Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Сбер BI.Zone БИЗон Безопасная информационная зона

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 году реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других. 


25.09.2023 Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud

Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud. Новые функции «Офлайн-тестирование» и «Продолжение обработки» помогут эффективнее выявлять как уже известные мошеннические схемы, так и никогда ранее не применявшиеся, а такж
18.09.2023 Bi.Zone: мошенники подделывают Telegram‑аккаунты генеральных директоров крупнейших российских компаний

ивать различную конфиденциальную информацию и вынуждать совершать финансовые операции в пользу мошенников. Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, Bi.Zone: «Злоумышленники продолжают совершенствовать методы социальной инженерии. В данной схеме мошенники используют доверие сотрудников к топ‑менеджеру компании и страх столкнуться с последст
12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR

Bi.Zone выпустила модуль Deception для Bi.Zone EDR (Endpoint Detection and Response, ранее — Bi.Zone Sensors). Модуль Deception позволяет уже на этапе разведки обнаружить даже продвинутого атакующего, способного обойти механи
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE

Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE и дистрибьютор MONT заключили соглашение, согласно которому MONT сможет осуществлять поставки ключевых решений для обеспечения кибербезопасности портфеля BI.ZONE. Об этом CNews с
06.09.2023 Bi.Zone: злоумышленники атакуют российские компании с помощью утекших исходных кодов программ-вымогателей

и инструменты для проведения атак, например билдеры, позволяющие создавать вредоносное ПО. Так, в открытом доступе появились исходные коды вымогателей Babuk, Conti и LockBit. По данным киберразведки Bi.Zone, ими сегодня активно пользуются сразу три преступные группы: Battle Wolf, Twelfth Wolf и Shadow Wolf. Battle Wolf появилась в конце февраля 2022 г. на фоне геополитических событий. По д
29.08.2023 Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России совместно с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE за последние 10 месяцев (с сентября 2022 г. по июль 2023 г.) выявила и отправила на блокировку более 6 тыс. поддельных ресурсов, имитирующих деятельность торговой сети с целью мошенниче
24.08.2023 «Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем

Астра» будет платить независимым исследователям за реализацию внутри системы недопустимых событий с авторским механизмом разграничения доступа, а также с функционирующей замкнутой программной средой. BI.ZONE со своей стороны обеспечит багхантерам доступ к программе, прием и обработку отчетов, а при подтверждении уязвимости проведет выплату вознаграждения. В зависимости от уровня критичности
07.08.2023 Индивидуальный профиль безопасности: в новой версии BI.ZONE CESP расширились настройки и возможности фильтрации писем 

BI.ZONE представила обновление облачного сервиса BI.ZONE CESP для защиты корпоративной почты от спама, фишинга и вредоносного ПО. Теперь пользователь сможет самостоятельно настроить фильтрацию входящих и исходящих писем на основе более чем 20
04.08.2023 Bi.Zone: атаки с применением Cobalt Strike снова обрушились на российские компании

Специалисты управления киберразведки Bi.Zone обнаружили масштабные атаки группировки Lone Wolf, нацеленные на российские логистические, производственные, финансовые организации и компании из сферы розничной торговли Злоумышленники
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN

сности сети, а также расширяют модельный ряд совместимого с платформой оборудования. Чтобы снизить финансовые затраты пользователей и количество времени, которое они тратят на повторяющиеся задачи, в BI.ZONE Secure SD-WAN 1.4.0 усовершенствованы сценарии автоматизации работы с платформой. Так, специалисты компании добавили в обновление функции шаблонизации и группировки настроек межсетевого
01.08.2023 Bi.Zone: фишинг от лица Роскомнадзора содержит ПО для кражи корпоративных учетных данных

Эксперты управления киберразведки Bi.Zone обнаружили фишинговую кампанию, нацеленную на российские организации. Под видом уведомлений от Роскомнадзора злоумышленники распространяют стилер White Snake — вредоносное ПО для кражи

25.07.2023 Bi.Zone: трое из четырех входящих писем для российских компаний — нелегитимные

ма, большинство из которых могут стать входной точкой атаки. Потенциально опасные сообщения связаны с фишингом, спуфингом и распространением вредоносных программ. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Команда сервиса защиты корпоративной электронной почты Bi.Zone CESP поделилась результатами за первые шесть месяцев 2023 г. За этот период специалисты Bi.Zone заблокирова
11.07.2023 Bi.Zone: к мошенническим сайтам для «быстрого заработка» добавились боты WhatsApp

По данным Bi.Zone, в последние 2 месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пик пришелся на 19–25 июня: в этот период было выявлено 150 новых ре
07.07.2023 Bi.Zone: мошенники притворяются рекрутерами и атакуют россиян через WhatsApp

