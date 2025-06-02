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Сбер BI.Zone CPT BI.Zone Continuous Penetration Testing
BI.ZONE CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (external attack surface management, EASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт команды экспертов.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Царев Дмитрий 27 3
|Хайретдинов Рустэм 83 2
|Колесов Александр 60 2
|Загуменнов Павел 4 2
|Самарцев Дмитрий 9 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Меликов Ким 2 1
|Погребинский Антон 45 1
|Хохлова Зинаида 13 1
|Мишко Сергей 5 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
|Погонин Денис 1 1
|Мельников Константин 5 1
|Волошин Евгений 63 1
|DigiTimes - Издание 1316 5
|CERN Courier 28 2
|Bloomberg 1322 1
|Commercial Times 96 1
|New Scientist 1448 1
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