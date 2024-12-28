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Монолит-Инфо
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.12.2024
|Что лучше для СЭД: монолит, микросервисы или гибридная архитектура?
|05.05.2023
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«Монолит-инфо» выпустила новую версию системы «Монолит: корпоративная отчетность»
Компания «Монолит-инфо» выпустила новую версию системы «Монолит: корпоративная отчетность». Сист
|28.05.2019
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«Монолит-инфо» выпустил новую версию программного комплекса «ERP монолит 7.0»
«Монолит-инфо» объявил о выходе новой версии программного комплекса «ERP монолит 7.0» («Monolit Suite 7.0») и опубликовал расширенное описание функциональных возможностей системы. Помимо
|18.04.2019
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«Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада
проводить аудит склада, что позволяет оптимизировать складскую логистику, а также является очередным шагом в реализации принципов безбумажного офиса. ИТ-решение было разработано российской компанией «Монолит-инфо». Новая разработка, внедренная в компании «Балтика» – это шаг к автоматизации аудита, который позволяет добиться точности в сборе аналитической информации. Мобильное приложение «Ау
|30.01.2019
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«Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure
обильного электронного документооборота на базе сервиса Microsoft Azure. Система создана компанией «Монолит-инфо», российским разработчиком и интегратором корпоративных информационных систем. П
|15.03.2016
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Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе»
В первом квартале 2016 г. завершается развертывание в национальном масштабе системы «Монолит: CRM» для группы компаний «Мегаполис». Как сообщили CNews в компании «Монолит-
|07.10.2013
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Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов
Компания «Монолит-Инфо» сообщила о реализации в пивоваренной компании «Балтика» и сдаче в эксплуатацию
|28.08.2012
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Банк «Монолит» перевел сервисы ДБО корпоративных клиентов в процессинговый центр Faktura.ru
Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что коммерческий банк «Монолит» перевел сервисы дистанционного обслуживания корпоративных клиентов в межбанковский процессинговый центр Faktura.ru. Коммерческий банк «Монолит» является универсальным кредитным
|14.10.2011
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«Монолит-Инфо» автоматизировала управление проектами в «Балтике»
Компания «Монолит-Инфо» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о завершении комплексного тестирован
|25.04.2011
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«Балтика» автоматизировала оценку деятельности персонала на базе решений Microsoft
Компания «Монолит-Инфо» сообщила о завершении проекта по автоматизации процедуры оценки деятельности пе
|19.10.2007
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В «Сарбаст Плюс» запущена первая очередь ERP-системы «Монолит»
«Монолит-Инфо» ввел в эксплуатацию первую очередь ERP-системы «Монолит» в «Сарбаст Плюс
|28.06.2007
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"Монолит-Инфо" и United Bakers: крекерная ERP
абота по выбору оптимального варианта". В итоге решено было остановиться на российском ERP-решении "Монолит SQL". Основными аргументами в пользу этого продукта стали возможность формирования па
|24.04.2007
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«Монолит» внедряют в группе предприятий BBH на Украине
В первом квартале 2007 года завершен первый этап работ по проекту внедрения системы «Монолит: CRM — Мобильная торговля и услуги» для группы предприятий BBH в Украине (входят ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня»).
|28.02.2007
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"Монолит-Инфо": российская ERP для бизнеса национального масштаба
Санкт-Петербургская компания "Монолит-Инфо" работает на рынке уже около 16 лет. За это время ей довелось пройти немалый пут
|22.02.2007
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В United Bakers заработала КИС на базе ERP-комплекса «Монолит SQL»
В январе 2007 года специалисты компании «Монолит-Инфо» обеспечили ввод в эксплуатацию систем первой очереди ERP-комплекса «Монолит<
|17.01.2007
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«Монолит: Персонал» внедрили в компании «Балтика»
RM-систем своих предприятий. С января 2007 года все бизнес-процессы управления персоналом для всех 10-ти заводов и 26-ти сбытовых подразделений компании ведутся в единой централизованной HRM-системе «Монолит: Персонал». Внедрение единой системы управления персоналом началось на предприятии в 2005 году — до этого в компании использовались локальные инсталляции «Монолит: Персонал». Кон
|11.10.2006
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Smurfit Kappa St. Petersburg внедряет новую модель позаказной себестоимости
омпания Smurfit Kappa St. Petersburg объявила о внедрении информационной системы на базе комплекса «Монолит SQL». В сентябре 2006 года стартовал проект по реализации в рамках системы «Моноли
|26.09.2006
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"Монолит-инфо" внедрит "Монолит-SQL" в компании "Чумак"
Петербургская компания "Монолит-инфо" - разработчик корпоративных информационных систем ERP-класса, внедрит в украинс
|03.07.2006
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Вышла демонстрационная версия "Монолит: CRM"
Компания «Монолит-Инфо» — петербургский разработчик программного обеспечения для построения корпор
|08.02.2006
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Рестораны Sbarro внедряют ERP-систему
Компания «Монолит-Инфо» начала работы по реализации проекта автоматизации бизнес-процессов компании Bro
|15.06.2005
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"Очаково" запустило первую очередь КИС "Монолит SQL"
мпания «Очаково», производитель пиво-безалкогольной продукции, завершила первый этап внедрения КИС «Монолит SQL». С 1 июня 2005 года первая очередь системы введена в опытную эксплуатацию. В сен
|07.10.2004
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МПБК "Очаково" внедрит КИС на базе "Монолит SQL"
огольный комбинат «Очаково» внедрит единую компьютерную информационную систему на базе ERP-решения «Монолит SQL». Проект будет осуществляться совместно специалистами московской компании «Лан-пр
|05.10.2004
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"Каппа" внедрит КИС на базе "Монолит SQL"
Компания «Монолит-инфо» создаст корпоративную информационную систему для фирмы «Каппа Санкт-Петербург»,
Монолит-Инфо и организации, системы, технологии, персоны:
|Эпштейн Герман 32 7
|Аншина Марина 79 4
|Натрусов Артем 313 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Кирьянова Александра 169 3
|Михайлов Иван 10 3
|Беляева Татьяна 29 3
|Плоткин Александр 4 3
|Набатов Владимир 4 3
|Висящев Андрей 64 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Ульянов Николай 176 2
|Жуков Сергей 39 2
|Демин Иван 6 2
|Воронин Павел 196 2
|Урусов Виктор 157 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Ширшов Павел 76 2
|Истомин Константин 58 2
|Муромец Юлия 28 2
|Афанасьев Николай 7 2
|Мякишев Антон 11 2
|Коротков Олег 5 2
|Паулкин Михаил 7 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Смолов Сергей 6 2
|Габадулин Денис 4 2
|Бирюков Артем 10 2
|Лужков Александр 7 2
|Ушакова Наталья 2 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Дубровская Анна 21 2
|Волобуев Олег 6 2
|Гайлунь Вячеслав 2 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Белоусов Максим 109 2
|Сотин Денис 216 2
|Никитин Сергей 96 2
|Шпак Василий 279 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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