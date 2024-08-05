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В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования

Обновление Bi.Zone CPT позволит компаниям самостоятельно запускать сканирование на уязвимости. Теперь пользователь может в любое время запустить сканирование и выявить открытые для внешнего доступа сетевые службы, а также обнаружить актуальные и характерные для сканируемых устройств уязвимости. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Доступны следующие типы проверки: сканирование инфраструктурных и сетевых уязвимостей; сканирование веб-уязвимостей; обнаружение открытых для внешнего доступа сервисов; полное сканирование, включающее в себя все предыдущие типы.

Павел Загуменнов, руководитель решений анализа защищенности Bi.Zone: «Безопасность периметра компании основана на контроле внешней инфраструктуры и прозрачном управлении всеми ИT‑активами. Новые возможности платформы позволят компаниям оперативно осуществлять поиск уязвимостей при выводе новых ресурсов, а также своевременно предотвращать их эксплуатацию со стороны злоумышленников».

Все запущенные сканирования отображаются на платформе, что обеспечивает прозрачное отслеживание каждой активности. После завершения сканирования результаты доступны на едином дашборде.

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Bi.Zone CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (external attack surface management, EASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт команды экспертов.

Решение позволяет непрерывно оценивать текущий уровень защищенности, отслеживать новые сервисы на периметре, бороться с теневыми ИT, контролировать и развивать безопасность внешней инфраструктуры.

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