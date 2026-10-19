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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦМАКП Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

СОБЫТИЯ


19.10.2026 У программистов тяжелые времена. В России на одну вакансию претендуют шесть человек, хотя раньше было трое 1
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 1
24.05.2024 Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством 1
14.08.2017 Путина просят построить для России «фабрики будущего». Что это такое, и зачем они нужны 1
23.04.2003 Россияне выбирают западную бытовую технику 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ЦМАКП и организации, системы, технологии, персоны:

Интеллектуальное производство 10 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
Capgemini Consulting 133 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 92 1
Protolabs 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 511 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 39 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4062 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 25 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3893 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10081 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7631 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 656 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 2
Умные платформы 2024 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3228 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1801 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4497 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4519 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4730 2
3D сканер 64 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13632 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24139 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2145 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1069 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1859 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1743 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10422 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1211 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2674 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5096 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1542 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7990 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 97 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 259 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1156 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 523 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3415 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7890 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5919 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 652 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 208 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29952 1
Pexels 117 1
Путин Владимир 3481 1
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Осьмаков Василий 10 1
Соколов Валентин 16 1
Сальников Владимир 1 1
Артеменко Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 5
Европа 25038 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 114 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16401 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 2
Образование в России 2990 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6702 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22110 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6287 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9165 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2394 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3225 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 983 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2318 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6191 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9008 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 743 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 691 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2510 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Создано именных указателей - 202865.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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