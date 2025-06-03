TTM T2M Time-to-Market time2market Время от начала разработки идеи до выхода на рынок

Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market находится в постоянном улучшении и адаптации под живые изменения бизнеса. CNews: Что вы получили в результате внедрения? Максим Бычков: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение показателей time to market, снижение ручного труда, а также повышение управляемостью компании в целом. Целый ряд процессов мы настроили таким образом, чтобы свести ручное заполнение при формировании докуме

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» ем выше скорость производства. Мы сейчас работаем именно над этим. Рис.7 Система координации продаж Time-to-market и другие успехи У 1500 пользователей появилась возможность автоматизировать ру

Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза к продуктам и оттока, оценку LTV и доходности. Среднее время от идеи до внедрения (time to market, T2M) могло достигать 6 месяцев. У заказчика для каждого этапа создания моделей машинного обуч

ITQuick на CNews Forum Cases: Как сократить Time to Market в 2 раза? ws Forum Cases, который состоится 19 июня 2024 года в Москве. В рамках секции «Цифровизация финансового сектора» выступит Александр Сельдемиров, CEO ITQuick и партнер Jumse, с докладом «Как сократить Time to Market в 2 и более раз?». В рамках доклада эксперт расскажет о новаторских подходах к формированию высокоэффективных команд, позволяющих значительно ускорить вывод финансовых продуктов

Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу изацию бизнес-процессов, которые уже доступны в Imredi “из коробки”. Например, сделать связку чек-листов, задач, KPI, рейтингов и управления рабочим временем. Уверен, что для бизнеса такой показатель time-to-market, особенно в ритейле, сродни выстрелу себе в ногу. У нас другой подход — апробированные решения, которые можно запустить завтра, и отраслевая экспертиза. Мы не такие гибкие, как р

Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ведет к уменьшению затрат на разработку, повышению скорости создания новых решений и как следствие, увеличению конкурентоспособности всей компании. За счет использования HIP Bercut удалось сократить Time-to-Market высоконагруженных систем на 30%, процент снижения себестоимости разработки при этом коррелирует со сложностью проектов в диапазоне от 15 до 30%. CNews: Что подразумевается под «в