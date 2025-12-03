Получите все материалы CNews по ключевому слову
OWASP Open Web Application Security Project
СОБЫТИЯ
OWASP и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Даниил 79 8
|Огородников Дмитрий 27 3
|Каманин Константин 8 3
|Пашков Алексей 19 3
|Карпов Илья 32 3
|Александров Антон 11 2
|Ключников Михаил 20 2
|Лахин Сергей 11 2
|Прокофьев Антон 11 2
|Щербаков Даниил 6 2
|Хмельницкий Алексей 16 2
|Кораблев Денис 20 2
|Янов Евгений 3 2
|Дружинин Евгений 22 2
|Палей Лев 57 2
|Ходаков Сергей 42 1
|Williams Jeff - Уильямс Джефф 18 1
|Дащенко Владимир 17 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Тугов Александр 15 1
|Дмитриев Александр 51 1
|Махновский Александр 9 1
|Федоров Александр 25 1
|Булгаков Алексей 4 1
|Овсянников Максим 5 1
|Лунгу Максим 1 1
|Насонов Михаил 3 1
|Клявин Владимир 51 1
|Карантаев Владимир 3 1
|Маркин Владимир 16 1
|Степанов Владимир 89 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Тимофеев Сергей 11 1
|Колотовкин Сергей 2 1
|Трошин Сергей 4 1
|Никитин Дмитрий 11 1
|Ким Наталья 4 1
|Чех Илья 9 1
|Устюжанин Игорь 3 1
|Понькин Александр 32 1
|Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
|The Register - The Register Hardware 1696 1
|Fortune 210 1
|The Verge - Издание 591 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.