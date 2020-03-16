Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Монолит-Инфо
Публикаций - 38, упоминаний - 70
Монолит-Инфо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Балтика - Пивоваренная компания 115 7
|Carlsberg Group 13 3
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4395 2
|Татнефть 125 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 168 1
|Coca-Cola Company 125 1
|Почта Банк 290 1
|Магнит - Сеть магазинов 272 1
|ВТБ24 597 1
|Открытие ФК 543 1
|Татнефть Танеко НПЗ 13 1
|Sony BMG 80 1
|IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 59 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 172 1
|Эпштейн Герман 29 1
|Тарасов Арсений 36 1
|Чиж Александр 1 1
|Блинов Дмитрий 29 1
|Сучков Сергей 8 1
|Долгов Дмитрий 2 1
|Шайхутдинов Тимур 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 832482, в очереди разбора - 735674.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 832482, в очереди разбора - 735674.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru