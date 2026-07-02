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Сбер BI.Zone БИЗон Безопасная информационная зона

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона

BI.Zone (Безопасная информационная зона) — российский разработчик решений в области управления цифровыми рисками и кибербезопасности. Компания специализируется на создании комплексных платформ для защиты корпоративных информационных систем, включая управление привилегированным доступом, обнаружение угроз на конечных точках, анализ киберразведданных и защиту веб-приложений.

Ключевым отличием BI.Zone является переход к платформенному подходу: в 2025 году компания объединила более 40 продуктов в единую экосистему. Это позволяет заказчикам выстраивать многоуровневую защиту, интегрируя инструменты мониторинга, реагирования и предотвращения атак. Сильные стороны компании заключаются в глубокой экспертизе в области Threat Intelligence (киберразведка) и внедрении искусственного интеллекта для анализа угроз. Слабые стороны могут включать сложность интеграции разрозненных модулей на ранних этапах перехода к платформе, однако этот процесс завершен.

В 2025 году BI.Zone приобрела технологии компании NANO Security для интеграции антивирусного ядра в свою платформу EDR, что указывает на стратегию внутреннего расширения компетенций через M&A-сделки.

Зарегистрированные товарные знаки

Да. Основные зарегистрированные торговые марки включают: BI.Zone, Bi.Zone PAM, Bi.Zone EDR, Bi.Zone Threat Intelligence, Bi.Zone WAF, Bi.Zone ZTNA, Bi.Zone Secure SD-WAN, Bi.Zone GRC, Bi.Zone AntiFraud, Bi.Zone Mail Security, Bi.Zone Bug Bounty, Bi.Zone Digital Risk Protection.

Компания участвует в госзакупках и сотрудничестве с государственным сектором. Платформа BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России 4 уровня доверия, что позволяет использовать ее в государственных информационных системах (ГИС) и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Государственные органы, такие как Минцифры, Чувашская Республика, Камчатский и Пермский края, размещают программы поиска уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty.

Лицензии и разрешения

  • Сертификат ФСТЭК России на Bi.Zone EDR: Подтверждает статус средства обнаружения вторжений уровня узла по четвертому классу защиты. Позволяет использование в системах с защитой информации до 1-го класса защищенности (ГИС, КИИ, АСУ ТП).
  • Сертификат ФСТЭК России на Bi.Zone AntiFraud: Выдан на транзакционный и сессионный модули. Подтверждает возможность использования в организациях госсектора и субъектах КИИ.
  • Сертификат ФСТЭК России на BI.Zone GRC: Подтверждает соответствие 4 уровню доверия для работы с ГИС до 1 класса защищенности включительно и значимыми объектами КИИ.
  • Все основные продукты включены в Единый реестр российского ПО.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

  1. МТС Банк (финансовый сектор): Внедрил Bi.Zone EASM для анализа внешнего периметра и Bi.Zone Threat Intelligence для получения киберразведданных.
  2. ЦНФС (Центр новых финансовых сервисов) (финтех): Использует Bi.Zone PAM для защиты привилегированного доступа в сервисе «Плати частями».
  3. Ozon Банк (финансовый сектор/ритейл): Проводил оценку безопасности сети банкоматов с помощью Bi.Zone ESSA и тестирования на проникновение.
  4. Московская биржа (финансы): Проводила штабные киберучения при поддержке Bi.Zone Consulting для отработки координации в условиях инцидентов.
  5. «Группа Астра» (IT-разработка): Разместила пять продуктов на платформе Bi.Zone Bug Bounty, выплатив более 3 млн руб. исследователям.

Деловые связи:

 

Продукты и технологии

Основные продукты:

  • Bi.Zone PAM: Управление привилегированным доступом. Обеспечивает контроль сессий, ротацию паролей и аудит действий администраторов.
  • Bi.Zone EDR: Обнаружение и реагирование на угрозы на конечных точках. Поддерживает Windows, Linux, macOS. Включает антивирусное ядро NANO Security (интеграция завершена в 2025 г.).
  • Bi.Zone Threat Intelligence: Портал киберразведки с ИИ-ассистентом Cubi для анализа индикаторов компрометации и тактик злоумышленников.
  • Bi.Zone WAF: Защита веб-приложений. Версия 2.0 (планируется в III кв. 2026 г.) предлагает новую архитектуру с низкой задержкой.
  • Bi.Zone ZTNA: Доступ по модели нулевого доверия. Совместим с Ubuntu и системами MFA.
  • Bi.Zone GRC: Управление рисками и комплаенсом. Модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в 6 раз.
  • Bi.Zone AntiFraud: Система противодействия мошенничеству с ИИ-аналитикой транзакций.
  • Bi.Zone Bug Bounty: Платформа для управления программами вознаграждения за уязвимости.

Технологии: Используются искусственный интеллект (для анализа эмоций в письмах, генерации отчетов, выявления аномалий), анализ поведенческих паттернов, интеграция с SIEM/EDR через API-first архитектуру. Собственные разработки включают ИИ-ассистента Cubi и антивирусное ядро (после поглощения NANO Security).

