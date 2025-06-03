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TTM T2M Time-to-Market time2market Время от начала разработки идеи до выхода на рынок

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.06.2025 Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market

находится в постоянном улучшении и адаптации под живые изменения бизнеса. CNews: Что вы получили в результате внедрения? Максим Бычков: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение показателей time to market, снижение ручного труда, а также повышение управляемостью компании в целом. Целый ряд процессов мы настроили таким образом, чтобы свести ручное заполнение при формировании докуме
19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

ем выше скорость производства. Мы сейчас работаем именно над этим. Рис.7 Система координации продаж Time-to-market и другие успехи У 1500 пользователей появилась возможность автоматизировать ру
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза

к продуктам и оттока, оценку LTV и доходности. Среднее время от идеи до внедрения (time to market, T2M) могло достигать 6 месяцев. У заказчика для каждого этапа создания моделей машинного обуч
06.06.2024 ITQuick на CNews Forum Cases: Как сократить Time to Market в 2 раза?

ws Forum Cases, который состоится 19 июня 2024 года в Москве. В рамках секции «Цифровизация финансового сектора» выступит Александр Сельдемиров, CEO ITQuick и партнер Jumse, с докладом «Как сократить Time to Market в 2 и более раз?». В рамках доклада эксперт расскажет о новаторских подходах к формированию высокоэффективных команд, позволяющих значительно ускорить вывод финансовых продуктов

12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу

изацию бизнес-процессов, которые уже доступны в Imredi “из коробки”. Например, сделать связку чек-листов, задач, KPI, рейтингов и управления рабочим временем. Уверен, что для бизнеса такой показатель time-to-market, особенно в ритейле, сродни выстрелу себе в ногу. У нас другой подход — апробированные решения, которые можно запустить завтра, и отраслевая экспертиза. Мы не такие гибкие, как р
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки

ведет к уменьшению затрат на разработку, повышению скорости создания новых решений и как следствие, увеличению конкурентоспособности всей компании. За счет использования HIP Bercut удалось сократить Time-to-Market высоконагруженных систем на 30%, процент снижения себестоимости разработки при этом коррелирует со сложностью проектов в диапазоне от 15 до 30%. CNews: Что подразумевается под «в
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ

лементарные меры безопасности, оправдывая свои действия цифровой трансформацией? Что же должно измениться в ИБ? Чтобы найти способ примирить ИБ, ИТ и бизнес, требующий непрерывного повышения скорости Time-To-Market, Алексей Плешков предположил: «Наше общее будущее – это переход от «запрещающей» политики информационной безопасности к «разрешающей» под контролем службы информационной безопасн

Публикаций - 515, упоминаний - 549

TTM и организации, системы, технологии, персоны:

9594 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Oracle Corporation 7074 35
Microsoft Corporation 25775 33
SAP SE 5601 30
Broadcom - VMware 2610 29
Diasoft - Диасофт 1144 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 26
Yandex - Яндекс 9216 25
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Ростелеком 10948 22
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 21
Google LLC 12688 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Крок - Croc 1964 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 17
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 17
МегаФон 10742 16
Selectel - Селектел 544 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 13
Softline - Софтлайн 3743 13
Neoflex - Неофлекс 257 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Huawei 4676 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 12
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 11
Orion soft - Орион софт - 315 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Dell EMC 5180 11
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 11
Intel Corporation 12811 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 10
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Альфа-Банк 1979 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 16
ВТБ - Почта Банк 514 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
Почта России ПАО 2370 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Газпром нефть 725 9
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Альфа-Капитал УК 155 7
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 326
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Linux OS 11533 23
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 21
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 12
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 11
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 10
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 10
Apple iOS 8583 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 9
Microsoft Teams - MS Teams 670 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 8
Apache Airflow 75 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Apache Hadoop 470 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Шадаев Максут 1210 15
Натрусов Артем 313 13
Воронин Павел 196 10
Горожанкин Алексей 18 10
Тульчинский Станислав 93 10
Чаркин Евгений 317 10
Кулик Вадим 206 9
Гузовский Денис 79 9
Кирьянова Александра 169 9
Меденцев Константин 106 9
Абакумов Евгений 227 9
Путятинский Сергей 112 8
Леонов Алексей 96 8
Бурилов Андрей 117 8
Ульянов Николай 176 8
Краснов Александр 91 7
Сологуб Денис 75 7
Березин Максим 144 6
Сергеев Сергей 179 6
Зинкевич Сергей 77 6
Нестеров Алексей 175 6
Хомков Игорь 47 6
Чурсин Дмитрий 87 6
Дощенко Сергей 12 6
Гулевич Руслан 32 6
Булгаков Кирилл 133 6
Урусов Виктор 157 6
Тараторин Александр 58 6
Ульянычев Матвей 47 6
Тятюшев Максим 215 6
Сельдемиров Александр 56 6
Рустамов Рустам 548 6
Лобас Аркадий 40 6
Глазков Александр 151 6
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Андрианов Павел 86 5
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Сивцев Илья 174 5
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Каримов Руслан 66 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 380
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 62
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Европа 24964 20
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Казахстан - Республика 6048 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Европа Восточная 3138 4
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 2
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РАН - Российская академия наук 2122 3
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
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ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
ELMA Академия - ELMA Academy 2 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
Зерокодер 10 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 30
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
CNews FORUM Кейсы 313 14
CNews AWARDS - награда 571 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
CNews Баттл 69 2
Selectel TechDay 6 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПЛАС-Форум 14 2
CDO/CDTO Summit & Awards 6 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Microsoft Ignite 44 1
Russia Site Forum - Форум операторов и поставщиков решений инфраструктуры мобильной связи России 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
ELMA DAY 14 1
ComNews Awards 10 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
Docflow 148 1
Diasoft Special Conf 5 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Raiffeisen Award 5 1
IT Elements 13 1
GoCloud Tech 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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