По итогам торгов на биржах Нью-Йорка в среду 10 августа 2011 г. Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире, обойдя прежнего лидера по капитализации нефтяную компанию ExxonMobil . ExxonMobil была самой дорогой компанией на протяжении почти 5 лет. При завершении торгов на бирже NASDAQ (в полночь с 10 на 11 августа по московскому времени) цена на акции A

ик, 9 августа, достигла $341,5 млрд, что сделало ее самой дорогой компанией в мире. Нефтяной гигант Exxon Mobil , который был лидером на протяжении последних 5 лет, опустился на второе место с $