Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

1С-Рарус Общепит


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


12.12.2025 Умная касса «1С-Рарус» распознает блюда и ускоряет обслуживание 1
07.07.2025 «1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете 1
13.02.2025 Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС» 1
12.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане 2
24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит» 3
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 2
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 2
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
30.10.2017 «1С-Рарус» выпускает новую версию своего решения для общепита 2
31.05.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Общепит» в клубе Untitled 3
20.10.2016 «Мафия Вкуса» развивает бизнес с помощью облачного «1С:Общепита» 1
26.09.2016 Кондитерская «Абелло» ускорила принятие управленческих решений с помощью облачного ««1С:Общепита 8» 3
28.07.2015 «1С-Рарус» представила новые возможности программы «1С:Общепит 3.0» 2
24.06.2015 «1С:Общепит 3.0» получила сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» 2
23.12.2014 «Ресурс-Капитал» автоматизировал работу столовой вместе с «1С-Рарусом» 2
09.08.2013 Front-end-система «1С:Ресторан» сертифицирована «1С» 1
18.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал в ресторан «Наша Таверна» на базе «1С:Общепит 8» 3
19.03.2013 «1С-Рарус» автоматизировал ресторан «Прага» в Самаре с помощью «1С:Общепит 8» 3
22.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет в кафе «Дворик» с помощью «1С:Общепит 8» 2
02.06.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет в кафе-ресторане La Salute 1
15.11.2010 БИТ автоматизировал новороссийский пансионат «Аист» на базе «БИТ.Общепит 8» 1
24.03.2009 Решение «1С-Рарус:Общепит, ред. 8» локализовано для Украины 1
11.08.2008 «1С:Предприятие 8» помогает готовить специалистов для теплоэнергетической отрасли 2
17.04.2008 Основатель ABBYY отучит барменов воровать 1
04.04.2008 Ресторан «До Рассвета» автоматизирован на базе решений «1С-Рарус» 1
05.02.2008 ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы 1
01.02.2008 Кафе «Номера» автоматизировало учет на базе решений «1С-Рарус» 1
21.12.2007 ПО для ресторанного бизнеса: кто "держит" рынок? 1
09.08.2007 «Микротест» создает КИС на базе «1С:Предприятия 8» для КФ «Фруже» 1
23.07.2007 На судах «Водохода» создали единую ИС 1
06.07.2007 «1С-Рарус» автоматизировал гастро-паб «Ту Бир» 1
21.03.2007 Ресторан «Русский Фабрикантъ» выбрал решения «1С-Рарус» 1
15.03.2007 Самарский ночной клуб «33 1/3» автоматизирован на базе «1С» 1
13.02.2007 ТРЦ «Центрум» в Мариуполе работает на решениях «1С-Рарус» 1
02.02.2007 «1С-Рарус» обновил линейку решений для обмена данными 2
13.11.2006 "Софит" продвигает "1С-Рарус" 1
10.11.2006 Сочинское кафе "Прайд" автоматизирует деятельность 2
04.10.2006 "1С-Рарус" автоматизирует ресторан "Ясуми" 1
15.03.2006 "Ташир-Пицца" автоматизирует учет 1
30.01.2006 "1С": Россияне не должны стать ИТ-батраками 2

Публикаций - 41, упоминаний - 63

1С-Рарус Общепит и организации, системы, технологии, персоны:

8996 40
1С-Рарус 936 32
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 6
РСТъ 4 4
Аверс Технолоджи 2 2
Сервис Плюс 185 2
Ростелеком - Астор ВЦ 112 2
Yandex - Яндекс 8442 2
iiko - айко 53 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Константа 46 1
АйТи-Ойл 36 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Софт-Вест 4 1
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 6 1
Tillypad - Тиллипад 9 1
ГиС-Мастер 7 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Микротест 280 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Google LLC 12261 1
Эвотор - Evotor 206 1
Canon 1422 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Питерская группа связистов 437 1
АМИ 77 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
Яндекс.Доставка 95 2
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Abello - Абелло - кондитерская 1 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Tashir - Ташир Пицца 2 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 7 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 1
Калужский ТЦ 3 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
ЧаЧаЧай 2 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
Газпром ПАО 1416 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Starbucks 91 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 28 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Кейтеринбург 1 1
Черноморские Курорты 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34051 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12354 16
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 13
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73308 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 8
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11577 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 4
Калькулятор - Calculator 383 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9788 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7620 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3184 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 4
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31992 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 3
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23208 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1989 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23057 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2880 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 19
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 13
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 12
UCS R-Keeper 70 5
1С-Рарус Управление рестораном 13 4
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 3
Ростелеком - Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 3
ФГИС Меркурий ВетИС.API 13 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 65 2
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 4 2
1С:Отель 6 2
Linux OS 10906 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 2
1С-Рарус РестАрт 26 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 2
1С-Рарус Автотранспорт 5 1
1С-Рарус Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 1 1
IBM SurePOS 36 1
1С:Аналитика 27 1
1С:Консалтинг 20 1
1С:Дистрибьюция 36 1
Posiflex TM TouchScreen 1 1
Posiflex JIVA 3 1
Аверс Технолоджи Эксперт 1 1
Штрих-М Кассир 3 1
Яндекс Чаевые 6 1
Сбер Чаевые 4 1
1С:АЗС 5 1
РСТъ Магнатъ 1 1
1С:Камин Зарплата 3 1
1С:Мультимедиа 12 1
1С:КП - 1С:Комплект поддержки 2 1
UCS R-Keeper StoreHouse 14 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 1
1С:CRM 73 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Саяпин Олег 3 2
Смирнова Полина 2 2
Сирый Владимир 2 2
Гуревич Григорий 3 2
Сырцов Игорь 27 2
Сирина Екатерина 10 2
Гуревич Георгий 1 1
Алямовская Людмила 1 1
Погребная Наталья 1 1
Папшев Дмитрий 1 1
Кондратьева Татьяна 2 1
Митюкова Анастасия 1 1
Курдина Виктория 1 1
Можаев Владимир 3 1
Жигарев Михаил 1 1
Риос Максим 1 1
Больных Илья 1 1
Лещенко Юлия 1 1
Безсалова Юлия 1 1
Елашвили Мераб 2 1
Рейман Леонид 1058 1
Нуралиев Борис 294 1
Иванов Игорь 35 1
Кравченко Рано 10 1
Мирошник Александр 1 1
Ян Давид 69 1
Нальский Максим 51 1
Новиков Аркадий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156965 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45730 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18580 4
Украина 7796 4
Германия - Федеративная Республика 12938 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Франция - Французская Республика 7978 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 2
Казахстан - Республика 5797 2
ДНР - Мариуполь 28 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18225 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Индия - Bharat 5699 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 780 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Европа Западная 1492 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Чехия - Прага 207 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Ирландия - Республика 1025 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Япония 13550 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Европа 24639 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 21
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 20
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5405 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26019 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 5
Пищевая промышленность - Фастфуд 60 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 3
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 130 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2284 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15135 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20404 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 776 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3730 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2177 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6411 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406938, в очереди разбора - 733252.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще