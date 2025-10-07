Google Play - Google Store - Google Android Market

Более 350 приложений из Google Play донимали пользователей мошеннической рекламой яло серьезную проблему для конечных пользователей. Другие вендоры отслеживают ту же кампанию под названиями HiddenAds и Vapor. Связанные с ней вредоносные приложения каким-то образом проскальзывают в Google Play с 2019 г. Фото: mammela / Pixabay Нарушена деятельность массивной мошеннической кампании в экосистеме Android «По-видимому, речь идет о мошенниках, которые вкладывают много сил и ср

Приложение для мобильной подписи «КриптоКлюч» опубликовано в RuStore и Google Play ертификаты ЭП физических лиц, но и реализовать выпуск сертификатов и работу с квалифицированной ЭП юридических лиц в мобильных приложениях. Скачать мобильное приложение «КриптоКлюч» можно в RuStore и Google Play.

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана Google Play не безопасен Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместили шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Исследователи компании в сфере кибербезопасности Lookout опубликовали свой отчет на официальном сайте. Хакеры смогли обмануть определенное количество пользователей, заставив их заг

Приложение-шантажист скачали из Google Play более ста тысяч раз Более 100 тысяч скачиваний Эксперты фирмы CYFIRMA выявили и поспособствовали удалению из Google Play мошеннической программы, которая выдавала себя за финансовый инструмент, а на деле являлась средством вымогательства. К моменту удаления ее успели скачать из Google Play боле

В магазине приложений для iPhone впервые нашли трояны для взлома криптокошельков и кражи криптовалют Глазастые программы Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вредоносные инструменты в Google Play Store и - впервые - в Apple App Store. Речь идет об SDK (наборе инструментов для

Приложение сети «Связь.ON» доступно в Google Play Официальное приложение сети мультицентров «Связь.ON» появилось в Google Play. В нем представлена бесконечная виртуальная полка «Связь.ON» с электроникой, гаджетами, бытовой техникой, аудиосистемами, инструментами и другими товарами, а также вклады и страховк

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp* Снятие запрета Власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом пишет местное издание IRNA. До этого новый Президент Ирана, который занял э

Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне Ежегодно пользователи смартфонов скачивают себе на устройства миллиарды приложений. В 2023 г. Google Play зафиксировал 100 млрд скачиваний, App Store – 41,5 млрд загрузок. Несмотря на насыщенность этого рынка, разработчики предлагают новые и новые приложения: в 2023 г. в магазинах появи

«Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play свои российские аналоги – в стране есть и облачные хранилища, и навигаторы, и сервисы совместной работы над документами. Единственное, у чего пока нет полноценного аналога – это у магазина приложений Google Play, и то лишь в плане количества доступных приложений. Но заменить его уже могут китайские Xiaomi GetApps и Huawei AppGallery, а также российский RuStore. Напомним, что мир уже сталкив

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям Угроза безопасности Интернет-гигант Google удалил из своего магазина приложений Google Play все программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Скачать его теперь невозможно, как и обновить. Судя по всему, Google превысил собственные же полномочия, так как, вероятнее вс

Google удалил из магазина российское Android-приложение для экстренного реагирования на БПЛА ие общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) «Радар.НФ», предназначенное для экстренного реагирования на замеченные гражданами беспилотники или диверсионные группы, удалено из магазина приложений Google Play, пишет ТАСС. Приложение попало под санкции США и было удалено из магазина приложений Google, сообщили агентству представители движения. «Радар.НФ» есть теперь только в RuStore и App

Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру алог Apple iOS, главного конкурента в сегменте мобильных платформ. Она разрешила разработчикам ПО блокировать установку их приложений их сторонних источников, например, из различных магазинов, помимо Google Play. Также они могут запрещать ручную установку из АРК-файлов. Это сильно ударит по 3,9-миллиардной аудитории владельцев Android-устройств. На протяжении всех 16 лет существования Andro

Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play Мобильный виртуальный и фиксированный оператор связи, разработчик программных решений, представил приложение «MCN Софтфон» в магазинах RuStore и Google Play. Теперь корпоративные и частные клиенты могут совершать звонки через интернет с использованием SIP-телефонии, путешествуя по миру или находясь в командировках, по своим домашним тар

В Google Play два года скрывалась широко известная шпионская программа Вирус исключительной продвинутости Эксперты «Лаборатории Касперского» заявляют, что выявили в Google Play приложения, содержащие ранее неизвестную версию шпионского ПО Mandrake. По данным специалистов, эти приложения пребывают в Google Play не менее двух лет и скачали их уже не м

Агентство Appbooster запустило бесплатный конструктор графики для App Store и Google Play Правильное оформление и дизайн страницы приложения в App Store и Google Play привлекают внимание аудитории и повышают конверсию в установку. У инди-разработчиков и небольших команд не всегда хватает времени или ресурсов, чтобы сделать профессиональный визуал

Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скачали как минимум 32 тыс. раз. На данный момент вредоносные программы уд

Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad овано в App Store. Об этом передает в середине июня 2024 г. издание «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании. До этого сообщалось, что приложение Rutube пропало из App Store, но при этом в Google Play оно оставалось доступным. Национальный видеохостинг Rutube входит в «Газпром-медиа Холдинг», находящийся под санкциями США и Канады. «Наше приложение временно заблокировано в App St

Пользователи Android в опасности. В магазине приложений Google Play эпидемия опасного трояна, ворующего деньги Банковский троян Специалисты Zscaler ThreatLabz обнаружили более 90 вредоносных приложений в Google Play, предназначенных для распространения вредоносного и рекламного программного обесп

2ГИС вернулся в Google Play Официальное приложение 2ГИС для Android вновь доступно для скачивания в Google Play — его можно установить уже сейчас. В приложении 2ГИС в Google Play уже доступны новые функции, которые ранее появились в версиях геосервиса в других магазинах приложений: реа

Бесплатные VPN-приложения для Android превращают смартфоны в прокси-серверы под контролем киберпреступников По-домашнему В Google Play выявили почти три десятка приложений, созданных с использованием вредоносного наб

Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google VLC пора на выход Мобильная версия знаменитого медиаплеера VLC может в любой момент исчезнуть из магазина Google Play, пишет портал GizChina. Несмотря на свою популярность (более 100 млн скачиваний), ему скоро может не найтись места в этом каталоге, поскольку разработчики нарушили одно из главных е

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть Альтернативы Google Play Market Android — открытая платформа, поэтому альтернатив Google Play доста

Роман Коропец: Приложение должно корректно работать и без обновления в AppStore или Google Play дактироваться, направления – удаляться, тарифы – добавляться. Чем больше второстепенных факторов, тем больше логики, с которой приложение должно правильно функционировать без обновления в App Store и Google Play. Не все пользователи обновляют приложение, но работать оно должно стабильно. За полгода мы разработали первые версии приложений, успешно прошли ревью и опубликовали их в маркетах. В

«Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, обнаружила новую версию популярной мошеннической схемы «Мамонт», в которой используется фейковый магазин Google Play. Под предлогом оформления доставки товара скамеры просят жертву скачать и установить из фейкового магазина мобильное приложение сервиса объявлений, под которое замаскирован шпионски

Google изгоняет из магазина Android приложения категории Cleaner, обещающие «очистить устройство» и повысить производительность это действие в соответствии с разделом 8.3/10.3 Соглашения о распространении программных продуктов Google Play», — указано в письме Google к разработчикам удаленных приложений. Разработчики ут

Кардинально изменились правила приема приложений в фирменный магазин Android Google Play ужесточает политики Google внесла изменения в правила своего магазина Google Play, в соответствии с которыми компания-разработчик Android-приложения перед его разм

Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android ICQ больше нет Мессенджер ICQ исчез из фирменного каталога приложений для операционной системы Android – Google Play. Причины его удаления неизвестны, но в настоящее время ICQ принадлежит холдингу VK, и в нынешней геополитической ситуации его сервисы уже становились жертвами санкций – их удаляли и

Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали объявления о продаже вредоносных приложений для Google Play на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — с помощью сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Цены на программы и аккаунты разработчиков (они необхо

100 тыс. человек скачали в Google Play зараженное приложение под Android и помогли создать преступные аккаунты в соцсетях 100 тыс. скачиваний Приложение под Android, насчитывающее 100 тыс. скачиваний из Google Play, использовалось его создателями для регистрации большого количества поддельных ак

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов ть нужную программу, удалили ее или купили новый смартфон, вам придется загружать ПО, минуя запреты Google Play и App Store. Разбираемся, как это сделать легальным путем.Как установить на Andro

Вредоносы для Android попадают в Play Store целыми партиями — как защититься? Совсем недавно исследователи кибербезопасности из Zscaler ThreatLabZ обнаружили еще одну партию вредоносных программ, которые находились в свободном доступе в Google Play Store. Самое неприятное, что их загрузили сотни тысяч пользователей, прежде чем вредоносы были удалены. Приложения скрывали три основных типа вредоносных программ: Joker, Facesteale

Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play ndroid, WSA), но работает она лишь с магазином приложений Amazon, разнообразие ассортимента которого оставляет желать лучшего. Пользователи нашли способы интеграции в Windows 11 полноценной поддержки Google Play – основного магазина приложений для Android с сотнями тысяч программ на любой вкус. Один из таких способов – проект MagiskOnWSA, удаленный из GitHub. Microsoft может устанавливать с

Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play Tor снова под атакой властей Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из каталога Google Play. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Telegram-канале. Уведомление о необходимости удаления Tor из русскоязычной версии магазина Play Роскомнадзор направил американской ком

Google заставляет российских разработчиков даром раздавать платные приложения иян продолжаются Американская корпорация Google ввела новые санкции в отношении российских разработчиков приложений. На этот раз она ввела полный запрет на загрузку новых платных приложений в каталог Google Play. Другими словами, если российский программист напишет приложение под Android и захочет распространять его на платной основе через Google Play, у него ничего из этого не выйде

Можно ли при помощи UnionPay оплачивать AppStore, Google Play и другие сервисы кже к другим платежным системам – Mir Pay, Sber Pay и Samsung Pay. При этом их можно привязать к Huawei Pay для смартфонов HUAWEI и HONOR.Можно ли оплатить при помощи UnionPay подписки в App Store и Google Play? На данном этапе карта UnionPay вам мало чем поможет, так как ни App Store, ни Google Play ее не принимают. Единственный вариант – это оплата сервисов непосредственно разрабо

«1С:Мобильная касса» – теперь бесплатно в Google Play предпринимателям, компания «1С» приняла решение сделать полнофункциональную версию популярного Android-приложения для кассиров и курьеров «1С:Мобильная касса» полностью бесплатной при ее установке из Google Play. Об этом CNews сообщили представители «1С». Приложение «1С:Мобильная касса» может выполнять три основных функции: • Для совсем небольшого бизнеса программа позволяет завести товары

Покупки в Google Play можно оплатить c помощью «ЮMoney» В Google Play доступен новый способ оплаты — электронный кошелек «ЮMoney». Платить с помощью «ЮMoney» можно как в приложении, так и на сайте. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Когда

App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, сегодня представила результаты исследования за прошедший год. Так, 2021 г. стал годом рекордов: общие расходы пользователей на iOS и в Google Play выросли почти на 25% по сравнению с прошлым годом и составили $135 млрд. Количество загрузок также достигло нового рубежа и увеличилось на 8%, достигнув отметки в $ 140 млрд. В том

Кому и зачем нужен Google Play Pass В наши дни все больше услуг предлагается по подписке: фильмы, музыка, даже доставка продуктов. Google Play Pass заработал в России в прошлом году — это еще один сервис, который дает пользователям доступ к приложениям и играм за ежемесячную плату. Разберемся, нужен ли он вам и зачем. Прин