансовых и государственных учреждени

BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв еленных на угон аккаунтов в Telegram. Мошеннических сайтов в поисковой выдаче тоже стало меньше. Такие домены блокируют, поэтому злоумышленники ищут новые каналы для обмана пользователей. Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection выявили наиболее яркие тренды, влияющие на динамику фишинга и пользовательского мошенничества. Многие пользователи хранят чувствительную информацию в мессенджере

«Авито» расширяет программу Bug Bounty на ИИ-сервисы и увеличивает максимальную выплату выплату за критические уязвимости до 1 млн рублей. Независимые исследователи смогут тестировать ИИ-решения платформы, включая будущих ассистентов «Ави» и «Ави Pro» Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Помимо ИИ-компонентов, «Авито» также расширяет программу Bug Bounty на новые продукты компании. В неё включены HR Messenger и HRMOST — платформы чат-ботов для массового найма, «Автохаб

BI.Zone и Inseca углубляют технологическое партнерство В рамках технологического партнерства решение BI.Zone EDR будет интегрировано в программы обучающей платформы Inseca, что позволит слушателям курсов работать с реальным инструментом класса EDR в процессе обучения. Об этом CNews сообщили пр

BI.Zone: около 20% аккаунтов внутри компаний имеют одинаковые пароли ганизациях редко соответствует рекомендациям Microsoft или CIS. Поэтому компрометация учетных данных остается одним из самых дешевых и быстрых способов проникновения в корпоративную сеть. Специалисты BI.Zone TDR проанализировали данные более чем 150 организаций и выявили ключевые ошибки конфигурации, связанные с парольной политикой. В некоторых компаниях в парольную политику может входить т

Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети Платформа для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Бизнес все чаще строится по территориально-распределенной модели. Компании стремятся быстро тиражи

Эксплоит для RD Web Access продают в даркнете за $200 тысяч Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence обнаружили на одном из теневых форумов объявление о продаже эксплоита к 0-day-уязвимости в RD Web Access. Это компонент Microsoft Remote Desktop Services, связанный

В Bi.Zone ZTNA появилась функция поддержки Ubuntu Новая версия клиентского приложения Bi.Zone ZTNA теперь совместима с Ubuntu 22.04–24.04. Это один из самых популярных дистрибутивов Linux. По данным Bi.Zone TDR, Ubuntu используют в работе порядка 70% российских компаний.