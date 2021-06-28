Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Merck
Мерк
фармацевтическая, химическая и биологическая компания
Публикаций - 45, упоминаний - 71
Merck упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|O'Halloran Conor - О’Халлоран Конор 1 1
|Vanini Giulio - Ваннини Джулио 1 1
|Черняков Илья 1 1
|Степанов Антон 57 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money 513 15
|CBS MarketWatch 267 9
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 432 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7623 1
|Internet Stock Report 840 15
|Gartner 2905 5
|S&P - Standard and Poor’s 267 3
|IDC - International Data Corporation 4068 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1042604, в очереди разбора - 944419.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1042604, в очереди разбора - 944419.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru