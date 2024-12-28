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Монолит-Инфо

Монолит-Инфо

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.12.2024 Что лучше для СЭД: монолит, микросервисы или гибридная архитектура?
05.05.2023 «Монолит-инфо» выпустила новую версию системы «Монолит: корпоративная отчетность»

Компания «Монолит-инфо» выпустила новую версию системы «Монолит: корпоративная отчетность». Сист
28.05.2019 «Монолит-инфо» выпустил новую версию программного комплекса «ERP монолит 7.0»

«Монолит-инфо» объявил о выходе новой версии программного комплекса «ERP монолит 7.0» («Monolit Suite 7.0») и опубликовал расширенное описание функциональных возможностей системы. Помимо

18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада

проводить аудит склада, что позволяет оптимизировать складскую логистику, а также является очередным шагом в реализации принципов безбумажного офиса. ИТ-решение было разработано российской компанией «Монолит-инфо». Новая разработка, внедренная в компании «Балтика» – это шаг к автоматизации аудита, который позволяет добиться точности в сборе аналитической информации. Мобильное приложение «Ау
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure

обильного электронного документооборота на базе сервиса Microsoft Azure. Система создана компанией «Монолит-инфо», российским разработчиком и интегратором корпоративных информационных систем. П
15.03.2016 Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе»

В первом квартале 2016 г. завершается развертывание в национальном масштабе системы «Монолит: CRM» для группы компаний «Мегаполис». Как сообщили CNews в компании «Монолит-
07.10.2013 Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов

Компания «Монолит-Инфо» сообщила о реализации в пивоваренной компании «Балтика» и сдаче в эксплуатацию

28.08.2012 Банк «Монолит» перевел сервисы ДБО корпоративных клиентов в процессинговый центр Faktura.ru

Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что коммерческий банк «Монолит» перевел сервисы дистанционного обслуживания корпоративных клиентов в межбанковский процессинговый центр Faktura.ru. Коммерческий банк «Монолит» является универсальным кредитным

14.10.2011 «Монолит-Инфо» автоматизировала управление проектами в «Балтике»

Компания «Монолит-Инфо» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о завершении комплексного тестирован
25.04.2011 «Балтика» автоматизировала оценку деятельности персонала на базе решений Microsoft

Компания «Монолит-Инфо» сообщила о завершении проекта по автоматизации процедуры оценки деятельности пе
19.10.2007 В «Сарбаст Плюс» запущена первая очередь ERP-системы «Монолит»

«Монолит-Инфо» ввел в эксплуатацию первую очередь ERP-системы «Монолит» в «Сарбаст Плюс
28.06.2007 "Монолит-Инфо" и United Bakers: крекерная ERP

абота по выбору оптимального варианта". В итоге решено было остановиться на российском ERP-решении "Монолит SQL". Основными аргументами в пользу этого продукта стали возможность формирования па
24.04.2007 «Монолит» внедряют в группе предприятий BBH на Украине

В первом квартале 2007 года завершен первый этап работ по проекту внедрения системы «Монолит: CRM — Мобильная торговля и услуги» для группы предприятий BBH в Украине (входят ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня»).

28.02.2007 "Монолит-Инфо": российская ERP для бизнеса национального масштаба

Санкт-Петербургская компания "Монолит-Инфо" работает на рынке уже около 16 лет. За это время ей довелось пройти немалый пут
22.02.2007 В United Bakers заработала КИС на базе ERP-комплекса «Монолит SQL»

В январе 2007 года специалисты компании «Монолит-Инфо» обеспечили ввод в эксплуатацию систем первой очереди ERP-комплекса «Монолит<
17.01.2007 «Монолит: Персонал» внедрили в компании «Балтика»

RM-систем своих предприятий. С января 2007 года все бизнес-процессы управления персоналом для всех 10-ти заводов и 26-ти сбытовых подразделений компании ведутся в единой централизованной HRM-системе «Монолит: Персонал». Внедрение единой системы управления персоналом началось на предприятии в 2005 году — до этого в компании использовались локальные инсталляции «Монолит: Персонал». Кон
11.10.2006 Smurfit Kappa St. Petersburg внедряет новую модель позаказной себестоимости

омпания Smurfit Kappa St. Petersburg объявила о внедрении информационной системы на базе комплекса «Монолит SQL». В сентябре 2006 года стартовал проект по реализации в рамках системы «Моноли
26.09.2006 "Монолит-инфо" внедрит "Монолит-SQL" в компании "Чумак"

Петербургская компания "Монолит-инфо" - разработчик корпоративных информационных систем ERP-класса, внедрит в украинс
03.07.2006 Вышла демонстрационная версия "Монолит: CRM"

Компания «Монолит-Инфо» — петербургский разработчик программного обеспечения для построения корпор
08.02.2006 Рестораны Sbarro внедряют ERP-систему

Компания «Монолит-Инфо» начала работы по реализации проекта автоматизации бизнес-процессов компании Bro
15.06.2005 "Очаково" запустило первую очередь КИС "Монолит SQL"

мпания «Очаково», производитель пиво-безалкогольной продукции, завершила первый этап внедрения КИС «Монолит SQL». С 1 июня 2005 года первая очередь системы введена в опытную эксплуатацию. В сен
07.10.2004 МПБК "Очаково" внедрит КИС на базе "Монолит SQL"

огольный комбинат «Очаково» внедрит единую компьютерную информационную систему на базе ERP-решения «Монолит SQL». Проект будет осуществляться совместно специалистами московской компании «Лан-пр
05.10.2004 "Каппа" внедрит КИС на базе "Монолит SQL"

Компания «Монолит-инфо» создаст корпоративную информационную систему для фирмы «Каппа Санкт-Петербург»,

Публикаций - 138, упоминаний - 162

Монолит-Инфо и организации, системы, технологии, персоны:

9594 19
Microsoft Corporation 25775 18
SAP SE 5601 14
Yandex - Яндекс 9216 10
Oracle Corporation 7074 10
МегаФон 10742 8
Samsung Electronics 11065 7
HP Inc. 5883 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
X Corp - Twitter 2938 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Sony 6739 5
HTC Corporation 1512 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Google LLC 12690 4
Ростелеком 10948 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Huawei 4677 4
Apple Inc 13156 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Canon 1439 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
Nvidia Corp 4002 3
Fostergroup 52 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Brother - Brother Industries - Бразер 215 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
GFI Software 209 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Carlsberg Group 26 5
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 4
Smurfit Kappa - Каппа Рус - Kappa Rus - Смерфит Каппа Рус 6 4
Монолит КБ 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 3
Люксор дистрибьюшен 9 3
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 3
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Распадская угольная компания 15 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Композит 99 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
ЦентроКредит АКБ 20 2
Чумак 1 2
СтарБанк - StarBank 17 2
ИпоТек Банк 5 2
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 28
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 16
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 13
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
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Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 3
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Docker - Платформа распределённых приложений 543 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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