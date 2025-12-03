Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

OWASP Open Web Application Security Project

OWASP - Open Web Application Security Project

СОБЫТИЯ


03.12.2025 Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса 1
18.11.2025 Компания Security Vision представила ASOC — единую платформу управления безопасной разработкой 1
14.11.2025 Swordfish Security опубликовали фреймворк безопасности искусственного интеллекта 1
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 1
30.09.2025 Импортозамещение усилило рост интереса бизнеса к облачным решениям Serverspace в России 2
26.09.2025 Yandex B2B Tech представила рекомендации по безопасной разработке ИИ-агентов и мультиагентных систем 1
18.09.2025 Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений 2
27.08.2025 Timeweb инвестировал 9,3 млн руб. в киберзащиту 1
02.07.2025 K2 Cloud и «Вебмониторэкс» объединяют возможности для усиленной защиты веб-приложений 2
19.06.2025 Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора 3
18.06.2025 В RooX UIDM реализована поддержка алгоритма хеширования Argon2 для усиленной защиты паролей 1
16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» 1
06.06.2025 Positive Technologies назвала главные киберугрозы для финансовых компаний в 2025–2026 годах 1
23.05.2025 «Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями 1
23.05.2025 «Гарда» защитила «Бессмертный полк» от кибератак 1
21.05.2025 Positive Technologies запустит сервис для защиты мобильных приложений от обратной разработки 1
21.05.2025 «Т-Банк» создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности 1
18.04.2025 Сбербанк разработал и опубликовал модель для кибербезопасности искусственного интеллекта 1
07.02.2025 Selectel подтвердил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью пентеста от F.A.C.C.T. 2
28.12.2024 «Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом 1
28.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке ИИ 1
26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. 1
19.12.2024 Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1
29.11.2024 Эксперты «Нейроинформ» выявили топовые уязвимости в логистических компаниях по итогам III квартала 2024 года 2
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных 2
24.09.2024 43% продвинутых кибератак на российский бизнес связаны с уязвимостями в корпоративных веб-приложениях 2
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 2
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 1
15.05.2024 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall 3
06.05.2024 Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!» 1
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак 1
16.04.2024 Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 2
04.03.2024 ГК «Солар»: хакеры ищут новые уязвимости в онлайн-ресурсах российских компаний 1
19.02.2024 Cloud4Y анонсировал новое решение защиты компаний от кибератак 1
09.02.2024 Hack не пройдет 2
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1

Публикаций - 118, упоминаний - 174

OWASP и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 21
Ростелеком 10306 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 7
Onsec - Wallarm - Валарм 38 6
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 5
Yandex - Яндекс 8434 5
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 4
SAP SE 5426 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 4
Onsec - Онсек 6 4
Broadcom - VMware 2490 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 4
Google LLC 12255 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 3
8983 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 3
Moxa - Моха 34 2
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 2
SolidSoft - СолидСофт 29 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 50 2
SolidLab - СолидЛаб 27 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 2
Microsoft Corporation 25236 2
Citrix Systems 840 2
Selectel - Селектел 439 2
Fortinet 405 2
Veeam Software 327 2
Информзащита 852 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
NanduQ - Qiwi 1004 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Сафмар - Европлан - Europlan 42 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
МОСГАЗ 45 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
GoodWill 13 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 10 1
Приморье АКБ 7 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
Морской банк 10 1
Кремлевский Банк 5 1
Exante - Экзанте 4 1
Гранель ГК 9 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Абсолют Банк 240 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Почта России ПАО 2245 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Газпром нефть 670 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Деловые Линии ГК 79 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 16
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Конституционный суд РФ 109 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Linux Foundation 189 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 99
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 61
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 38
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 38
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 31
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 28
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 27
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 25
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 20
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 300 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
Оцифровка - Digitization 4933 14
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 14
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 935 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 12
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 9
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 121 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 69
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 14
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 13
Google Android 14679 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 7
Apple iOS 8242 7
Oracle Java - язык программирования 3328 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 5
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 82 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 5
JavaScript - JS - язык программирования 1329 5
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 4
RooX UIDM 45 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 4
Onsec - Wallarm WAF 6 4
Linux OS 10896 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 4
Docker - Платформа распределённых приложений 435 4
Microsoft Windows 16327 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 3
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 3
WebmonitorX - ПроWAF 17 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 3
Apple macOS 2248 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 3
Jenkins 48 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 2
SolidSoft - SolidWall WAF 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 24 2
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 31 2
Чернов Даниил 79 8
Огородников Дмитрий 27 3
Каманин Константин 8 3
Пашков Алексей 19 3
Карпов Илья 32 3
Александров Антон 11 2
Ключников Михаил 20 2
Лахин Сергей 11 2
Прокофьев Антон 11 2
Щербаков Даниил 6 2
Хмельницкий Алексей 16 2
Кораблев Денис 20 2
Янов Евгений 3 2
Дружинин Евгений 22 2
Палей Лев 57 2
Ходаков Сергей 42 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 18 1
Дащенко Владимир 17 1
Гродзенский Яков 11 1
Тугов Александр 15 1
Дмитриев Александр 51 1
Махновский Александр 9 1
Федоров Александр 25 1
Булгаков Алексей 4 1
Овсянников Максим 5 1
Лунгу Максим 1 1
Насонов Михаил 3 1
Клявин Владимир 51 1
Карантаев Владимир 3 1
Маркин Владимир 16 1
Степанов Владимир 89 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Тимофеев Сергей 11 1
Колотовкин Сергей 2 1
Трошин Сергей 4 1
Никитин Дмитрий 11 1
Ким Наталья 4 1
Чех Илья 9 1
Устюжанин Игорь 3 1
Понькин Александр 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Украина 7793 2
Европа 24634 2
Канада 4985 2
Китай - Тайвань 4136 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Сингапур - Республика 1906 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Грузия 1282 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Монголия 365 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
Аудит - аудиторский услуги 3111 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
Английский язык 6876 2
Blacklist - Чёрный список 671 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 2
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Fortune 210 1
The Verge - Издание 591 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 7
Gartner - Гартнер 3608 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
IDC Research 12 1
CNews Мишень 172 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Verizon DBIR 3 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
Defcon 45 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще