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ExxonMobil Exxon Neftegas Limited (ENL) Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ)

ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ)

СОБЫТИЯ

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07.12.2016 «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Техносерв» модернизировали радиорелейную линию связи между Сахалином и материком

териковой частью Хабаровского края в рамках контракта с оператором проекта «Сахалин-1» — компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». В результате выполненного проекта пропускная способность служебной р
07.12.2016 «Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil

полнены по заказу «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерней компании американского нефтегазовой корпорации ExxonMobil, которая является оператором проекта «Сахалин-1».Необходимость модернизации была в
14.02.2012 Акции Apple впервые преодолели отметку в $500

компании, что дает производителю электроники значительную фору по сравнению с ближайшим конкурентом Exxon Mobil Corp, сообщает CNet. По сравнению с пятницей, 10 февраля, акции Apple подорожали

26.01.2012 Apple стала самой дорогой компанией в мире, опередив Exxon

Apple вчера, 25 января, снова опередила нефтяного гиганта Exxon и стала самой дорогой публичной компанией в мире. Капитализация Apple после публикации финансового отчета с очень впечатляющими показателями поднялась до $414,83 млрд, опередив стоимость

11.08.2011 Apple закрепилась на вершине мира

По итогам торгов на биржах Нью-Йорка в среду 10 августа 2011 г. Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире, обойдя прежнего лидера по капитализации нефтяную компанию ExxonMobil. ExxonMobil была самой дорогой компанией на протяжении почти 5 лет. При завершении торгов на бирже NASDAQ (в полночь с 10 на 11 августа по московскому времени) цена на акции A
10.08.2011 Apple на мгновение стала самой дорогой компанией мира

ик, 9 августа, достигла $341,5 млрд, что сделало ее самой дорогой компанией в мире. Нефтяной гигант Exxon Mobil, который был лидером на протяжении последних 5 лет, опустился на второе место с $
01.04.2010 «Ростелеком» предоставит услуги связи компании Exxon Neftegas

тогам участия в открытом тендере. Exxon Neftegas Limited (дочерняя компания американской корпорации Exxon Mobil) является оператором международного нефтедобывающего консорциума «Сахалин-1» на Д
03.09.2009 По стопам ВР: аутсорсинг ExxonMobil уйдет в Индию?

более чем $1,5 млрд с TCS, Infosys и Wipro, а также IBM и Accenture, другие индийские вендоры (L&T Infotech и HCL Technologies) замахнулись на почти миллиардную сделку с еще одним нефтяным гигантом - ExxonMobil. Эта компания так же, как и ВР, Royal Dutch Shell или Chevron, работает на платформе SAP. Она ведет бизнес в более 200 странах, и ее штат достиг почти 80 000 человек. В существующей

22.05.2007 ExxonMobil: человечеству хватит нефти до 2030 г.

Представители нефтяного гиганта ExxonMobil сообщили о своих подсчетах количества нефти, которое сейчас реально извлечь из недр земли. Мировые извлекаемые запасы нефти составляют по сегодняшним данным 450 млрд тонн. Об этом за

Публикаций - 91, упоминаний - 109

ExxonMobil и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
Apple Inc 13156 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Google LLC 12690 18
Cisco Systems 5372 16
Intel Corporation 12811 16
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Verizon - WorldCom 501 11
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
AT&T Inc 1726 8
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 7
Silver Lake Partners - Altera 103 6
SAP SE 5601 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 4
JDSU - JDS Uniphase 219 4
OpenText - Vignette 61 4
Check Point Software Technologies 829 4
Oracle Corporation 7074 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
AT&T South - BellSouth 234 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11065 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Dell EMC 5180 3
HP Inc. 5883 3
Citrix Systems 868 3
Adobe Systems 1597 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 13
Mobil - Мобил 52 10
American Express - Amex 338 9
Merrill Lynch 454 9
Royal Dutch Shell - Шелл 233 8
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 8
DuPont - Дюпон 101 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Walt Disney Company 647 6
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 5
Boeing 1031 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 4
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 4
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 4
Газпром ПАО 1493 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Coca-Cola Company 261 4
Expedia Group 136 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Conoco - ConocoPhillips 22 3
Enron - Enrongate 122 3
Priceline.com - online travel agency 139 3
Baker Hughes 11 3
PetroChina 5 3
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Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
eBay Inc 1640 3
UPS 216 3
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
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Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Apple iPad 4012 9
Microsoft Windows 2000 8678 5
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
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Microsoft Windows 16882 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Apple iPhone 5 783 3
Apple iPod 1553 3
Sumitomo - NEC 5000IPS Trunk Radio 2 2
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
FreePik 1841 2
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Microsoft Azure 1526 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Progress Software - IpSwitch WhatsUP 4 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 1
SAP RISE - RISE with SAP 10 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
Apple macOS Tiger 32 1
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
ANU SKA - Square Kilometre Array - ANU MWA - Murchison Widefield Array radio telescope - радиоинтерферометр - низкочастотный радиотелескоп 10 1
Бест Софт - Бест:Биллинг 1 1
1С Энергетика 9 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 1
ExxonMobil Mobil 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Бородянский Борис 24 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Хачатрян Александр 2 2
Philips Robert - Филипс Роберт 3 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 2
Rigas John - Ригас Джон 4 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Steiner Achim - Штейнер Ахим 3 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 2
Кожуховский Игорь 10 1
Серебряков Виктор 56 1
Зубков Александр 7 1
Бартенева Мария 35 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Максименко Ярослав 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Аммосов Юрий 46 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 57
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Европа 24964 8
Япония 13807 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния 4829 6
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
Индия - Bharat 5870 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Канада 5082 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Миссури 129 3
Уран - планета Солнечной системы 550 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Израиль 2856 3
Ближний Восток 3154 3
Украина 7928 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
США - Техас 1048 3
США - Техас - Хьюстон 260 2
США - Оклахома 89 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри - Тахта 23 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 6
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