ДНР Мариуполь


СОБЫТИЯ


18.12.2025 «+7Телеком» расширил покрытие на ключевых дорогах Новороссии 1
02.12.2025 «+7Телеком» расширяет покрытие домашнего интернета на побережье Новороссии - от Мариуполя до Скадовска 1
26.12.2024 «СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка 1
02.05.2024 Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым 1
04.09.2023 Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам 1
22.06.2023 «+7Телеком» протестировал первую вышку связи в Мариуполе 1
15.05.2023 Российский неон незаменим в производстве чипов. Его дефицит взвинтил мировые цены, ИТ-гигантам отказывают в скидках 1
09.01.2023 Найдена замена сверхдорогому российскому и украинскому неону для производства чипов. Начались поставки, мировые цены обрушились 1
11.11.2022 Российский неон больше не нужен. Крупнейший поставщик микросхем придумал, как обойтись без него 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
26.07.2022 Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона 1
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации 1
11.03.2022 Россия и Украина обрушили мировое производство микросхем 1
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт 1
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
06.10.2015 ПриватБанк запустил услугу заказа такси через «Приват24» для iPhone 1
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода 1
10.05.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Украины 1
05.04.2011 Украинский телеком-оператор Vega запустил новое предложение для среднего и малого бизнеса 1
23.11.2010 BCI обеспечила непрерывность бизнеса «Мариупольского морского торгового порта» 2
02.10.2008 «Яндекс.Карты» пополнились пятью украинскими городами 1
12.11.2007 Сильный шторм потопил 5 кораблей 1
23.04.2007 «Робинзон» выбрал решения «1С-Рарус» 1
13.02.2007 ТРЦ «Центрум» в Мариуполе работает на решениях «1С-Рарус» 1
08.12.2006 Хакер заплатит за взлом украинского портала 1
14.05.2005 Коррупция на Украине - источник высоких цен на сотовую связь 1
08.02.2005 "Комстар" разрешили купить долю украинского оператора 1
28.07.2003 Кандалакша получила систему морской связи при бедствии 1
03.12.2002 "Маркохим" начинает опытную эксплуатацию ERP-системы iRenaissance 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

ДНР и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1026 4
9015 3
AMD - Advanced Micro Devices 4472 3
ЛайфТелеком - Телфин 256 2
Samsung Electronics 10634 2
Microsoft Corporation 25251 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 2
Apple Inc 12645 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 2
Киевстар - Kyivstar 557 2
1С-Рарус 937 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 460 2
BCI - Business Continuity International 6 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Yandex - Яндекс 8463 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
SAP SE 5436 1
Amazon Inc - Amazon.com 3140 1
Qualcomm Technologies 1912 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Intel Corporation 12545 1
Oracle Corporation 6873 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Canon 1422 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
MediaTek - Ralink 570 1
Vodafone Group 1394 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
1С-Битрикс - Bitrix 622 1
NtechLab - НтехЛаб 164 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 1
Ингаз 6 4
Маркохим - Мариупольский коксохимический завод 2 1
Мариупольский морской торговый порт 1 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 1
Связной ГК 1384 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 3
Правительство Тайваня 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2170 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 2
Кибербезопасность - Secure by design 45 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4915 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 2
FreePik 1453 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 26 1
Google Android 14714 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 1
Apple iOS 8261 1
Microsoft Windows 16349 1
Kaspersky Internet Security 472 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 663 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1531 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 125 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 171 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 1
Kaspersky Sandbox 8 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 604 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
rsync 17 1
ПриватБанк - Приват24 116 1
InterSystems Cache 138 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
1С-Рарус Магазин 28 1
1С-Рарус Общепит 41 1
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
МТС Джинс 0 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 63 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Путин Владимир 3354 4
Мантуров Денис 120 3
Бондаренко Лариса 2 2
Ханько Вадим 1 1
Киселёв Алексей 80 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Ким Дмитрий 71 1
Кутузов Максим 21 1
Заманов Дмитрий 8 1
Моргун Олег 11 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Малышев Роман 5 1
Заянц Илья 56 1
Журавлёва Надежда 9 1
Зелинский Сергей 5 1
Будалина Светлана 1 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Хетагуров Коста 4 1
Дорожко Алексей 6 1
Ульянычев Матвей 47 1
Фадеев Виктор 4 1
Остроумов Максим 14 1
Лоран Анна 7 1
Останин Иван 5 1
Лессар Георгий 8 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Шадаев Максут 1150 1
Мартынов Александр 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 19
Украина 7798 19
Украина - Одесса 196 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 8
Украина - Киев 1141 7
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 7
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 6
Украина - Харьковская область - Харьков 219 6
ЛНР - Луганск 34 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 5
Китай - Тайвань 4138 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 5
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 4
Украина - Ивано-Франковск 35 4
Южная Корея - Республика 6866 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 4
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 3
Украина - Полтава 20 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 3
Украина - Житомирская область - Житомир 29 3
Украина - Киевская область - Борисполь 14 3
Украина - Запорожская область 119 3
Украина - Тернопольская область - Тернополь 20 3
Украина - Закарпатская область - Ужгород 8 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 2
Россия - ЮФО - Севастополь 582 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1117 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Ксенон - Xenon - химический элемент 21 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
POI - points of interest 171 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Экономический эффект 1219 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 227 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
South China Morning Post 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Counterpoint Research 98 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408743, в очереди разбора - 731361.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