ты. Это может привести к неправомерному использованию личной информации для различных схем: от спам-звонков до попыток получения доступа к банковскому приложению. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. «Мы не в первый раз сталкиваемся с подобной схемой мошенничества. Ранее преступники обещали людям деньги за прохождение опроса, чтобы получить данные их банковских карт. Этим летом спе
04.07.2023 «Сберавто» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

Сервис для выбора, покупки и продажи автомобилей «Сберавто» будет платить багхантерам за обнаруженные уязвимости. Программа на Bi.Zone Bug Bounty охватит сайт sberauto.com, веб-сервисы всех поддоменов *.sberauto.com и мобильное приложение «Сберавто» на платформе Android. В зависимости от критичности угрозы, вознагражде
30.06.2023 Bi.Zone получила аккредитацию Национальной системы платежных карт

Теперь разработчики мобильных решений токенизации и платежных систем бесконтактной оплаты могут обращаться в Bi.Zone за услугами по анализу защищенности в рамках лицензирования разработанных ими программных средств. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В мае 2023 г. оператор национальн
23.06.2023 BI.Zone: число мошеннических сайтов для «быстрого заработка» на Tesla X резко выросло

С начала 2023 г. эксперты BI.Zone выявили почти 3 тыс. мошеннических доменов, имитирующих сайт инвестиционного проекта Tesla X. Злоумышленники используют интерес пользователей к инвестициям в американскую компанию-произ
22.06.2023 BI.ZONE: группировка Red Wolf вновь шпионит за коммерческими организациями на территории России

Эксперты BI.ZONE обнаружили новую волну атак группировки Red Wolf (также известна как RedCurl), которая не проявляла себя с 2022 г. Как и прежде, атакующие нацелены на конфиденциальные данные российских
15.06.2023 Bi.Zone провела аудит безопасности для Selectel

Специалисты Bi.Zone провели для компании Selectel внешнее тестирование на проникновение в инфраструктуру и анализ защищенности веб-приложений. Аудит показал зрелость Selectel в вопросах кибербезопасности и
13.06.2023 BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации

ассылку фишинговых писем. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя: для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Жертвам приходили письма с темами: «Призыв по мобилизации», «Всеобщая мобилизация 2023», «Сверка документов военкомат», «Призывники 2023 список» и пр. И тема, и текст сообщения убеждал
08.06.2023 BI.Zone зафиксировала атаки на ОПК и КИИ с целью шпионажа

Эксперты киберразведки BI.Zone проанализировали документы, которые преступники из группировки Core Werewolf использовали для отвлечения внимания жертв, и выяснили: основными целями шпионов стали российские организаци
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE

й при анализе подозрений на инцидент, а также в конечном итоге предоставлять заказчикам более качественную услугу по мониторингу и реагированию на киберинциденты. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Коммерческий SOC Angara Security существует с 2017 г., развивая, в том числе, собственные решения, например SIEM. В 2020 г. компания разработала дорожную карту функционального развития
01.06.2023 Мошенники похитили более 560 доменов и замаскировали их под фишинговые сайты 

С начала 2023 г. эксперты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE выявили свыше 560 мошеннических доменов, замаскированных под страницы для оплаты задолженностей. Все эти домены украдены у легитимных владельцев, а до взлома фишинговые площадки были ин
30.05.2023 BI.ZONE: злоумышленники крадут пароли у российских компаний с помощью ПО с открытым исходным кодом

Эксперты киберразведки BI.ZONE обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения (ВПО) Umbral, которое собирает с зара
23.05.2023 BI.ZONE обнаружила необычные атаки вымогателей на десятки компаний в России и Белоруссии

ктуру организаций. Но если в классической схеме злоумышленники сразу шифруют данные и требуют выкуп, то в этом случае преступники действовали по другому сценарию. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Чтобы получить доступ ĸ инфраструĸтуре жертв, атакующие использовали уязвимости в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После успешного прон
18.05.2023 Платформа BI.ZONE Bug Bounty вошла в реестр российского ПО

В конце марта 2023 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России зарегистрировало BI.ZONE Bug Bounty в реестре отечественного ПО. Теперь платформа официально входит в число продуктов, которые могут использовать компании с государственным участием. Об этом CNews сообщили пред
17.05.2023 BI.ZONE выяснила подробности хищения данных у 40 российских компаний

ем Telegram-канале. При этом хактивисты не применяют вредоносное ПО. Они маскируются под реальных сотрудников организаций и ускользают от служб кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. В 2022 г. именно хактивисты обеспечили рост инцидентов, связанных с утечками данных. У таких преступников нет финансовых мотивов, как у кибервымогателей, или шпионских целей, как в слу
26.04.2023 Сервис «Звук» запустил программу поиска уязвимостей на платформе BI.Zone

