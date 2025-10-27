Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток

Алкотестер - алкометр, алкомер - Алкозамок

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Пиво регулирует уровень холестерина . Повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, тем самым предотвращая артерии от засорения. И улучшая работу сердца

Ученые выяснили, что пиво улучшает работу кишечника. Даже безалкогольное. Ученые считают, что все разновидности пива могут оказывать одинаковое влияние на микробиом кишечника. Пиво с большим количеством дрожжей — например, нефильтрованное, — может иметь еще больший эффект. Пиво улучшает микробиом кишечника из-за содержания полифенолов. Это микроэлементы, которые естественным образом содержатся в растениях, а пиво — единственный источник полифенолов хмеля в рационе человека.



Иногда безалкогольное пиво называют изотоником. Справедливо ли это?

Изотоник — это раствор, в котором концентрация электролитов и углеводов соответствует потерям организма при усиленной нагрузке. В безалкогольном пиве недостаточно микроэлементов и электролитов, а ключевых компонентов, необходимых для восстановления после физической нагрузки — аминокислот, нет вовсе.

Безалкогольное пиво — вредно или полезно?

Это скорее нейтральный продукт. Его основная функция — быть альтернативой алкогольным напиткам, позволяя поддержать дружескую компанию без употребления спиртного. Из полезного в нем есть полифенолы и антиоксиданты (например, ксантогумол из хмеля), но их количество не превосходит то, что содержится в чае, ягодах или овощах.

На что обратить внимание при покупке безалкогольного пива?

Надписи «gluten free» требуют проверки. Если пиво ячменное или солодовое, глютен в нем присутствует. Ферментативная обработка может снизить его содержание, но не удалить полностью. Честная маркировка — «может содержать следы глютена».