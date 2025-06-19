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Интеллектуальное производство
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|«Ред Софт» и Passion запускают производство потребительской электроники в Подмосковной ОЭЗ «Большой Серпухов» 1
Интеллектуальное производство и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
|Ред Софт - Red Soft 825 1
|Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 210 1
|Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 130 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1076 1
|Linux OS 10285 1
|Агре Наталья 2 1
|Кремлев Умар 4 1
|Комлев Вячеслав 4 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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