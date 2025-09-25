Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
SAP RISE RISE with SAP


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей 1
16.09.2024 Флагманский продукт SAP по отказу от локальной инфраструктуры полностью провалился – спрос на него катится в пропасть. Облака все меньше интересуют бизнес 2
25.07.2024 SAP увольняет 10 тысяч сотрудников 1
11.11.2021 Atos перешла на частную версию SAP S/4HANA Cloud 1
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP 1
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство 1
15.04.2021 SAP анонсировала результаты первого квартала 2021 года, повысив прогноз на год 1
04.02.2021 Atos объявлена официальным партнером RISE with SAP 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

SAP RISE и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5391 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 2
SAP CIS - САП СНГ 861 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
ServiceNow 92 1
WorkDay 24 1
Megabuyte 1 1
Интеллектуальное производство 10 1
Сеспель 2 1
Торий НПП 46 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 89 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6205 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16747 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22463 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55489 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70988 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16686 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11143 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7108 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1214 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 857 1
Умные платформы 1819 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25584 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5657 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 424 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12750 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 431 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 179 1
Управление финансами - Financial management 628 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31388 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 240 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12162 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 267 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2085 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 68 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 563 4
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 22 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP Concur 27 1
EPAM Conversion Factory 1 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 2
Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
Метечко Александр 10 1
Бакшаев Александр 1 1
Кутуев Ренат 1 1
Фридлянд Дмитрий 1 1
Jung Thomas - Джанг Томас 2 1
Goerke Bjoern - Герке Бьорн 4 1
Heilman Rich - Хейлман Рич 2 1
Торий Денис 1 1
Duffy Brian - Даффи Брайан 5 1
Grigoleit Uwe - Григолейт Уве 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 2
Германия - Федеративная Республика 12863 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50413 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2312 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 867 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1397 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8122 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1311 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6112 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4351 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14731 1
Энергетика - Energy - Energetically 5408 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11552 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 149 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17111 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6438 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1268 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3561 1
The Register - The Register Hardware 1662 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
Gartner - Гартнер 3593 1
SAP Sapphire Now 8 1
SAP Pinnacle Award 1 1
