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Пищевая промышленность Алкоголь Пиво Beer слабоалкогольный напиток

Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток
  • Алкотестер - алкометр, алкомер - Алкозамок
  • Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
  • Пиво регулирует уровень холестерина. Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца.
  • Ученые выяснили, что пиво улучшает работу кишечника. Даже безалкогольное. Ученые считают, что все разновидности пива могут оказывать одинаковое влияние на микробиом кишечника. Пиво с большим количеством дрожжей — например, нефильтрованное, — может иметь еще больший эффект. Пиво улучшает микробиом кишечника из-за содержания полифенолов. Это микроэлементы, которые естественным образом содержатся в растениях, а пиво — единственный источник полифенолов хмеля в рационе человека. 
      

Иногда безалкогольное пиво называют изотоником. Справедливо ли это?
Изотоник — это раствор, в котором концентрация электролитов и углеводов соответствует потерям организма при усиленной нагрузке. В безалкогольном пиве недостаточно микроэлементов и электролитов, а ключевых компонентов, необходимых для восстановления после физической нагрузки — аминокислот, нет вовсе.

Безалкогольное пиво — вредно или полезно?
Это скорее нейтральный продукт. Его основная функция — быть альтернативой алкогольным напиткам, позволяя поддержать дружескую компанию без употребления спиртного. Из полезного в нем есть полифенолы и антиоксиданты (например, ксантогумол из хмеля), но их количество не превосходит то, что содержится в чае, ягодах или овощах.

На что обратить внимание при покупке безалкогольного пива?
Надписи «gluten free» требуют проверки. Если пиво ячменное или солодовое, глютен в нем присутствует. Ферментативная обработка может снизить его содержание, но не удалить полностью. Честная маркировка — «может содержать следы глютена».

«Пиво и раки», 1969 Худ. Барсамов Николай Степанович «Пиво и раки», 1969 Худ. Барсамов Николай Степанович
«Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон», 1925 Худ. А. Родченко Автор слогана — В. Маяковский «Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон», 1925 Худ. А. Родченко Автор слогана — В. Маяковский
«Я пью пиво и воды только завода Южная Бавария», 1928 Худ. неизвестен «Я пью пиво и воды только завода Южная Бавария», 1928 Худ. неизвестен
Требуйте полного долива пива... СССР, 1940 г. Неизвестный художник. Требуйте полного долива пива... СССР, 1940 г. Неизвестный художник.
1900-е годы, Одесса (Российская империя) Пиво «Пильзенское», «Мюнхенское». Товарищество Одесского пивоваренного завода (ТОПЗ) — существовавшая в дореволюционной Одессе компания — производитель пива. Она была учреждена в 1895 году дочерью и зятем известного одесского предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя немецкого происхождения Вильгельма Ивановича (Иоганновича) Санценбахера, в 1890 году открывшего на своей собственной даче по Малофонтанской дороге в Одессе пивоваренное производство. Пиво производилось по классической технологии с выдержкой в 60 суток. Все специалисты-пивовары одесского завода были немцами, подданными Германской империи. Объём выпускаемого пива составлял 600 вёдер в день двух сортов — «Мюнхенского» и «Пильзенского». После национализации в 1920 году ТОПЗ переименовали в Пивзавод №1. 1900-е годы, Одесса (Российская империя) Пиво «Пильзенское», «Мюнхенское». Товарищество Одесского пивоваренного завода (ТОПЗ) — существовавшая в дореволюционной Одессе компания — производитель пива. Она была учреждена в 1895 году дочерью и зятем известного одесского предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя немецкого происхождения Вильгельма Ивановича (Иоганновича) Санценбахера, в 1890 году открывшего на своей собственной даче по Малофонтанской дороге в Одессе пивоваренное производство. Пиво производилось по классической технологии с выдержкой в 60 суток. Все специалисты-пивовары одесского завода были немцами, подданными Германской империи. Объём выпускаемого пива составлял 600 вёдер в день двух сортов — «Мюнхенского» и «Пильзенского». После национализации в 1920 году ТОПЗ переименовали в Пивзавод №1.
1894 год, Москва (Российская империя) Трёхгорный пивоваренный завод в Москве. Трёхгорный пивоваренный завод — пивоваренный завод в Москве, существовавший с 1876 по 2006 год. Завод занимал участок между современными Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко в Москве. С 1934 года носил имя Алексея Бадаева. Завод основали в 1875 году пивовар из Выборга Альберт Альбертович Кемпе и московский купец 1-й гильдии Бенедикт Антонович Гивартовский. Варка пива началась 5 февраля, а продажа пива — 1 июня 1876 года. Двумя первыми марками, выпускавшимися на заводе, стали «Баварское» и «Золотой ярлык». 1894 год, Москва (Российская империя) Трёхгорный пивоваренный завод в Москве. Трёхгорный пивоваренный завод — пивоваренный завод в Москве, существовавший с 1876 по 2006 год. Завод занимал участок между современными Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко в Москве. С 1934 года носил имя Алексея Бадаева. Завод основали в 1875 году пивовар из Выборга Альберт Альбертович Кемпе и московский купец 1-й гильдии Бенедикт Антонович Гивартовский. Варка пива началась 5 февраля, а продажа пива — 1 июня 1876 года. Двумя первыми марками, выпускавшимися на заводе, стали «Баварское» и «Золотой ярлык».
Царское пиво от придворных поставщиков! Дореволюционный плакат на котором изображено прекрасное пиво царских времен; бочонок с названием производителя "К.Г. и Ко, Москва" с головой в виде радостного хмельного солнца, в руках у него шесть пивных кружек, ноги "обуты" в бутылочное пиво. Автор неизвестен, 1905г. Царское пиво от придворных поставщиков! Дореволюционный плакат на котором изображено прекрасное пиво царских времен; бочонок с названием производителя "К.Г. и Ко, Москва" с головой в виде радостного хмельного солнца, в руках у него шесть пивных кружек, ноги "обуты" в бутылочное пиво. Автор неизвестен, 1905г.
Предвыборная листовка "Партии любителей пива", 1995 год. Предвыборная листовка "Партии любителей пива", 1995 год.
В 1975 году "специалистами" Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Закончилась история пива "Золотое кольцо" весьма печально. Сразу после окончания Олимпиады–80 многие участники этой истории получили выговоры "по партийной линии". "Знаменитую" линию демонтировали и из Останкино перенесли на Москворецкий пивоваренный завод. Но баночного пива отечественного производства советские люди больше так и не видели. В 1975 году "специалистами" Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Закончилась история пива "Золотое кольцо" весьма печально. Сразу после окончания Олимпиады–80 многие участники этой истории получили выговоры "по партийной линии". "Знаменитую" линию демонтировали и из Останкино перенесли на Москворецкий пивоваренный завод. Но баночного пива отечественного производства советские люди больше так и не видели.
1938 год, Ирландия. «My Goodness My Guinness». «Боже мой, мой Гиннесс». На плакате изображён крановщик, который, похоже, решил с помощью ковша, забрать напиток и выпить самому, в то время как коллега пытается этому помешать. Художник Джон Гилрой. «Гиннесс» — пивной бренд. Изначально относился к ирландской компании Arthur Guinness Son & Co, основанной в 1759 году пивоваром Артуром Гиннессом. Это самое известное и потребляемое ирландское пиво, ставшее легендой и самым популярным брендом Ирландии. 1938 год, Ирландия. «My Goodness My Guinness». «Боже мой, мой Гиннесс». На плакате изображён крановщик, который, похоже, решил с помощью ковша, забрать напиток и выпить самому, в то время как коллега пытается этому помешать. Художник Джон Гилрой. «Гиннесс» — пивной бренд. Изначально относился к ирландской компании Arthur Guinness Son & Co, основанной в 1759 году пивоваром Артуром Гиннессом. Это самое известное и потребляемое ирландское пиво, ставшее легендой и самым популярным брендом Ирландии.
Фарид Акчурин "Пиво" (1966) Фарид Акчурин "Пиво" (1966)
"Кружка пива", 1970 г. Любимов Владимир Петрович (1907 - 1992) "Кружка пива", 1970 г. Любимов Владимир Петрович (1907 - 1992)
"Пьют пиво", 1967 г. Столбов Александр Сергеевич "Пьют пиво", 1967 г. Столбов Александр Сергеевич
"Пивная" 1989 Автор:Шульженко Василий "Пивная" 1989 Автор:Шульженко Василий
Продажа пива. СССР, 1989 г. Продажа пива. СССР, 1989 г.

