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TTM T2M Time-to-Market time2market Время от начала разработки идеи до выхода на рынок



10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1

07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 2

07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2

07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1

04.07.2023 Заказная разработка ПО 2023 1

29.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля 1

29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1

22.06.2023 Neoflex представила решения для импортозамещения на «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1

22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» 1

15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1

09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1

08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 1

08.06.2023 ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию 1

02.06.2023 Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций 1

01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1

31.05.2023 «Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX 1

15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

 1

10.05.2023 Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes 1

28.04.2023 МТС перешла на облачную платформу МТС Ocean, вдвое ускорит разработку цифровых сервисов 1

24.04.2023 Yandex Cloud усилила безопасность разработки приложений в облаке 1

17.04.2023 Ритейл в облаке: как выбрать то, что нужно вашему бизнесу 1

12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1

06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 1

31.03.2023 Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop 1

28.03.2023 Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях 1

20.03.2023 Олег Мотовилов, директор beeline cloud (Облачный бизнес ПАО «Вымпелком») — о развитии первого в России secure cloud провайдера 1

09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1

28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака 1

17.02.2023 ФлексСофт рассказал о способах повышения операционной эффективности банка на TAdviser «ИТ-приоритеты 2023» 1

13.02.2023 Есть ли жизнь после VMware? 1

01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах 1

31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов 1

30.01.2023 «Почта банк» переходит на российскую систему управления тестированием ПО 1

17.01.2023 «Ашан» управляет договорами с помощью Directum RX 1

17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions 1

16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1

10.01.2023 Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign 1

30.12.2022 Облачная инфраструктура в России 2022: Selectel проанализировал тренды рынка за прошедший год 1

28.12.2022 RockITSoft автоматизировала договорной документооборот в торговой сети «Ашан» 1

26.12.2022 «Крок» изучила изменение спроса компаний на облачные сервисы в 2022 году 1


Публикаций - 272, упоминаний - 293

TTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7269 23
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 98 23
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 20
1С-ИЖТИСИ 31 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 19
Oracle Corporation 6396 19
Microsoft Corporation 23765 19
SAP SE 4982 19
VMware 2186 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9894 16
IBM - International Business Machines Corp 9260 15
Крок - Croc 1730 13
Google LLC 11130 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1196 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7231 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 337 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1895 9
Diasoft - Диасофт 629 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 9
Huawei 3588 9
Dell EMC 4954 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8184 8
Intel Corporation 11753 8
Amazon Inc - Amazon.com 2838 7
Selectel - Селектел 250 7
Neoflex - Неофлекс 188 7
Монолит-Инфо 111 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 214 6
Oracle Siebel Systems 504 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 6
Directum - Директум 955 6
Accenture plc 646 6
Yandex - Яндекс 5980 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 6
SAS Institute 917 6
ИКС 280 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 552 5
Cisco Systems 4938 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6325 11
ГПБ - Газпромбанк 966 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 8
Почта Банк 377 8
Альфа-Банк 1626 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 244 7
Открытие ФК - Бинбанк 193 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 931 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1271 6
X5 Group 862 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 4
Синара Банк - СКБ-банк 147 4
ВсеИнструменты.ру 238 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 417 4
Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 24 4
МКБ - Московский кредитный банк 458 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 350 3
РЖД - Российские железные дороги 1672 3
Лента - Утконос 164 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 3
Почта России ПАО 2047 3
Газпром нефть 523 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 379 3
Альфа-Капитал УК 68 3
X5 Group - Перекрёсток 464 3
Открытие ФК - Росгосстрах 311 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 190 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 967 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 36 3
ПСБ - Промсвязьбанк 750 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 47 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 567 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1627 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 35 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 77 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 303 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 215 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 127 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 119 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 347 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 174 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 87 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 4 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 217 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 221 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
Президент Российской Федерации 3824 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 2
АФТ - Ассоциация Финтех 66 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 1
4CIO 736 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 209
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 147
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Red Hat OpenShift 110 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4283 9
Linux OS 8561 9
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 244 8
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Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 109 8
Oracle Java - язык программирования 2813 8
Docker - Платформа распределённых приложений 230 7
Google Android 12888 7
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 128 7
Microsoft Office 3511 7
ВГТРК Смотрим 546 7
Apache Hadoop 385 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 102 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 110 6
Apple iOS 7016 6
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 104 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 66 6
Containerum Managed Kubernetes 29 6
Microsoft Windows 14694 6
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 110 5
Prometheus - Monitoring system & time series database 39 5
Microsoft Windows 2000 12839 5
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 136 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 77 5
Jenkins 33 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 81 4
Huawei Cloud 47 4
Red Hat Ansible 80 4
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 55 4
Python - высокоуровневый язык программирования 624 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 272 4
Горожанкин Алексей 14 9
Дощенко Сергей 12 6
Краснов Александр 51 6
Кулик Вадим 154 6
Мотовилов Олег 67 5
Хомков Игорь 45 5
Лобас Аркадий 22 5
Шадаев Максут 710 4
Медведев Вячеслав 19 4
Зинкевич Сергей 36 4
Березин Максим 84 4
Белоусов Максим 95 4
Залманов Андрей 37 3
Фомичев Андрей 69 3
Таскаранов Нурсултан 4 3
Копысов Виталий 52 3
Андрианов Павел 79 3
Громов Павел 3 3
Кирьянова Александра 93 3
Истомин Константин 50 3
Беляева Мария 8 3
Каушнян Денис 3 3
Пестерев Алексей 9 3
Меденцев Константин 73 3
Ефимов Олег 3 3
Ансимов Константин 18 3
Морарь Максим 4 3
Левинский Денис 8 3
Никиточкин Иван 3 2
Сидоров Алексей 19 2
Кравчук Илья 16 2
Спаринапти Антон 16 2
Кульчицкий Тимур 10 2
Шингарев Павел 14 2
Николаев Павел 4 2
Бижан Михаил 11 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Солопов Вячеслав 36 2
Овчинников Илья 7 2
Мотренко Андрей 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 126744 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40247 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13411 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50699 19
Европа 21516 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15620 14
Казахстан - Республика 5079 12
Беларусь - Белоруссия 4549 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15465 6
Россия - СФО - Новосибирск 3814 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1318 5
Азия - Азиатский регион 5169 5
Украина 7381 5
Узбекистан - Республика 1495 5
Индия - Республика 5150 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2418 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2674 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1175 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3421 4
Израиль 2630 4
Армения - Республика 1638 3
Европа Восточная 3014 3
Америка Латинская 1720 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13085 3
Испания - Королевство 3625 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2386 2
Ближний Восток 2699 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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