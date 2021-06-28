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Merck
Мерк
фармацевтическая, химическая и биологическая компания



28.06.2021 Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн 1
21.09.2020 В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 3
09.09.2019 Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц 1
27.09.2018 Merck и Medisafe объявили о запуске новой платформы для управления лекарственной терапией 5
17.05.2018 Наука роста: как крупная фармкомпания нашла баланс между безопасностью и мобильностью 9
13.07.2016 Orange Business Services перепроектировал глобальную сеть Merck 5
10.10.2014 Бизнесу нужен оперативный BI, а не «посмертный анализ» 1
03.10.2014 BI может обходиться без математиков и айтишников 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
19.07.2011 Современный BI должен быть "реактивным" 1
05.10.2010 Индийский аутсорсер получил полумиллиардный контакт от фармацевтического гиганта 2
02.04.2010 Alfresco Software рапортует о рекордной выручке 1
17.09.2009 Управление записями: компаниям не хватает определенности 1
18.03.2008 Red Hat купила SOA-интегратора 1
20.12.2006 Сисадмина из Нью-Джерси обвиняют в установке логической бомбы для защиты от увольнения 1
14.06.2006 Microsoft Office: ваши данные беззащитны 3
26.12.2005 Windows Vista: новый канал утечки секретных данных 2
21.04.2003 NASDAQ встретил Пасху с миром 1
28.01.2003 NASDAQ продолжил падать на военных опасениях 1
27.01.2003 NASDAQ рухнул на опасениях по поводу войны с Ираком 1
29.10.2002 NASDAQ начал неделю с падения 2
29.10.2002 NASDAQ начал неделю с падения 2
15.10.2002 NASDAQ: рынок замер в ожидании финансовых отчетов корпораций 1
15.10.2002 NASDAQ: рынок замер в ожидании финансовых отчетов корпораций 1
09.07.2002 NASDAQ: плохие корпоративные новости и ослабление доллара 1
09.07.2002 NASDAQ: плохие корпоративные новости и ослабление доллара 2
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1
23.01.2002 NASDAQ упал до двухмесячного минимума 1
23.01.2002 NASDAQ упал до двухмесячного минимума 1
21.01.2002 NASDAQ снизился по итогам второй недели подряд 1
21.01.2002 NASDAQ снизился по итогам второй недели подряд 1
13.12.2001 NASDAQ и Dow смогли отыграть утренние потери 1
13.12.2001 NASDAQ и Dow смогли отыграть утренние потери 2
19.10.2001 NASDAQ ждет квартальных показателей Microsoft, Sun и eBay 1
19.10.2001 NASDAQ ждет квартальных показателей Microsoft, Sun и eBay 1
26.06.2001 NASDAQ: рынок ждет снижения учетной ставки 1

Публикаций - 45, упоминаний - 71

Merck упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 751 9
Amazon Inc - Amazon.com 2102 7
Verizon - WorldCom 351 4
Apple Inc - Эппл Рус 9286 4
Lenovo Motorola 2710 4
Microsoft Corporation 18392 3
Cisco Systems 3794 3
Nokia Corporation 4586 3
AMD - Advanced Micro Devices 2996 3
Yahoo! 2866 3
Broadcom Inc 377 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 680 2
Siemens AG - Сименс Россия 1910 2
Dell Technologies - Dell Computer 511 2
Oracle - Siebel Systems 164 2
CA Technologies - Computer Associates 263 2
Nvidia Corp 2739 2
HP Compaq 1062 2
AT&T BellSouth 134 2
Fujitsu 1301 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1616 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 438 1
SCO Group - Caldera Systems 108 1
Dell EMC 4003 1
Lenovo Group 1869 1
ИндаСофт 17 1
Medisafe 1 1
Cleverbots 2 1
Marvel - Марвел КТ 100 1
Intel Corporation 8834 1
Google LLC 8934 1
IBM 7012 1
Infineon Technologies 281 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 173 1
SUSE 273 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1175 1
Salesforce.com 330 1
HP - Hewlett-Packard 2647 1
ServiceNow 49 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 57 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1488 1
Liebherr 38 1
БКС Мир инвестиций 5 1
Герофарм - Geropharm 8 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 65 1
AstraZeneca - АстраЗенека 36 1
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
Roche Holding - Холдинг Рош 13 1
The Walt Disney Company 398 1
Альфа-Банк 1269 1
BMW 322 1
ГПБ - Газпромбанк 763 1
Открытие ФК 552 1
Tesla Motors 243 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 7 1
Henkel - Хенкель Рус 27 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 14 1
Nestle - Нестле 86 1
Carl Zeiss 252 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 361 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1073 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 7 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 154 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 2
ARM64 - Архитектура процессора 1127 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1379 1
VESA DisplayHDR 51 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 209 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 89 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 348 1
ARM - Advanced RISC Machine 231 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 215 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 114 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1253 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9105 1
Digital Workplace - Цифровое рабочее место 7 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 459 1
Microsoft Office 2717 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 811 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 2
Nvidia GeForce GTX 2781 2
Pantone Validated 55 1
Riverbed SteelHead 41 1
Asus ROG Boost 2 1
IBM Cognos BI 218 1
Microsoft Azure Information Protection 6 1
Microsoft Azure AD Web Application Proxy 1 1
Microsoft Azure AD Premium 13 1
Asus Strix SCAR 2 1
Nvidia Optimus 105 1
Asus ROG Strix 10 1
Asus ROG - Republic of Gamers 20 1
Asus ROG Zephyrus S - Ноутбук 3 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Asus ROG Zephyrus - Ноутбук 24 1
Microsoft Exchange 880 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 1
Microsoft Office 365 770 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 135 1
Microsoft Azure 1175 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 363 1
Apple - App Store 2217 1
Nvidia G-Sync 97 1
Intel x86 - архитектура процессора 1202 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
O'Halloran Conor - О’Халлоран Конор 1 1
Vanini Giulio - Ваннини Джулио 1 1
Черняков Илья 1 1
Степанов Антон 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 74965 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11408 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8819 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 25574 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9626 1
Европа 6116 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 567 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1142 1
Казахстан - Республика 3682 1
Беларусь - Белоруссия 2883 1
Бразилия - Федеративная Республика 1566 1
Северная Америка 2189 1
Польша - Республика 1223 1
США - Нью-Джерси 189 1
Ирак - Республика 345 1
США - Северная Каролина 142 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 513 15
CBS MarketWatch 267 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 432 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7623 1
Internet Stock Report 840 15
Gartner 2905 5
S&P - Standard and Poor’s 267 3
IDC - International Data Corporation 4068 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 390 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 8 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 26 1
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 170 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 247 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 155 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1042604, в очереди разбора - 944419.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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