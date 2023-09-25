Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона

Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud. Новые функции «Офлайн-тестирование» и «Продолжение обработки» помогут эффективнее выявлять как уже известные мошеннические схемы, так и никогда ранее не применявшиеся, а такж

Bi.Zone: мошенники подделывают Telegram‑аккаунты генеральных директоров крупнейших российских компаний ивать различную конфиденциальную информацию и вынуждать совершать финансовые операции в пользу мошенников. Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, Bi.Zone: «Злоумышленники продолжают совершенствовать методы социальной инженерии. В данной схеме мошенники используют доверие сотрудников к топ‑менеджеру компании и страх столкнуться с последст

Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR Bi.Zone выпустила модуль Deception для Bi.Zone EDR (Endpoint Detection and Response, ранее — Bi.Zone Sensors). Модуль Deception позволяет уже на этапе разведки обнаружить даже продвинутого атакующего, способного обойти механи

MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE и дистрибьютор MONT заключили соглашение, согласно которому MONT сможет осуществлять поставки ключевых решений для обеспечения кибербезопасности портфеля BI.ZONE. Об этом CNews с

Bi.Zone: злоумышленники атакуют российские компании с помощью утекших исходных кодов программ-вымогателей и инструменты для проведения атак, например билдеры, позволяющие создавать вредоносное ПО. Так, в открытом доступе появились исходные коды вымогателей Babuk, Conti и LockBit. По данным киберразведки Bi.Zone, ими сегодня активно пользуются сразу три преступные группы: Battle Wolf, Twelfth Wolf и Shadow Wolf. Battle Wolf появилась в конце февраля 2022 г. на фоне геополитических событий. По д

Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России совместно с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE за последние 10 месяцев (с сентября 2022 г. по июль 2023 г.) выявила и отправила на блокировку более 6 тыс. поддельных ресурсов, имитирующих деятельность торговой сети с целью мошенниче

«Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем Астра» будет платить независимым исследователям за реализацию внутри системы недопустимых событий с авторским механизмом разграничения доступа, а также с функционирующей замкнутой программной средой. BI.ZONE со своей стороны обеспечит багхантерам доступ к программе, прием и обработку отчетов, а при подтверждении уязвимости проведет выплату вознаграждения. В зависимости от уровня критичности

Индивидуальный профиль безопасности: в новой версии BI.ZONE CESP расширились настройки и возможности фильтрации писем BI.ZONE представила обновление облачного сервиса BI.ZONE CESP для защиты корпоративной почты от спама, фишинга и вредоносного ПО. Теперь пользователь сможет самостоятельно настроить фильтрацию входящих и исходящих писем на основе более чем 20

Bi.Zone: атаки с применением Cobalt Strike снова обрушились на российские компании Специалисты управления киберразведки Bi.Zone обнаружили масштабные атаки группировки Lone Wolf, нацеленные на российские логистические, производственные, финансовые организации и компании из сферы розничной торговли Злоумышленники

BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN сности сети, а также расширяют модельный ряд совместимого с платформой оборудования. Чтобы снизить финансовые затраты пользователей и количество времени, которое они тратят на повторяющиеся задачи, в BI.ZONE Secure SD-WAN 1.4.0 усовершенствованы сценарии автоматизации работы с платформой. Так, специалисты компании добавили в обновление функции шаблонизации и группировки настроек межсетевого

Bi.Zone: фишинг от лица Роскомнадзора содержит ПО для кражи корпоративных учетных данных Эксперты управления киберразведки Bi.Zone обнаружили фишинговую кампанию, нацеленную на российские организации. Под видом уведомлений от Роскомнадзора злоумышленники распространяют стилер White Snake — вредоносное ПО для кражи

Bi.Zone: трое из четырех входящих писем для российских компаний — нелегитимные ма, большинство из которых могут стать входной точкой атаки. Потенциально опасные сообщения связаны с фишингом, спуфингом и распространением вредоносных программ. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Команда сервиса защиты корпоративной электронной почты Bi.Zone CESP поделилась результатами за первые шесть месяцев 2023 г. За этот период специалисты Bi.Zone заблокирова

Bi.Zone: к мошенническим сайтам для «быстрого заработка» добавились боты WhatsApp По данным Bi.Zone, в последние 2 месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пик пришелся на 19–25 июня: в этот период было выявлено 150 новых ре

Bi.Zone: мошенники притворяются рекрутерами и атакуют россиян через WhatsApp ты. Это может привести к неправомерному использованию личной информации для различных схем: от спам-звонков до попыток получения доступа к банковскому приложению. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. «Мы не в первый раз сталкиваемся с подобной схемой мошенничества. Ранее преступники обещали людям деньги за прохождение опроса, чтобы получить данные их банковских карт. Этим летом спе

«Сберавто» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty Сервис для выбора, покупки и продажи автомобилей «Сберавто» будет платить багхантерам за обнаруженные уязвимости. Программа на Bi.Zone Bug Bounty охватит сайт sberauto.com, веб-сервисы всех поддоменов *.sberauto.com и мобильное приложение «Сберавто» на платформе Android. В зависимости от критичности угрозы, вознагражде

Bi.Zone получила аккредитацию Национальной системы платежных карт Теперь разработчики мобильных решений токенизации и платежных систем бесконтактной оплаты могут обращаться в Bi.Zone за услугами по анализу защищенности в рамках лицензирования разработанных ими программных средств. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В мае 2023 г. оператор национальн

BI.Zone: число мошеннических сайтов для «быстрого заработка» на Tesla X резко выросло С начала 2023 г. эксперты BI.Zone выявили почти 3 тыс. мошеннических доменов, имитирующих сайт инвестиционного проекта Tesla X. Злоумышленники используют интерес пользователей к инвестициям в американскую компанию-произ

BI.ZONE: группировка Red Wolf вновь шпионит за коммерческими организациями на территории России Эксперты BI.ZONE обнаружили новую волну атак группировки Red Wolf (также известна как RedCurl), которая не проявляла себя с 2022 г. Как и прежде, атакующие нацелены на конфиденциальные данные российских

Bi.Zone провела аудит безопасности для Selectel Специалисты Bi.Zone провели для компании Selectel внешнее тестирование на проникновение в инфраструктуру и анализ защищенности веб-приложений. Аудит показал зрелость Selectel в вопросах кибербезопасности и

BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации ассылку фишинговых писем. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя: для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Жертвам приходили письма с темами: «Призыв по мобилизации», «Всеобщая мобилизация 2023», «Сверка документов военкомат», «Призывники 2023 список» и пр. И тема, и текст сообщения убеждал

BI.Zone зафиксировала атаки на ОПК и КИИ с целью шпионажа Эксперты киберразведки BI.Zone проанализировали документы, которые преступники из группировки Core Werewolf использовали для отвлечения внимания жертв, и выяснили: основными целями шпионов стали российские организаци

Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE й при анализе подозрений на инцидент, а также в конечном итоге предоставлять заказчикам более качественную услугу по мониторингу и реагированию на киберинциденты. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Коммерческий SOC Angara Security существует с 2017 г., развивая, в том числе, собственные решения, например SIEM. В 2020 г. компания разработала дорожную карту функционального развития

Мошенники похитили более 560 доменов и замаскировали их под фишинговые сайты С начала 2023 г. эксперты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE выявили свыше 560 мошеннических доменов, замаскированных под страницы для оплаты задолженностей. Все эти домены украдены у легитимных владельцев, а до взлома фишинговые площадки были ин

BI.ZONE: злоумышленники крадут пароли у российских компаний с помощью ПО с открытым исходным кодом Эксперты киберразведки BI.ZONE обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения (ВПО) Umbral, которое собирает с зара

BI.ZONE обнаружила необычные атаки вымогателей на десятки компаний в России и Белоруссии ктуру организаций. Но если в классической схеме злоумышленники сразу шифруют данные и требуют выкуп, то в этом случае преступники действовали по другому сценарию. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Чтобы получить доступ ĸ инфраструĸтуре жертв, атакующие использовали уязвимости в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После успешного прон

