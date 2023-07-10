Индексная книга CNews*
TTM T2M Time-to-Market time2market Время от начала разработки идеи до выхода на рынок
Публикаций - 272, упоминаний - 293
TTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горожанкин Алексей 14 9
|Дощенко Сергей 12 6
|Краснов Александр 51 6
|Кулик Вадим 154 6
|Мотовилов Олег 67 5
|Хомков Игорь 45 5
|Лобас Аркадий 22 5
|Шадаев Максут 710 4
|Медведев Вячеслав 19 4
|Зинкевич Сергей 36 4
|Березин Максим 84 4
|Белоусов Максим 95 4
|Залманов Андрей 37 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Таскаранов Нурсултан 4 3
|Копысов Виталий 52 3
|Андрианов Павел 79 3
|Громов Павел 3 3
|Кирьянова Александра 93 3
|Истомин Константин 50 3
|Беляева Мария 8 3
|Каушнян Денис 3 3
|Пестерев Алексей 9 3
|Меденцев Константин 73 3
|Ефимов Олег 3 3
|Ансимов Константин 18 3
|Морарь Максим 4 3
|Левинский Денис 8 3
|Никиточкин Иван 3 2
|Сидоров Алексей 19 2
|Кравчук Илья 16 2
|Спаринапти Антон 16 2
|Кульчицкий Тимур 10 2
|Шингарев Павел 14 2
|Николаев Павел 4 2
|Бижан Михаил 11 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
|Солопов Вячеслав 36 2
|Овчинников Илья 7 2
|Мотренко Андрей 10 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 320 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5794 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 837 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 2
|Forbes - Форбс 659 1
|Bloomberg 1141 1
|РИА Новости 816 1
|N+1 - Издание 140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1356 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 74 1
|National Geographic 84 1
|Госрасходы - портал 61 1
|Cosmopolitan 25 1
|ITProPortal 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239341, в очереди разбора - 852387.
Создано именных указателей - 121548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239341, в очереди разбора - 852387.
Создано именных указателей - 121548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.