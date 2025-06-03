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TTM T2M Time-to-Market time2market Время от начала разработки идеи до выхода на рынок
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|03.06.2025
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Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market
находится в постоянном улучшении и адаптации под живые изменения бизнеса. CNews: Что вы получили в результате внедрения? Максим Бычков: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение показателей time to market, снижение ручного труда, а также повышение управляемостью компании в целом. Целый ряд процессов мы настроили таким образом, чтобы свести ручное заполнение при формировании докуме
|19.12.2024
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Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»
ем выше скорость производства. Мы сейчас работаем именно над этим. Рис.7 Система координации продаж Time-to-market и другие успехи У 1500 пользователей появилась возможность автоматизировать ру
|19.12.2024
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Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза
к продуктам и оттока, оценку LTV и доходности. Среднее время от идеи до внедрения (time to market, T2M) могло достигать 6 месяцев. У заказчика для каждого этапа создания моделей машинного обуч
|06.06.2024
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ITQuick на CNews Forum Cases: Как сократить Time to Market в 2 раза?
ws Forum Cases, который состоится 19 июня 2024 года в Москве. В рамках секции «Цифровизация финансового сектора» выступит Александр Сельдемиров, CEO ITQuick и партнер Jumse, с докладом «Как сократить Time to Market в 2 и более раз?». В рамках доклада эксперт расскажет о новаторских подходах к формированию высокоэффективных команд, позволяющих значительно ускорить вывод финансовых продуктов
|12.04.2023
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Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу
изацию бизнес-процессов, которые уже доступны в Imredi “из коробки”. Например, сделать связку чек-листов, задач, KPI, рейтингов и управления рабочим временем. Уверен, что для бизнеса такой показатель time-to-market, особенно в ритейле, сродни выстрелу себе в ногу. У нас другой подход — апробированные решения, которые можно запустить завтра, и отраслевая экспертиза. Мы не такие гибкие, как р
|31.05.2022
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Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки
ведет к уменьшению затрат на разработку, повышению скорости создания новых решений и как следствие, увеличению конкурентоспособности всей компании. За счет использования HIP Bercut удалось сократить Time-to-Market высоконагруженных систем на 30%, процент снижения себестоимости разработки при этом коррелирует со сложностью проектов в диапазоне от 15 до 30%. CNews: Что подразумевается под «в
|23.06.2019
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Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ
лементарные меры безопасности, оправдывая свои действия цифровой трансформацией? Что же должно измениться в ИБ? Чтобы найти способ примирить ИБ, ИТ и бизнес, требующий непрерывного повышения скорости Time-To-Market, Алексей Плешков предположил: «Наше общее будущее – это переход от «запрещающей» политики информационной безопасности к «разрешающей» под контролем службы информационной безопасн
TTM и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 15
|Натрусов Артем 313 13
|Воронин Павел 196 10
|Горожанкин Алексей 18 10
|Тульчинский Станислав 93 10
|Чаркин Евгений 317 10
|Кулик Вадим 206 9
|Гузовский Денис 79 9
|Кирьянова Александра 169 9
|Меденцев Константин 106 9
|Абакумов Евгений 227 9
|Путятинский Сергей 112 8
|Леонов Алексей 96 8
|Бурилов Андрей 117 8
|Ульянов Николай 176 8
|Краснов Александр 91 7
|Сологуб Денис 75 7
|Березин Максим 144 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Зинкевич Сергей 77 6
|Нестеров Алексей 175 6
|Хомков Игорь 47 6
|Чурсин Дмитрий 87 6
|Дощенко Сергей 12 6
|Гулевич Руслан 32 6
|Булгаков Кирилл 133 6
|Урусов Виктор 157 6
|Тараторин Александр 58 6
|Ульянычев Матвей 47 6
|Тятюшев Максим 215 6
|Сельдемиров Александр 56 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Лобас Аркадий 40 6
|Глазков Александр 151 6
|Сотин Денис 216 5
|Андрианов Павел 86 5
|Семенов Александр 166 5
|Сивцев Илья 174 5
|Александров Александр 86 5
|Каримов Руслан 66 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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