 

 

СОБЫТИЯ


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21.01.2022 ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции

сению маркировки определяются участниками самостоятельно», – отметила руководитель товарной группы «Пиво» «Центра развития перспективных технологий» Яна Низамиди. «Сотрудничество с ЦРПТ в рамка
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13.12.2017 Искусственный интеллект будет помогать создавать новые сорта пива

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Губит ли людей пиво? Или, напротив, пользы от него больше, чем вреда? Казалось бы, человечество давно должно
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Группа компаний “Тушино-пиво”, один из крупнейших дистрибьюторов компании Sun Interbrew в московском регионе, приступила к внедрению системы автоматизации деятельности мобильных торговых представителей, разработанной

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водителей FMCG-товаров. Производители "вредных" товаров массового потребления, таких, как сигареты, пиво, алкоголь и т.п., являются одними из наиболее расточительных рекламодателей на оффлайнов

Публикаций - 308, упоминаний - 383

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 31
Microsoft Corporation 25775 27
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Google LLC 12690 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Samsung Electronics 11065 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 9
SAP SE 5601 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Apple Inc 13156 8
LG Electronics 3735 8
Philips 2099 8
Монолит-Инфо 138 8
HP Inc. 5883 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 6
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МегаФон 10742 5
Intel Corporation 12811 5
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1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 5
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Sony 6739 4
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МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
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Телебалт 21 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 18
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 8
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 6
Пивоварни Ивана Таранова 11 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Автомир ГК 43 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Carlsberg Group 26 4
Miele - Миле 139 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 4
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 3
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 3
Самохвал - сеть супермаркетов 9 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Разгуляй 40 3
КАДВИ - Калужский двигатель 20 3
Панавто 10 3
Балтик Петролеум 12 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
eBay Inc 1640 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
UPS 216 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Hansa - Ханса 114 3
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 2
Bravo - Браво Интернешнл 6 2
Ardo - Ардо 36 2
SABMiller - САБМиллер Рус 15 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минобороны РФ - СВ РФ - Сухопутные войска Российской Федерации 13 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 27 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Ассоциация производителей пива 3 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
WiMAX Forum 69 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 41
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 16
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 14
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Оцифровка - Digitization 5185 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 16
Microsoft Windows 2000 8678 10
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Apple iPhone 6 4861 7
Google Android 15244 6
Microsoft Dynamics 1197 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Apple iPod 1553 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 4
Procter&Gamble - Gillette 38 3
СКБ Контур - Контур.Алко - Алкодекларация.Контур - Алкосверка.Контур 8 3
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Outlook 1506 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Oracle Lot Lineage and Provenance 2 2
Bosch - VarioSpeed 15 2
Solvo WMS 12 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Office 4170 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Таранов Иван 8 5
Юсупов Реваз 31 4
Чимиричкина Мария 30 4
Низамиди Яна 4 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Гущанский Антон 4 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Баров Алексей 31 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Эпштейн Герман 32 3
Kekatos Ted - Кекатос Тед 5 3
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 3
Катасонов Сергей 19 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Никишин Евгений 25 2
Мамонтов Вячеслав 2 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Мячкова Евгения 3 2
Kramer Pieter - Крамер Питер 2 2
Дубин Михаил 50 2
Сорокин Андрей 23 2
Исмаилов Руслан 13 2
Демин Иван 6 2
Волков Кирилл 10 2
Приезжева Екатерина 4 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Лиманский Олег 8 2
Глейзер Лев 28 2
Чистов Кирилл 17 2
Кушпель Юрий 10 2
Латунов Павел 1 1
Островская Татьяна 1 1
Виноградов Максим 18 1
Титов Виталий 4 1
Гичун Виктор 4 1
Крылов Виктор 2 1
Никонов Александр 1 1
Земфира - российская певица 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 160
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
Европа 24964 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Япония 13807 14
Южная Корея - Республика 7052 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Украина 7928 10
Египет - Арабская Республика 1100 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Швеция - Королевство 3782 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Европа Восточная 3138 7
Америка - Американский регион 2206 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
США - Калифорния 4829 7
Индия - Bharat 5870 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Нидерланды 3746 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Дания - Королевство 1337 5
Канада 5082 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 25
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 21
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 20
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 19
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 19
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 19
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 139 18
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Ведомости 1466 3
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Nature 832 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Мишень ОФД 6 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
comScore Networks 35 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Cyber Dialogue 10 1
Juniper Research 131 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
AdIndex 13 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Berg Insight 19 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 3 1
Aarhus University - Орхусский университет - Aarhus School of Business - Бизнес-школа Орхуса 10 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
University of Essex - Эссекский университет 7 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Webby Awards - Премия Вебби 26 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
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CeBIT 614 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Связь-Экспокомм 276 2
Infosecurity - выставка 63 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День Канады - Canada Day - 1 июля 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
MacWorld Expo 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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