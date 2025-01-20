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Загуменнов Павел



20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
05.08.2024 В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования 1
22.04.2024 Обновление BI.Zone CPT: анализ компонентов веб-приложений и оперативное реагирование на новые веб-угрозы 1
04.03.2024 В Bi.Zone SSDLC появился модуль SCA для анализа безопасности зависимостей в коде 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Загуменнов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
Оцифровка - Digitization 4539 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Кибербезопасность - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 17 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 36 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 2
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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