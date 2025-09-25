Получите все материалы CNews по ключевому слову
SAP RISE RISE with SAP
УПОМИНАНИЯ
SAP RISE и организации, системы, технологии, персоны:
|Сеспель 2 1
|Торий НПП 46 1
|ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 89 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153544 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 2
|Германия - Федеративная Республика 12863 2
|Gartner - Гартнер 3593 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386229, в очереди разбора - 729934.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.