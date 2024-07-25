SAP увольняет 10 тысяч сотрудников

SAP в начале года объявила о планах реструктуризации. Все это на фоне активного прогресса технологий искусственного интеллекта (ИИ) и появления новых лидеров отрасли, таких как OpenAI. Руководство компании SAP решило сфокусироваться на ИИ-решениях, чтобы сохранить позиции на рынке.

Расширение программы увольнений

Немецкий производитель программного обеспечения (ПО) корпоративного класса SAP сообщила о расширении программы реструктуризации внутри компании, направленной на оптимизацию деятельности и сокращение издержек. Об этом в конце июля 2024 г. сообщило издание The Register. Инициатива затронет тысячи сотрудников в глобальном масштабе.

Со слов финансового директора SAP Доминика Асама (Dominik Asam), по нашим оценкам, сокращению подвергнутся от 9 тыс. до 10 тыс. должностей, что окажет соответствующее влияние на резервы на реструктуризацию, денежные средства и экономию на текущих расходах после завершения программы. Асам добавил, что по сравнению с тем, что мы указывали в первом квартале, мы добавили около 800 млн евро на расходы по реструктуризации и выплату наличных. Важно отметить, что увеличение количества затронутых должностей не означает полного отказа от них в компании SAP, а позволяет нам уточнить нашу структуру с точки зрения навыков и местоположения.

Photogenica Немецкий производитель SAP увольняет снова 10 тысяч сотрудников на фоне падения прибыли

В настоящее время в SAP работает около 100 тыс. человек по всему миру, так что 10 тыс. сокращенных рабочих мест - это большая цифра. Во втором квартале общая выручка выросла на 10% по сравнению с 2023 г. и достигла 8,3 млрд евро. Операционная прибыль снизилась до 1,2 млрд евро с 1,4 млрд евро за аналогичный период 2023 г., что связано с реструктуризацией в размере 600 млн евро.

Финансовые рынки положительно отреагировали на результаты деятельности SAP и подтверждение расширения реструктуризации, а акции компании SAP выросли на целых 7%. Скорректированная операционная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Генеральный директор Кристиан Кляйн (Christian Klein) рассказал инвесторам о том, что в SAP продолжали выполнять программу преобразований с большой дисциплиной, нанимая только тех специалистов, которые нужны компании. Кляйн добавил, что компания увеличивает объем программы. Именно поэтому SAP может объявить об увеличении на 200 млн евро итогового показателя нашей программы Ambition 2025. Последний год SAP потратила на интеграцию функций искусственного интеллекта (ИИ) в свои бизнес-приложения и среду разработки. По словам Кляйна, почти 20% всех сделок во втором квартале включали премиальные варианты использования ИИ.

По данным SAP, компания привлекла глобальную нефтяную и энергетическую компанию ExxonMobil для участия в программе RISE with SAP, направленной на перенос устаревшего локального программного обеспечения (ПО) и процессов в облако.

Аналитик Megabuyte Натан Джексон (Nathan Jackson) отметил, что SAP сохранила свои сильные стороны в развитии облачных технологий на всех мировых рынках. Текущий облачный бэклог свидетельствует о стабильной покупательской среде, которую будет интересно сравнить с такими компаниями, как Workday и ServiceNow, когда они представят отчетность в конце июля. Джексон добавил, расходы на увольнения в SAP будут поэтапно осуществляться в период с 2024 по начало 2025 г., поэтому аналитики не ожидают, что конверсия денежных средств из прибыли вернется на траекторию роста лишь к 2026 г.

Другие волны сокращений

В 2019 г. SAP объявила о масштабной корпоративной реструктуризации, на которую компания потратит от 800 до 950 млн евро. Большая часть расходов придется на первый квартал. При этом за счет реформы немецкий производитель бизнес-софта надеется на достижение экономии в 750-850 млн евро, начиная с 2020 г. В рамках реструктуризации некоторые сотрудники будут переведены на другие должности, кому-то предложат досрочный выход на пенсию с выплатой компенсации.

В 2020 г. стало известно об увольнении ведущих программистов SAP в рамках масштабной реструктуризации, направленной на активное развитие облачного бизнеса. По информации агентства Reuters, немецкую компанию покинул Бьорн Герке (Bjorn Goerke), технический директор и руководитель направления SAP Cloud Platform, а в прошлом он был ИТ-директором SAP. Кроме того, под сокращения попали Томас Юнг (Thomas Jung) и Рич Хейлман (Rich Heilman), которые считаются гуру программирования и пользовались большим уважением в большой экосистеме разработчиков SAP.

В 2023 г. SAP объявил о сокращении 3 тыс. рабочих мест, или примерно 2,5% общего штата. Объявленные SAP меры показывают то, что компания стремится сократить расходы и сосредоточиться на облачном бизнесе, который в октябре-декабре 2022 г. показал рост выручки на 30%. Одновременно в SAP продолжается переход с модели работы, которая предполагает развертывание продукта на собственных серверах заказчика, к модели предоставления услуг из дата-центров.

По информации CNews, в июне 2024 г. минимум 5,3 тыс. сотрудников немецкой компании SAP подали заявления на досрочное прекращение трудовых контрактов. Таким образом, численность персонала производителя ПО сократится приблизительно на 5%. Компания-разработчик явно не ожидала такого наплыва желающих – на свободу отпустят далеко не каждого из них. Одной из особенностей реструктуризации стали привлекательные условия досрочного ухода из ИТ-компании. Так, сотрудникам старше 55 лет предлагается возможность досрочного выхода на пенсию с единовременными выплатами. Одна из выплат рассчитывается на основе месячной зарплаты, помноженной на число отработанных лет и соответствующий стажу коэффициент, другая единовременная выплата будет формироваться по числу находящихся на иждивении у сотрудника детей, сотрудникам же моложе предлагали схожие схемы.