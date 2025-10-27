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Пищевая промышленность Алкоголь Пиво Beer слабоалкогольный напиток
- Алкотестер - алкометр, алкомер - Алкозамок
- Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
- Пиво регулирует уровень холестерина. Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца.
- Ученые выяснили, что пиво улучшает работу кишечника. Даже безалкогольное. Ученые считают, что все разновидности пива могут оказывать одинаковое влияние на микробиом кишечника. Пиво с большим количеством дрожжей — например, нефильтрованное, — может иметь еще больший эффект. Пиво улучшает микробиом кишечника из-за содержания полифенолов. Это микроэлементы, которые естественным образом содержатся в растениях, а пиво — единственный источник полифенолов хмеля в рационе человека.
Иногда безалкогольное пиво называют изотоником. Справедливо ли это?
Изотоник — это раствор, в котором концентрация электролитов и углеводов соответствует потерям организма при усиленной нагрузке. В безалкогольном пиве недостаточно микроэлементов и электролитов, а ключевых компонентов, необходимых для восстановления после физической нагрузки — аминокислот, нет вовсе.
Безалкогольное пиво — вредно или полезно?
Это скорее нейтральный продукт. Его основная функция — быть альтернативой алкогольным напиткам, позволяя поддержать дружескую компанию без употребления спиртного. Из полезного в нем есть полифенолы и антиоксиданты (например, ксантогумол из хмеля), но их количество не превосходит то, что содержится в чае, ягодах или овощах.
На что обратить внимание при покупке безалкогольного пива?
Надписи «gluten free» требуют проверки. Если пиво ячменное или солодовое, глютен в нем присутствует. Ферментативная обработка может снизить его содержание, но не удалить полностью. Честная маркировка — «может содержать следы глютена».
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онтролировать полный объем производства (сейчас счетчиками оснащены предприятия, которые производят пиво и слабоалкогольные напитки в объемах менее 300 тыс. дал в год, а остальные, которых 90%
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сению маркировки определяются участниками самостоятельно», – отметила руководитель товарной группы «Пиво» «Центра развития перспективных технологий» Яна Низамиди. «Сотрудничество с ЦРПТ в рамка
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меня. Эти сведения доступны пивоварам и любителям пива. Последние могут отсканировать QR-код в меню пивоварни или на банках ограниченной серии и убедиться в происхождении и качестве ингредиенто
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|19.05.2009
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Домашняя пивоварня: наш ответ летней жаре
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тартом способны перебрать лишнего, как попросту абсурдную. Как заявил командир шаттла Скотт Келли, «мы все – профессионалы». По его словам, он не видит ничего дурного в том, чтобы астронавты хлебнули пива за день-два до старта – и сам также намерен не упустить этот шанс. Второй пилот корабля, полковник морской пехоты Чарльз Хобо признался на пресс-конференции, что трезвенником не является,
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Неделя пива в World of Warcraft
Blizzard решила порадовать своих подписчиков Днем Пива. Рядом со столицами двух фракций Ironforge и Ogrimmar расположились палаточные ярмарки, где веселые торгаши предлагают бесплатно отведать лучшее пиво во всем Азероте, принять участие в маскараде с масками и испытать себя в конкурсах. Игрокам предстоит продемонстрировать умение кататься на баранах, разносить молву о Дне Пива по всему мир
|23.11.2006
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Пиво полезно: доказано наукой
Губит ли людей пиво? Или, напротив, пользы от него больше, чем вреда? Казалось бы, человечество давно должно
|26.10.2006
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Пиво полезно: доказано наукой
Губит ли людей пиво? Или, напротив, пользы от него больше, чем вреда? Казалось бы, человечество давно должно
|26.10.2006
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Пиво полезно: доказано наукой
Губит ли людей пиво? Или, напротив, пользы от него больше, чем вреда? Казалось бы, человечество давно должно
|08.06.2006
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Популярность iPod превысила популярность пива
или 1200 опрошенных студентов назвали плеер Apple iPod среди самых популярных вещей, в то время как пиво в опросе набрало 71%. Еще год назад iPod называли лишь 59%, что значительно уступало поп
|21.04.2006
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Фото дня. Сенсация - самоохлаждающееся пиво
C середины 2007 года начнет продавать пиво в самоохлаждающихся банках. Основа технологии – принцип выделения тепла. Как только поль
|21.04.2006
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Сенсация - самоохлаждающееся пиво
Теплое пиво – бич всех любителей этого напитка. Особенно сейчас, когда весна, кажется, победила окон
|30.01.2006
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Google: китайцам разрешили искать пиво
Через день после открытия серверов Google на территории Китая, в национальной доменной зоне Google.cn, компания ослабила цензурные фильтры и исключила из них «шутки», «пиво» и другие неполитические темы. Оказалось, что вначале Google перевыполнила требования по цензуре, предъявленные правительством Китая, и запретила пользователям искать информацию о подростк
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Подставка для пива напомнит, что пора долить
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"Тушино-Пиво" автоматизировала работу торговых представителей
Компании «Тушино-Пиво», BSE и «Скайлинк» запустили в промышленную эксплуатацию систему автоматизации работы торговых представителей фирмы «Сан Интербрю». Система автоматизации работы торговых представителей Vec
|03.12.2003
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"Тушино-Пиво" автоматизирует продажи с колес
Группа компаний “Тушино-пиво”, один из крупнейших дистрибьюторов компании Sun Interbrew в московском регионе, приступила к внедрению системы автоматизации деятельности мобильных торговых представителей, разработанной
|28.07.2003
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В пивоварне "Тинькофф" внедрили единую инфосистему
управленческие механизмы отдельных подразделений в единую информационную систему управления частной пивоварни "Тинькофф". Сейчас система управления в "Тинькофф" обеспечивает управление ключевым
|04.11.2002
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Россияне тратят на пиво больше, чем на онлайновые покупки
в месяц, или $111,6 млрд. в год) говорить о развитой электронной коммерции в России пока преждевременно. Обидной для продавцов Рунета выглядит, например, такая цифра: по оценкам аналитиков, только на пиво в текущем году жители России потратят $6 млрд. - в 24 раза больше, чем на все покупки в торговых точках Сети. По подсчетам SpyLOG, летом 2002 года к числу реальных или потенциальных покупа
|04.10.2002
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Ноутбук на колесах доставит пиво из холодильника
На презентациях ноутбук, оснащенный комплектом ER1 с такой "рукой", уже доставляет своему владельцу пиво прямо из холодильника. Важным отличием ER1 от прежних моделей робота является весьма мощ
|19.04.2002
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Неделя в Сети: Копирайт для анонима и весенний рост
водителей FMCG-товаров. Производители "вредных" товаров массового потребления, таких, как сигареты, пиво, алкоголь и т.п., являются одними из наиболее расточительных рекламодателей на оффлайнов
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
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