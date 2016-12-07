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ExxonMobil Exxon Neftegas Limited (ENL) Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ)
СОБЫТИЯ
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|07.12.2016
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«Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Техносерв» модернизировали радиорелейную линию связи между Сахалином и материком
териковой частью Хабаровского края в рамках контракта с оператором проекта «Сахалин-1» — компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». В результате выполненного проекта пропускная способность служебной р
|07.12.2016
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«Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil
полнены по заказу «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерней компании американского нефтегазовой корпорации ExxonMobil, которая является оператором проекта «Сахалин-1».Необходимость модернизации была в
|14.02.2012
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Акции Apple впервые преодолели отметку в $500
компании, что дает производителю электроники значительную фору по сравнению с ближайшим конкурентом Exxon Mobil Corp, сообщает CNet. По сравнению с пятницей, 10 февраля, акции Apple подорожали
|26.01.2012
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Apple стала самой дорогой компанией в мире, опередив Exxon
Apple вчера, 25 января, снова опередила нефтяного гиганта Exxon и стала самой дорогой публичной компанией в мире. Капитализация Apple после публикации финансового отчета с очень впечатляющими показателями поднялась до $414,83 млрд, опередив стоимость
|11.08.2011
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Apple закрепилась на вершине мира
По итогам торгов на биржах Нью-Йорка в среду 10 августа 2011 г. Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире, обойдя прежнего лидера по капитализации нефтяную компанию ExxonMobil. ExxonMobil была самой дорогой компанией на протяжении почти 5 лет. При завершении торгов на бирже NASDAQ (в полночь с 10 на 11 августа по московскому времени) цена на акции A
|10.08.2011
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Apple на мгновение стала самой дорогой компанией мира
ик, 9 августа, достигла $341,5 млрд, что сделало ее самой дорогой компанией в мире. Нефтяной гигант Exxon Mobil, который был лидером на протяжении последних 5 лет, опустился на второе место с $
|01.04.2010
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«Ростелеком» предоставит услуги связи компании Exxon Neftegas
тогам участия в открытом тендере. Exxon Neftegas Limited (дочерняя компания американской корпорации Exxon Mobil) является оператором международного нефтедобывающего консорциума «Сахалин-1» на Д
|03.09.2009
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По стопам ВР: аутсорсинг ExxonMobil уйдет в Индию?
более чем $1,5 млрд с TCS, Infosys и Wipro, а также IBM и Accenture, другие индийские вендоры (L&T Infotech и HCL Technologies) замахнулись на почти миллиардную сделку с еще одним нефтяным гигантом - ExxonMobil. Эта компания так же, как и ВР, Royal Dutch Shell или Chevron, работает на платформе SAP. Она ведет бизнес в более 200 странах, и ее штат достиг почти 80 000 человек. В существующей
|22.05.2007
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ExxonMobil: человечеству хватит нефти до 2030 г.
Представители нефтяного гиганта ExxonMobil сообщили о своих подсчетах количества нефти, которое сейчас реально извлечь из недр земли. Мировые извлекаемые запасы нефти составляют по сегодняшним данным 450 млрд тонн. Об этом за
ExxonMobil и организации, системы, технологии, персоны:
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