Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦМАКП Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
ЦМАКП и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 511 1
|Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 39 1
|Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
|Путин Владимир 3481 1
|Шадаев Максут 1237 1
|Боровков Алексей 16 1
|Романов Александр 16 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Осьмаков Василий 10 1
|Соколов Валентин 16 1
|Сальников Владимир 1 1
|Артеменко Владимир 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168957 5
|Европа 25038 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 1
|Франция - Французская Республика 8214 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2510 1
|РБК Daily 91 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
|CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.