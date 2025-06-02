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Сбер BI.Zone CPT BI.Zone Continuous Penetration Testing


BI.ZONE CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (external attack surface management, EASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт команды экспертов.

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Исследование «ТеДо» и ГК «Солар»: горизонт стратегического планирования ИБ в компаниях сократился до 3 лет 1
28.11.2024 Bi.Zone: атакующие пытаются использовать критическую уязвимость в WordPress  1
05.08.2024 В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования 2
10.07.2024 Проверяем защищенность ИТ-инфраструктуры: как выбрать услугу под свои задачи 1
27.05.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence 1
27.04.2024 BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress 2
22.04.2024 Обновление BI.Zone CPT: анализ компонентов веб-приложений и оперативное реагирование на новые веб-угрозы 2
12.03.2024 Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity 1
29.02.2024 ГК «Солар» запустила сервис постоянного контроля защищенности внешнего ИТ-периметра Solar CPT 1
13.02.2024 Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT 1
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM 2
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 3
06.08.2020 BI.Zone подвела итоги акции Stay Home 1
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине 1
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 1
23.03.2020 BI.Zone открыл бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности 1
06.06.2011 Антиматерия прожила в ловушке 1000 секунд 1
22.12.2010 Pixel Qi покажет новые TFT-экраны 1
03.10.2007 Реклама добралась до мобильников россиян 1
25.05.2006 CPT планирует строительство нового ЖК-завода 1
05.09.2005 Продажи ЖК идут на рекорд 1
14.12.2004 Война технологий: ЖК вытесняет ЭЛТ 1
03.09.2004 Атомные часы: скоро в мобильниках 1
06.07.2004 TSR: К концу года цены на ЖК-панели значительно упадут 1
18.04.2003 Mitsubishi приостанавливает производство больших ЖК-панелей 1
09.04.2003 CPT запускает линию по производству ЖК мониторов 4,5 поколения 1
05.03.2003 Началось производство холестерических ЖК-дисплеев для электронных книг 1
13.08.2002 Японские производители ЖК-дисплеев будут более агрессивно защищать свои патенты 1
02.08.2002 Tайваньские производители ЖК-дисплеев снизят августовские цены на панели 1
15.07.2002 Теория осцилляции получила первое подтверждение в ускорительном эксперименте 1
15.07.2002 Теория осцилляции получила первое подтверждение в ускорительном эксперименте 1
05.07.2002 ЖК-панели: тайваньские поставки сокращаются 1
25.07.2001 Вырастет ли китайский рынок ЖК-мониторов до 1 млн. штук? 1

Публикаций - 34, упоминаний - 40

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 354 13
Samsung Electronics 10379 3
Hitachi - Хитачи 1470 3
Sharp Corporation 1043 3
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 3
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 3
LG Electronics 3639 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems 64 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 248 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростелеком 9942 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
IBM Security 23 1
Cloud One 6 1
Код Безопасности 650 1
МегаФон 9292 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 1
Sony 6573 1
Toshiba Corporation 2937 1
Fujitsu 2047 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
ViewSonic 312 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Barco Display Systems 52 1
Fujitsu Display Technologies 5 1
LaCie 74 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Beijing Founder Electronics 4 1
8490 1
Philips 2065 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1145 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4887 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6425 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 720 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13020 9
Оцифровка - Digitization 4705 9
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 516 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2054 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4062 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12993 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11482 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1193 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 277 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7014 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5038 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3494 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2387 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 366 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4176 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 948 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8075 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4387 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4709 11
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 6
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 31 6
Сбер - BI.Zone Perimeter Scanner 4 4
Сбер - BI.Zone PhishZone 4 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 639 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CPT - Solar Continuous Penetration Testing 5 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 278 2
Atlassian - Confluence 125 2
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 25 2
WordPress Foundation - WordPress 229 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 153 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 66 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Сбер - BI.Zone Stay Home 2 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 11 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 39 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 15 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 16 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
JetBrains TeamCity 20 1
WebSoft HCM 8 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
JavaScript - JS - язык программирования 1228 1
Oracle Java - язык программирования 3139 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 267 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Царев Дмитрий 27 3
Хайретдинов Рустэм 83 2
Колесов Александр 60 2
Загуменнов Павел 4 2
Самарцев Дмитрий 9 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Соловьев Михаил 30 1
Меликов Ким 2 1
Погребинский Антон 45 1
Хохлова Зинаида 13 1
Мишко Сергей 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
Погонин Денис 1 1
Мельников Константин 5 1
Волошин Евгений 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 11
Китай - Тайвань 4047 10
Япония 13375 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 4
Южная Корея - Республика 6733 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 3
Европа 24389 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Земля - планета Солнечной системы 10470 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 1
Китай - Пекин - Beijing 1009 1
Азия - Азиатский регион 5616 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2527 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2178 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6434 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3205 2
Экономический эффект 1114 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6561 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 992 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 477 1
Здравоохранение - Холестерин - холестерол - cholesterol 4 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10180 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 900 1
Энергетика - Energy - Energetically 5231 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1128 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 208 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Ergonomics - Эргономика 1626 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1125 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 857 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 566 1
Образование в России 2363 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 446 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 958 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1362 1
DigiTimes - Издание 1316 5
CERN Courier 28 2
Bloomberg 1322 1
Commercial Times 96 1
New Scientist 1448 1
CNews Мишень 169 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
NPD DisplaySearch 284 1
Techno Systems Research 3 1
Brand Mobile 5 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 61 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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