Аудиосервис «Звук» будет платить независимым багхантерам с платформы BI.Zone Bug Bounty за обнаружение потенциальных уязвимостей безопасности в продуктах и технологических решениях в рамках новой программы. Поиск багов будет происходить в приложении аудиосервиса
20.04.2023 BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству

BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству. BI.Zone AntiFraud — это адаптивная кросс канальная система противодействия мошенничеству. Она предоставляет транзакционную и сессионную аналитику с данными об угрозах из множества источников. П
13.04.2023 Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

Timeweb с помощью BI.Zone запускает публичную программу по поиску уязвимостей, чтобы проверить безопасность сервисов и продуктов. Независимые исследователи получат от 10 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от кр
10.04.2023 BI.ZONE обнаружила отравление поисковой выдачи как способ атак на российских бухгалтеров

isoning. Они насыщают свои ресурсы ключевыми словами и покупают контекстную рекламу — все это помогает выводить такие сайты на первую страницу результатов поиска. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Фейковые страницы имитируют ресурсы для бухгалтеров, где можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает документ якобы в одном из популярных форматов (.doc или .xls),

06.04.2023 Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook

osoft Outlook. Сразу после этого злоумышленник использует уязвимость и проводит атаку. Он получает учетные данные жертвы и может использовать их. Команда облачного сервиса по защите электронной почты BI.ZONE CESP разработала дополнение, которое проверяет письма и вложения в них еще до того, как они попадут к пользователю. Обновление уже автоматически установлено у всех клиентов сервиса, так
28.03.2023 BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве

BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний позволит клиентам платформы Security Vision TIP получать данные о киберугрозах от BI.Zone. В результате бизнес сможет эффективнее выявлять потенциальные угрозы, а также быстрее на них реагировать. BI.Zone и Security Vision интегрировали свои решения: теперь автоматизи
22.03.2023 BI.Zone зафиксировала деструктивные атаки шифровальщика на российских пользователей

В марте 2023 г. эксперты управления киберразведки BI.Zone обнаружили атаки группы Key Wolf. Злоумышленники распространяют файл с программой-вымогателем, которая шифрует все данные на компьютере. Важная особенность в том, что у потерпевшего нет
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» разместил свою публичную программу по поиску уязвимостей (багбаунти) на платформе BI.ZONE Bug Bounty. «Сбермаркет» будет платить вознаграждение за потенциальные уязвимости, найденные в его онлайн-сервисах. По программе багбаунти любому пользователю предлагается проверить без
17.03.2023 BI.ZONE запустил сервис по управлению корпоративной кибербезопасностью

Компания BI.ZONE представила сервис BI.ZONE vCISO, который поможет компаниям справиться с дефицитом экспертов по кибербезопасности. В мире не хватает 3,4 млн профильных специалистов, а в России з
16.02.2023 «ДиалогНаука» и BI.ZONE заключили соглашение о партнерстве

«ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, и компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE заключили партнерское соглашение. В соответствии с достигнутыми договоренностями «ДиалогНаука» будет использовать решения и сервисы BI.ZONE в рамках комплексных проектов для корп
10.02.2023 BI.ZONE поможет Минцифры в поиске уязвимостей

терство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запускает проект по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Тестирование доступно на платформе BI.ZONE Bug Bounty. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE. Программа пройдет в несколько этапов. На первом – независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему

03.02.2023 Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России

ртификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК России. Межсетевой экран Bi.Zone WAF предназначен для многоуровневой защиты веб-приложений от кибератак. Разработка успешно прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может использоваться для защиты критич
01.02.2023 Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone

ак, зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку, в пике достигавшую 1,3 Тб/с. DDoS-атака типа UDP flood была организована 28 января 2023 г. на инфраструктуру MSSP-провайдера Qrator Labs – компанию Bi.Zone. Во время атаки UDP flood сервер-жертва получает огромное количество UDP-пакетов большого объема от широкого диапазона IP-адресов, в результате атака провоцирует перегрузку сетевых инте

