Пищевая промышленность Алкоголь Пиво Beer слабоалкогольный напиток
- Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
- Пиво регулирует уровень холестерина. Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца.
- Ученые выяснили, что пиво улучшает работу кишечника. Даже безалкогольное. Ученые считают, что все разновидности пива могут оказывать одинаковое влияние на микробиом кишечника. Пиво с большим количеством дрожжей — например, нефильтрованное, — может иметь еще больший эффект. Пиво улучшает микробиом кишечника из-за содержания полифенолов. Это микроэлементы, которые естественным образом содержатся в растениях, а пиво — единственный источник полифенолов хмеля в рационе человека.
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