Платформа BI.ZONE Bug Bounty вошла в реестр российского ПО В конце марта 2023 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России зарегистрировало BI.ZONE Bug Bounty в реестре отечественного ПО. Теперь платформа официально входит в число продуктов, которые могут использовать компании с государственным участием. Об этом CNews сообщили пред

BI.ZONE выяснила подробности хищения данных у 40 российских компаний ем Telegram-канале. При этом хактивисты не применяют вредоносное ПО. Они маскируются под реальных сотрудников организаций и ускользают от служб кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. В 2022 г. именно хактивисты обеспечили рост инцидентов, связанных с утечками данных. У таких преступников нет финансовых мотивов, как у кибервымогателей, или шпионских целей, как в слу

Сервис «Звук» запустил программу поиска уязвимостей на платформе BI.Zone Аудиосервис «Звук» будет платить независимым багхантерам с платформы BI.Zone Bug Bounty за обнаружение потенциальных уязвимостей безопасности в продуктах и технологических решениях в рамках новой программы. Поиск багов будет происходить в приложении аудиосервиса

BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству. BI.Zone AntiFraud — это адаптивная кросс канальная система противодействия мошенничеству. Она предоставляет транзакционную и сессионную аналитику с данными об угрозах из множества источников. П

Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty Timeweb с помощью BI.Zone запускает публичную программу по поиску уязвимостей, чтобы проверить безопасность сервисов и продуктов. Независимые исследователи получат от 10 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от кр

BI.ZONE обнаружила отравление поисковой выдачи как способ атак на российских бухгалтеров isoning. Они насыщают свои ресурсы ключевыми словами и покупают контекстную рекламу — все это помогает выводить такие сайты на первую страницу результатов поиска. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Фейковые страницы имитируют ресурсы для бухгалтеров, где можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает документ якобы в одном из популярных форматов (.doc или .xls),

Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook osoft Outlook. Сразу после этого злоумышленник использует уязвимость и проводит атаку. Он получает учетные данные жертвы и может использовать их. Команда облачного сервиса по защите электронной почты BI.ZONE CESP разработала дополнение, которое проверяет письма и вложения в них еще до того, как они попадут к пользователю. Обновление уже автоматически установлено у всех клиентов сервиса, так

BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний позволит клиентам платформы Security Vision TIP получать данные о киберугрозах от BI.Zone. В результате бизнес сможет эффективнее выявлять потенциальные угрозы, а также быстрее на них реагировать. BI.Zone и Security Vision интегрировали свои решения: теперь автоматизи

BI.Zone зафиксировала деструктивные атаки шифровальщика на российских пользователей В марте 2023 г. эксперты управления киберразведки BI.Zone обнаружили атаки группы Key Wolf. Злоумышленники распространяют файл с программой-вымогателем, которая шифрует все данные на компьютере. Важная особенность в том, что у потерпевшего нет

«Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» разместил свою публичную программу по поиску уязвимостей (багбаунти) на платформе BI.ZONE Bug Bounty. «Сбермаркет» будет платить вознаграждение за потенциальные уязвимости, найденные в его онлайн-сервисах. По программе багбаунти любому пользователю предлагается проверить без

BI.ZONE запустил сервис по управлению корпоративной кибербезопасностью Компания BI.ZONE представила сервис BI.ZONE vCISO, который поможет компаниям справиться с дефицитом экспертов по кибербезопасности. В мире не хватает 3,4 млн профильных специалистов, а в России з

«ДиалогНаука» и BI.ZONE заключили соглашение о партнерстве «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, и компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE заключили партнерское соглашение. В соответствии с достигнутыми договоренностями «ДиалогНаука» будет использовать решения и сервисы BI.ZONE в рамках комплексных проектов для корп

BI.ZONE поможет Минцифры в поиске уязвимостей терство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запускает проект по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Тестирование доступно на платформе BI.ZONE Bug Bounty. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Программа пройдет в несколько этапов. На первом – независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему

Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России ртификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК России. Межсетевой экран Bi.Zone WAF предназначен для многоуровневой защиты веб-приложений от кибератак. Разработка успешно прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может использоваться для защиты критич