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  1. CrowdStrike (США) – EDR/XDR решения.
  2. Palo Alto Networks (США) – WAF, NGFW, Threat Intelligence.
  3. Microsoft (США) – Defender for Identity, Azure AD Premium (PAM/ZTNA).
  4. Okta (США/Япония) – Управление доступом и аутентификацией.
  5. Fortinet (Сингапур) – Комплексные решения кибербезопасности.

Цитата

«Злоумышленники продолжат активно использовать легитимные инструменты и методы получения первоначального доступа, например данные учетных записей, полученные из утечек. Цель преступников — свести к минимуму вероятность автоматического обнаружения их действий антивирусными средствами. Чтобы своевременно выявлять такие атаки, минимальный набор средств защиты должен включать решения класса EDR и PAM, а подход к выстраиванию кибербезопасности — быть комплексным и проактивным.» Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence (источник: CNews, материалы исследования Threat Zone 2026)

Информация актуальна на 17.06.2026

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Публикаций - 603, упоминаний - 646

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 55
Telegram Group 2940 50
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 27
Код Безопасности 812 26
Microsoft Corporation 25775 21
Softline - Софтлайн 3743 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Ростелеком 10948 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 13
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
Информзащита 941 12
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 12
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 11
R-Vision - Р-Вижн 267 11
Cisco Systems 5372 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Газинформсервис - ГИС 496 9
InnoSTage - Инностейдж 220 9
Paper Werewolf - Хакерская группировка 9 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 9
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 8
ИКС 538 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
9594 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
ДиалогНаука 271 7
Google LLC 12688 7
Multifactor - Мультифактор 132 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Yandex - Яндекс 9216 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 65
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 3
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 26 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Альфа-Банк 1979 3
Tesla Motors 461 3
Visa International 1993 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Сбер - СберАвто 38 2
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Фонд Росконгресс 24 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
4CIO 20 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
ГосИнформСистемы 160 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 476
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 451
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 177
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 171
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 151
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 118
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 116
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 115
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 94
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 94
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 81
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 79
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 78
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 76
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 71
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 70
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 66
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 65
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 63
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 57
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 53
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 52
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 52
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 695 51
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 42
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 41
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 41
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 39
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 39
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 39
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 172
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 87
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 68
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone DRP - Bi.Zone Digital Risk Protection 51 51
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 47
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 51 47
Linux OS 11533 47
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 45 43
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 46 42
Microsoft Windows 16882 35
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 29 28
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 27
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 27 24
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 23
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 27 23
Apple macOS 2419 23
Сбер - BI.Zone Mail Security 24 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Сбер - BI.Zone PAM - BI.Zone Privileged Access Management 19 18
FreePik 1841 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 16
Google Android 15243 16
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 12
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 11
Apple iOS 8583 10
Microsoft Windows BitLocker 942 9
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 9
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 9
Сбер - BI.Zone Consulting 9 9
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
WordPress Foundation - WordPress 255 9
Скулкин Олег 80 67
Волошин Евгений 64 64
Царев Дмитрий 52 50
Кирюшкин Дмитрий 48 48
Левкин Андрей 37 36
Хеирхабаров Теймур 32 32
Быков Андрей 29 21
Меджлумов Муслим 25 20
Самарцев Дмитрий 14 14
Хайретдинов Рустэм 95 14
Загуменнов Павел 14 12
Путин Владимир 3454 10
Лужнов Алексей 9 9
Назаретян Артем 10 9
Кузнецов Станислав 162 8
Левин Константин 38 8
Шаляпин Андрей 8 8
Окошкин Антон 6 6
Прохоренко Михаил 7 6
Рогалев Иван 6 6
Блинников Павел 6 6
Греф Герман 485 6
Лямин Александр 75 5
Ляпунов Игорь 132 4
Сахарчук Дмитрий 5 4
Поляков Тимофей 4 4
Воробьев Андрей 199 3
Лукацкий Алексей 140 3
Коростелев Павел 43 3
Каталков Дмитрий 6 3
Сивцев Илья 174 3
Афанасьев Денис 77 3
Сердюк Виктор 47 3
Гуральник Павел 36 3
Моргунов Виталий 5 3
Синьков Кирилл 73 3
Сафонов Лука 31 3
Панков Евгений 6 3
Сидорук Михаил 3 3
Пыжов Станислав 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 395
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Казахстан - Республика 6048 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Европа 24964 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Европа Восточная 3138 5
Украина 7928 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Нидерланды 3746 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Индия - Bharat 5869 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Польша - Республика 2031 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Индонезия - Республика 1058 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Малайзия 922 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Монголия 382 2
Сербия - Республика 375 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Япония 13807 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 155
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 137
Энергетика - Energy - Energetically 5855 85
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 74
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 64
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 54
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 24
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 18
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 18
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 16
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
Ведомости 1466 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Известия ИД 770 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Flight International 64 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
РИА Новости 1033 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
GQ 22 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Quartz 25 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
The Sun 28 1
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 9
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Tractica 7 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Мишень 186 1
Fortune Business Insights 32 1
Sucuri 6 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
РТУ МИРЭА - Институт искусственного интеллекта 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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