Публикаций - 169, упоминаний - 170

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 11
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 501 11
Telegram Group 1223 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 9
GitHub 610 8
Microsoft Corporation 23868 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 7
Softline - Софтлайн 2211 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 6
Код Безопасности 499 6
ИКС 247 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 144 5
Qrator Labs - Highload Lab 119 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 103 5
RST Cloud - Технологии киберугроз 5 4
ИКС - Цитадель ГК 84 4
InnoSTage - Инностейдж 54 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 4
Крок - Croc 1706 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 4
Cisco Systems 4914 4
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 175 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 3
Ростех - Автоматика Концерн 1465 3
Google LLC 11109 3
ДиалогНаука 179 3
IBM Security 23 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 157 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 84 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 3
Цифра ГК 2221 3
Oracle Corporation 6389 3
Информзащита 686 3
Buhtrap - Хакерская группировка 17 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 4
Открытие ФК - Банк Открытие 448 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 116 3
НСПК - Национальная система платежных карт 327 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 54 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 2
Visa International 1840 2
Сбер - СберАвто 25 2
Основа Холдинг ГК 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 3 1
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 24 1
БИЗОН - Объединение выставочных компаний 1 1
Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 56 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 20 1
Саровбизнесбанк 4 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 8 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 5 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 48 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 142 1
ВсеИнструменты.ру 35 1
Россети Ленэнерго 68 1
Askona Life Group - Аскона 81 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 1
Альфа-Лизинг 11 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 1
Ингосстрах Инвестиции 6 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 3 1
Спортмастер - Sportmaster 149 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 5 1
Рустам Курмаев и партнеры 3 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Русагро Группа Компаний 223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 11
Президент Российской Федерации 3373 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 62 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 28 1
Совет Европы 70 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 1 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 53 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 67 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 15 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 5 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 134 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
OWASP - Open Web Application Security Project 18 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 52 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 1 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 129
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 76
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 45
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 42
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 29
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 986 28
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 855 27
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 651 26
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 25
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1083 25
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 583 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1069 21
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер 97 20
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1706 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 18
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 546 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2076 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 349 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  221 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 11
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры - Белый хакинг - Белые хакеры - Этичный хакинг 41 11
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 292 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 909 9
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 9
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3040 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 35
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 17 16
Microsoft Windows BitLocker 64 14
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 13 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 10
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 191 8
Google Android 12999 7
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 7 7
Linux OS 8523 7
Сбер - BI.Zone Brand Protection 7 7
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center 6 6
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 5 6
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 3 6
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 22 6
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 3 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 5
Сбер - Jazz by Sber - SberJazz 8 5
WhatsApp Messenger 941 5
Microsoft Windows 14705 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 39 5
Сбер - SberPortal 29 5
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 2 5
Apple iPhone 6 597 4
Сбер - BI.Zone Perimeter Scanner 4 4
Microsoft Office Excel 720 4
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 4
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 0 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 106 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 4
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 15 4
Microsoft Office Word 678 4
F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 6 4
Сбер - BI.Zone PhishZone 2 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 229 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 253 4
Apple iOS 6908 4
Сбер - BI.Zone Compliance Platform 3 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 14 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM 79 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 3
Волошин Евгений 51 51
Хайретдинов Рустэм 68 12
Меджлумов Муслим 17 12
Скулкин Олег 17 11
Путин Владимир 2834 9
Хеирхабаров Теймур 8 8
Самарцев Дмитрий 8 8
Кузнецов Станислав 96 8
Окошкин Антон 6 6
Ляпунов Игорь 94 4
Лямин Александр 74 4
Царев Дмитрий 6 4
Афанасьев Денис 63 3
Быков Андрей 7 3
Акимов Максим 180 3
Греф Герман 374 3
Шадаев Максут 747 3
Соловьев Михаил 30 2
Янкин Андрей 27 2
Лукацкий Алексей 102 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 2
Заикин Андрей 26 2
Левин Константин 32 2
Шерстобитов Сергей 50 2
Коростелев Павел 21 2
Сердюк Виктор 37 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Сычев Артем 59 2
Сытин Дмитрий 56 2
Сивцев Илья 90 2
Сафонов Лука 8 2
Лякутин Валентин 2 2
Волков Алексей 45 2
Хачатуров Вартан 10 1
Лексин Олег 11 1
Меликов Ким 2 1
Грицай Георгий 5 1
Мегрелишвили Георгий 25 1
Клишас Андрей 52 1
Бокова Людмила 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 8
Европа 11993 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Казахстан - Республика 4926 4
Европа Восточная 3026 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 3
Турция - Турецкая республика 799 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Индия - Bharat 4474 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 312 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 2
Малайзия 775 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 374 2
Польша - Республика 1591 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 2
Германия - Федеративная Республика 8772 2
Ближний Восток 2717 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 2
Катар 97 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 89 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 408 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 376 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 510 1
Черногория 123 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 786 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 304 1
Латвия - Латвийская Республика 690 1
Латвия - Юрмала 13 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 79 1
Каспийское море 5 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 276 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 670 1
Россия - ДФО - Магаданская область 346 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 57
Энергетика - Energy - Energetically 2431 41
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 21
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 17
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 661 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 12
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 10
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 80 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1070 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 8
Аудит - аудиторский услуги 1047 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 595 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 138 4
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 67 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 4
Ведомости 666 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 74 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
Flight International 64 2
TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
Bloomberg 1116 1
РИА Новости 781 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 5 1
Quartz 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 44 5
Gartner - Гартнер 3316 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 3
Juniper Research 510 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
Markets&Markets Research 85 1
Tractica 7 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 5
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 4 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 6
Cyber Polygon 5 5
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 2 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 19 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще