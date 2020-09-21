В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей

В обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций – теперь инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложения на рынке, он получает возможность купить облигации по номинальной стоимости через приложение напрямую у эмитента.

В приложении появился продукт «ИИС+Облигация», который сочетает доходность от облигаций вместе с получением налоговых вычетов индивидуального инвестиционного счета. Если раньше инвестору нужно было искать облигацию, смотреть расписание купонов и самостоятельно рассчитывать потенциальную доходность от вложенных денежных средств, то с сервисом «ИИС+Облигация» он может сосредоточиться на выборе ценной бумаги на одной площадке и сразу приобрести ее, не тратя время на отдельную процедуру открытия счета.

Усовершенствован раздел структурных продуктов. Теперь карточки каждого комплексного финансового инструмента удобно сгруппированы по периодичности выплаты дохода и содержат широкий выбор рыночных активов с подробным описанием и видео о продукте.

Еще одна важная доработка: в обновленном приложении открыт доступ к торгам немецкими ценными бумагами, залистингованными на Санкт-Петербургской бирже. Теперь клиенты «БКС Мир инвестиций» смогут купить акции крупнейших немецких компаний: BMW, Merck, Henkel, Carl Zeiss, Infineon Technologies.

Наконец, ленту новостей в обновленном приложении можно вручную настроить под себя. В разделе «Мои темы» нужно выбрать интересные рубрики, например: «фондовый рынок», «отрасль металл и добыча». Система подстроит ленту новостей таким образом, чтобы пользователь получал персонализированные новости.

Приложение «БКС Мир инвестиций» доступно в Google Play и AppStore.