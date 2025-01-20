Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки

По данным Bi.Zone, эксплуатация уязвимостей веб-приложений — второй по популярности способ проникновения в инфраструктуру. Часть уязвимостей появляется на этапе написания кода, поскольку зачастую он создается без соблюдения требований и процессов безопасности. Один из способов сократить количество уязвимостей — укреплять навыки разработчиков в области безопасности. В связи с этим Bi.Zone и CyberED запускают для компаний совместный курс, который познакомит специалистов с основами безопасной разработки и защиты веб-приложений. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Разработанный курс представляет собой полноценную программу обучения, которую можно пройти за четыре-пять месяцев без отрыва от рабочих процессов. Он состоит из пяти модулей с видеоуроками, практическими заданиями и тестированиями. Участники узнают об основных принципах безопасности и методах защиты веб-приложений, а также о внедрении процессов в рамках SDL-цикла. На курсе обучающиеся изучат специфику безопасности приложений, смогут моделировать угрозы, проводить статический и динамический анализ уязвимостей, QA- и фаззинг-тестирование. Также они научатся обеспечивать безопасность окружения приложений и хранения информации, познакомятся с лучшими практиками SSDLC на всех этапах разработки.

Павел Загуменнов, руководитель решений анализа защищенности Bi.Zone и спикер курса «Основы безопасной разработки»: «Небезопасный код повышает вероятность успешных атак, а его исправление увеличивает стоимость проекта. Чтобы снизить риск успешной атаки, оптимизировать затраты и сократить time-to-market, компании развивают навыки в области безопасной разработки у сотрудников, участвующих в создании ПО. Наш курс дает возможность обучить большую команду без отрыва от работы: занятия можно проходить в своем темпе, без строгих дедлайнов».

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества
Цифровизация

Курс рассчитан на компании, которым важно повысить качество разрабатываемых продуктов, снизить потенциальные издержки на их исправление, а также репутационные риски, которые связаны с эксплуатацией злоумышленниками ошибок разработчиков. В первую очередь это компании, которые занимаются инхаус- или коммерческой разработкой ПО. Курс также будет полезен организациям, которым необходимо соблюдать требования законодательства по сертификации продуктов, например, при разработке государственных информационных систем (ГИС), продуктов для объектов КИИ, АСУ ТП или ПО для медицинского сектора. Обучение нацелено на всех, кто принимает участие в создании продукта: DevOps- и AppSec-инженеров, специалистов по безопасности, разработчиков приложений и аналитиков.

Спикерами курса станут практикующие специалисты. Помимо экспертов от Bi.Zone, опытом поделятся Егор Богомолов (CyberED), Алексей Гришин (ex. CICADA8, Future Crew МТС, VolgaCTF) и Никита Ермолаев (X5 Group).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

«Ростелеком» призвал абонентов срочно сменить пароли. В Сеть утекли сотни тысяч телефонов и почтовых адресов

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Хакеры выгрузили в Сеть реквизиты доступа к тысячам VPN-устройств Fortinet

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще