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Монолит-Инфо

Монолит-Инфо


16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 1
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
28.05.2019 «Монолит-инфо» выпустил новую версию программного комплекса «ERP монолит 7.0» 9
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада 1
21.03.2019 Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений 1
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 2
15.07.2016 Богатые плачут: Жители элитных новостроек сами себе ухудшают связь 1
18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 1
15.03.2016 Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе» 3
01.12.2015 Самые популярные CRM в России созданы на платформе 1С. Следом идут решения Microsoft и Terrasoft 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
25.10.2013 ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг 1
09.10.2013 «Очаково» автоматизировал сдачу алкогольной отчетности для контрагентов с помощью «СКБ Контур» 1
07.10.2013 Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов 2
25.02.2013 Обзор смартфона Sony Xperia Z: зачем флагману броня 1
19.02.2013 Игорь Крутой хочет стать агентом iTunes в Рунете 1
28.08.2012 Банк «Монолит» перевел сервисы ДБО корпоративных клиентов в процессинговый центр Faktura.ru 1
14.10.2011 «Монолит-Инфо» автоматизировала управление проектами в «Балтике» 3
13.09.2011 Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» модернизировал свою ИТ‑инфраструктуру 2
15.07.2011 У российских антипиратов завелся англо-американский враг 1
25.04.2011 «Балтика» автоматизировала оценку деятельности персонала на базе решений Microsoft 1
06.04.2011 «Балтика» оптимизирует управление цепочками поставок на основе Oracle Strategic Network Optimization 2
31.03.2011 Сетевые полицейские говорят, что «Вконтакте» в 10 раз опаснее торрентов 1
09.02.2011 В Рунете завелся чистильшик: из «Вконтакте» уже удалено 1 млн пиратских видео 1
09.03.2010 Muz.ru разрешил слушать свою музыку бесплатно 1
07.11.2008 Solvo.WMS управляет работой склада пивоваренной компании «Балтика-Новосибирск» 1
12.08.2008 Mail.Ru запустила проект о шоубизнесе 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1
28.06.2007 "Монолит-Инфо" и United Bakers: крекерная ERP 7
18.06.2007 MP3.RU: новый портал по продаже легальной музыки 1
28.02.2007 "Монолит-Инфо": российская ERP для бизнеса национального масштаба 9
28.02.2007 «Балтика» внедряет CRM в службу продаж 1
22.02.2007 В United Bakers заработала КИС на базе ERP-комплекса «Монолит SQL» 2
19.01.2007 Фракции в S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 1
05.12.2006 Кто есть кто на российском рынке HRM 1
14.06.2006 Черная плазма – Pioneer PDP 436XDE 1
08.02.2006 Рестораны Sbarro внедряют ERP-систему 2
20.01.2006 "Комус" внедрит ERP-систему 1

Публикаций - 38, упоминаний - 70

Монолит-Инфо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 12712 6
SAP SE 3413 5
4236 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4982 2
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 193 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 1
LogistiX - Логистикс-Тех 47 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 274 1
Oracle Corporation 3690 1
Yandex - Яндекс 4203 1
Микротест 211 1
Columbus - Колумбус 148 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7002 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6887 1
VK - Mail.ru Group 2587 1
Terrasoft - Террасофт 141 1
ChemTech - Химтех 5 1
Directum - Директум 739 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 7
Carlsberg Group 13 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4395 2
Татнефть 125 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 168 1
Coca-Cola Company 125 1
Почта Банк 290 1
Магнит - Сеть магазинов 272 1
ВТБ24 597 1
Открытие ФК 543 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
Sony BMG 80 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2030 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 437 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 59 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1716 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1561 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 59 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1600 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1306 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4093 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5874 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 119 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1058 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 594 1
e-Commerce - Электронная коммерция 301 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7765 1
3G - Стандарт мобильной связи 3957 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1730 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1111 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 247 1
Microsoft Windows API 74 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 181 1
Microsoft Azure 1171 4
Монолит-Инфо ERP 6 2
SQL - Язык программирования 451 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 101 2
Microsoft Azure SQL Database Managed Instance 3 2
Microsoft SharePoint 2010 43 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
Монолит-Инфо CRM 2 1
Монолит-Инфо - Монолит-аудит 1 1
RSA Archer 7 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL 6 1
Volkswagen Automotive Cloud 3 1
LogistiX LEAD WMS 36 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 53 1
Microsoft Office 2007 137 1
IBM Cognos BI 171 1
Google Android 10774 1
Apple iOS 5751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
1С:CRM 35 1
Microsoft Dynamics CRM 438 1
Microsoft Azure IoT Edge 12 1
ChemTech OptimEase 5 1
Microsoft Intelligent Cloud 15 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 15 1
Directum - DirectumRX 62 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 156 1
Microsoft SQL Server 850 1
AWS - Amazon Web Services 570 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 1
Эпштейн Герман 29 1
Тарасов Арсений 36 1
Чиж Александр 1 1
Блинов Дмитрий 29 1
Сучков Сергей 8 1
Долгов Дмитрий 2 1
Шайхутдинов Тимур 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 62143 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8317 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 765 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16099 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 170 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19176 4
Европа Восточная 1901 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 534 3
Казахстан - Республика 2890 2
Беларусь - Белоруссия 2262 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2658 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6309 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8769 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1257 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 229 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 298 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 252 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 428 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 169 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 659 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 852 1
Россия - ЦФО - Тульская область 782 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 743 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 925 1
Россия - СФО - Новосибирск 2168 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1448 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1258 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1219 1
Украина 3828 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4668 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2347 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 295 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3479 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 127 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4283 1
IDC - International Data Corporation 2946 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 504 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 832482, в очереди разбора - 735674.
Создано именных указателей - 46727.
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