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Индексная книга (каталог) CNews*
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Remind Ремайнд Страховой Брокер Марш страховые брокеры Marsh Insurance Brokers

Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями 1
12.04.2024 В Windows 10 начали крутить раздражающую полноэкранную рекламу Windows 11. Ее видят даже те, кто никогда не сможет обновиться 1
Облачные сервисы 2023 1
15.09.2023 Облачная миграция: выбор или вынужденная необходимость? 2
27.04.2023 Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году 1
08.02.2023 «Крок» локализовала в России ИТ-инфраструктуру страхового брокера Remind 1
14.04.2006 Рост аварийности российских ракет пугает страховщиков 1
14.04.2006 Рост аварийности российских ракет пугает страховщиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Remind и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1785 3
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 343 1
Broadcom - VMware 2404 1
Microsoft Corporation 24844 1
Selectel - Селектел 405 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 214 1
Монолит-Инфо 123 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4954 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4377 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16174 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11379 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6309 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 818 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9866 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 976 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21176 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1110 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25978 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7652 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5490 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8012 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9644 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1534 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11720 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5922 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6997 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3321 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1106 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10618 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9539 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1215 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4046 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12379 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 4
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 639 2
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Microsoft Windows 15895 1
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StatCounter 413 1
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HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 77 1
Microsoft DirectX 708 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
Microsoft Windows 11 613 1
Microsoft Windows 12 21 1
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Зенкевич Сергей 1 1
Симонов Константин 7 1
Индыков Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 7
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Земля - планета Солнечной системы 10462 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6100 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4988 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2200 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6550 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10156 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 351 1
The Verge - Издание 572 1
Reddit 325 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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